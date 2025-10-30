Macerata si prende di forza la vittoria contro la Omag

MACERATA- Tre punti pesanti per la CBF Balducci HR Macerata che nel posticipo della 7a giornata supera in tre set 3-0 (25-23 25-20 25-18) la Omag-MT San Giovanni in Marignano, nella sfida tra neo promosse, salendo a quota 8 in classifica mentre le romagnole di Bellano restano pericolosamente ferme a 0 punti in fondo alla classifica. Partita praticamente sempre in mano alle arancionere, prese per mano dalle due schiacciatrici Kockarevic (15 punti, 2 ace, decisiva nel terzo set) e Kokkonen (top scorer con 16 punti), da segnalare la prova maiuscola di Mazzon a muro (4 vincenti). San Giovanni subisce il servizio incisivo delle maceratesi (5 ace), nonostante i 9 muri vincenti e i 13 punti di Brancher, e commette 19 errori punto contro i 9 delle padrone di casa.

Inizio di primo set tutto di marca maceratese: muro (3 nel parziale) e contrattacco funzionano bene spingendo le arancionere sul 14-8, poi muro e battuta romagnoli permettono a San Giovanni di rientrare fino al 15-14. Il finale è equilibrato nonostante il 22-18 CBF Balducci HR, ci pensano Decortes (4 nel set) a chiudere 25-23. Altra partenza sprint nel secondo set per le ragazze di coach Lionetti (8-2), ma l’Omag-MT trova con i nuovi innesti Nardo e Brancher nuova linfa in attacco (12-11): non bastano contro il 50% in attacco delle maceratesi, spinte dagli 8 punti (2 ace) di Kokkonen e assistite da una ricezione vicina all’80% di positività, 25-20. Il terzo set è quasi un monologo CBF Balducci HR: Kockarevic si esalta con 7 punti, pesano i 3 muri di Mazzon, gli 8 errori punto di San Giovanni in Marignano e i 2 ace arancioneri per il 25-18 che regala l’intera posta alla squadra di Lionetti.

Coach Lionetti parte con Bonelli-Decortes, Clothier-Mazzon, Kokkonen-Kockarevic, Caforio libero. Coach Bellano schiera Straube-Ortolani, Caruso-Parini, Bracchi-Piovesan, Tellone libero.

Partenza incisiva della CBF Balducci HR con il servizio di Kokkonen: la sua battuta e il muro di Mazzon firmano il 5-1, Decortes il 6-1, Bracchi contrattacca (7-4), Clothier mette il primo tempo dell’8-4. Kockarevic vincente (9-5), Bracchi sbaglia (10-5), Clothier in fast (11-5), ancora errore Bracchi (12-6), Ortolani va a segno, 12-8. Mazzon ferma Piovesan (13-8), Kokkonen contrattacca (14-8), Piovesan trova l’incrocio delle righe (14-10), Ortolani a segno, 14-11. Kokkonen diagonale (15-11), Caruso mura (15-12), entrano Nicolini e Brancher nelle romagnole, c’è l’ace di Nicolini (15-13) e poi arrivo il contrattacco di Brancher, 15-14. Kockarevic vincente due volte (16-14 e 17-15), c’è il muro Clothier (18-15), risponde Parini su Decortes, 18-17. C’è l’ace Kockarevic (20-17), rientrano Straube e Ortolani, Bonelli inventa il 21-18, Kokkonen trova il 22-18, Piovesan contrattacca due volte, 22-21. Bonelli di seconda (23-21), entra Nardo per Bracchi, Decortes passa (24-22), Piovesan sulla riga (24-23), chiude Decortes 25-23.

Mazzon in attacco e l’ace di Kokkonen firmano il 4-2 nel secondo set, Kockarevic contrattacca (5-2), entra Brancher per Ortolani, ancora la serba stavolta a muro, 6-2, poi di nuovo in mani out, 7-2. Entra Nardo per Piovesan, Brancher sbaglia (8-2), Decortes in diagonale (9-3), Clothier spinge il 10-4. Bracchi a segno (10-6), Decortes in rete (10-7), ancora Clothier (11-7), Kokkonen sulla riga, 12-8. Nardo contrattacca (12-10), errore in campo maceratese (12-11), Decortes vincente (13-11), Kockarevic confeziona poi il 16-12. Kokkonen in pipe (17-13), Kockarevic c’è (18-14), muro Bracchi (18-16), la fast di Clothier è in campo, 19-16. Kokkonen mani out (20-17) poi pallonetto del 21-17, Brancher contrattacca (21-19), ancora Kokkonen (22-19), Decortes pallonetto vincente, 23-19, chiude l’ace di Kokkonen, 25-20.

Kokkonen firma il 2-0 nel terzo set, Decortes pallonetto (3-1), ancora Kokkonen (4-1), Kockarevic spinge il 5-1, Piovesan in rete, 6-1, rientra Bracchi per lei. Muro Mazzon (7-1), ace Kokkonen, 8-1. Bracchi out (9-2), muro Brancher (9-4), Decortes a segno (10-4), Caruso a filo rete, 10-6. Ace Kockarevic (12-6), Brancher out (13-6), Nardo sbaglia (14-6), muro Mazzon (15-7), Kokkonen non passa, 16-10. C’è il muro Nicolini (16-11), Kokkonen lungolinea (18-12), Mazzon ferma Bracchi (19-12), Brancher contrattacco, 19-14. Kockarevic gran lungolinea (20-14), ancora la serba due volte (21-14 e 22-14), entrano Bresciani in battuta e Sismondi per Clothier, di nuovo Kockarevic (23-15). Brancher contrattacco (23-17), Kockarevic vincente (24-17), chiude Bonelli a filo rete, 25-18.

I protagonisti-

Isidora Kockarevic (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Questa è una vittoria davvero importante per noi. Sapevamo fin dall’inizio che sarebbe stata una partita difficile, ma siamo entrate in campo con l’obiettivo di spingere da subito. Dal primo all’ultimo punto abbiamo avuto il controllo del gioco e abbiamo mantenuto la giusta intensità. Questo risultato è la ciliegina sulla torta. Sono molto felice e orgogliosa della mia squadra, perché abbiamo messo in pratica tutto ciò che ci eravamo dette nello spogliatoio. Continueremo a lottare fino alla fine ».

Sara Caruso (Omag-Mt San Giovanni In Marignano)- « Tutto ciò che abbiamo fatto di buono lo porteremo con noi. Lavoreremo molto di più su tutti i fondamentali, soprattutto su quelli che in questa partita non sono riusciti nel migliore dei modi. Ora speriamo di poter giocare domenica in casa contro Cuneo una partita di grande intensità ».

Il tabellino-

CBF BALDUCCI HR MACERATA - OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 3-0 (25-23 25-20 25-18) –

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Clothier 6, Bonelli 3, Kokkonen 16, Mazzon 7, Decortes 9, Kockarevic 15, Caforio (L), Bresciani, Piomboni, Sismondi. Non entrate: Crawford, Batte, Ornoch, Capodacqua (L). All. Lionetti.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Bracchi 10, Parini 6, Ortolani 5, Piovesan 4, Caruso 7, Straube, Tellone (L), Brancher 13, Nardo 4, Nicolini 3, Meliffi, Cecchetto (L). Non entrate: Panetoni, Kochurina. All. Bellano.

ARBITRI: Rossi, Curto.

Durata set: 29', 26', 27'; Tot: 82'.

MVP: Isidora Kockarevic (Cbf Balducci Hr Macerata)

Spettatori: 650.