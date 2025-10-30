Milano si va a prendere i tre punti a Perugia

PERUGIA- Al Pala Barton Energy di Perugia, nella sfida tra Bartoccini Mc Restauri Perugia e la Numia Vero Volley Milano , le lombarde hanno la meglio 0-3 (20-25 23-25 17-25) in una gara combattuta dall’inizio alla fine. Le padroni di casa partono forte nel primo set che viene però vinto in rimonta dalle ragazze di coach Lavarini grazie ad un break di 5-0 nel finale (20-25 il punteggio). Nel secondo set si inverte la musica con le ospiti che provano più volte l’allungo e con Perugia che tenta la rimonta, ma Milano è brava a resistere grazie agli attacchi vincenti di Egonu e a chiudere il set con il punteggio di 23-25. Nel terzo set ancora battaglia tra le due formazioni in campo ma le recenti vincitrici della Supercoppa Fineco alzano le marce in difesa e chiudono i giochi aggiudicandosi nettamente il terzo e ultimo set con il punteggio di 17-25. Da menzionare tra le ragazze di coach Lavarini le prove di Egonu che ha realizzato 13 punti e di Danesi che mette a referto 7 punti (5 muri). MVP dell’incontro Lanier che chiude con 13 punti. Per le ragazze di coach Giovi, frenate da un 10% in attacco globale, 11 punti di Beatrice Gardini.

Perugia scende in campo con la diagonale Ricci-Williams, Perinelli e Gardini in banda, mentre la coppia al centro è composta da Mazzaro e Bartolini. Recchia libero.

Anche per la sesta giornata di Regular Season sestetto rivisto per Milano, che deve fare a meno di Kurtagic fermata da un problema alla spalla. Coach Lavarini schiera quindi Bosio in cabina di regia e Egonu come opposta; il reparto schiacciatrici con Pietrini e Lanier, mentre al centro ulteriore novità rispetto all’ultimo match con la conferma di Sartori e il ritorno di Danesi. Libero Fersino.

Equilibrio in avvio di partita, con le padrone di casa che interrompono il ritmo trovando il +2 che vale il 7-5. Il buon lavoro delle Black Angels in fase di muro-difesa regala loro il 10-7 che costringe la panchina di Milano a chiamare la prima sospensione. La corsa delle umbre, trascinate da Williams e aiutate dagli errori delle meneghine, continua fino al 14-10 quando la Numia rosicchia qualche punto; l’ace dai nove metri di Pietrini fa registrare il 15-15 e stavolta è coach Andrea Giovi a spendere il time-out. Il turno al servizio della numero 7 di Vero Volley dà fastidio alla seconda linea rossonera e, prima l’attacco e poi il monster block di Lanier, valgono il primo vantaggio rosablu (15-17). Botta e risposta sul finale di set ma Egonu e compagne salgono in cattedra e, con un parziale di sei punti, si aggiudicano il set 20-25.

Anche la fase iniziale di seconda frazione procede punto a punto, fino al turno in battuta di Sartori che porta le meneghine sul 6-9. La Bartoccini-Mc Restauri prova a ricucire il divario ma la Numia risponde con una super Lanier, efficace in attacco e dai nove metri: 9-12 Vero Volley e interruzione per la panchina di casa. Perugia prova a rimescolare le carte in tavola cambiando la diagonale palleggiatore-opposto – dentro Turlà e Markovic – e inserendo Fiesoli per Gardini; rientrano in partita le Black Angels che si riportano a contatto (14-15). Al giro di boa Milano prende il largo, ma Perugia non demorde e dimezza lo svantaggio (19-21). Altro finale di set infuocato, con le meneghine che conquistano tre palle set, con la Bartoccini che ne annulla due; il mani-out di capitan Egonu chiude il set 23-25.

Rincorre nella prima parte del terzo parziale la Numia Vero Volley Milano che subisce il gioco delle rossonere, positive in attacco con Gardini e Williams. La buona distribuzione di Bosio per le sue centrali e i monster block di Danesi regalano l’allungo alle ragazze di coach Lavarini; sul 7-11 in favore delle ospiti la panchina di Perugia prova a spezzare il ritmo chiamando la sospensione. Continua lo show a muro della centrale numero 11 di Milano che, seguita da Pietrini e dal primo tempo della compagna di reparto Sartori, trova il 14-19. Non riescono le padrone di casa a contrastare il gioco delle ospiti che, senza troppe difficoltà, guadagnano otto set point: a consegnare la vittoria a Egonu e compagne è l’errore delle umbre che mette fine a set (17-25) e match.

I protagonisti-

Elena Pietrini ( Numia Vero Volley Milano)- « All’inizio abbiamo fatto fatica a trovare il nostro ritmo: Perugia spingeva e noi non riuscivamo a trovare la combinazione giusta. Una volta trovata siamo state brave a spingere e a stringere i denti fino alla fine. Sono contenta che il terzo set sia filato liscio e non avevo dubbi che saremmo riuscite ad offrire un buon gioco. Sono molto soddisfatta del risultato finale, di come abbiamo giocato di squadra e della mia prestazione ».

Alessia Mazzaro (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Ci abbiamo provato contro una squadra molto forte. Nei primi due set non abbiamo fatto male, anzi. Adesso andiamo a Firenze con la convinzione di fare risultato ».

Il tabellino-

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA - NUMIA VERO VOLLEY MILANO 0-3 (20-25 23-25 17-25) -

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA: Gardini 11, Mazzaro 5, Williams 9, Perinelli 5, Bartolini 6, Ricci, Recchia (L), Turla' 2, Markovic 1, Kump 1, Lemmens 1, Fiesoli. Non entrate: Baglioni, Sirressi (L). All. Giovi.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Sartori 6, Bosio 1, Lanier 13, Danesi 7, Egonu 13, Pietrini 12, Fersino (L), Gelin, Cagnin. Non entrate: Kurtagic (L), Miner, Plak, Piva, Modesti. All. Lavarini.

ARBITRI: Salvati, Grossi.

Durata set: 26', 28', 23'; Tot: 77'.

MVP: Khalia Lanier (Numia Vero Volley Milano)

Spettatori: 2073