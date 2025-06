Volley Mercato: Sofia Ferrarini nuovo posto 3 di Chieri

LA CARRIERA-

Alta 186 cm, Sofia Ferrarini ha iniziato a giocare a pallavolo nella squadra della sua città. A 14 anni è approdata nelle giovanili dell’Imoco a San Donà di Piave. Nel 2020 ha fatto la prima esperienza in B1 con Volta Mantovana, a cui sono seguite quattro stagioni in A2 con Mondovì, Cremona e Costa Volpino.

Nel suo palmares c’è uno scudetto nazionale Under 15 conquistato con la selezione regionale del Veneto. Da segnalare anche, lo scorso febbraio, la chiamata del commissario tecnico Julio Velasco per un collegiale a Bologna riservato alle giocatrici dell’A2.

Le parole di Sofia Ferrarini

«Trasferirmi a Chieri è per me un grande passo. Ho sempre sentito parlare benissimo di Chieri. Dai primi allenamenti svolti in queste settimane ho potuto sperimentarne di persona la professionalità e l’attenzione verso l’atleta. Sono davvero felice della mia scelta».

Studentessa universitaria di ingegneria civile e architettura, grande appassionata di giochi in scatola, la nuova centrale biancoblù si definisce una giocatrice

«Che non si stanca mail di lavorare e mette sempre tanto impegno, umiltà e voglia di crescere. So di dover migliorare in ogni aspetto del gioco, in particolare a muro: avere davanti a me Anna Gray, una delle migliori interpreti in questo fondamentale, è una grande fortuna. Per me sarà sicuramente un anno di crescita, che magari non si vedrà durante le partite ma negli allenamenti. Se sarò chiamata in causa, cercherò di usare i miei punti di forza per aiutare al meglio al squadra. So che il PalaFenera è molto caloroso e rumoroso: non vedo l’ora di vederlo pieno!».