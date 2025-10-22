Conegliano domina l'anticipo contro Monviso

VILLAFRANCA PIEMONTE (TORINO)- La Prosecco Doc Conegliano assolve in scioltezza la pratica dell' anticipo della 13 giornata andando a vincere in tre set 0-3 (10-25 21-25 19-25) in casa della Wash4Green Monviso che nell'occasione non ha mai potuto entrare in partita vista la serata positiva della squadra di Santarelli che ha fatto pesare tutta la sua maggiore cifra tecnica.

Per le padrone di casa, coach Marchiaro schiera Bridi-Malual per la diagonale, Davyskiba e D’Odorico sono le schiacciatrici, Akrari e Sylves le centrali, Moro è il libero.

Coach Daniele Santarelli sceglie Ewert-Haak per la diagonale, Fahr e Lubian sono le centrali, Gabi e Sillah le schiacciatrici, De Gennaro è il libero. Cristina Chirichella non è a disposizione all’ultimo per un risentimento ai muscoli addominali.

Buon inizio delle Pantere, Sillah graffia per il 2-6, il miglior scambio del primo set lo chiude Haak su alzata di Lubian, sul 5-11 la panchina di casa chiama il primo timeout. È il primo muro gialloblù a provocare la seconda interruzione sul 7-15, Ewert è solida al servizio quando chiamata in causa, tanto da portare all’ace del 7-17. Solo un errore in attacco delle Pantere nel primo set, con il 48% efficienza offensiva. Gabi prolunga il parziale a 0-8, il set si chiude con un errore in attacco di Monviso (7 punti con un pallone su due a terra per la carioca).

È più equilibrato e combattuto il secondo set: Lubian ne segna due sul 3-3 (6 punti per la campionessa olimpica nel parziale con 2 muri e l’80% di efficienza offensiva, chiuderà con 12 punti), Haak fa ritrovare il pareggio alla Prosecco DOC A. Carraro Imoco (11-11) che mette la freccia con un errore avversario (14-15). Fahr si sblocca a muro con il 15-16, il break successivo lo pesca Haak da posto 2. Svedese con 16 punti sul tabellino finale. Mulinello e mani out di Sillah, Adigwe rinforza la prima linea con un muro e il punto del 19-21, poi capitan Wolosz torna in regia per il finale di set. Gabi dà il colpo di coda, compreso il set point (21-25).

Dopo il cambio campo, Sillah conduce le gialloblù verso il primo break (3-5, giro alle porte della doppia cifra per la slovena, 9), il fosforo di Gabi porta ad un altro strappo (6-9). Haak è sempre la leader offensiva, ma quando rientra in campo Adigwe chiude lo scambio più vivace del set (11-14). Wolosz è ancora in campo quando Conegliano fissa il +6, Scognamillo entra per rinforzare la seconda linea. Sillah è ancora calda nelle fasi decisive, Wolosz si inventa il 23-17 (la settima attaccante a segno nel set): il matchpoint del definitivo 3-0 è di Gabi, MVP del match grazie a 17 punti, 1 muro e il 55% in attacco.

I protagonisti-

Sofia D'Odorico (Wash4green Monviso Volley)- « Credo che sia il secondo che il terzo set abbiamo fatto vedere che ce la possiamo giocare tranquillamente. Chiaro che poi il valore dell’avversario viene fuori e anche stasera è venuto fuori. Stiamo dimostrando, nonostante la difficoltà generale del momento di esserci soprattutto caratterialmente e questo mi rende fiera della mia squadra ».

Gabi (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Sappiamo che non sarà una stagione facile. Abbiamo molto da dimostrare, è una squadra che può fare tanto. Oggi troppi errori soprattutto nel secondo set. Sappiamo di aver bisogno di tutti durante la stagione. Il tempo è poco per preparare la prossima partita ».

Il tabellino-

WASH4GREEN MONVISO VOLLEY - PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO 0-3 (10-25 21-25 19-25) –

WASH4GREEN MONVISO VOLLEY: D'odorico 5, Sylves 1, Bridi 3, Davyskiba 11, Akrari 4, Malual 5, Moro (L), Dodson 3, Siftar 2, Harbin 2. Non entrate: Reknere, Bussoli, Scialanca (L), Battistoni. All. Marchiaro.

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Sillah 9, Lubian 14, Ewert 1, Braga Guimaraes 16, Fahr 3, Haak 16, De Gennaro (L), Adigwe 3, Wolosz 1, Scognamillo. Non entrate: Daalderop, Munarini. All. Santarelli.

ARBITRI: Armandola, Rossi.

Durata set: 21', 24', 26'; Tot: 71'

MVP: Gabi (Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano)

Spettatori: 920.