Scandicci-Perugia apre la 2a giornata

Ad aprire e chiudere il weekend, due sfide in diretta Rai Sport e VBTV. Sabato 11 ottobre alle ore 20.30, la Savino Del Bene Scandicci, tra le squadre a punteggio pieno, ritroverà il pubblico del Pala Big Mat sfidando la Bartoccini Mc Restauri Perugia, sconfitta al tie-break all’esordio. Diverse le ex da un lato e dall’altro, da Traballi a Mazzaro, da Nwakalor a Bartolini. Domenica 12 alle 18 invece, uno dei big match di giornata: la Reale Mutua Fenera Chieri, dopo il bel debutto contro Firenze, ospiterà la Numia Vero Volley Milano, superlativa contro Bergamo. Cinque campionesse mondiali in campo, Stella Nervini per le collinari, ottima lunedì scorso con 17 punti, Anna Danesi, Benedetta Sartori, Eleonora Fersino e capitan Paola Egonu, 25 punti contro le orobiche, per le meneghine.

Sempre domenica, partenza alle 16 con la prima stagionale al Palaverde delle campionesse in carica della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, pronte a festeggiare a fine partita il sensazionale Grande Slam della passata stagione. Dopo la sudata vittoria al quinto set contro l’Eurotek Laica Uyba, le pantere dovranno prima però fare i conti con l’Honda Cuneo Granda Volley, anch’essa reduce da un tie-break vincente alla prima giornata. Le bustocche, invece, saranno chiamate ad un’altra prova impegnativa: alle 17 è in programma il derby del Ticino contro l’Igor Gorgonzola Novara, già in grande forma dopo il successo in Courmayeur Cup e la vittoria in trasferta del debutto. Entrambi gli incontri saranno trasmessi in diretta sia su DAZN che su VBTV.

Solo sulla piattaforma di Volleyball World alle 17 le altre tre partite in programma. Trasferta in casa della Cbf Balducci Hr Macerata per la Wash4Green Monviso Volley, Il Bisonte Firenze viaggerà verso l’Adriatico per affrontare la Megabox Ond. Savio Vallefoglia mentre Bergamo e l’Omag-MT San Giovanni in Marignano si sfideranno per cercare i primi punti della propria stagione.

TUTTE LE SFIDE-

Savino Del Bene Scandicci - Bartoccini-Mc Restauri Perugia-

Dopo la vittoria all’esordio contro la Wash4green Monviso Volley, la Savino Del Bene Volley è pronta a tornare tra le mura amiche del PalaBigMat (già Palazzo Wanny) per il primo match casalingo della nuova stagione. Sarà una serata speciale: dopo 195 giorni, le ragazze di coach Gaspari torneranno infatti a disputare una partita ufficiale davanti al proprio pubblico. L’appuntamento è per sabato 11 ottobre alle ore 20.30, quando la Savino Del Bene Volley affronterà la Bartoccini–MC Restauri Perugia, formazione reduce dalla sconfitta per 3-2 incassata all'esordio contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia.

PRECEDENTI: 9 (9 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Linda Nwakalor a Bartoccini Perugia nel 2021/2022, 2022/2023; Gaia Traballi a Bartoccini Perugia nel 2023/2024, 2024/2025; Benedetta Bartolini a Savino Del Bene Scandicci nel 2021/2022; Alessia Mazzaro a Savino Del Bene Scandicci nel 2018/2019; Elena Perinelli a Savino Del Bene Scandicci nel 2014/2015

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Finalmente iniziamo a giocare in casa e speriamo di avere una bella cornice di pubblico, perché per noi sarà molto importante affrontare l'esordio casalingo in campionato con una prestazione in crescita. Stiamo lavorando affinché i meccanismi diventino sempre più consolidati. Ci troveremo di fronte un avversario sempre ostico: Perugia, anche lo scorso anno, ci ha messo in grande difficoltà. Ha iniziato bene il campionato, disputando comunque una partita molto lunga contro Vallefoglia. È una squadra con giocatrici fisiche, come le due opposte e Gardini, e giocatrici tecniche come Perinelli. Ricci sta cercando di coinvolgere molto le centrali, quindi sarà una partita che richiederà innanzitutto un servizio migliore rispetto alla gara con la Wash4green Monviso Volley e una grande pazienza nell’organizzazione muro-difesa, perché dovremo adattarci ai sistemi di gioco avversari. Da parte nostra, dobbiamo concentrarci su quello che è stato l’obiettivo della settimana: crescere in attacco, migliorare l’intesa e raggiungere il vero obiettivo principale, quello di portare a casa la vittoria ».

Guido Marangi (Viceallenatore Bartoccini-Mc Restauri Perugia)-« Nella gara d'esordio con Vallefoglia abbiamo fatto vedere di essere una squadra molto combattiva e questo spirito dovrà accompagnarci durante tutto il campionato, anche in casa di Scandicci. Sappiamo che sono una squadra costruita per arrivare in fondo a tutte le competizioni, ma noi dovremo lottare pallone su pallone. L'idea è uscire da queste partite avendo dato il massimo in modo da non portarci dietro alcun rammarico ».

Igor Gorgonzola Novara - Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio-

Esordio casalingo per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che domenica alle 17 ospiterà Busto Arsizio (reduce da un clamoroso colpaccio sfiorato contro Conegliano nella prima giornata) per il primo derby stagionale. La contesa del Ticino, classica della massima serie, vedrà gli spalti del Pala Igor gremiti e un afflusso importante per un appuntamento sempre atteso e sentito. Novara, reduce dal successo esterno di Cervia contro San Giovanni in Marignano, proverà a cavalcare il momento positivo iniziato con la vittoria del Torneo di Courmayeur e del Memorial Ferrari, mentre di contro Busto Arsizio andrà a caccia di uno "scalpo" importante dopo l'impresa assaporata ma solo sfiorata contro Conegliano. Formazioni al completo e diretta su DAZN oltre che su Volleyball World TV.

PRECEDENTI: 32 (24 successi Igor Gorgonzola Novara, 8 successi Eurotek Laica Uyba)

EX: Sara Bonifacio a Uyba Busto Arsizio nel 2018/2019, 2019/2020; Britt Herbots a Uyba Busto Arsizio nel 2018/2019, 2019/2020; Giulia Leonardi a Uyba Busto Arsizio nel 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021

Giulia Leonardi (Igor Gorgonzola Novara)- « Ci aspettiamo di trovarci di fronte una squadra super combattiva, come ha dimostrato di essere contro la squadra più forte del momento, e con la consapevolezza di poter fare male anche alle “grandi”. Busto è una squadra che difende tanto, che ogni anno cambia pedine ma è sempre costruita molto bene. La parola chiave per noi dovrà essere pazienza, dovremo essere brave a capire quando la palla è giusta per metterla a terra e quando invece è meglio gestire, senza farci innervosire, cosa che può capitare contro formazioni che appunto difendono molto. Arriviamo da una bella vittoria e da un secondo set, ribaltato, che ci fa molto ben sperare. Busto per me? Famiglia, casa, ci sono stata sette anni, sono legata all’ambiente, al presidente Pirola, a tanti tifosi che ancora oggi sento. La società è cambiata quasi completamente rispetto ami miei tempo e con il tempo è tutto diverso, ma sento sempre una forte emozione quando gioco contro di loro ».

Jennifer Boldini (Eurotek Laica Uyba)- « Il morale della squadra è alto, il punto conquistato contro Conegliano vale per noi tantissimo. Adesso arriva Novara che non è avversario da meno, per cui abbiamo azzerato subito e siamo ripartite a lavorare come se non fosse successo nulla. Abbiamo già affrontato la Igor nella pre-season ma ora sarà tutto diverso, anche perchè allora mancavano diverse giocatrici da una parte e dall'altra. Hanno già dimostrato il loro valore a Courmayeur dove hanno battuto proprio Conegliano, quindi non ci aspettiamo una partita più facile rispetto a quella di lunedì. Contiamo sul fatto che la gara contro l'Imoco ci ha dato molta più fiducia, cercheremo di imporre il nostro ritmo contro una squadra che gioca molto veloce e ha dei terminali offensivi importanti, Tolok in primis. Dovremo difendere tanto, un'arma che abbiamo usato molto bene soprattutto nei primi set con Conegliano ».

Cbf Balducci Hr Macerata - Wash4green Monviso Volley-

Secondo appuntamento consecutivo al Palasport Fontescodella per la CBF Balducci HR che domenica 12 (ore 17) scende in campo per affrontare la Wash4green Monviso Volley nella seconda giornata di andata della Serie A1 Tigotà. A distanza di sei giorni dal Monday Night di esordio con Cuneo, in cui le arancionere hanno sfiorato il primo successo in un match che ha comunque regalato il primo punto in classifica alle ragazze guidate da coach Lionetti, arriva la seconda sfida del massimo campionato contro la forte formazione piemontese, reduce dal ko contro la corazzata Scandicci: un incrocio che torna dopo tre anni di assenza, l’ultima volta proprio nella Serie A1 2022/23. Tra le fila del Monviso, Club al quarto anno consecutivo ai nastri di partenza del massimo campionato, ci sarà anche una campionessa del Mondo con l’Italia: la centrale Yasmina Akrari.

PRECEDENTI: 4 (1 successo Cbf Balducci Hr Macerata, 3 successi Wash4green Monviso Volley)

EX: Nessuno

Giulia Bresciani (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Domenica ci attende una partita impegnativa, perché conosciamo il valore della Monviso Volley e ci aspettiamo una gara molto combattuta. Nella prima uscita abbiamo offerto una buona prestazione, anche se con qualche alto e basso: ci sono ancora diversi aspetti su cui lavorare e stiamo cercando di migliorarli. Vogliamo farlo già a partire da questa sfida, con l’obiettivo di iniziare bene e trovare l’entusiasmo giusto per proseguire con fiducia il nostro percorso ».

ULRIKE Bridi (Wash4green Monviso Volley)- « Quella di domenica sarà una battaglia sotto ogni punto di vista. Noi veniamo da un risultato favorevole per Scandicci ma positivo anche per noi nonostante lo sfortunato evento che è accaduto , perché abbiamo dimostrato la nostra coesione e tenacia di squadra in un momento di difficoltà , contro una delle favorite del campionato. Macerata è una neopromossa che ha già dimostrato il suo valore lunedì scorso , hanno tante giocatrici che non hanno mai giocato in questo campionato , il che rende questa squadra un incognita . Durante la settimana abbiamo fatto molta attenzione nel studiarle e stiamo preparando al meglio la partita. Sarà una gara in cui tenere i nervi saldi risulterà fondamentale , la differenza la farà la tenacia e il gioco di squadra ».

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Numia Vero Volley Milano-

Il debutto casalingo della Reale Mutua Fenera Chieri '76 porta subito in scena al PalaFenera una delle partite più attese della stagione. Per la seconda giornata della Serie A1 Tigotà Spirito e compagne ospitano infatti la Numia Vero Volley Milano. Si gioca domenica 12 ottobre, con fischio d'inizio alle ore 18 e diretta televisiva in chiaro su Rai Sport. Dopo la prima giornata entrambe le squadre sono a punteggio pieno avendo centrato una vittoria da 3 punti, Chieri a Firenze, Milano contro Bergamo. L’incontro apre un impegnativo dittico di gare per le biancoblù che mercoledì, nel primo turno infrasettimanale della stagione, saranno impegnate a Novara. Test senza dubbio probanti per misurare le proprie ambizioni contro due dei top team del campionato. La scorsa stagione Milano ha vinto tutte le tre sfide con Chieri, due volte 3-1 in campionato e 3-0 nel quarto di Coppa Italia. I precedenti fra i due club, che si sono affrontati per la prima volta in B1 nel 2011, sono in tutto 28, con un bilancio complessivo di 23 vittorie a 5 per le lombarde. L’unica ex è Francesca Bosio.

PRECEDENTI: 22 (4 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 18 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Francesca Bosio a Fenera Chieri '76 nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

Sara Alberti (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « La partita con il Bisonte ci ha lasciato tante sensazioni positive. Abbiamo affrontato la prima di campionato nella maniera corretta, come ci aveva chiesto Nicola. Da un punto di vista tecnico diversi aspetti come l'attacco e il muro sono andati bene, in particolare nei primi due set. Cercheremo di riproporli anche contro Milano. Sappiamo che affronteremo una squadra molto forte e agguerrita, con giocatrici molto importanti. In settimana abbiamo preparato bene la partita: siamo pronte per mettere in campo la stessa "cattiveria" mostrata a Firenze. Sarà importante spingere fin da subito per cercare di mettere Milano in difficoltà ».

Stefano Lavarini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « Dopo il buon esordio di lunedì è già tempo di far visita a Chieri. Sicuramente quello collinare è uno dei campi più difficili del nostro campionato, un ambiente caldo e rumoroso dove ci attende una squadra combattiva che gioca con grande velocità e ottime soluzioni, sia in attacco che al servizio. Dovremo approcciare questa gara con grande attenzione e determinazione per proseguire nella nostra crescita, alla ricerca di punti già importantissimi ».

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Il Bisonte Firenze-

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia torna in campo domenica 12 ottobre alle 17 nella seconda giornata del campionato di serie A1 Tigotà. Le tigri esordiranno in casa, ospitando al PalaMegabox Il Bisonte Firenze, reduce dalla sconfitta casalinga con la Reale Mutua Fenera Chieri. Quanto alla squadra del presidente Angeli, ha colto una bella vittoria a Perugia, strappandola al termine di una lunga battaglia chiusa al tie-break. In settimana Gaia Giovannini e Loveth Omoruyi hanno partecipato alle celebrazioni per l’oro mondiale delle due nazionali azzurre, venendo ricevute al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, grande appassionato di pallavolo, e a Palazzo Chigi dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

PRECEDENTI: 8 (5 successi Il Bisonte Firenze, 3 successi Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)

EX: Bozana Butigan a Azzurra Volley Firenze nel 2024/2025; Sonia Candi a Azzurra Volley Firenze nel 2018/2019; Alessandra Colzi a Megabox Vallefoglia nel 2020/2021

Andrea Pistola – (Allenatore Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)- « Dopo la prima trasferta di campionato a Perugia, siamo molto curiosi ed emozionati per l’esordio in casa e per avere così il primo abbraccio del nostro pubblico. Cercheremo di offrire loro una bella prestazione in questa prima partita casalinga del campionato. Abbiamo lavorato duro in palestra per preparare la partita contro un avversario non facile come Il Bisonte ».

Federico Chiavegatti (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Domenica dovremo prima di tutto trasferire in campo la nostra grande voglia di rivincita dopo il ko della prima giornata: sarà fondamentale cercare di mettere in pratica fin dal primo punto quello che già abbiamo fatto nel terzo set contro Chieri, mostrando per tutta la durata del match la nostra vera identità. Dovremo aggredire fin dal servizio Vallefoglia, che è una squadra con degli ottimi terminali d’attacco e che l’anno scorso ha fatto un bel campionato, arrivando ai play off e qualificandosi per la Challenge Cup: loro lavorano bene a muro-difesa, quindi per noi sarà importante la scelta dei colpi e la variazione delle situazioni. Io so di cosa siamo capaci e non vedo l’ora che le ragazze riescano a dimostrarlo in campo ».

Bergamo - Omag-Mt San Giovanni In Marignano-

Tutti a Treviglio, Bergamo torna in scena e apre la stagione casalinga 25-26. L’occasione è quella della seconda giornata di Regular Season, domenica 12 ottobre alle 17. E il pubblico rossoblù si troverà di fronte una squadra che molto ricorda quella della passata stagione, pur con tanti volti nuovi. E la curiosità di scoprirli e vederli all’opera è davvero tanta. L’esordio in quel di Monza, nel Monday Night con Vero Volley Milano, è stato un avvio ad alta quota che non ha messo le vertigini a dispetto del risultato. “Mi è piaciuto molto l’approccio alla gara – ha ammesso Carlo Parisi sulle pagine de L’Eco di Bergamo – avremmo potuto avere soggezione delle rivali, invece siamo entrati in campo bene fin da subito”. La squadra si è ritrovata in palestra lo scorso mercoledì, finalmente al completo: Cese Montalvo e Kipp hanno superato gli attacchi febbrili e finalmente l’opposto americano ha potuto iniziare la sua fase di integrazione nel gruppo e perfezionare l’intesa con la regista Eze. Ed ha potuto saggiare per la prima volta l’arena di gioco di Treviglio, giovedì nell’allenamento pomeridiano. Ora attende solo di sentire il caldo abbraccio dei tifosi. La gara sarà diretta dagli arbitri Armando Simbari e Michele Marconi, coadiuvati da Chiara Conti al videocheck e Andrea Eustacchio al Referto Elettronico. Il match sarà trasmesso in diretta streaming da VolleyballWorld.Tv. Live Score su volleybergamo1991.it. Il PalaFacchetti e la Biglietteria apriranno al pubblico dalle 15.30.

EX: Alessia Bolzonetti a San Giovanni In Marignano nel 2021/2022, 2022/2023; Giada Cecchetto a Volley Bergamo 1991 nel 2022/2023, 2023/2024



Linda Manfredini (Bergamo)- « Nonostante il risultato netto, quella com Milano è stata una partita molto combattuta. Dovremo avere lo stesso atteggiamento con San Giovanni in Marignano, perché non sarà assolutamente una partita facile: hanno grande intesa perché sono un gruppo che gioca insieme dall’anno scorso. Sarà importante pensare pensare alla nostra metà campo e fare il nostro gioco ».

Giada Cecchetto (Omag-Mt San Giovanni In Marignano)- « Domenica ci aspetta una partita importante in cui sono sicura che porteremo in campo tutta la nostra grinta e voglia di vincere. Bergamo è una squadra competitiva e sarà fondamentale difendere molto e contrattaccare con aggressività. Ogni partita è una battaglia fino all’ultima palla e lavoriamo ogni giorno per crescere come gruppo e a livello tecnico. Non vediamo l’ora di scendere in campo per dimostrarlo. Per me sarà un piacevole ritorno in quella che per me è stata casa per due anni e dove ho molti ricordi, sarà bello ritrovare molti tifosi che mi hanno poi seguito nel tempo e sostenuto fino ad oggi ».

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Honda Cuneo Granda Volley.

Seconda giornata di Regular Season in arrivo per la Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano, che domenica alle 16 riceverà al Palaverde la Honda Cuneo Granda Volley. Sarà il debutto stagionale in casa, in una giornata che si preannuncia spettacolare sia sul taraflex che per la cornice di pubblico ed eventi che animerà il palazzetto. Squadra al completo per coach Santarelli. Le “Gatte” piemontesi hanno ottenuto lo stesso risultato di Wolosz e compagne alla prima giornata di campionato, vincendo la propria sfida al tie break: le Pantere hanno avuto la meglio a Busto Arsizio, la formazione di coach Salvagni ha battuto Macerata in casa. Sponsor day sarà Latteria Soligo che tramite il presidente Lorenzo Brugnera premierà l’MVP del match, mentre negli intervalli tra set Old Wild West regalerà al pubblico le t-shirt dedicate per i tifosi gialloblù.

PRECEDENTI: 17 (17 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)

EX: Serena Scognamillo a Honda Cuneo Granda Volley nel 2023/2024; Anna Bardaro a Imoco Volley Conegliano nel 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Stiamo bene, ma non siamo al top, come la maggior parte delle squadre. Abbiamo avuto delle difficoltà nel pre-campionato in alcune situazioni, quando abbiamo affrontato top team o contro Busto, una squadra che sta meglio di noi dal punto di vista mentale. È un periodo di transizione e ogni anno arriva nel momento in cui le ragazze vivono un momento di transizione dalla stagione per nazionali a quella con i club. Dobbiamo essere pazienti e dare il tempo ad ognuno di loro di recuperare le energie. Stiamo lavorando bene, Cuneo è una squadra che ha vinto dopo essere andata sotto sia sul 2-1 che al tie break, saranno galvanizzati: hanno alcune giocatrici esperte e altre alla prima esperienza in A1 allenate da un coach esperto. Sarà la nostra prima gara casalinga e ci teniamo a fare molto bene, ma non sarà semplice. La gara con Busto ha dimostrato che se non approcciamo nella maniera corretta si fa presto ad andare in difficoltà. Sarebbe bellissimo avere subito il Palaverde pieno, per i successi degli ultimi anni e per il lavoro dei presidenti questa squadra si meriterebbe il palazzetto pieno, ci auguriamo che sia così anche domenica ».

Bintu Diop (Honda Cuneo Granda Volley)- « Con Macerata siamo state brave a non perdere mai la voglia di lottare, nonostante il risultato. A Conegliano dovremmo essere brave ad affrontare la partita senza condizionamenti particolari, come se fosse una gara normale. Andremo con la consapevolezza dei nostri mezzi, daremo tutto quello che avremo, nonostante sarà chiaramente una partita difficile ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2ª GIORNATA DI ANDATA-

Sabato 11 ottobre 2025, ore 20.30

Savino Del Bene Scandicci - Bartoccini-Mc Restauri Perugia Arbitri: Papadopol Veronica Mioara, Canessa Maurizio



Domenica 12 ottobre 2025, ore 16.00

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Honda Cuneo Granda Volley Arbitri: Cerra Alessandro, Clemente Andrea



Domenica 12 ottobre 2025, ore 17.00

Igor Gorgonzola Novara - Eurotek Laica Uyba Arbitri: Pozzato Andrea, Armandola Cesare

Cbf Balducci Hr Macerata - Wash4green Monviso Volley Arbitri: Brancati Rocco, Salvati Serena

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Il Bisonte Firenze Arbitri: Puecher Andrea, Giglio Anthony

Bergamo - Omag-Mt San Giovanni In Marignano Arbitri: Simbari Armando, Marconi Michele

Domenica 12 ottobre 2025, ore 18.00

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Numia Vero Volley Milano Arbitri: Piana Rossella, Rossi Alessandro



LA CLASSIFICA-

Igor Gorgonzola Novara 3, Numia Vero Volley Milano 3, Reale Mutua Fenera Chieri '76 3, Savino Del Bene Scandicci 3, Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 2, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 2, Honda Cuneo Granda Volley 2, Cbf Balducci Hr Macerata 1, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 1, Eurotek Laica Uyba 1, Wash4green Monviso Volley 0, Il Bisonte Firenze 0, Bergamo 0, Omag-Mt San Giovanni In Marignano 0.