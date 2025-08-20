Volley Mercato: Rebecca Piva è una giocatrice di Milano

MILANO – Rebecca Piva è ufficialmente una nuova giocatrice della Numia Vero Volley Milano per la stagione 2025/2026. La schiacciatrice bolognese classe 2001, giunta alla sua quarta partecipazione consecutiva nella massima serie, completa così il reparto laterale della formazione meneghina unendosi alle compagne Pietrini, Lanier e Cagnin.

LA CARRIERA-

Nata nel 2001 a Bologna, per Piva la pallavolo è una questione di famiglia: la giovane bolognese è infatti figlia d’arte dell’ex pallavolista Alberto Piva, mentre la madre è l’ex schiacciatrice Brunella Filippini. Rebecca Piva ha mosso i primi passi nel mondo del volley nel club di casa dell’Idea Volley Bologna, per poi proseguire il suo percorso giovanile tra le fila della Igor Volley Novara. Nella stagione 2019/2020 fa il suo esordio il Serie A2 con la maglia di Ravenna dove milita anche per l’annata seguente. Al termine dell’avventura ravennate arriva per lei la prima convocazione in Nazionale maggiore con la quale debutta in VNL. Nel 2021/2022 compie il grande salto nella massima serie con la maglia della Delta Despar Trentino per poi concludere la stagione nuovamente in A2 con i colori della Millenium Brescia. Dalla stagione 2022/2023 milita in pianta stabile in Serie A1 prima con Casalmaggiore e, nelle ultime due annate, con le Farfalle della Uyba. Ora Rebecca Piva è pronta ad indossare la casacca della Numia Vero Volley Milano dove farà il suo esordio internazionale in Champions League.

Le parole di Rebecca Piva

« Sono onorata di vestire i colori di una società del calibro di Vero Volley. Mi aspetto una stagione impegnativa e ricca di soddisfazioni; ci sono sicuramente tanti traguardi importanti che vogliamo raggiungere e spero che riusciremo a farlo insieme, con l’aiuto del pubblico e di tutta la società ».