Scandicci vince in scioltezza sul campo della Omag
CERVIA (RAVENNA)- Una vittoria netta per 0-3 (16-25 17-25 15-25), mai indiscussione quella centrata dalla Savino Del Bene Scandicci sul campo dell' Omag-Mt San Giovanni in Marignano nell'anticipo del pomeriggio della 5a giornata, che conferma l'ottimo stato di forma della squadra di Gaspari che mercoledì aveva strapazzato anche Milano.
Nel primo set, dopo un avvio equilibrato, le toscane prendono il controllo, imponendosi 16-25 con un break deciso nella parte centrale del parziale.
Il secondo set segue un copione simile: Skinner e Ruddins firmano l’allungo iniziale, Bechis gestisce con lucidità il gioco e la Savino Del Bene Volley chiude 17-25, con un ace di Franklin.
Nel terzo parziale, la formazione di casa prova a reagire e parte avanti 5-2, ma Bosetti, Ruddins e Weitzel guidano la rimonta fino al definitivo 15-25, che vale il 3-0 finale.
Prestazione solida e corale per la squadra di coach Gaspari, con Bosetti e Ruddins top scorer a pari merito con 14 punti, supportate da Weitzel (9 punti e diversi muri vincenti), Graziani (8) e Franklin (8). Da sottolineare la regia di Bechis, premiata come MVP del match.
Sul piano statistico, la Savino Del Bene Volley chiude con il 52% in attacco contro il 37% delle avversarie, 8 muri vincenti a 3 e 4 ace contro 2. In ricezione le due squadre si sono equivalse (48% di positività per le toscane, 53% per San Giovanni), ma la maggiore efficienza offensiva e la solidità a muro hanno fatto la differenza.
La gara, durata poco più di un’ora (1h19′), conferma non solo la crescita del gruppo, ma anche la profondità e la qualità della rosa. La Savino Del Bene Volley trova infatti segnali estremamente positivi da chi è stato chiamato a sostituire alcune titolari: Bechis, eletta migliore in campo, Ruddins, top scorer dell’incontro, e Franklin, subentrata a Skinner nel corso della sfida. Tutte risposte incoraggianti per coach Gaspari, che ha potuto far riposare giocatrici chiave come Ognjenovic e Antropova senza intaccare l’efficacia complessiva della squadra.
Prossimo appuntamento per la Savino Del Bene Volley: mercoledì 29 ottobre (ore 20:00) al Pala BigMat di Firenze, dove la Savino Del Bene Volley affronterà la Eurotek Laica Uyba nel match casalingo valido per la sesta giornata di campionato.
La Omag-Mt San Giovanni in M.No si schiera in campo con Straube al palleggio, Ortolani come opposto, Nardo e Bracchi in banda, Caruso e Parini al centro e Tellone nel ruolo di libero.
Coach Gaspari opta per una turnazione delle atlete titolari: a riposo Ognjenovic e Antropova, con il tecnico della Savino Del Bene Volley che sceglie Bechis al palleggio e Ruddins da opposta. Skinner e Bosetti sono confermate come schiacciartici titolari e confermato è anche il tandem di centrali composto da Graziani e Weitzel. Il ruolo di libero è affidato a Castillo.
Avvio equilibrato fino al 10-10, poi la Savino Del Bene Volley prende il largo grazie a una serie di punti di Skinner e Bosetti, con quest’ultima top scorer della prima frazione con 7 punti. In ritardo di sei lunghezze sul 13-19, San Giovanni in M.No. si arrende sul 16-25 firmato da Ruddins.
La Savino Del Bene parte forte nel secondo set con Skinner e Ruddins protagoniste, scavando subito un solco (3-9). Bosetti continua a colpire con precisione, mentre Weitzel e Bechis firmano muri e tocchi di classe. La Omag-Mt San Giovanni in M.No. prova a reagire con Caruso e Piovesan, ma le toscane restano in controllo fino alla fine e si aggiudicano il set con uno spettacolare ace di Franklin (17-25).
Nel quarto la Omag-Mt San Giovanni in M.No. parte forte (5-2) con Piovesan e Caruso protagoniste, trovando il primo vero vantaggio del match. La reazione di Scandicci è immediata: Ruddins, Bosetti e Weitzel ribaltano il set con efficacia in attacco e solidità a muro. Nonostante un buon avvio, la squadra di casa cede nel finale sotto i colpi di Franklin e Graziani (15-25).
I protagonisti-
Martina Bracchi (Omag-Mt San Giovanni In Marignano)- « Loro hanno una grandissima squadra, ci hanno messo alla prova. Siamo riuscite anche a tenergli testa ,abbiamo avuto alti e bassi, come è giusto che sia ma pian piano anche noi stiamo diventando sempre di più una squadra e questa partita è stata un gradino in più per noi, quindi vado a casa felice ».
Caterina Bosetti (Savino Del Bene Scandicci)- « È importante che oggi tante atlete del roster siano riuscite a trovare spazio e fiducia. È importante perché, in questo campionato lungo, servirà tutta la squadra e sono contenta che siano arrivati i tre punti. Un successo netto, che era importante per noi: stiamo andando nella direzione giusta. Sappiamo che ogni partita è difficile e che non potrà essere tutto un percorso netto, tutto rose e fiori, siamo consapevoli che ci sarà da lottare. Da domani, già testa a mercoledì, per portare a casa altri tre punti fondamentali per la classifica ».
Il tabellino-
OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO - SAVINO DEL BENE SCANDICCI 0-3 (16-25 17-25 15-25) –
OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Bracchi 11, Parini 6, Ortolani 2, Nardo 1, Caruso 5, Straube, Tellone (L), Piovesan 7, Brancher 6, Nicolini. Non entrate: Kochurina, Meliffi, Panetoni, Cecchetto (L). All. Bellano.
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Bechis 1, Skinner 7, Graziani 8, Ruddins 14, Bosetti 14, Weitzel 9, Castillo (L), Franklin 8, Traballi. Non entrate: Nwakalor, Mancini, Ognjenovic, Antropova, Ribechi (L). All. Gaspari.
ARBITRI: Armandola, Pozzato.
Durata set: 23', 25', 23'; Tot: 71'.
MVP: Marta Bechis (Savino del Bene Scandicci)
Spettatori: 1617