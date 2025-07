Volley Mercato: Erika Pritchard è una nuova giocatrice di Cuneo

CUNEO- Erika Pritchard è una nuova giocatrice della Cuneo Granda Volley. La ventiseienne statunitense entra nel roser per dare un prezioso contributo alla squadra di Salvagni grazie alla sua versatilità che le permette di giocare con eguale efficacia sia in posto 4 che in posto 2.

LA CARRIERA-

La classe ‘99 ha seguito il classico percorso universitario negli States, crescendo dal 2017 al 2021 tra le fila della University of Maryland. Qui è diventata la miglior realizzatrice all-time del suo college, venendo nominata nel First Team All-Big Ten (2018) e nella USA Volleyball Collegiate National Team (2020). Dopodiché, nell’ultimo anno universitario, si è divisa tra Penn State University e Vandœuvre Nancy Volley in Ligue 1 per la prima esperienza europea. La stagione successiva è passata in Svizzera al Volley Cheseaux, per poi tornare negli States nella Pro Volleyball Federation con Grand Rapids Rise per le annate 2023/24 e 2024/25.

Le parole di Erika Pritchard

« Sono grata per l’opportunità di giocare a Cuneo ed in Italia. Non vedo l’ora di misurarmi nel campionato più competitivo del mondo e di conoscere compagne e staff. Sono emozionata all’idea di avere la possibilità di crescere, migliorarmi e di vedere cosa l’Italia può offrirmi ».

Le parole dei co-presidenti Bianco e Manini

« Pritchard saprà rivelarsi un innesto di livello grazie alle sue qualità ed alla sua versatilità. Siamo sicuri che si inserirà al meglio nel gruppo e che il suo arrivo potrà aiutarci molto nella stagione che sta per arrivare ».