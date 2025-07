S.G. IN MARIGNANO (RIMINI)- La brasiliana Edinara Brancher chiude il roster della Omag-MT San Giovanni in Marignagno . la ventinovenne opposta che sarà l'alternativa alla capitana Serena Ortolani. Giocatrice potente, duttile e con ottime qualità offensive, , darà profondità e soluzioni di qualità nel ruolo di opposto: due profili diversi ma complementari offrendo allo staff tecnico maggiori possibilità di gestione dei carichi e delle situazioni di gioco. Ora si comincia a fare sul serio: appuntamento fissato per il pre-ritiro di Torri di Quartesolo, dal 6 al 14 agosto, dove la squadra inizierà a costruire le basi tecniche e fisiche in vista del prossimo campionato.

LA CARRIERA-

Classe 1996, cresciuta nel vivaio del Sāo Caetano, ha vestito le maglie di top club brasiliani come Barueri, Pinheiros, Sesi Bauru e Sesc RJ Flamengo.

Le parole di Edinara Brancher

È la tua prima esperienza fuori dal Brasile? Cosa ti aspetti da questa avventura? Perché hai scelto proprio San Giovanni?

« Sono super entusiasta per la mia prima esperienza lontano dal Brasile. Sono sempre stata motivata dalle sfide e credo che questa opportunità sia arrivata in un momento molto speciale della mia vita. Ho avuto il privilegio di lavorare con alcuni degli allenatori più rispettati del Brasile, tra cui Bernardinho e José Roberto Guimarães, e da loro ho imparato tantissimo. Ora sono impaziente di mettere in pratica tutto ciò che ho appreso, vivendo anche una nuova cultura, conoscendo persone nuove e continuando a crescere come atleta. Ho sentito parlare molto bene del club. Piero Babbi, che collabora con la squadra, è un amico di Zé Roberto, che è stato il mio allenatore. Hanno lavorato insieme in quella leggendaria squadra di Pesaro che ha vinto tantissimi titoli; quindi, le mie referenze non potrebbero essere migliori ».

Hai parlato con Gaby?

« Non ho ancora avuto l’occasione di parlare con Gabi, ma ho una grande ammirazione per lei. È un’atleta eccezionale che mi ha incoraggiata all’inizio della mia carriera, e per me è davvero un onore poterle stare accanto ».

Cosa sai dell’Italia?

« Mi sento molto fortunata ad aver ottenuto la cittadinanza italiana, e sto imparando tanto sul Paese. Attualmente sto studiando italiano e ho intenzione di esplorare il più possibile questa nazione meravigliosa ».

Quali sono i tuoi punti di forza come giocatrice?

« Credo che i miei punti di forza siano la versatilità in attacco, lo spirito di squadra e l’energia che porto in campo ».

Le parole del direttore sportivo Pietro Babbi

« Ringrazio il caro amico Leo Cunha che ci ha permesso di portare a termine questa operazione ».