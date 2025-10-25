Spirito e compagne si aggiudicano l’incontro in poco più di un’ora e un quarto imponendo senza particolari difficoltà il loro gioco su avversarie fallose e discontinue. Tolto l’inizio del secondo set, in bilico fino al 10-10, le biancoblù hanno sempre la partita in controllo e la loro vittoria non è mai in discussione, come testimoniano anche i parziali dei tre set vinti a 18, 19 e 14.

Il premio di MVP viene assegnato a Van Aalen che orchestra il gioco con personalità, mentre in attacco fanno la voce grossa Nemeth e Dervisaj con 20 e 13 punti. Molto bene il muro con 14 punti diretti, di cui 6 di Gray. Da segnalare anche i debutti di Bah e Lotti e la presenza in panchina della giovane Bonino, palleggiatrice della B1/Under 18 convocata in prima squadra al posto dell’influenzata Antunovic.

I primi quattro punti sono tutti errori, tre orobici e uno chierese. Sull’1-3 il primo punto “vero” è di Dervisaj che attacca in pipe. E’ ancora un’ispiratissima Dervisaj con quattro acuti personali a costringere Parisi a chiamare time-out sul 9-4. Con un ritmo molto regolare le biancoblù mantengono il vantaggio e quando Nemeth firma il +6 (15-9) Parisi ferma il gioco per la seconda volta. Sul 16-11 il coach ospite cambia diagonale inserendo Carraro e Weske per mezza rotazione, fino al 19-15. Nel finale Chieri controlla senza problemi e chiude 25-18 alla seconda palla set con Cekulaev.

Nel secondo parziale punteggio in bilico fino al 5-5 quando Chieri piazza il primo mini break con un pallonetto di Dervisaj e l’attacco fuori di Cese. Bergamo rientra sull’8-8 con Kipp. Sul 10-10 le ragazze di Negro salgono di nuovo a +2 con un attacco di Cekulaev e un muro di Van Aalen su Cese, che viene sostituita da Bolzonetti. Un altro muro di Van Aalen, proprio su Bolzonetti, dà a Chieri il +3 costringendo Parisi a chiamare time-out (14-11). Il turno di servizio di Cekulaev prosegue fino al 17-11 quando le orobiche tornano a muovere il punteggio con un muro di Eze sulla pipe di Nervini. Il finale ricalca quello del primo set, con Chieri che gestisce in scioltezza e chiude 25-19 al secondo set point con un muro di Gray.

Nel terzo set Nemeth, Van Aalen e Gray portano rapidamente Chieri sul 6-1. Da 11-5 su servizio di Eze le orobiche dimezzano il distacco (11-8). Nervini sblocca le biancoblù (12-8), quindi Dervisaj, Gray e Van Aalen firmano un nuovo allungo (15-9). Il vantaggio locale tocca il massimo di 11 punti quando su servizio di Van Aalen Gray mura Mlejnkova (21-10). Negro inserisce Bah al posto di Dervisaj e Lotti al posto di Nervini regalando il debutto alle due schiacciatrici; sul 23-13 entra anche Ferrarini. Lotti chiude il 24-14 regalando dieci palle match a Chieri, che chiude poi al primo tentativo grazie all’attacco lungo di Bolzonetti.

I protagonisti-

laria Spirito (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Far valere il nostro gioco in casa nostra era uno degli obiettivi che ci eravamo dati. Questa sera ci siamo riuscite e sono molto contenta: per ora è difficile per tutti uscire da qui con punti e vittorie. Per noi in campo è sempre come avere una giocatrice in più ».

Chidera Eze (Bergamo)- « Questo è un palazzetto difficile e lo sapevamo. Non siamo riuscite a entrare in campo e a fare il nostro gioco. Abbiamo fatto fatica in battuta ma anche a muro e in difesa. Ci sono tanti spunti da analizzare alla fine di questa partita tornando a casa ».

Il tabellino-

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76 - BERGAMO 3-0 (25-18 25-19 25-14) –

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76: Kunzler 13, Gray 8, Nemeth 20, Nervini 8, Cekulaev 5, Van Aalen 5, Spirito (L), Lotti 1, Dambrink, Bah. Non entrate: Alberti, Bonafede (L), Ferrarini, Lara. All. Negro.

BERGAMO: Cese Montalvo 2, Strubbe 3, Kipp 9, Mlejnkova 6, Manfredini 2, Eze 3, Armini (L), Mosser 3, Bolzonetti 3, Weske 2, Meli 1, Carraro. Non entrate: Ferrario (L), Micheletti. All. Parisi.

ARBITRI: Luciani, Serafin.

Durata set: 24', 23', 24'; Tot: 71'.

MVP: Sarah Van Aalen (Reale Mutua Fenera Chieri '76)

Spettatori: 1209