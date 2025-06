Volley Mecato: Princess Atamah rinforza i posto 3 di Cuneo

CUNEO - Princess Atamah è una nuova giocatrice della Cuneo Granda Volley. La ventenne centrale di Prato va ad aggiungersi nel roster di Negro a Pucelj, Bardaro e Allaoui formando un mix di esperienza e gioventù sul quale il tecnico Salvagni potrà lavorare per forgiare un gruppo che può far bene nel massimo campionato.

LA CARRIERA-

La centrale azzurra classe 2005 è cresciuta nel prestigioso settore giovanile di Volleyrò Casal De’ Pazzi, da sempre fucina di grandi talenti nel mondo della pallavolo italiana. Dopodiché per Atamah il passaggio a Perugia, dove nella stagione 2023/24 ha conquistato la promozione in Serie A1 e la Coppa Italia di Serie A2. Invece lo scorso anno la classe 2005 è rimasta nella serie cadetta, dove ha continuato il proprio percorso di crescita con la maglia dell’Orocash Picco Lecco. Qui ha acquisito esperienza, collezionando 28 presenze in stagione e realizzando 240 punti, dimostrando talento e qualità da Serie A1.

Atamah ha sfoggiato le proprie abilità anche con la divisa Azzurra nelle giovanili, con cui ha partecipato all’Europeo Under 20, al Mondiale Under 19 ed ha vinto l’Europeo Under 19 del 2022. Tuttavia non è finita qua, considerando come Atamah abbia le possibilità di continuare il proprio percorso con la Nazionale, puntando già il prossimo Mondiale Under 21 per cui è al lavoro nel raduno di Milano.

Le parole di Princess Atamah

« Sono davvero felice, emozionata e pronta per cominciare questa nuova avventura con Cuneo. Per me è un onore poter indossare questa maglia e rappresentare la società. Sono pronta per dare il massimo in campo e contribuire ai successi della squadra. Non vedo l’ora di cominciare questa prima esperienza in Serie A1 e di lottare insieme a voi ».

Le parole dei co-presidenti Bianco e Manini

« Siamo molto contenti per l’arrivo di Atamah a Cuneo. Ha le qualità che cerchiamo e rientra alla perfezione nell’idea che abbiamo per questo progetto di giovani con grande talento, infatti lo ha dimostrato sia nei club che con la maglia delle giovanili azzurre. Sta continuando il proprio percorso in Nazionale ed abbiamo fiducia in lei, nel gruppo di talento che stiamo creando e nella visione che questo progetto ha per le prossime stagioni ».