Volley Mercato: Bergamo sistema la difesa con Federica Ferrario

BERGAMO- L’ultimo colpo di mercato per Bergamo 1991 porta il nome di Federica Ferrario : il libero in arrivo da Melendugno completa il roster pronto ad affrontare la stagione 2025-2026.

LA CARRIERA-

Nata a Varese il 31 maggio del 2001, tra la A1 e la A2 ha vestito le maglie di Cuneo, Soverato, Vallefoglia e Novara prima della scorsa stagione.

Le parole di Federica Ferrario

« Ho iniziato a giocare a 5 anni. Ho fatto le giovanili tra Cislago e Novara prima di iniziare il mio percorso tra le grandi. Bergamo ora è un onore: da bambina guardavo ogni gara in cui scendesse in campo questa squadra che per me rappresenta la storia della pallavolo ».

Dopo un anno a Melendugno, con cui ha lottato per la promozione, Federica è pronta per il grande salto:

« Quando mi hanno chiamata ho detto subito di sì: tornare in A1 con questa maglia, fa la differenza. Questa è una società abituata ad essere ad alti livelli ed essere qui mi permetterà di imparare tanto ».

Ritroverà due vecchie conoscenze:

« Giocavo a Novara con Bolzonetti e conosco Denise Meli, ho avuto anche lei come compagna di squadra”. E non vede l’ora di vivere le emozioni del campo da gioco: “Spero di sentire presto il calore dei tifosi, mi piace un sacco sentire la passione che trasmettono. Darò tutta la grinta che ho ».