Volley Mercato:Kami Miner in cabina di regia a Milano

LA CARRIERA-



Nata nel 2003 a Las Vegas, Nevada, Miner è una palleggiatrice, figlia dell'ex cestista NBA Harold Miner. Grazie alla sua famiglia, coltiva sin da giovanissima la passione per lo sport e muove i primi passi nel volley alla Redondo Union High School. Qui mette in mostra tutto il suo talento, ottenendo le prime convocazioni nella Nazionale giovanile americana, con cui vincerà l'oro nel Campionato Nordamericano U18 e nel Mondiale Femminile U19 (vincendo 3-2 in finale contro l'Italia). Dopo il diploma scolastico, continua la sua carriera alla Stanford University, in cui milita dal 2021 al 2025. Durante il suo periodo accademico, Miner colleziona due titoli di Pacific-12 Conference di NCAA e svariati riconoscimenti individuali, confermandosi sempre di più un giovane talento in ascesa del panorama pallavolistico statunitense. Ora è pronta a volare oltreoceano e a indossare la maglia della Numia Vero Volley Milano per mettersi in gioco sia nel campionato di Serie A1, che nella CEV Champions League.

Le parole di Kami Miner

« Sono molto entusiasta e grata per l'opportunità di giocare nel campionato italiano, un vero e proprio sogno che coltivo da quando ho iniziato la mia carriera da professionista. Non vedo l'ora di dare il massimo per questa società e di mettermi al lavoro con un gruppo di ragazze così talentuose. Cercherò di contribuire al successo della squadra e spero di raggiungere importanti traguardi in questa stagione! ».