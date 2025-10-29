Per Conegliano e Scandicci vittorie da primato, Novara festeggia nel derby

Situazione invariata in cima alla classifica dopo la doppia vittoria della Savino Del Bene Scandicci e della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. Le toscane hanno vinto 3-1 una gara che poteva nascondere diverse insidie contro l’Eurotek Laica Uyba. Soprattutto dopo il primo set, con la rimonta delle bustocche dal 21-19 al 23-25 che aveva portato in vantaggio la squadra di coach Barbolini. Un errore che le ragazze di coach Gaspari hanno però prontamente dimenticato, tornando in campo in un dominante secondo set finito 25-11. Arrivata la scossa, le padrone di casa non si sono più guardate indietro: 25-19 e 25-21 i successivi due parziali. Prova importante per Sarah Franklin, 17 punti (4 muri), 21 per Antropova (3 ace e 3 muri) mentre premio di MVP per Weitzel, 16 con addirittura 5 ace e 2 muri. Dall’altro lato del campo, 14 punti per Obossa.

Al Palaverde, altra bella partita tra le campionesse in carica e la Reale Mutua Fenera Chieri. Le collinari non si sono fatte spaventare dai quasi 5000 tifosi avversari, passando in vantaggio con un grandissimo primo set vinto 23-25. Sia Németh (17 punti a fine partita) che Nervini (19) hanno messo in seria difficoltà la squadra di coach Santarelli, schierata con Daalderop e Sillah, che però non hanno deluso le gialloblu sostenendo ottimamente Haak dal punto di vista offensivo. La reazione è arrivata con il doppio 25-20 di secondo e terzo set, che tuttavia non ha chiuso la partita. Perché nel quarto parziale le ragazze di coach Negro sono tornate sotto, spingendosi fino al 20-23 e assaporando il tie-break. Ma mai dare per sconfitte le pantere prima dell’ultimo pallone: con una reazione rabbiosa, Haak e Fahr hanno riportato il punteggio in parità, prima dell’accelerazione finale che è valsa il 27-25 e il 3-1 finale. Per l’opposta svedese, ancora MVP, 26 punti (2 ace e 4 muri), 15 a testa per le due schiacciatrici.

Quattro set anche nel derby tra la Wash4Green Monviso Volley e l’Igor Gorgonzola Novara e nella sfida tra la Megabox Ond. Savio Vallefoglia e Bergamo. Partita vivace al Pala Bus Company, dove le padrone di casa hanno conquistato il primo set 25-23 prima di subire il ritorno della squadra di coach Bernardi in tre set conclusi 17-25, 16-25 e 21-25. Da menzionare per le ragazze di coach Marchiaro il ritorno di Battistoni, con Malual che ha realizzato 18 punti e Davyskiba che ne ha messi a segno 14 (4 ace). Per le ospiti, solita distribuzione egregia di Cambi, che oltre alla solita Igiede (12 punti), ha mandato in doppia cifra tutte e tre le sue laterali: Alsmeier, 17 punti, Ishikawa, 13. ed Herbots, schierata da opposta e MVP con 15 punti (1 ace e 3 muri).

Andamento opposto al PalaMegabox dove invece la squadra di coach Pistola ha ceduto il primo set alle orobiche 21-25 prima di dominare i due set centrali, vinti 25-14 e 25-16, ed imporsi al fotofinish nel combattuto quarto set chiuso 25-23. Sono state diverse le notizie positive per le neroverdi: dalla prova superlativa di Omoruyi, che ha giocato una gara concreta e precisa mettendo a segno 22 punti con il 50% in attacco, fino ai 19 punti di Bici e alla prova da MVP di Butigan, 13 punti con 4 muri. Altra partita storta invece per le ragazze di coach Parisi, frenate da un 22% in attacco globale nonostante i 20 punti di Cesè Montalvo.

A concludere la serata, le due ore e mezza della sfida tra l’Honda Cuneo Granda Volley e Il Bisonte Firenze. Una sfida equilibrata, che ha visto le due squadre battagliare nel corso dei cinque set praticamente alla pari, come ha dimostrato anche il minimo differenziale nei punti totali, 104-101. A trionfare, continuando a coltivare ambizioni di alta classifica, le padrone di casa guidate da coach Salvagni, che si sono imposte 15-13 al set corto dopo aver subìto la rimonta delle bisontine dal 2-0 (25-13, 25-23, 18-25 e 21-25 gli altri parziali). Tante le giocatrici che si sono distinte: tra le padrone di casa, fondamentale l’ingresso dell’MVP Marring, titolare nel tie-break e autrice di 10 punti, solide prestazioni di Keene (20 punti) e di Diop, Pritchard e Pucelj, 14 punti a testa; per le ospiti, 26 punti di una superlativa Knollema e 16 della centrale Acciarri.

TUTTE LE SFIDE-

Savino Del Bene Scandicci - Eurotek Laica Uyba

Poker per la Savino Del Bene Scandicci, che conquista la quarta vittoria consecutiva tra le mura amiche del Pala BigMat e, più in generale, il quarto successo consecutivo!

In una serata cominciata in salita, con un primo set perso di un soffio (23-25), le ragazze di coach Gaspari hanno svoltato la partita dal secondo parziale, grazie ad un servizio più incisivo (5 ace nel set) e maggiore efficacia in attacco, chiudendo per 25-11.

Nei successivi due set, prova ad allungare la UYBA in avvio, ma è sempre la compagine toscana a imporre alla distanza il proprio ritmo, trascinata da Weitzel (MVP) e dalla statunitense Franklin, e capace di sigillare l’incontro in quattro set.

Per le padrone di casa, ennesima prova da Top Scorer per Antropova (21), ottimamente supportata da Franklin (17) e Weitzel (16 con 5 ace).

Nelle fila della UYBA, è l’opposta azzurra Obossa la miglior realizzatrice (14), seguita dalle schiacciatrici Parra (10) e Gennari (8).

Come anticipato, la Savino Del Bene Volley ha servito con grande efficacia (9-6 il computo degli ace) e murato con precisione (12-5). A livello statistico, Ognjenovic e compagne hanno ricevuto con numeri maggiori (58%-44%) e attaccato complessivamente meglio (45%-33%).

Archiviato il terzo turno infrasettimanale consecutivo della stagione con una nuova vittoria, la Savino Del Bene Volley si concentrerà da domani sul big-match di domenica 2 novembre alle ore 16:00 contro la Igor Gorgonzola Novara.

Per il turno infrasettimanale valevole per la sesta giornata di andata, la Savino Del Bene Volley scende in campo con Ognjenovic in regia e Antropova come opposta, le schiacciatrici Bosetti e Franklin con al centro il duo Weitzel-Graziani. Il libero è Brenda Castillo.

La Eurotek Laica Busto Arsizio di coach Barbolini propone nel suo starting six la diagonale Seki-Obossa, in zona 4 Gennari e Parra mentre al centro la coppia Eckl e Van Avermaet. Il libero è la classe ‘02 Pelloni.

Squadre appaiate in avvio, con la Eurotek Laica che si giova di alcuni errori delle scandiccesi (8-8). Volano le farfalle nella parte centrale del set con Parra e Gennari (12-15), ma il riaggancio è immediato sul turno al servizio di Maja (15-15). L’inserimento della coppia Skinner-Traballi permette l’allungo alla Savino Del Bene Volley (21-19) che è però costretta a giocare punto a punto sul finale di set (22-22). L’ace di Obossa segna il doppio set-point biancorosso, capitalizzato dalla capitana Van Avermaet (23-25).

Nel secondo parziale cambiano marcia le padrone di casa, subito in vantaggio 8-5. Antropova dalla linea dei 9 metri propizia l’allungo delle toscane (13-8), in totale controllo grazie all’efficacia del suo muro-difesa (17-10). Il servizio di Weitzel spezza definitivamente il set (quattro ace per la centrale teutonica nel parziale), sigillato sul muro di Franklin (25-11).

Confermata nel nuovo parziale Nwakalor per Graziani. Rientra in campo con un altro piglio la UYBA, in allungo con Gennari (5-7). Dopo il time-out, recupera terreno la squadra di coach Gaspari, impattando e sorpassando con Weitzel e Franklin sugli scudi (12-9). Il muro della centrale tedesca vale il +4 per le toscane (16-12), avanti sul finale di set grazie al buon ingresso di Bechis e Ruddins (21-16). L’errore di Obossa regala otto set-point a Maja e compagne, che inchiodano sull’ennesimo muro di Franklin (25-16).

Prova la partenza sprint la UYBA nel quarto set con Torcolacci, ma pronta è la reazione delle biancoblù trascinate dalle sue centrali (9-8). È nella parte centrale di set che la Savino Del Bene Volley riesce concretamente ad allungare, sospinta da Bosetti (17-12). Le padrone di casa volano agilmente a +7 con Antropova (21-14), ipotecando la vittoria piena. Prova ad accorciare la UYBA sul finale grazie agli ingressi di Battista e Metwally, ma è Ruddins a mettere la parola fine al match (25-20).

I protagonisti-

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Sapevamo che era una gara ostica, perché Busto ha delle qualità che a volte possono innervosirci. Dispiace per il primo set, perché, a differenza di tante altre volte, siamo stati punto a punto. Abbiamo fatto 10 errori, che sono troppi: non tanto nella gestione di qualche battuta loro (hanno dei battitori molto interessanti come Obossa, Parra, la stessa Eckl e Van Avermaet), ma soprattutto sulle nostre battute non forzate, che hanno regalato delle sicurezze a loro. C’è stata comunque una bellissima rimonta, un ottimo doppio cambio degli schiacciatori; poi ci siamo persi con due ace e un errore in battuta, e lì si rischia di pagare caro. Però, a maggior ragione, vedere una squadra matura, cosa che due settimane fa non eravamo ancora, mi rende felice, perché mi ha permesso innanzitutto di ruotare un po’, visto che stiamo giocando tanto. Non è che adesso ci sarà un periodo di respiro, ma era importante crescere come squadra. Nelle ultime due partite tutta la rosa ci ha dato una grande mano. Era importante portare a casa tre punti contro un avversario ostico. Quindi, bene così e già da domani testa a Novara, perché per noi è una partita molto, molto importante ».

Federica Pelloni (Eurotek Laica Uyba)- « Siamo partite bene, abbiamo vinto il primo set senza mai mollare, nel secondo invece siamo partite con freno a mano tirato e contro questa squadra non te lo puoi permettere. Peccato, il secondo set è stato proprio da dimenticare, mentre nel terzo e nel quarto siamo partite bene e abbiamo giocato alla pari fino a metà, per poi calare di nuovo. Loro brave, noi non male, ma dobbiamo mantenere lucidità e concentrazione fino alla fine se vogliamo ottenere qualcosa di più da queste gare »..

Il tabellino-

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – EUROTEK LAICA UYBA 3-1 (23-25 25-11 25-16 25-20) –

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Franklin 17, Graziani 2, Antropova 21, Bosetti 8, Weitzel 16, Ognjenovic 2, Ribechi (L), Ruddins 4, Nwakalor 3, Skinner 2, Traballi 1, Castillo, Bechis. Non entrate: Mancini. All. Gaspari.

EUROTEK LAICA UYBA: Seki 1, Parra 10, Eckl 6, Obossa 14, Gennari 8, Van Avermaet 7, Denti (L), Battista 3, Torcolacci 2, Diouf 1, Metwally 1, Pelloni, Parlangeli, Schmit. All. Barbolini. ARBITRI: Zanussi, Mesiano.

Durata set: 29′, 20′, 23′, 26′; Tot: 98′.

MVP: Camilla Weitzel (Savino Del Bene Volley)

Spettatori: 1537

Wash4green Monviso Volley - Igor Gorgonzola Novara

Vittoria esterna da tre punti per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che a Villafranca supera Monviso e ottiene il quinto successo in sei giornate di campionato. Azzurre sotto dopo un primo set terminato al foto-finish ma brave poi a reagire e a ribaltare completamente l’inerzia della sfida, vincendo 1-3 con Britt Herbots decisiva a più riprese e premiata con merito MVP dell’incontro; top scorer tra le azzurre Lina Alsmeier, 17 volte a segno.

Monviso in campo con Battistoni in regia e Malual in diagonale, Sylves e Dodson al centro, D’Odorico e Davyskiba in banda e Moro libero; Igor con Herbots opposta a Cambi, Igiede e Bonifacio centrali, Alsmeier e Ishikawa schiacciatrici e De Nardi libero.

Partono forte le padrone di casa, che vanno subito 4-1 con l’ace di Davyskiba e poi 6-2 con il muro di Malual su Alsmeier, mentre Herbots prova a ricucire lo strappo (6-4, maniout) prima del nuovo break di Davyskiba (9-5) che porta Bernardi al timeout. Malual tiene le distanze (ace, 15-11), Novara rientra 15-14 ma Davyskiba ritrova l’affondo (20-17) e Monviso mantiene il break fino al 24-23; sul set point, Novara manca tre occasioni prima del muro di Davyskiba su Herbots per il 25-23.

Igiede mura (1-3), Davyskiba ace per il sorpasso (4-3) e il punto a punto viene rotto da Alsmeier (7 nel set per lei, con il 75% in attacco) che fa 6-8 in parallela e Igiede poco dopo scappa via con due attacchi in successione per il 6-11. Sul 6-13 Monviso ferma il gioco ma Novara non cala il ritmo e Bonifacio allunga 10-17 in primo tempo, con Alsmeier che poco dopo avvicina il traguardo in parallela (15-22). Chiude ancora Bonifacio, sul 16-25.

Break azzurro con il muro di Bonifacio su Dodson (4-7) e l’ace di Cambi (5-9) che costringe Marchiaro al timeout, mentre sul più bello due errori di Ishikawa riaprono la contesa sul 10-11. Herbots trascina le sue in battuta (11-14, ace), De Nardi in difesa e Ishikawa a muro propiziano la fuga azzurra sul 15-20 con Alsmeier che ipoteca il parziale con l’ace del 15-22. Tocca a Herbots chiuder in maniout, 16-25.

Si riparte testa a testa (tra le padrone di casa c’è Akrari in sestetto), poi due punti in fila di Alsmeier lanciano la Igor 4-7 con Herbots che poco dopo allunga ancora dopo una gran difesa di Bonifacio (8-12). Monviso rientra 12-13 (attacco out di Ishikawa) ma Novara riprende a macinare punti e chiude con Alsmeier uno scambio infinito (12-16) mentre la solita Davyskiba in battuta riporta in gioco le sue (15-16, ace); Alsmeier non si ferma (gran diagonale, 17-21) e Cambi a rete conquista il match point sul 20-24 con Malual che manda out l’attacco che vale il 21-25 e l’1-3.

I protagonisti-

Ilaria Battistoni (Wash4green Monviso Volley)- « Abbiamo fatto una bella partenza, ce lo eravamo detto. Una bella intensità in difesa le ha messe molto in difficoltà, è venuto fuori un bel carattere che era quello che ci serviva. Dal secondo poi loro sono cresciute tanto in tutti i fondamentali e noi siamo calate con tanti errori. Ci hanno messo in difficoltà soprattutto nel secondo e terzo parziale poi nel quarto siamo tornate a giocarcela, peccato per il risultato ma sono contenta del carattere che è venuto fuori questa partita ».

Britt Herbots (Igor Gorgonzola Novara)- « Sapevamo che non sarebbe stata facile, purtroppo in partenza siamo state un po' messe sotto da loro, che hanno spinto tanto in battuta mentre noi non abbiamo trovato subito le misure con il muro-difesa e in battuta. Nel finale di primo set e poi nei successivi ne siamo venute fuori con una grande reazione e non era facile né scontato, anche considerando i problemi di alcune atlete con cui dobbiamo fare i conti. Sono contenta della reazione della squadra, questo gruppo da ogni giorno tutto in palestra e questo tipo di atteggiamento è sicuramente da grande squadra ».

Il tabellino-

WASH4GREEN MONVISO VOLLEY - IGOR GORGONZOLA NOVARA 1-3 (25-23 17-25 16-25 21-25) –

WASH4GREEN MONVISO VOLLEY: Dodson 5, Battistoni 2, Davyskiba 15, Sylves 2, Malual 18, D'odorico 13, Moro (L), Akrari 3, Bridi, Siftar, Harbin. Non entrate: Reknere, Bussoli, Scialanca (L). All. Marchiaro.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Bonifacio 11, Herbots 15, Ishikawa 13, Igiede 12, Cambi 3, Alsmeier 17, De Nardi (L), Mims 1, Melli, Carraro. Non entrate: Costantini, Leonardi (L), Baijens, Squarcini. All. Bernardi.

ARBITRI: Canessa, Cavalieri.

Durata set: 29', 23', 22', 25'; Tot: 99'.

MVP: Britt Herbots (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 1050

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Reale Mutua Fenera Chieri '76

Giro al Palaverde per l’ultima di ottobre. La Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano chiude il primo mese della stagione affrontando la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Scontro al vertice con la terza della classe, allenata da coach Nicola Negro, che schiera van Aalen-Németh nella diagonale, Nervini e Kunzler sono le schiacciatrici, Gray e Cekulaev le centrali, Spirito il libero. Dall’altra parte, per la 6a giornata di Regular Season di A1 coach Daniele Santarelli schiera Wolosz al palleggio e Haak da opposta, Daalderop e Sillah sono le schiacciatrici, Fahr e Lubian le centrali, De Gennaro è il libero. In panchina con la maglia numero 21 del secondo libero c’è la classe 2008 Alessia Forte, panterina dell’Imoco Next Gen.

Il primo set certifica il livello degno di un big match: le Pantere inseguono, Haak è super protagonista, accorcia le distanze (5-6), pareggia e regala il primo vantaggio con l’ace del 13-14. Svedese super nel primo parziale, con 8 punti, 3 muri e 1 ace. Il set si gioca sul filo di lana, Scognamillo entra per rinforzare la seconda linea, Adigwe il muro e Ewert dà il cambio a Wolosz al palleggio. Adigwe segna un gran punto in pallonetto per il 23-23, ma Chieri ha lo scatto decisivo in coda e si porta avanti.

Nel secondo set, Sillah apre la lattina dando il primo mini-break alle gialloblù (7-5). Poi si accende Daalderop, che firma l’11-9 e un parziale da 6 punti e 0 errori in attacco. Prestazione da 15 punti e 1 muro per la classe 2002, alla terza da titolare. Il turno a servizio di Lubian è dei più redditizi, con 2 aces e un 4-0 nel suo break dai 9 metri (15-11). Il muro di Haak vale il +5 che le Pantere si porteranno fino alla fine del set (19-14), mentre Ewert e Adigwe danno il cambio alla diagonale. L’opposta azzurrina, con un gran servizio, contribuisce al 25-20 che vale l’1-1 piazzato da Haak.

La prima sgasata del terzo set la conduce Sarah Fahr, che infila l’ace del 3-0 iniziale; sarà sempre la campionessa olimpica a dare una altro break alla Prosecco DOC, quello dell’11-8 (finisce alle porte della doppia cifra, 9 punti, con il 70%), poi Chieri riprende il filo del discorso e prova ad avvicinarsi. Haak rispedisce indietro le piemontesi con il punto del 20-19, Sillah rientra dopo aver lasciato il posto ad un’ottima Scognamillo in seconda linea: slovena micidiale da posto 4 e con il muro (24-20), Adigwe capitalizza la prima palla del 2-1 a disposizione. Per Fatoumatta saranno 6 i punti alla fine del set, compreso 1 muro, con il 62% di efficienza.

Haak si presenta nel quarto set con un altro ace (5-3), Chieri reagisce bene allo svantaggio iniziale passando avanti, Sillah ferma il parziale avversario marcando l’11-12. Il megarally della partita è quello che porta al 15-17 firmato ancora da Bella Haak, il doppio cambio sortisce effetti quando Adigwe piazza il 19-22 con l’ace. La partita lì svolta: reazione detonante gialloblù, Haak si carica la squadra sulle spalle e la porta addirittura al matchpoint. Isabelle è ancora MVP alla fine, con 26 punti, 4 muri e 2 aces. Entra anche Gabi, dopo un lungo tira e molla è Daalderop a mettere giù il pallone decisivo, quello del 27-25. Alla prima da titolare al Palaverde la schiacciatrice oranje produce 15 punti e 0 errori a servizio.

I protagonisti-

Nika Daalderop (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « È stata una partita molto difficile, loro hanno spinto tanto in battuta, ma sono contenta per la vittoria che abbiamo ottenuto. Al momento del matchpoint ho caricato il colpo senza pensare molto, Chieri è un'ottima squadra che sapevamo ci avrebbe messo in difficoltà. Dopo il primo set siamo uscite bene trovando il nostro gioco, nel quarto abbiamo trovate le energie giuste per vincere ».

Il tabellino-

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO – REALE MUTUA FENERA CHIERI '76 3-1 (23-25 25-20 25-20 27-25) –

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Fahr 9, Haak 26, Daalderop 15, Lubian 8, Wolosz, Sillah 15, De Gennaro (L), Adigwe 4, Ewert, Scognamillo, Braga Guimaraes. Non entrate: Forte (L), Chirichella, Munarini. All. Santarelli.

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76: Kunzler 6, Gray 2, Nemeth 17, Nervini 19, Cekulaev 8, Van Aalen 2, Spirito (L), Bah 9, Alberti 5, Dambrink 1, Ferrarini, Antunovic. Non entrate: Lotti, Bonafede (L). All. Negro.

ARBITRI: Papadopol, Puecher.

Durata set: 31', 26', 25', 29'; Tot: 111'.

MVP: Isabelle Haak (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 4883

Honda Cuneo Granda Volley - Il Bisonte Firenze

La Honda Cuneo Granda Volley torna a vincere contro un mai domo Il Bisonte Firenze: secondo tie break consecutivo e vittoria pazza in una battaglia di oltre due ore! Le Gatte conquistano così due punti preziosi in classifica, salendo a quota 11 in sei giornate.

Primo set super per le Gatte: 8-3 in avvio. Quindi le biancorosse guidano alla grande, allungando 16-9 e facendo il vuoto, prima di chiudere 25-15.

Il secondo parziale vede Firenze salire di colpi, anche le Gatte partono ancora avanti: 8-5. Tuttavia le toscane provano a rientrare (16-14), ma il finale è tutto biancorosso: set chiuso 25-23.

Firenze rientra per davvero, ma c’è equilibrio in avvio: 7-8. Quindi le ospiti si galvanizzano e scappano sul 12-16. Cuneo prova a rientrare, ma Il Bisonte non si volta più indietro, chiudendo 18-25.

Il quarto set vede una partita totalmente diversa rispetto all’inizio: Firenze avanti 2-8. Le Gatte provano a rientrare, arrivando fino al -3 (18-21), ma il finale delle toscane trascina tutti al tie break: set chiuse 21-25.

Il tie treak decide la partita: parte meglio Firenze (3-5). Tuttavia le Gatte rientrano, recuperando un break (10-9), prima di piazzare l’allungo decisivo nel finale (15-13).

I protagonisti-

Nova Marring (Honda Cuneo Granda Volley)- « Mi sento bene e sono contenta di essere tornata in campo. Siamo partite molto bene nella sfida di questa sera, poi loro sono venute fuori. Il match è stata un’altalena e ora combatteremo fino alla fine a partire da domenica ».

Agata Zuccarelli (Il Bisonte Firenze)- « C’è rammarico per come è finita, ma sono contenta della reazione che abbiamo avuto, perché per come si era messo il primo set sembrava che non ci credessimo più: stiamo dimostrando che ci siamo e che abbiamo voglia di vincere, secondo me nel quinto set si è sentita un po’ di stanchezza perché venivamo da quattro partite di fila al tie break, ed è un peccato perché per la rimonta che avevamo fatto ci meritavamo di tornare a casa con due punti. Fare tutte queste partite al tie break significa che fino all’ultimo vogliamo lottare e provare a vincere: dobbiamo ancora migliorare alcuni meccanismi, giochiamo qualche set sotto tono ma la voglia e la grinta non ci mancano e da domani torniamo in palestra con l’auspicio di portare a casa qualche punto in più nel prossimo match ».

Il tabellino-

HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY - IL BISONTE FIRENZE 3-2 (25-15 25-23 18-25 21-25 15-13) - HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY: Signorile, Pucelj 14, Cecconello 6, Diop 14, Pritchard 14, Keene 20, Bardaro (L), Marring 10, Rivero 3, Allaoui 3, Koulisiani 3, Martinez. Non entrate: Magnani (L), Atamah. All. Salvagni.

IL BISONTE FIRENZE: Villani 9, Acciarri 16, Morello 3, Knollema 26, Malesevic 4, Bukilic, Valoppi (L), Zuccarelli 11, Agrifoglio 1, Bertolino. Non entrate: Colzi, Lapini (L), Kacmaz, Tanase. All. Chiavegatti. ARBITRI: Serafin, Armandola.

Durata set: 28', 29', 28', 31', 23'; Tot: 139'.

MVP: Nova Marring (Honda Cuneo Granda Volley)

Spettatori: 1018

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Bergamo

Prestazione convincente della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia che supera in quattro set. L’avvio deciso del primo set aveva illuso le orobiche decise a fare punti lontano da casa, ma il ritorno aggressivo di Vallefoglia ha spento la luce e lasciato la vittoria nelle Marche.

E’ un bell’avvio quello di Bergamo, vissuto senza paura e con grandi difese. Il punto a punto dura fino al 20 pari, quando l’equilibrio si spezza con Eze in battuta e Cese Montalvo (8 punti nel parziale) ad affondare i colpi.

Vallefoglia si spinge avanti in avvio di secondo set con Omoruyi e Butigan, a Bergamo manca continuità e le padrone di casa ne approfittano per portarsi in parità.

Si riparte con capitan Mlejnkova a dare la scossa che porta al +4, ma la Megabox ricuce, sorpassa e lascia indietro Bergamo, che non reagisce e si ritrova a rincorrere per restare in partita.

Vallefoglia innesca la fuga che porta a +5 (11-6), scosse a corrente alternata accorciano le distanze fino al -1 (16-15) arrivato con Bolzonetti al servizio e l’aggancio sul 17 pari. Poi il sorpasso con Cese Montalvo e il ribaltone con Giovannini e Bici (21-19). L’ennesimo aggancio e sorpasso sono di Kipp (21-22), tocca a Bolzonetti invece il colpo del 23 pari, ma Bici chiude i giochi e consegna la vittoria alla Megabox.

I protagonisti-

Bozana Butigan (Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)- « La vittoria è stata merito di tutte le ragazze, abbiamo giocato l'una per l'altra ed è stato bellissimo. Sono arrivati tre punti molto importanti per la classifica ma soprattuto a livello mentale. Eravamo molto scontente dopo l'ultima partita, oggi sono molto orgogliosa di tutte noi ».

Alessia Bolzonetti (Bergamo)- « E’ stata una partita strana da parte nostra. Facciamo fatica a prendere il ritrmo e siamo un po’ tirate. Dovremo fare meglio nelle prossime gare ».

Il tabellino-

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA - BERGAMO 3-1 (21-25 25-14 25-16 25-23) –

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Candi 8, Bici 19, Giovannini 7, Butigan 13, Bartolucci 3, Omoruyi 22, De Bortoli (L), Feduzzi, Laza'ro Castellanos, Stoyanova. Non entrate: Mitkova (L), Thokbuom, Carletti, Ungureanu. All. Pistola.

BERGAMO: Mlejnkova 9, Manfredini 7, Eze 3, Cese Montalvo 20, Strubbe 3, Kipp 12, Armini (L), Meli 5, Bolzonetti 2, Carraro, Mosser. Non entrate: Weske, Micheletti (L). All. Parisi. ARBITRI: Saltalippi, Cerra

Durata set: 26', 23', 28', 32'; Tot: 109'. MVP: Butigan.

Bozana Butigan (Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia)

Spettatori: 661

I RISULTATI-

Savino Del Bene Scandicci - Eurotek Laica Uyba 3-1 (23-25, 25-11, 25-16, 25-20);

Wash4green Monviso Volley - Igor Gorgonzola Novara 1-3 (25-23, 17-25, 16-25, 21-25);

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Reale Mutua Fenera Chieri '76 3-1 (23-25, 25-20, 25-20, 27-25);

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Numia Vero Volley Milano Si gioca giovedì 30 ottobre ore 20.00

Honda Cuneo Granda Volley - Il Bisonte Firenze 3-2 (25-15, 25-23, 18-25, 21-25, 15-13);

Cbf Balducci Hr Macerata - Omag-Mt San Giovanni In Marignano Si gioca giovedì 30 ottobre ore 20.30

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Bergamo 3-1 (21-25, 25-14, 25-16, 25-23).

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 17, Savino Del Bene Scandicci 17, Igor Gorgonzola Novara 14, Reale Mutua Fenera Chieri '76 11, Honda Cuneo Granda Volley 11, Numia Vero Volley Milano 10, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 9, Il Bisonte Firenze 7, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 6, Eurotek Laica Uyba 6, Wash4green Monviso Volley 5, Cbf Balducci Hr Macerata 5, Bergamo 5, Omag-Mt San Giovanni In Marignano 0.

IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 1 novembre 2025, ore 20.30

Bergamo - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano



Domenica 2 novembre 2025, ore 15.00

Numia Vero Volley Milano - Wash4green Monviso Volley



Domenica 2 novembre 2025, ore 16.00

Igor Gorgonzola Novara - Savino Del Bene Scandicci



Domenica 2 novembre 2025, ore 17.00

Eurotek Laica Uyba - Cbf Balducci Hr Macerata

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Reale Mutua Fenera Chieri '76

Il Bisonte Firenze - Bartoccini-Mc Restauri Perugia

Omag-Mt San Giovanni In Marignano - Honda Cuneo Granda Volley