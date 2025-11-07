Chieri-Macerata e Scandicci-Bergamo aprono l'8a giornata

Doppio anticipo al sabato. Alle 20, la Reale Mutua Fenera Chieri, quinta in classifica con 14 punti, ospiterà in esclusiva VBTV la Cbf Balducci Hr Macerata, una delle belle sorprese di inizio stagione, settima con 11 punti. Alle 20.45, scenderà invece in campo la seconda in classifica, la Savino Del Bene Scandicci, nella prima delle due partite del weekend al Pala BigMat. Avversaria sul campo fiorentino sarà Bergamo, attualmente penultima con 5 punti. Il match sarà in onda su Rai Sport e VBTV così come l’incontro della domenica alle 18, sempre nel palazzetto del capoluogo toscano, tra Il Bisonte Firenze e l’Omag-MT San Giovanni in Marignano.

Domenica, appuntamento alle ore 16 (DAZN e VBTV) per la capolista Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, reduce dall’importante successo nel big match contro la Numia Vero Volley Milano. Ospite delle pantere la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, nona con 9 punti, mentre le stesse meneghine cercheranno il riscatto alle 17 in casa dell’Honda Cuneo Granda Volley, sesta con 11 punti.

A chiudere il programma, sempre alle 17, la Wash4Green Monviso Volley affronterà l’Eurotek Laica Uyba, entrambe in cerca di punti per entrare nelle prime otto ed accedere ai Quarti di Coppa Italia, mentre al PalaBarton la Bartoccini Mc Restauri Perugia accoglierà l‘Igor Gorgonzola Novara (DAZN e VBTV).

TUTTE LE SFIDE-

Wash4green Monviso Volley - Eurotek Laica Uyba

Domenica la Wash4green Monviso Volley riceverà la visita della Eurotek Laica Uyba di Busto Arsizio, gara valevole per l'8^ giornata di andata del campionato di Serie A1 Tigotà. Le ragazze di Michele Marchiaro, da martedì, sono al lavoro per preparare questo importante appuntamento con l'obiettivo di fare loro l'intera posta per puntare al sorpasso delle bustocche avanti in classifica di un solo punto. Entrambe le formazioni pronte al riscatto, arrivano al Pala Bus Company da due sconfitte, rispettivamente con Milano e Macerata. La Eurotek, da qualche settimana, è priva del suo capitano Jennifer Boldini, ex gialloblu, out per un infortunio al ginocchio. Bussoli e compagni si presentano al completo supportate dal proprio pubblico.

PRECEDENTI: 8 (4 successi Wash4green Monviso Volley, 4 successi Eurotek Laica Uyba)

EX: Ilenia Moro a Uyba Busto Arsizio nel 2022/2023; Jennifer Boldini a Pallavolo Pinerolo nel 2019/2020, 2020/2021

Silvia Bussoli (Wash4green Monviso Volley)- « Finalmente dopo tante settimane piene di infrasettimanali e un calendario fittissimo arriviamo a domenica con una settimana di allenamento completo; Stiamo lavorando tanto e con tanto impegno sulle cose in cui ci siamo mostrate meno forti in queste partite. Avere tutta la settimana a disposizione significa poter mettere focus appieno sulla gara che affronteremo domenica. Per noi che veniamo da partite toste (abbiamo già giocato contro le prime forze del campionato) dove i risultati non ci hanno molto sorriso questo periodo si preannuncia importante; l’obiettivo a partire dalla partita contro Busto di domenica è fare punti e come sempre regalare emozioni al nostro pubblico. Invito tutti i tifosi a vederci perché da qui in avanti saranno tutte delle belle battaglie e noi abbiamo bisogno di loro ».

Alice Torcolacci (Eurotek Laica Uyba)- « Dopo la partita con Macerata sicuramente c'è stato un po' di sconforto, ci è dispiaciuto, abbiamo perso punti importanti, ma siamo tornate in palestra con la giusta mentalità: positive e con tanta voglia di migliorare e lavorare sugli aspetti che funzionano meno. Ora c'è Monviso che è un'ottima squadra che secondo me non si è ancora espressa al suo meglio. Sarà una partita combattuta e non facile, credo che dobbiamo pensare a quello che non ha funzionato nelle scorse partite e sicuramente riusciremo ad approcciare al meglio la gara ».

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Cbf Balducci Hr Macerata

Dopo due trasferte consecutive la Reale Mutua Fenera Chieri '76 torna a giocare al PalaFenera, e dopo Vallefoglia nello scorso weekend affronta ora l'altra squadra marchigiana della Serie A1 Tigotà: la Cbf Balducci Hr Macerata. La partita, valida per l'ottava giornata, si gioca in anticipo domani, sabato 8 novembre, con fischio d'inizio alle ore 20. Oltrepassato il giro di boa del girone d'andata, il match oppone due squadre distanziate in classifica da 3 punti, Chieri quinta a quota 14, Macerata sesta a 11. Si tratta dunque di uno scontro diretto che mette in palio punti importanti anche in ottica Coppa Italia. A conferma del buon momento di entrambe le formazioni, tanto le ragazze allenate da Nicola Negro quanto quelle guidate da Valerio Lionetti hanno vinto tre delle ultime quattro partite e sono reduci da un successo esterno per 1-3. Favorevoli alle biancoblù gli unici due precedenti, mentre le ex sono tre, tutte nel roster di Macerata: Giulia Bresciani, Giorgia Caforio (già coppia di liberi di Chieri nel primo anno in A1) e Asia Bonelli.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76)

EX: Asia Bonelli a Fenera Chieri '76 nel 2021/2022; Giulia Bresciani a Fenera Chieri '76 nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; Giorgia Caforio a Fenera Chieri '76 nel 2018/2019

Anastasia Cekulaev (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Le ultime partite, soprattutto la scorsa settimana, sono state molto impegnative. Come previsto il campionato è di nuovo molto competitivo, con tante squadre di alto livello, inclusa la nostra. Nell'ultima partita contro Vallefoglia abbiamo dimostrato un grande spirito di squadra e lottato insieme per l'intera partita. Sono molto felice di far parte di questo gruppo. Ora ci aspetta Macerata. Credo dovremo iniziare in modo molto aggressivo e dominante e mantenere la disciplina in ogni aspetto. Soprattutto, però, dobbiamo restare uniti come squadra e scendere in campo con fiducia ».

Ilaria Batte (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Sabato sera giocheremo contro Chieri, in casa loro, un impegno complicato: arriviamo però dai 3 punti conquistati a Busto Arsizio, una vittoria che ci ha dato entusiasmo e fiducia. Siamo determinate e cariche: entreremo in campo con un approccio grintoso e con la voglia di continuare a crescere. Chieri è una squadra di grande valore, sta facendo un buon campionato, ma anche noi abbiamo il nostro percorso da seguire e siamo pronte a dare il massimo in ogni momento della gara per cercare di mettere in difficoltà le nostre avversarie ».

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Igor Gorgonzola Novara

Il tempo di leccarsi le ferite dopo le sconfitte con Milano e Firenze è finito. Le Black Angels sono affamate di riscatto e tornano in campo nel pomeriggio di domenica 9 novembre (ore 17.00) per affrontare uno degli avversari più interessanti del nostro campionato: la Igor Gorgonzola Novara allenata da coach Lorenzo Bernardi. La Bartoccini MC Restauri Perugia ha l’obbligo di crederci e provarci, ma sicuramente quello di mettere in campo la miglior pallavolo possibile. Non sarà semplice contro una squadra in parte rinnovata ma anche con tante sicurezze consolidate dalla passata stagione. Il precedente dello scorso anno, per quanto possa contare, offre fiducia alle Black Angels. Lo scorso 26 gennaio 2025, sempre al Pala Barton Energy, Ricci e compagne piegarono le “zanzare” al tie-break con un favoloso recupero: dall’11-14 al 16-14 finale sul turno in battuta di Ricci. Ma adesso si riparte da zero a zero. Capitolo probabili formazioni. Coach Giovi si affiderà molto probabilmente alla diagonale formata da Ricci e Williams, alle centrali Lemmens e Mazzaro sotto rete e al duo formato da Gardini (miglior schiacciatrice italiana per punti) e Perinelli in banda. Il libero è Recchia. Coach Bernardi risponderà con Cambi in regia, Alsmeier opposto, Bonifacio e Baijens al centro e Ishikawa e Herbots in posto quattro. Il libero è De Nardi.

PRECEDENTI: 12 (1 successo Bartoccini-Mc Restauri Perugia, 11 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Alessia Mazzaro a Igor Novara nel 2024/2025; Giulia Melli a Bartoccini Perugia nel 2021/2022

Maria Irene Ricci (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Stiamo lavorando bene in questa settimana, c’è sicuramente tanta voglia di riscatto dopo le ultime gare. La nostra volontà è quella di cambiare l’atteggiamento e il modo di stare in campo rispetto alle ultime due partite. Novara rimane una squadra di alto livello anche quest’anno, anche se non saprei fare confronti precisi con la passata stagione. Va affrontata al massimo delle nostre possibilità, ma decisivo sarà anche il contributo del nostro pubblico, che invitiamo a sostenerci come sempre al Pala Barton Energy ».

Giulia Leonardi (Igor Gorgonzola Novara). « A Perugia ci aspetta una partita tosta, sicuramente da lottare dall'inizio alla fine, contro un avversario che al netto di un piccolo blackout nell'ultima uscita ha fin qui compiuto un buon percorso, dimostrando di saper mettere in difficoltà chiunque. Quel palazzetto poi è sempre ostico da affrontare e per noi sarà una volta di più determinante mettere in campo fin da subito una grande aggressività in tutti i fondamentali. La partita con Scandicci ci ha lasciato l'amaro in bocca, perché siamo arrivati a pochi passi dal traguardo giocando una grande pallavolo salvo poi subire un ribaltamento totale. Analizzando la cosa e la situazione in cui ci troviamo, dobbiamo prendere le tante cose positive messe in campo e ripartire da quelle, cercando di riproporre quell'ottima pallavolo giocata per oltre due set e mezzo ».

Il Bisonte Firenze - Omag-Mt San Giovanni In Marignano

Di nuovo un impegno casalingo per Il Bisonte Firenze, che domenica alle 18 ospita al Pala BigMat la Omag-Mt San Giovanni in Marignano per l’ottava giornata della Serie A1 Tigotà: a distanza di una settimana dalla prima vittoria piena stagionale contro Perugia, le bisontine tornano fra le mura amiche per affrontare le neopromosse romagnole, che al momento sono il fanalino di coda con tre punti, ma che sono reduci dal primo storico successo nella massima categoria ottenuto contro Cuneo. Una squadra quindi carica di entusiasmo e fiducia, contro cui Il Bisonte dovrà di nuovo mettere in campo quelle caratteristiche tecniche, fisiche e mentali che gli hanno permesso di andare a punti per sei partite di fila.

EX: Sofia Valoppi a San Giovanni In Marignano nel 2024/2025; Sara Panetoni a Azzurra Volley Firenze nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 - Allenatori: Massimo Bellano a Azzurra Volley Firenze nel 2021/2022, 2022/2023



Federico Chiavegatti (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Ci aspetta una partita difficile contro una squadra che si è sbloccata e lo ha fatto piuttosto bene, vincendo 3-0 contro una Cuneo che finora aveva sempre performato. La Omag-Mt sembra aver trovato la quadra, quindi dovremo aspettarci un’altra battaglia: noi veniamo da un bel risultato, quindi dovremo entrare in campo consapevoli di quello che abbiamo fatto e di quello che possiamo fare, ma al tempo stesso consci che loro arriveranno a Firenze col pieno dell’entusiasmo. San Giovanni sta facendo bene nella fase del cambio palla, e ha tante buone soluzioni a disposizione: Brancher è un terminale importante, Piovesan e Nardo sono nuove o quasi in A1 ma vengono da un bellissimo campionato di A2 e probabilmente avevano solo bisogno di trovare il ritmo. Noi come sempre dovremo essere incisive al servizio e ordinate a muro-difesa: cercheremo di fare il meglio possibile e di portarci a casa la partita ».

Anna Piovesan (Omag-Mt San Giovanni In Marignano)- « Domenica sarà una battaglia: incontriamo una squadra che di gare lunghe e tie-break ne ha già affrontate molte. -Commenta Anna Piovesan - Un organico importante, con esperienza da un lato e fresca gioventù dall’altro. Approfitterò dell’incontro per rivedere il mio libero preferito, con cui abbiamo vinto il campionato lo scorso anno, sperando che ci conceda qualche punto in diagonale! ».

Honda Cuneo Granda Volley - Numia Vero Volley Milano

Big match per la Honda Cuneo Granda Volley: c’è la Numia Vero Volley Milano fra le mura amiche. Dopo due settimane intense le Gatte viaggiano verso una sfida tutta da vivere contro alcune campionesse olimpiche e mondiali: si parte alle 17 di domenica 9 novembre al Palazzetto dello Sport di Cuneo (diretta su VBTV). Le biancorosse arrivano dalla sconfitta di San Giovanni in Marignano, ma possono vantare comunque un buon avvio stagionale: undici punti e sesto posto momentaneo in classifica. Dall’altro lato della rete Milano ha vinto la Supercoppa Italiana e si trova al terzo posto con sedici punti, ma con una partita in più.

PRECEDENTI: 15 (3 successi Honda Cuneo Granda Volley, 12 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Francesca Bosio a Honda Cuneo Granda Volley nel 2018/2019

François Salvagni (Honda Cuneo Granda Volley)- « È stata una settimana intensa. La sconfitta di domenica ha creato sofferenza all’interno del gruppo squadra e dello staff, perché abbiamo sempre lavorato tanto e bene. Però questi possono essere i turning point. Da qui possiamo decidere in che direzione mandare la stagione. È stata una settimana dura, intensa, in cui ci siamo guardate negli occhi e abbiamo capito chi vogliamo essere e come vogliamo affrontare la stagione. Siamo pronte per giocare contro una squadra super, che ha appena vinto la Supercoppa, e vogliamo farlo davanti ai nostri tifosi e con la loro spinta, sperando che il palazzetto possa essere gremito domenica ».

Francesca Bosio (Numia Vero Volley Milano)- « Per me sarà bello e speciale tornare a Cuneo, una città dove sono stata bene e di cui ho dei bei ricordi. Quella di domenica sarà una partita complicata, perchè Cuneo, soprattutto in casa, ha dimostrato di poter dare fastidio a chiunque. Dovremo rimanere molto concentrate e determinate per portare a casa l'intera posta in palio, continuando a lavorare su alcuni aspetti che stiamo cercando di migliorare. Sarà importante per noi avere un atteggiamento aggressivo in battuta, oltre ad alzare il nostro livello di side-out ».

Savino Del Bene Scandicci - Bergamo

Dopo una full immersion di otto partite disputate in meno di un mese, la Savino Del Bene Volley ha potuto finalmente concedersi una settimana di pausa, dedicandosi al riposo e agli allenamenti senza l’impegno di una gara infrasettimanale. A sei giorni dalla splendida rimonta di Novara, conclusa con la vittoria per 3-2 al Pala Igor, la formazione guidata da coach Marco Gaspari torna in campo per l’ottavo turno di Serie A1. Al Pala BigMat di Firenze arriva una Bergamo penultima in classifica, che a metà del girone d’andata è alla ricerca di punti preziosi per risalire dai bassifondi della graduatoria. La sfida, in programma per sabato 8 novembre al Pala BigMat di Firenze, prenderà il via alle ore 20.45.

PRECEDENTI: 12 (11 successi Savino Del Bene Scandicci, 1 successo Bergamo)

EX: Giulia Gennari a Volley Bergamo 1991 nel 2022/2023, 2023/2024; Martina Armini a Savino Del Bene Scandicci nel 2023/2024 - Allenatori: Carlo Parisi a Savino Del Bene Scandicci nel 2017/2018, 2018/2019; Luca Rossini a Savino Del Bene Scandicci nel 2019/2020

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Bergamo, come ho detto subito dopo la partita con Novara, è un avversario che rispetto e temo molto, perché ha una classifica in questo momento sicuramente non positiva, ma ha giocatori, idee di gioco e un allenatore che sanno il fatto loro. Ho già chiesto alle ragazze di alzare tantissimo l’attenzione dopo la bella prova di Novara, perché dobbiamo ottimizzare il percorso di recupero che stiamo facendo dopo la debacle di Cuneo. Per farlo, dobbiamo correggere quello che non è andato nelle ultime gare, cioè soprattutto l’approccio alla battuta, perché in attacco siamo cresciuti, a muro stiamo iniziando a mettere più ordine, però dobbiamo crescere in battuta e soprattutto essere un pochino più cinici sulle ricezioni, sul side out in alcuni momenti della gara. Mi aspetto quindi un avversario ferito, che abbia voglia di portare a casa punti importanti. Da parte nostra, vogliamo continuare questa striscia: per farlo servirà una grande squadra, un gioco preciso e semplice, e l’aiuto del nostro pubblico ».

Kendall Kipp (Bergamo)- « Ci aspetta un altro grande team, ma credo che il miglior atteggiamento mentale da avere sia "perché non noi?". Penso che a volte le persone possano escludersi dalle sfide prima ancora di provarci a causa dei dubbi. Dobbiamo affrontare ogni partita con la convinzione che possiamo vincere e che vinceremo. Scandicci è un'altra squadra di grande talento con giocatrici straordinarie. Dobbiamo concentrarci sull'esecuzione del nostro di gioco per difenderci bene e poi metterle sotto pressione in ogni modo possibile ».

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

Settimana casalinga per le Pantere che domenica tornano al Palaverde dopo il successo infrasettimanale con Milano. La Prosecco DOC A.Carraro Imoco Conegliano ancora imbattuta sfida la Megabox Vallefoglia in occasione della 8ª giornata della Regular Season di Serie A1. Sarà, ancora una volta, un confronto tra campionesse del Mondo, con in campo Monica De Gennaro e Sarah Fahr per le gialloblù, Gaia Giovannini e Loveth Omoruyi (una delle ex della sfida) per le marchigiane. Fischio d’inizio al Palaverde alle ore 16.00 di domenica 9 novembre, Wolosz e compagne arrivano forti di 8 vittorie in altrettante gare della Regular Season di Serie A1 Tigotà e guidano la classifica al primo posto con 23 punti. La squadra di coach Andrea Pistola occupa attualmente il 9° posto in graduatoria con 9 punti, frutto di 3 vittorie e 4 sconfitte.

PRECEDENTI: 9 (9 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)

EX: Bozana Butigan a Imoco Volley Conegliano nel 2020/2021, 2021/2022; Chiara De Bortoli a Imoco Volley Conegliano nel 2015/2016; Loveth Oghosasere Omoruyi a Imoco Volley Conegliano nel 2020/2021, 2021/2022

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano). « Vallefoglia è stata costruita in maniera intelligente. Negli anni hanno provato a scalare la classifica e migliorarsi investendo su giocatrici interessanti, giovani e profili che conosciamo molto bene. Alcune sono passate a Conegliano, altre ho avuto la fortuna di allenare. Vederle da grandi in altri club fa parte dello sport, ma per me è motivo d’orgoglio, è una soddisfazione aver fatto parte della loro carriera. Menziono volentieri Butigan, che ho preso quando era una bambina nella nazionale croata, sono felicissimo di vederla in Italia da così tanto tempo e che stia avendo una bella carriera. Per noi è una bella sfida in un momento in cui stiamo giocando una buona pallavolo e dopo aver battuto grandi squadre o altre che sulla carta hanno un potenziale inferiore, ma che non sono assolutamente facili da affrontare. Siamo contenti di quello che stiamo facendo, siamo sulla strada giusta, dobbiamo migliorare nell’approccio iniziale e nella fase break. Dobbiamo crescere in alcuni fondamentali, sono sicuro che possiamo fare di più, Vallefoglia è una squadra da temere e rispettare, solo giocando al meglio per tutto il match porteremo a casa i 3 punti. Giocheremo in casa, il nostro pubblico ha risposto bene anche nella partita infrasettimanale, sarà lo stesso anche domenica. Menziono volentieri Butigan, che ho preso quando era una bambina nella nazionale croata, sono felicissimo di vederla in Italia da così tanto tempo e che stia avendo una bella carriera ».

Erblira Bici (Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)- « Conegliano è una squadra molto forte da tanti anni, ma quest’anno hanno fatto un po’ più fatica. Non dico che non siano fortissime o che sarà facile fare punti sul loro campo, ma noi ci siamo allenate al massimo questa settimana per studiare bene il loro gioco e provare prima di tutto a mostrare la nostra migliore pallavolo e magari tentare di strappare qualche punto ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELL’ 8ª GIORNATA DI ANDATA

Sabato 8 novembre 2025, ore 20.00

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Nava Stefano, Cerra Alessandro

Sabato 8 novembre 2025, ore 20.45

Savino Del Bene Scandicci – Bergamo Arbitri: Lot Dominga, Salvati Serena

Domenica 9 novembre 2025, ore 16.00

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia Arbitri: Simbari Armando, Chiriatti Stefano

Domenica 9 novembre 2025, ore 17.00

Wash4green Monviso Volley - Eurotek Laica Uyba Arbitri: Brunelli Michele, Vagni Ilaria

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Armandola Cesare, Verrascina Antonella

Honda Cuneo Granda Volley - Numia Vero Volley Milano Arbitri: Piana Rossella, Papadopol Veronica Mioara

Domenica 9 novembre 2025, ore 18.00

Il Bisonte Firenze - Omag-Mt San Giovanni In Marignano Arbitri: Grossi Dario, Cesare Stefano

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 20, Savino Del Bene Scandicci 16, Numia Vero Volley Milano 16, Igor Gorgonzola Novara 15, Reale Mutua Fenera Chieri '76 14, Honda Cuneo Granda Volley 11, Cbf Balducci Hr Macerata 11, Il Bisonte Firenze 10, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 9, Eurotek Laica Uyba 6, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 6, Wash4green Monviso Volley 5, Bergamo 5, Omag-Mt San Giovanni In Marignano 3.