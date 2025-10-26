Scandicci vince in scioltezza sul campo della Omag

Nel primo set, dopo un avvio equilibrato, le toscane prendono il controllo, imponendosi 16-25 con un break deciso nella parte centrale del parziale.

Il secondo set segue un copione simile: Skinner e Ruddins firmano l’allungo iniziale, Bechis gestisce con lucidità il gioco e la Savino Del Bene Volley chiude 17-25, con un ace di Franklin.

Nel terzo parziale, la formazione di casa prova a reagire e parte avanti 5-2, ma Bosetti, Ruddins e Weitzel guidano la rimonta fino al definitivo 15-25, che vale il 3-0 finale.

Prestazione solida e corale per la squadra di coach Gaspari, con Bosetti e Ruddins top scorer a pari merito con 14 punti, supportate da Weitzel (9 punti e diversi muri vincenti), Graziani (8) e Franklin (8). Da sottolineare la regia di Bechis, premiata come MVP del match.

Sul piano statistico, la Savino Del Bene Volley chiude con il 52% in attacco contro il 37% delle avversarie, 8 muri vincenti a 3 e 4 ace contro 2. In ricezione le due squadre si sono equivalse (48% di positività per le toscane, 53% per San Giovanni), ma la maggiore efficienza offensiva e la solidità a muro hanno fatto la differenza.

La gara, durata poco più di un’ora (1h19′), conferma non solo la crescita del gruppo, ma anche la profondità e la qualità della rosa. La Savino Del Bene Volley trova infatti segnali estremamente positivi da chi è stato chiamato a sostituire alcune titolari: Bechis, eletta migliore in campo, Ruddins, top scorer dell’incontro, e Franklin, subentrata a Skinner nel corso della sfida. Tutte risposte incoraggianti per coach Gaspari, che ha potuto far riposare giocatrici chiave come Ognjenovic e Antropova senza intaccare l’efficacia complessiva della squadra.

Prossimo appuntamento per la Savino Del Bene Volley: mercoledì 29 ottobre (ore 20:00) al Pala BigMat di Firenze, dove la Savino Del Bene Volley affronterà la Eurotek Laica Uyba nel match casalingo valido per la sesta giornata di campionato.

La Omag-Mt San Giovanni in M.No si schiera in campo con Straube al palleggio, Ortolani come opposto, Nardo e Bracchi in banda, Caruso e Parini al centro e Tellone nel ruolo di libero.

Coach Gaspari opta per una turnazione delle atlete titolari: a riposo Ognjenovic e Antropova, con il tecnico della Savino Del Bene Volley che sceglie Bechis al palleggio e Ruddins da opposta. Skinner e Bosetti sono confermate come schiacciartici titolari e confermato è anche il tandem di centrali composto da Graziani e Weitzel. Il ruolo di libero è affidato a Castillo.

Avvio equilibrato fino al 10-10, poi la Savino Del Bene Volley prende il largo grazie a una serie di punti di Skinner e Bosetti, con quest’ultima top scorer della prima frazione con 7 punti. In ritardo di sei lunghezze sul 13-19, San Giovanni in M.No. si arrende sul 16-25 firmato da Ruddins.

La Savino Del Bene parte forte nel secondo set con Skinner e Ruddins protagoniste, scavando subito un solco (3-9). Bosetti continua a colpire con precisione, mentre Weitzel e Bechis firmano muri e tocchi di classe. La Omag-Mt San Giovanni in M.No. prova a reagire con Caruso e Piovesan, ma le toscane restano in controllo fino alla fine e si aggiudicano il set con uno spettacolare ace di Franklin (17-25).

Nel quarto la Omag-Mt San Giovanni in M.No. parte forte (5-2) con Piovesan e Caruso protagoniste, trovando il primo vero vantaggio del match. La reazione di Scandicci è immediata: Ruddins, Bosetti e Weitzel ribaltano il set con efficacia in attacco e solidità a muro. Nonostante un buon avvio, la squadra di casa cede nel finale sotto i colpi di Franklin e Graziani (15-25).

I protagonisti-

Martina Bracchi (Omag-Mt San Giovanni In Marignano)- « Loro hanno una grandissima squadra, ci hanno messo alla prova. Siamo riuscite anche a tenergli testa ,abbiamo avuto alti e bassi, come è giusto che sia ma pian piano anche noi stiamo diventando sempre di più una squadra e questa partita è stata un gradino in più per noi, quindi vado a casa felice ».

Caterina Bosetti (Savino Del Bene Scandicci)- « È importante che oggi tante atlete del roster siano riuscite a trovare spazio e fiducia. È importante perché, in questo campionato lungo, servirà tutta la squadra e sono contenta che siano arrivati i tre punti. Un successo netto, che era importante per noi: stiamo andando nella direzione giusta. Sappiamo che ogni partita è difficile e che non potrà essere tutto un percorso netto, tutto rose e fiori, siamo consapevoli che ci sarà da lottare. Da domani, già testa a mercoledì, per portare a casa altri tre punti fondamentali per la classifica ».

Il tabellino-

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO - SAVINO DEL BENE SCANDICCI 0-3 (16-25 17-25 15-25) –

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Bracchi 11, Parini 6, Ortolani 2, Nardo 1, Caruso 5, Straube, Tellone (L), Piovesan 7, Brancher 6, Nicolini. Non entrate: Kochurina, Meliffi, Panetoni, Cecchetto (L). All. Bellano.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Bechis 1, Skinner 7, Graziani 8, Ruddins 14, Bosetti 14, Weitzel 9, Castillo (L), Franklin 8, Traballi. Non entrate: Nwakalor, Mancini, Ognjenovic, Antropova, Ribechi (L). All. Gaspari.

ARBITRI: Armandola, Pozzato.

Durata set: 23', 25', 23'; Tot: 71'.

MVP: Marta Bechis (Savino del Bene Scandicci)

Spettatori: 1617