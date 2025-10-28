Conegliano-Chieri, Scandicci-Busto big match dell'infrasettimanale

Dopo i risultati del weekend, il focus sarà sulle due sfide delle squadre in vetta alla graduatoria: la Savino Del Bene Scandicci, che alle ore 20 ospiterà l’Eurotek Laica Uyba, e la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, che invece accoglierà mezz’ora più tardi la Reale Mutua Fenera Chieri. Due match ad alta intensità che metteranno alla prova le due capolista: le bustocche hanno creato problemi alle trevigiane alla prima di campionato, mentre le collinari sognano di avvicinarsi alla vetta, distante solo tre punti. Entrambe le gare saranno disponibili su DAZN e VBTV ma la novità del turno è che ci sarà anche una terza partita su entrambe le piattaforme, quella tra la Bartoccini MC Restauri Perugia e la Numia Vero Volley Milano di giovedì alle ore 20.

Tutti su VBTV gli altri incontri. Mercoledì alle 20.30 derby piemontese tra la Wash4Green Monviso Volley, reduce dalla bella vittoria al tie-break contro Il Bisonte Firenze, e l‘Igor Gorgonzola Novara, caduta invece sotto i colpi delle pantere gialloblu. Proprio la formazione toscana sarà invece impegnata in casa della Honda Cuneo Granda Volley che, nonostante l’arresto di domenica, gode comunque di una buona classifica con 9 punti in cinque giornate. Stesso orario per Megabox Ond. Savio Vallefoglia contro Bergamo, rispettivamente a 6 e 5 punti, due squadre leggermente più indietro in classifica rispetto alle legittime aspettative di inizio stagione, anche chiamate a giocare quindi una partita sicuramente importante per il prosieguo della loro stagione.

Infine, alle 20.30 di giovedì, il posticipo offrirà lo scontro tra le due neopromosse, la Cbf Balducci Hr Macerata e l’Omag-MT San Giovanni in M.no. Nonostante i precedenti dell’anno scorso recitino un chiaro 2-0 per le romagnole, l’inizio della squadra di coach Bellano è stato molto difficile, eloquente lo zero nel conto dei set vinti, a differenza di quello delle arancione di coach Lionetti, con cinque punti e diverse prestazioni convincenti. Un confronto che dirà molto sulle ambizioni delle due formazioni.

TUTTE LE SFIDE-

Savino Del Bene Scandicci - Eurotek Laica Uyba

Nuovo impegno di campionato per la Savino Del Bene Volley, che dopo le convincenti vittorie per 3-0 contro Milano e San Giovanni in Marignano, si prepara ad affrontare la settima gara in ventitré giorni. Nel sesto turno della Serie A1, la formazione scandiccese troverà di fronte una squadra reduce dal successo per 3-0 su Vallefoglia nel weekend appena trascorso. La partita è in programma mercoledì 29 ottobre alle ore 20.00 presso il Pala BigMat di Firenze.

PRECEDENTI: 28 (20 successi Savino Del Bene Scandicci, 8 successi Eurotek Laica Uyba)

EX: Nessuno

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Mercoledì si riparte con il campionato. Ci troveremo di fronte una squadra che ha perso il proprio capitano per infortunio, ma che ha avuto un’ottima reazione di gruppo battendo in maniera importante Vallefoglia in casa. Quindi affronteremo una squadra con grande voglia di giocarsela alla pari. Lo scorso anno la sfida con Busto Arsizio è stata il nostro spartiacque, la partita che ci ha cambiato anche nel modo di affrontare il prosieguo della stagione. Sappiamo quindi che sarà un avversario ostico, rinnovato in gran parte ma con profili molto interessanti come Parra, giocatrici di esperienza come Gennari e l’inserimento di una giovane come Eckl, che sta facendo benissimo. Oltre alle solite note, c’è da sottolineare il palleggio: in questo momento hanno una giocatrice di assoluta qualità come Seki. Sappiamo che in questa partita dovremo avere molta pazienza, perché Busto è una squadra che aggredisce molto in battuta e sa difendere con grande efficacia. Noi dovremo fare un ulteriore passo avanti dopo le tre vittorie consecutive: consolidare il nostro gioco, prendere ancora più sicurezza e, soprattutto in casa, crescere ulteriormente in battuta. Per farlo servirà la massima concentrazione possibile. Il campionato non dà respiro: non ci si può disperare dopo una sconfitta e non ci si può esaltare troppo dopo una vittoria. Dobbiamo guardare solo alla partita del presente, e per noi quella con Busto Arsizio è una gara molto importante, da affrontare nella giusta maniera ».

Enrico Barbolini (Allenatore Eurotek Laica Uyba)- « Arriviamo da una bella partita con Vallefoglia, in cui abbiamo espresso il gioco che vogliamo mettere in campo e che non sempre riusciamo a mostrare in modo ottimale. Ci siamo già calati nella prossima gara, una trasferta più impegnativa sia dal punto di vista logistico che dal punto di vista tecnico, però un po' per l'entusiasmo per la vittoria di domenica, un po' perchè cominciamo a prendere confidenza con tutti i componenti della squadra, siamo ottimisti nel poter fare una bella prestazione anche merc0ledì. Il punto di forza di Scandicci? Le tante possibilità di cambiare durante la partita, sia da punto di vista tecnico che dal punto di vista dell'organico, completo, numeroso e competitivo in ogni reparto ».

Wash4green Monviso Volley - Igor Gorgonzola Novara

Ancora un turno infrasettimanale per la Wash4Green Monviso Volley che, in occasione della sesta giornata di campionato, ospiterà la Igor Gorgonzola Novara. Il Pala Bus Company ritroverà la ex Carlotta Cambi, tra le fila di coach Marchiaro dal 2023 al 2025. Sfida impegnativa in un derby che ha sempre regalato grandi emozioni. Per le gialloblù la vittoria in rimonta a Firenze ha sicuramente dato una grande spinta a tutta la squadra, sia a livello morale che di classifica. La compagine del tecnico Bernardi vanta quattro vittorie su cinque gare disputate (unica sconfitta con Conegliano) ma la Wash4Green avrà dalla sua il fattore campo con il suo caloroso pubblico.

PRECEDENTI: 6 (6 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Ilaria Battistoni a Igor Novara nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Sofia D'Odorico a Igor Novara nel 2016/2017, 2021/2022; Carlotta Cambi a Pallavolo Pinerolo nel 2023/2024, 2024/2025

Francesco Cicchiello (Direttore Sportivo Wash4green Monviso Volley)- « Arriviamo alla sfida con Novara dopo un tour de force di 7 gare in tre settimane che ci ha messo a dura prova, dovendo lavorare da subito per trovare nuove intese di gioco dovute all'infortunio di Battistoni. Staff e atlete stanno lavorando molto per superare le problematiche e preparare al meglio ogni gara. Il successo ottenuto a Firenze è prezioso sia per la classifica che per il morale, una bella iniezione di fiducia per le ragazze che avrebbero meritato qualche punticino in più ma che sono certo li recupereranno strada facendo. Con Novara sarà durissima così come domenica a Milano ma la voglia di fare bene e vendere cara la pelle è tanta ».

Enrico Marchioni (Direttore Generale Igor Gorgonzola Novara)- « Arriviamo da una sconfitta e per noi la trasferta di Pinerolo arriva subito e questo è un fattore positivo. Dopo la partita con Conegliano, c'è tanta voglia di tornare in campo e di ripartire subito, di offrire una prestazione importante e chiudere rapidamente questa parentesi, riprendendo il cammino fin qui percorso sia dal punto di vista dei risultati sia per quanto riguarda la nostra capacità di lottare su ogni pallone. Monviso Volley farà di tutto per conquistare i tre punti, davanti al proprio pubblico, e noi dobbiamo scendere in campo serene e determinate, pronte a una sfida lunga e complicata ma con la consapevolezza che facendo il nostro gioco potremo ottenere un risultato positivo ».

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Reale Mutua Fenera Chieri '76

Le Pantere tornano al Palaverde per l’ultimo match di ottobre: domani sera alle 20:30 si gioca la sesta giornata di Regular Season del campionato di A1, davanti c’è la Reale Mutua Fenera Chieri ‘76. La Prosecco DOC A.Carraro Imoco Conegliano, 1a con 14 punti e 5 vittorie in altrettante gare, sfida la terza della classe. Tra le attrazioni della partita, l’incrocio tra le azzurre campionesse del mondo in Thailandia con l’Italia di Julio Velasco, Monica De Gennaro e Sarah Fahr contro la schiacciatrice Stella Nervini. Squadra al completo per coach Daniele Santarelli.

PRECEDENTI: 15 (15 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)

EX: - Allenatori: Nicola Negro a Imoco Volley Conegliano nel 2014/2015

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Chieri è un ottimo avversario, negli ultimi anni ha lavorato benissimo per affiancare le quattro sorelle in cima, stanno recuperando tutti piano piano. Anche quest’anno hanno avuto un buon ricambio, prendendo nuove giocatrici e l’allenatore giusto. Lotteranno fino alla fine per arrivare tra le prime quattro, non deve stupire se tireranno fuori grandi risultati nei big match. Noi siamo in crescita, abbiamo disputato un’ottima partita contro Novara, anche se loro vivevano un momento particolare e delicato. Mi fa piacere, però, vedere come abbiamo interpretato la gara sabato e come siamo cresciuti rispetto alle ultime settimane. È comunque un test che lascia il tempo che trova, c’era il primo posto in palio, ma nessun trofeo. Chieri sarà un’altra bella prova, ci sono tre punti importanti per la classifica, cercheremo di fare una bella prestazione e vincere davanti ai nostri tifosi del Palaverde ».

Laura Dervisaj-Kunzler (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Il servizio sarà davvero importante per disturbarli nel loro gioco e far sì che non possono giocare liberamente in un certo modo. Al tempo stesso dovremo anche concentrarci su di noi, perché abbiamo sempre la possibilità di costruire il nostro gioco partendo dalla ricezione. Sappiamo che affronteremo una squadra molto forte a rete e molto fisica. Ma come dicevo prima siamo una squadra equilibrata con diversi punti di forza, e se in campo tutto funzionerà nello stesso momento possiamo avere una possibilità anche contro un’avversaria forte come Conegliano ».

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Numia Vero Volley Milano

Giovedì 30 ottobre, alle ore 20.00, il PalaBarton si prepara ad accogliere una sfida affascinante tra la Bartoccini–MC Restuari Perugia e la Numia Vero Volley Milano. Le Black Angels, reduci dal prezioso successo al tie-break sul campo di Cuneo, vogliono dare continuità ai loro progressi e mettere in difficoltà una delle corazzate del campionato. La squadra di coach Giovi ha mostrato carattere e compattezza, ribaltando una gara complicata e conquistando due punti fondamentali per la classifica. Dall’altra parte della rete, Milano arriva in Umbria con l’obiettivo di proseguire la propria corsa ai vertici, forte di un organico ricco di talento e ambizioni da titolo. Sarà una serata di grande volley, dove entusiasmo, grinta e voglia di stupire promettono spettacolo. Perugia punterà sul calore del proprio pubblico per tentare un’altra impresa, mentre Milano cercherà conferme e solidità. Tutto pronto, dunque, per un match che si preannuncia intenso e ricco di emozioni.

PRECEDENTI: 9 (9 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Alessia Fiesoli a Vero Volley nel 2022/2023; Alessia Mazzaro a Vero Volley nel 2015/2016; Sofia Turlà a Vero Volley nel 2022/2023

Nina Markovic (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Dovremo giocare la nostra miglior pallavolo, unite, aggressive, lasciando il cuore sul campo. Se basterà per riportare un risultato positivo sarà fantastico, altrimenti usciremo dal campo comunque con la consapevolezza di aver dato tutto. I nostri tifosi sono il settimo giocatore in campo. Ci danno energia e motivazione extra, quindi ogni loro supporto è sempre prezioso e molto apprezzato. Venite a sostenerci ».

Stefano Lavarini (Numia Vero Volley Milano)- « Quella di Perugia sarà una trasferta impegnativa: è una squadra che in casa ha fatto punti in entrambi gli incontri disputati ed è reduce da una vittoriosa trasferta a Cuneo, a testimonianza della combattività che sa mettere in campo. In questi pochi giorni ci prepareremo per affrontarla, continuando a lavorare sugli aspetti del nostro gioco sui quali stiamo cercando costantemente dei miglioramenti ».

Honda Cuneo Granda Volley - Il Bisonte Firenze

Dopo la sconfitta contro Perugia, la Honda Cuneo Granda Volley è pronta per scendere nuovamente in campo: nella tana delle Gatte arriva Il Bisonte Firenze per la seconda sfida infrasettimanale della stagione. Fischio d’inizio mercoledì 29 ottobre alle 20:30 al Palazzetto dello Sport di Cuneo, in diretta su VBTV. Le Gatte si trovano al sesto posto in classifica grazie ai 9 punti conquistati, mentre le toscane viaggiano in settima posizione con 6 punti.

PRECEDENTI: 16 (9 successi Il Bisonte Firenze, 7 successi Honda Cuneo Granda Volley)

EX: Beatrice Agrifoglio a Honda Cuneo Granda Volley nel 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023; Alice Tanase a Honda Cuneo Granda Volley nel 2023/2024

François Salvagni (Allenatore Honda Cuneo Granda Volley)- « Mi piace poter vivere la settimana in modo canonico, perché ho un gruppo giovane di ragazze che hanno bisogno di lavorare. Tuttavia il calendario ci propone questa serie di impegni ravvicinati e la prendiamo come un’opportunità., non per riprenderci, ma per continuare il nostro cammino. Quest’anno il campionato è durissimo per tutti, si vede dai risultati di ogni giornata, oltre che imprevedibile. Ci sono sfide che finiscono con risultati che non ti aspetti. Penso che con Perugia abbiamo fatto un’ottima gara, mostrando che abbiamo sempre la forza di ribaltare le partite. Siamo costruite con la mentalità vincente e ci dispiace , infatti ci stiamo preparando con la giusta energia e attenzione per farci trovare pronte mercoledì ».

Federico Chiavegatti (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Ci aspetta una partita impegnativa, su un campo come quello di Cuneo che è sempre ostico: è una trasferta molto lunga, per di più da affrontare in un turno infrasettimanale dopo aver giocato cinque set domenica scorsa, ma questa ovviamente non deve essere una scusa. Noi siamo pronte a dare il 100% come sempre, anche se sappiamo che Cuneo è una squadra che sta giocando davvero molto bene: hanno perso l’ultima partita al tie break, ma in generale hanno sempre offerto delle ottime prestazioni, strappando anche tre punti contro Scandicci. L’incisività in battuta sarà una delle chiavi della partita per entrambe le squadre, noi comunque andremo a Cuneo per dare battaglia e per provare a portarci a casa più punti possibili ».

Cbf Balducci Hr Macerata - Omag-Mt San Giovanni In Marignano

Nuovo turno infrasettimanale in arrivo per la CBF Balducci HR che torna a giocare per la quarta volta in meno di un mese di fronte al pubblico di casa del Fontescodella: giovedì 30 (ore 20.30) ecco la sfida del posticipo della sesta di andata della Serie A1 Tigotà con la Omag-MT San Giovanni in Marignano. Si troveranno di fronte la due neo promosse nel massimo campionato dopo la scorsa trionfale stagione in A2, le romagnole hanno vinto campionato e Coppa Italia mentre le maceratesi hanno conquistato i Playoff promozione. Torna, dunque, anche il match con San Giovanni, una vera e propria classica degli ultimi anni, ma per la prima volta in Serie A1, con tante ex di turno in campo. Sarà anche una sfida fondamentale in chiave salvezza: le arancionere arrivano alla gara dopo la buona prestazione di Milano nonostante la sconfitta e a quota 5 punti in classifica, frutto di una vittoria piena e due ko al tie break, e cercheranno in incrementare il bottino. Dall’altra parte del campo le romagnole, ancora ferme ancora a 0 punti e 0 set vinti, che cercheranno di muovere la graduatoria dopo un inizio di campionato caratterizzato da un calendario davvero complicato.

PRECEDENTI: 9 (4 successi Cbf Balducci Hr Macerata, 5 successi Omag-Mt San Giovanni In Marignano)

EX: Asia Bonelli a San Giovanni In Marignano nel 2019/2020; Giulia Bresciani a San Giovanni In Marignano nel 2019/2020; Giorgia Caforio a San Giovanni In Marignano nel 2022/2023, 2023/2024; Clara Decortes a San Giovanni In Marignano nel 2019/2020; Alessia Mazzon a San Giovanni In Marignano nel 2019/2020, 2021/2022; Sara Caruso a Helvia Recina Volley Macerata nel 2024/2025



Giulia Bresciani (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Giovedì ci attende un'altra sfida importante di questa prima parte di stagione. Anche per San Giovanni, come per noi, sarà una partita di grande valore: entrambe le squadre stanno lottando per la salvezza e per rimanere in questo campionato di Serie A1. Ci aspetta una bella gara, intensa e combattuta. Dopo le "positive vibes" arrivate da Milano, siamo tornate al lavoro con grande concentrazione e determinazione, pronte a dare il massimo in vista dell'impegno di giovedì sera di fronte al nostro pubblico ».

Massimo Bellano (Allenatore Omag-Mt San Giovanni In Marignano)- « Macerata è una buona squadra. Ha sicuramente iniziato bene il campionato, mettendo in difficoltà tutte le avversarie che ha affrontato. Penso quindi che stia attraversando un momento di buona fiducia. Per noi questa partita rappresenta chiaramente uno snodo importante della stagione, perché si tratta di una squadra che, come noi, ha come primo obiettivo la permanenza nella categoria. Stiamo cercando di prepararci al meglio, sia dal punto di vista tattico sia da quello emotivo, per arrivare a giovedì nelle migliori condizioni possibili ».

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Bergamo

La Megabox Ondulati del Savio affronta sul proprio campo il Volley Bergamo. Entrambe le formazioni sono reduci da due secche sconfitte in trasferta, le tigri sul campo di Busto e le lombarde contro il Chieri: due impegni non facili, che hanno confermato gli alti e bassi delle due formazioni in avvio di stagione. In palio al PalaMegabox ci sono punti pesanti per rilanciarsi in una classifica mai così affollata dietro le big, con sette squadre distanziate tra loro da una sola lunghezza.

PRECEDENTI: 10 (7 successi Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, 3 successi Bergamo)

EX: Bozana Butigan a Volley Bergamo 1991 nel 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

Alessio Simone (Direttore sportivo Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)- « E' una partita molto pericolosa per noi, visto il valore dell'avversaria e il livello di gioco molto basso dimostrato domenica da parte nostra. Ci attendiamo una bella reazione e un atteggiamento diverso da parte della squadra. Saremo di fronte al nostro pubblico e dovremo rilanciarci contro un'avversaria che ha gli stessi nostri obiettivi e punte di diamante come l'americana Kipp e la cubana Montalvo. Anche a noi non mancano le armi per far bene e siamo fiduciosi in un pronto riscatto ».

Jenny Mosser (Bergamo)- « Arriviamo da una sconfitta difficile contro Chieri. Non è stata la nostra prestazione migliore, ma ci ha mostrato su cosa dobbiamo lavorare, perché sappiamo che possiamo giocare meglio. Sono fiduciosa che sapremo fare bene già dalla prossima gara. Per prepararci ad affrontare Vallefoglia, ci stiamo concentrando per forzare il servizio e per migliorare l’affiatamento di squadra, lavorando sul nostro sistema di gioco per poter collaborare meglio. Per metterli in difficoltà dovremo battere forte e difendere bene i loro esterni ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 6ª GIORNATA DI ANDATA-

Mercoledì: 29 ottobre 2025, ore 20.00

Savino Del Bene Scandicci - Eurotek Laica Uyba Arbitri: Zanussi Umberto, Mesiano Marta

Mercoledì: 29 ottobre 2025, ore 20.30

Wash4green Monviso Volley - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Canessa Maurizio, Cavalieri Alessandro Pietro

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Reale Mutua Fenera Chieri '76 Arbitri: Papadopol Veronica Mioara, Puecher Andrea

Honda Cuneo Granda Volley - Il Bisonte Firenze Arbitri: Serafin Denis, Armandola Cesare

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Bergamo Arbitri: Saltalippi Luca, Cerra Alessandro

Giovedì: 30 ottobre 2025, ore 20.00

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Numia Vero Volley Milano Arbitri: Salvati Serena, Grossi Dario

Giovedì: 30 ottobre 2025, ore 20.30

Cbf Balducci Hr Macerata - Omag-Mt San Giovanni In Marignano Arbitri: Rossi Alessandro, Curto Giuseppe

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 11, Reale Mutua Fenera Chieri '76 11, Igor Gorgonzola Novara 11, Savino Del Bene Scandicci 11, Numia Vero Volley Milano 10, Honda Cuneo Granda Volley 9, Il Bisonte Firenze 6, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 6, Eurotek Laica Uyba 6, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 6, Wash4green Monviso Volley 5, Bergamo 5, Cbf Balducci Hr Macerata 5, Omag-Mt San Giovanni In Marignano 0.