Volley Mercato: Milano riporta a casa Nicole Modesti

MILANO - Monitorata per tre stagioni ed ora ritenuta matura per entrare nel roster di A1. La ventunenne Nicole Modesti viene richiamata dalla Numia Milano che la inserirà nell'organico della prima squadra. La centrale veronese si è fatta le ossa in A2 nel Club Italia, ad Offanengo e a Cremona ed ora, per il club della presidente Marzari, è pronta per trovare spazio nel massimo campionato.

LA CARRIERA-



Nata a Stallavena, paesino in provincia di Verona, Nicole Modesti si trasferisce a Monza all'età di 14 anni per entrare a far parte del settore giovanile di Vero Volley. Nell'estate 2021 partecipa al Mondiale Under 18 in Messico con la Nazionale Italiana, conquistando la medaglia d'argento; un anno dopo, sempre in maglia azzurra, vince i Campionati Europei Under 19. Nel 2022 inizia un percorso triennale in Serie A2, prima con il Club Italia, poi con la Trasporti Bressan Offanengo e infine con la U.S. Esperia Cremona (con cui lo scorso anno totalizza 27 presenze, con 141 punti di cui 32 muri). La prossima stagione farà il suo ritorno a Vero Volley dove potrà vestire la maglia della prima squadra femminile.

Le parole di Nicole Modesti

« Sono molto emozionata di avere la possibilità di stare al fianco di giocatrici di altissimo livello sono sicura che imparerò moltissimo da loro. Per me Vero Volley significa tanto, sono cresciuta con questi colori e ora è come se tornassi a casa. Quando facevo parte delle giovanili sognavo di poter giocare con la prima squadra, quindi questo è un sogno che si avvera ! ».