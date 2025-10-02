Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Paola Egonu ha incontrato Lautaro Martinez ad Appiano Gentile

L' Inter l' ha accolta al centro sportivo, dove la campionessa della Numia Vero Volley ha potuto incontrare il bomber argentino e scambiare la maglia con lui
Paola Egonu ha incontrato Lautaro Martinez ad Appiano Gentile
2 min

MILANO, 02 OTTOBRE – Paola Egonu, capitano della Numia Vero Volley Milano, ospite questa mattina al BPER Training Centre di Appiano Gentile, ha avuto l’occasione di incontrare il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez. L’opposto della formazione milanese, così, ha esaudito un desiderio espresso qualche giorno fa durante la presentazione del roster della sua squadra. « Io interista? Lo sono diventata grazie al mio papà, vedevamo insieme le partite dell’Inter », ha rivelato Egonu.

Il club nerazzurro l’ha accolta al centro sportivo, dove la campionessa della Numia Vero Volley Milano ha potuto incontrare il bomber argentino e scambiare la maglia con lui, oltre ad ascoltarne i consigli da capitano a capitano, ruolo che per la Egonu rappresenta una nuova e stimolante sfida nella sua carriera.

La stessa Egonu è apparsa preparata sulla storia dell’Inter, ha posato per i fotografi e per i social. Alla domanda “Chi è il giocatore con più presenze?” ha risposto “Zanetti”. E in effetti l’argentino ha disputato ben 858 partite con l’Inter dal 1995 al 2014. 

 

