Volley Mercato: Novara rinforza il centro con Amber Igiede

La società piemontese puntella il roster di Bernardi con la ventiquattrenne  statunitense che ha già avuto una prima esperienza nel campionato italiano con la maglia di Roma
Volley Mercato: Novara rinforza il centro con Amber Igiede
2 min

NOVARA- Arriva dagli USA un rinforzo per il reparto centrale della Igor Gorgonzola Novara di Lorenzo Bernardi, pronta ad accogliere lunedì in palestra l’americana Amber Igiede.

LA CARRIERA-

Nativa di Baton Rouge, classe 2001, Igiede ha già avuto una prima esperienza nel campionato italiano con la maglia di Roma, nell’ultima parte della stagione 2023-2024, mentre in seguito ha giocato per la LOVB americana con la franchigia di Houston, entrando anche in pianta stabile nella nazionale seniores, con cui ha disputato gli ultimi Mondiali. Vestirà la maglia numero 54 e rimarrà in azzurro fino al mese di novembre, prima di fare ritorno nella lega americana.

Le parole di Amber Igiede

«Sono entusiasta e grata alla Igor Volley per l’occasione di vestire questa maglia nella prima parte di stsagione. Ringrazio il club per avermi dato questa opportunità, so che farò parte di un roster importante e solido e non vedo l’ora di iniziare questa mia nuova avventura. Da questa esperienza italiana mi aspetto tanto entusiasmo ed esperienza: affronterò avversarie di alto livello e vivrò in un clima di grande passione e seguito, come c’è in Italia, e per questo sono felice ».

Le parole del direttore generale Enrico Marchioni

«A causa di qualche problematica fisica, ci trovavamo con la coperta corta nel reparto centrale in questa prima fase della stagione e così abbiamo deciso, avendo la possibilità di farlo, di intervenire per mettere a disposizione dello staff tecnico un rinforzo importante. Amber è un’atleta giovane ma dal grande potenziale e che ha già maturato esperienze in ambito italiano e internazionale; siamo convinti che in questi mesi assieme darà un contributo importante alla causa ».

