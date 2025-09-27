Memorial Avalle: Perugia e Firenza superano Roma e Messina e vanno in finale

ROMA- E' andata in archivio una prima giornata davvero emozionante, sotto ogni profilo della prima edizione del Torneo Roma Capitale – Memorial Simonetta Avalle , due match che hanno animato il pomeriggio del Palazzetto dello Sport .di Roma Il weekend è subito partito all’insegna del ricordo della Signora del Volley, infatti, le capitane della SMI Roma Volley e della Bartoccini – MC Restauri Perugia, protagoniste della gara inaugurale, hanno consegnato un bouquet di fiori a Gianni Avalle, fratello di Simonetta, seduto proprio accanto al posto dove l’allenatrice di Tor Sapienza aveva il suo storico abbonamento.

Sul parquet romano, le emozioni hanno lasciato spazio al gioco con la squadra perugina che si è imposta in rimonta sulle padrone di casa con il punteggio di 3-1. Partite forte, le Wolves non hanno tenuto il ritmo delle avversarie che, dopo essersi aggiudicate il terzo set in volata, hanno chiuso in scioltezza il quarto e ultimo parziale. Pronostici rispettati nella seconda gara con Il Bisonte Firenze che, dopo un primo set al cardiopalma (31-29), ha preso in mano il pallino del gioco chiudendo per 3 a 0.

Non solo, in un fine settimana di grande pallavolo con l’Italia che ha raggiunto la finalissima dei Mondiali Maschili, il Comitato FIPAV Roma e il Comitato FIPAV Lazio hanno annunciato che, tutti i possessori dei biglietti per le gare del pomeriggio, potranno gustare la partita dai maxischermi del Palazzetto per vivere un’esperienza unica tifando Italia.

Particolarmente toccato Gianni Avalle che ha dichiarato: “E’ stato molto emozionante, bello e, sono sincero, anche un po’ pesante per me a livello emotivo. Hanno dimostrato tutti un grande affetto per Simonetta come grande allenatrice e come grande donna. Questa cosa a me riempie di orgoglio”.

Soddisfatto il Presidente del CT Roma Claudio Martinelli che ha aggiunto: “Credo che, nonostante le difficoltà, il pubblico abbia risposto. Celebrare Simonetta non è un dovere istituzionale, ma è un piacere ricordare una grande persona, una grande allenatrice e, soprattutto, una grande amica del movimento laziale e nazionale. È la vera signora del volley. Sono sicuro che nei prossimi anni questo torneo crescerà come tutte le iniziative che fa il Comitato Territoriale Roma insieme al Comitato Regionale Lazio”.

La cronaca del 1° match: SMI Roma Volley – Bartoccini MC Restauri Perugia

Primo set: La partita si apre con due punti consecutivi della Roma Volley. Perinelli concede a Perugia il primo punto. Perovic, poi Consoli, partenza convinta per le romane con coach Giovi costretto al time out sull’8-4. Al rientro, non si ferma il turno di Guiducci al servizio, 10-4. Muove il punteggio Perugia, ma la Roma tiene un buon ritmo e allunga fin sul 12-6. A metà del primo set Perugia esaurisce i time out, 13-6. Di lì, è una vera e propria cavalcata delle Wolves che chiudono in fretta il parziale, 25-13.

Secondo set: il parziale inizia all’insegna dell’equilibrio con Perovic e Angelina ancora ispirate in attacco, anche se Perugia è decisamente più solida, 5-5. Il primo break arriva sempre con Guiducci al servizio con la complicità del muro di Biesso, 8-6. Perugia recupera in fretta con la qualche aiuto delle romane e si porta avanti. Coach Cuccarini richiama le sue ragazze sull’11-9 per le umbre. La parità torna sul 12-12, ma il super attacco di Mason sulla diagonale stretta permette a Roma di tornare al comando. Perugia mette a segno un ottimo break e sale 17-13 con Gardini al servizio. Non una fase brillante delle capitolane che restano dietro di 4 lunghezze. Un vantaggio che la Bartoccini conserva fino alla fine, chiusura di Fiesoli e 25-22 in favore delle umbre.

Terzo set: Si riparte all’insegna del bel gioco con un ritmo sostenuto da una parte e dall’altra, 4-4. Un ace fortunoso di Consoli assegna il sesto punto alle capitoline che poi centrano il break con un errore avversario. Ottima prestazione di Angelina che consegna la doppia cifra alle padrone di casa. Perugia si riavvicina pericolosamente con i colpi di Gardini e agguanta la parità, 11-11. Positivo l’ingresso di Bosso che mette a referto 2 punti consecutivi, 13-11. Migliora la distribuzione di Perugia che sale d’intensità soprattutto al servizio. In sostanziale equilibrio fino alla fine, è Perugia a trovare il bandolo della matassa e ad aggiudicarsi il set chiave del match 25-23.

Quarto set: Il quarto set parla umbro sin dall’avvio, 8-3 e poi ancora 10-4. Le perugine ritrovano solidità con Ricci che distribuisce bene il gioco. L’ace di Lemmens decreta un distacco forse troppo grande da recuperare, 14-6 in favore delle Black Angels con Gardini che, nel frattempo, è salita in cattedra. Aumentati gli errori, Roma insegue 9-18. Markovic permette a Perugia di toccare quota 20. È Perovic la più efficace delle giallorosse, ma non basta. Lemmens porta le sue sul 23-12, poi Ricci di seconda e la chiusura di Gardini, Perugia chiude set e partita, 25-13.

I parziali

SMI Roma Volley – MC – Bartoccini Restauri Perugia 1-3 (25-13; 22-25; 23-25; 25-13)

Starting six

SMI Roma Volley: Perovic, Mason, Consoli, Biesso, Angelina, Guiducci, Zannoni (L). All. Cuccarini

Bartoccini MC – Restauri Perugia: Perinelli, Lemmens, Ricci, Mazzaro, Gardini, Williams, Sirressi (L). All. Giovi

Arbitri

I arbitro Sara Ciampanella

II arbitro Simona Scudiero

La cronaca del 2° match: Il Bisonte Firenze – Gruppo Formula 3 Messina

Primo set: parte bene Firenze che sale 3 a 0 e sembra voler chiudere in fretta la pratica sfruttando le sue centrali. Il muro di Zojzi dà un bello scossone a Messina 5-6. È Acciarri a traghettare le sue dal centro con percentuali che rasentano la perfezione. Messina insegue guidata dai colpi del suo capitano Carcaceopon, ma Firenze tiene la distanza di sicurezza, 16-12. Dopo l’ace di Malesevic, coach Bonafede chiama il time-out, 18-13. Messina ritrova la quadra e accorcia fino a -2, 19-17. Però, le siciliane sono altalenanti e l’andamento è incerto. La solita Carcaceopon trascina letteralmente le sue e Messina si ritrova sul 22-22. La prima squadra ad arrivare a set ball, inaspettatamente è Messina che con un monster block conquista il 24-23. Chiavegatti interrompe il gioco e Tanase annulla la palla set. Vischioni concede una seconda chance a Messina, ma Malesevic chiude a muro e mette pressione al servizio, Firenze torna avanti 26-25. Nessuno riesce a chiudere, 29-29. L’errore di Messina consegna il trentunesimo punto a Firenze che stacca le avversarie.

Secondo set: una super Valoppi consente a Firenze di allungare gli scambi e di avanzare subito sul 4 a 0. Firenze alza il livello e tiene costante il ritmo con Messina che non riesce a trovare la giusta chiave per scardinare la corazzata toscana che raggiunge il suo massimo vantaggio sul 19-9. Un errore vistoso al servizio porta Firenze sul 24-16. Alla seconda occasione, Acciarri chiude il set con la fast, 25-17.

Terzo set: funzionano molto bene i colpi da posto 4 di Firenze che riprende da dove aveva lasciato, 8-4. Però, Akademia non molla la presa con una Zojzi in buone condizioni. In vantaggio 13-9, il Bisonte si concede un po’ di turnover senza compromettere il risultato, 19-12. Sempre subentrata, Alice Tanase mette a referto ottimi punti e le toscane volano 23-17. Sempre Tanase traghetta le sue a match ball, 24-19. La partita si conclude con un errore al servizio di Messina, 25-21.

I parziali

Il Bisonte Firenze – Gruppo Formula 3 Messina 3-0 (31-29; 25-17; 25-21)

Starting six

Il Bisonte Firenze: Acciarri, Morello, Villani, Knollema, Malesevic, Bukilic, Valoppi (L)

Gruppo Formula 3 Messina: Rizzieri, Zojzi, Colombo, Landucci, Viscioni, Carcaceopon, Ferrara (L)

Arbitri

I arbitro Saverio Messa

II arbitro Sara Ciampanella