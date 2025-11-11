Mercoledì A1 in campo per il terzo infrasettimanale

ROMA- Terzo infrasettimanale, nona giornata di Regular Season alle porte e meno di un mese alla fine del girone d’andata della Serie A1 Tigotà . Il primo traguardo della stagione è sempre più vicino per le quattordici formazioni del massimo campionato, che alla fine del weekend del 7 dicembre sapranno le otto squadre che avranno la possibilità di giocarsi i Quarti di Coppa Italia, in programma tra il 29 e il 30 dicembre.

Un turno, quello di mercoledì 12 novembre, che si aprirà alle 20 con due sfide che coinvolgeranno quattro squadre nella prima metà della classifica. In diretta esclusiva VBTV, la Numia Vero Volley Milano, terza con 19 punti, ospiterà Il Bisonte Firenze, tra le sorprese del campionato con il suo sesto posto e i 13 punti conquistati. In onda anche su DAZN la super sfida tra la Savino Del Bene Scandicci, seconda con 22 punti, e la Reale Mutua Fenera Chieri, quarta a cinque punti di distanza.

Alle 20.30 le altre cinque gare. Su Rai Sport e VBTV l’Eurotek Laica Uyba andrà a caccia della sua terza vittoria in campionato ospitando l’Honda Cuneo Granda Volley di coach Salvagni, nominato miglior allenatore del mese di ottobre, mentre su DAZN e VBTV l’Igor Gorgonzola Novara tenterà di scacciare la sconfitta del passato fine settimana affrontando davanti al suo pubblico la Megabox Ond. Savio Vallefoglia.

In esclusiva sulla piattaforma di Volleyball World, l’Omag-MT San Giovanni in Marignano, ultima con tre punti, se la vedrà con la Wash4Green Monviso Volley mentre sempre in coda alla classifica Bergamo, penultima a quota cinque, accoglierà la Bartoccini Mc Restauri Perugia, galvanizzata dal successo al tie-break contro Novara. Infine, serata amarcord per coach Lionetti che, alla guida della sua bella Cbf Balducci Hr Macerata, ottava in classifica, ritroverà la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e coach Santarelli, capolista imbattuta, con cui ha condiviso tante vittorie e trofei per sette stagioni tra il 2017 e il 2024.

TUTTE LE SFIDE-

Eurotek Laica Uyba - Honda Cuneo Granda Volley

Neanche il tempo di tirare il fiato dopo la trasferta di Villafranca Piemonte contro Monviso, e la Eurotek Laica UYBA è già pronta a tornare in campo per un nuovo, delicatissimo appuntamento di campionato. Mercoledì sera, sul taraflex della e-work arena di viale Gabardi, arrivano infatti le piemontesi della Honda Cuneo Granda Volley, una delle sorprese più brillanti di questa prima parte di stagione. La formazione allenata da coach Salvagni ha finora raccolto 11 punti in classifica, frutto di quattro vittorie, tra cui spiccano il colpo esterno proprio contro Monviso e soprattutto il clamoroso 3-0 inflitto a Scandicci. Un ruolino che ha acceso i riflettori su un gruppo giovane, compatto e in grado di esprimere una pallavolo frizzante ed efficace. Nell’ultimo turno, però, Cuneo ha dovuto arrendersi in casa a Milano (1-3) e cercherà quindi di riprendere immediatamente la propria corsa proprio alla e-work arena. Le piemontesi dovrebbero presentarsi a Busto Arsizio con uno starting six ormai collaudato: l’ex farfalla Signorile in regia in diagonale con Binto Diop, Cecconello e Keene al centro, Pucelj (o Rivero) e Pritchard in banda, Bardaro libero. Le farfalle di coach Barbolini, reduci dalla impegnativa trasferta di Villafranca Piemonte, hanno ripreso a lavorare già lunedì con una doppia seduta tra pesi e tecnica. La volontà è chiara: trovare continuità e tornare a muovere la classifica davanti al proprio pubblico. L’impegno, però, si annuncia tutt’altro che semplice. La UYBA dovrebbe riproporre ancora il 6+1 visto contro Monviso, con Seki in cabina di regia opposta a Obossa, la coppia Eckl–Van Avermaet al centro, Gennari e Parra in banda, Pelloni libero. Il fischio d’inizio è fissato per le 20.30, con l’apertura delle casse alle 19 e i biglietti già disponibili in prevendita su https://volleybusto.vivaticket.it/. La partita sarà trasmessa in diretta su RaiSport e in streaming su Volleyball World Tv. Una serata che promette emozioni e un confronto di alto livello, con entrambe le squadre determinate a conquistare punti preziosi.

PRECEDENTI: 13 (4 successi Honda Cuneo Granda Volley, 9 successi Eurotek Laica Uyba)

EX: Noemi Signorile a Uyba Busto Arsizio nel 2016/2017

Dana Schmit (Eurotek Laica Uyba)- « Con Monviso abbiamo iniziato molto bene la partita nel primo set, ma poi abbiamo iniziato a far fatica a mettere la palla per terra; con i cambi siamo riuscite a riaprire il match ma poi non siamo riuscite a fare punti. Mi è dispiaciuto molto perchè ci eravamo allenate bene la scorsa settimana. Ora c'è Cuneo che è una squadra forte ed in forma: hanno giocato molte partite molto bene in questo ultimo periodo: noi dobbiamo cambiare qualcosa di sicuro rispetto alle ultime gare, io ho tantissima fiducia nella UYBA. Dobbiamo solo riuscire a trasferire in partita tutto ciò che di buono dimostriamo in allenamento e secondo me possiamo fare punti sicuramente mercoledì ».

Jessica Rivero (Honda Cuneo Granda Volley)- « Abbiamo continuato a lavorare per affrontare UYBA al meglio. Loro sono una squadra che lotta sempre fino alla fine con tanta energia e noi non possiamo essere da meno. Siamo quindi consapevoli di dover tenere alto il livello, lottando con forza per tutta la partita e mantenendo una buona organizzazione. Sarà importante restare concentrate su tutto, ma soprattutto sulla nostra pallavolo, cercando stabilità durante la partita ».

Omag-Mt San Giovanni In Marignano - Wash4green Monviso Volley

Il Palasport di Cervia ritrova la Omag-Mt San Giovanni in Marignano domani 12 novembre alle 20.30, per un match dal valore tecnico e mentale elevato. Dall’altra parte della rete, la Wash4green Monviso Volley. La formazione di Coach Marchiaro è una formazione in crescita, brillante nel gioco e reduce da un successo pesante contro Busto Arsizio. Un roster equilibrato, con un’opposta di grande potenza come Malual e due centrali (Sylves e Dodson) oltre i 195 cm capaci di incidere a muro. Tra le avversarie ritroveremo una “Zia” storica: la palleggiatrice Ilaria Battistoni, protagonista della scalata della Consolini Volley fino alla serie A, che resta nel cuore di tutto l’ambiente biancazzurro. Per le “Zie” di Coach Bellano sarà una partita da interpretare con ritmo e disciplina tattica, con la consapevolezza di poter alzare ancora il livello del proprio gioco e dare continuità alle buone sensazioni delle ultime due gare. Si tratterà di essere efficaci nei fondamentali chiave e trovare “compattezza” nei momenti di pressione. Un appuntamento che vale punti e fiducia. Una gara da affrontare con lucidità e aggressività. E la conferma di un’identità di gioco fatta di intensità e spirito.

PRECEDENTI: 4 (1 successo Wash4green Monviso Volley, 3 successi Omag-Mt San Giovanni In Marignano)

EX: Martina Bracchi a Pallavolo Pinerolo nel 2024/2025; Ilaria Battistoni a San Giovanni In Marignano nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020

Elizaveta Kochurina (Omag-Mt San Giovanni In Marignano)- « Questo mercoledì giocheremo un’altra partita importante. Monviso è una buona squadra e non sarà una sfida semplice. Noi stiamo ancora crescendo e trovando il nostro ritmo come gruppo. Ogni partita ci insegna qualcosa di nuovo e ci aiuta a migliorare. Credo che questa volta potremo mostrare un gioco di squadra più solido e fare insieme un altro passo avanti ».

Ilaria Battistoni (Wash4green Monviso Volley)- « Quella con San Giovanni in Marignano sarà sicuramente per noi un’altra sfida complicata in cui dovremo confermare quanto di buono fatto vedere nell’ultima partita. Sono una squadra neo promossa ma assolutamente da non sottovalutare perché abbiamo visto cosa sono in grado di fare soprattutto adesso che si sono sbloccate a livello di classifica. Per noi sarà una partita in cui dover fare punti per risalire ancora un po’ la classifica e sicuramente sarà fondamentale continuare a mettere in campo questo carattere e atteggiamento visto nelle ultime partite ».

Savino Del Bene Scandicci - Reale Mutua Fenera Chieri '76

Turno infrasettimanale e grande pallavolo al Pala BigMat di Firenze, dove domani, mercoledì 12 novembre alle ore 20.00, andrà in scena il big match del nono turno di Serie A1 tra Savino Del Bene Volley e Reale Mutua Fenera Chieri ’76. La formazione di coach Marco Gaspari, attualmente seconda in classifica, ospita una delle squadre più in forma del campionato: Chieri, quarta forza della graduatoria e protagonista di un ottimo avvio di stagione con sei vittorie nelle prime otto giornate.

PRECEDENTI: 14 (2 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 12 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Avery Skinner a Fenera Chieri '76 nel 2023/2024, 2024/2025; Camilla Weitzel a Fenera Chieri '76 nel 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Sara Alberti a Savino Del Bene Scandicci nel 2015/2016, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Silvia Lotti a Savino Del Bene Scandicci nel 2015/2016 - Allenatori: Mattia Cozzi a Fenera Chieri '76 nel 2024/2025

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « È un big match quello di mercoledì, contro una squadra che, a mio avviso, sta giocando una pallavolo molto efficace. Stanno variando molto il gioco, cambiando spesso le basi, quindi sarà una pallavolo abbastanza imprevedibile. Chieri, in questo momento, ha dimostrato tanta continuità e, contro le big, ha lottato fino alla fine: lo ha fatto con Conegliano e con Novara, nonostante in quelle occasioni siano arrivate le loro uniche due sconfitte della stagione. Ci aspettiamo quindi una squadra che verrà al Pala BigMat con la voglia di mantenere la posizione in classifica altissima, anche in vista della Coppa Italia. Da parte nostra, invece, vogliamo continuare a dare continuità. Ci confrontiamo contro una grande squadra e, per noi, la cosa più importante in questa partita sarà difendere bene, avere tanta pazienza e, soprattutto, quando è il momento, mettere in campo un po’ più di cinismo. Altrimenti, con Chieri, si rischia di farle esaltare. Sarà quindi molto importante essere aggressive e pazienti ».

Nicola Negro (Allenatore Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « La partita con Macerata ci ha permesso di continuare il nostro percorso positivo. Ha funzionato molto bene il nostro attacco, un po' meno il muro-difesa: Macerata ha disputato un'ottima partita ma noi in certi momenti abbiamo concesso un po' troppo. Se vogliamo andare a Firenze a cercare di infastidire Scandicci, avremo bisogno di una prestazione differente in fase break e sicuramente il nostro muro-difesa dovrà lavorare meglio ».

Bergamo - Bartoccini-Mc Restauri Perugia

Per Bergamo è tempo di tornare tra le mura amiche di Treviglio: mercoledì 12 novembre, alle 20:30, la “PalaFacchetti BCC Carate Treviglio Arena” ospita il nono turno di Regular Season del Volley Bergamo 1991. E l’avversaria di giornata è la Bartoccini Perugia, vera sorpresa del week end scorso, quando ha strappato a Novara la vittoria al tie break. Per una avversaria carica di entusiasmo, servirà la miglior Bergamo, chiamata a dare inizio a un nuovo percorso.

PRECEDENTI: 6 (6 successi Bergamo)

EX: Martina Armini a Bartoccini Perugia nel 2022/2023; Sofia Turlà a Volley Bergamo 1991 nel 2021/2022, 2022/2023

Alessia Bolzonetti (Bergamo)- « Adesso tocca a noi, arrivano le partite in cui dobbiamo fare punti: sono molto ravvicinate e dobbiamo essere ancor più concentrate su di noi e spingere sempre. Arriva Perugia e dobbiamo pensare solo a cosa fare contro di loro, perché abbiamo bisogno di punti. Sono convinta che ce li meritiamo ».

Kashauna Williams (Bartoccini Perugia)- « Queste partite sono sicuramente importanti. È stato un inizio impegnativo e speriamo che il lavoro che stiamo facendo in allenamento si rifletta sul campo. Vincere ci darebbe la fiducia necessaria per proseguire nel resto della stagione. Bergamo è una squadra forte, come tutte le squadre di questo campionato. Ci aspettiamo una dura battaglia, soprattutto giocando in casa loro. La trasferta sarà lunga e impegnativa, ma le abbiamo studiati e daremo tutto quello che abbiamo in campo ».

Numia Vero Volley Milano - Il Bisonte Firenze

Match casalingo per la Numia Vero Volley Milano che dopo due trasferte consecutive torna a giocare tra le mura amiche dell'Allianz Cloud. Turno infrasettimanale per la formazione rosablu che mercoledì 12 novembre - ore 20.00 (diretta VBTV) - ospiterà Il Bisonte Firenze di coach Chiavegatti nella sfida valida per la nona giornata del girone di andata di Serie A1 Tigotà. Un avversario insidioso quello che attende Egonu e compagne, con le Bisontine che in questa prima parte di stagione hanno raccolto 13 punti, frutto di quattro vittorie e altrettante sconfitte. Guidate da capitan Agrifoglio, le toscane scenderanno in campo con l'obiettivo di mettere in difficoltà Milano e provare a strappare punti preziosi in ottica classifica. Le ragazze di coach Lavarini sono invece reduci dalla vittoria in quattro set sul campo di Cuneo, che ha lasciato allo staff milanese segnali positivi. Un successo regalerebbe a Milano tre punti fondamentali e rappresenterebbe la miglior preparazione in vista del big match di sabato sera, in programma all’Unipol Forum di Assago contro l’Igor Gorgonzola Novara. Ritorno al passato per Emma Cagnin, unica ex di partita, che ha difeso i colori di Firenze nella passata stagione, collezionando 26 presenze e 105 punti totali.

PRECEDENTI: 22 (7 successi Il Bisonte Firenze, 15 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Emma Cagnin a Azzurra Volley Firenze nel 2024/2025

Benedetta Sartori (Numia Vero Volley Milano)- « Contro Firenze sarà una partita molto importante dove dovremo conquistare il massimo dei punti per continuare a scalare la classifica; sarà fondamentale per noi continuare a lavorare sul nostro sistema di gioco e sulle nostre sicurezze. La partita di domani rappresenta anche un buon banco di prova in vista del match di sabato all'Unipol Forum. Sappiamo che il Bisonte è una squadra competitiva, con dei buoni attaccanti che difendono e giocano bene; sicuramente proveranno a metterci in difficoltà ma noi dovremo essere brave a rimanere concentrate per continuare a sviluppare quello che di positivo abbiamo fatto vedere nelle ultime partite ».

Carlo Maria Mitti – (Secondo allenatore Il Bisonte Firenze)- « Arriviamo da due scontri diretti che ci hanno regalato punti importanti e fiducia: le ragazze hanno dimostrato che sanno soffrire, e che quando c'è da spingere non si tirano mai indietro. Purtroppo i tanti impegni ravvicinati hanno comportato alcuni acciacchi che sono normali in un campionato in cui ci si allena poco e si gioca tanto, e in cui le poche settimane intere vanno gestite al meglio per non incappare in sovraccarichi. Domani affrontiamo Milano, che in casa non ha mai lasciato punti in questa stagione, ha già messo in bacheca un trofeo e ha ceduto il passo solo a Conegliano, Chieri e Scandicci: i precedenti recenti non ci sorridono, ma di certo potremo giocare con la mente libera e senza troppe pressioni. Sarà un bell'esame di maturità per noi, per capire ancora di più chi siamo e chi potremo essere in questo campionato difficile e mai scontato ».

Igor Gorgonzola Novara - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

La Igor Volley di Lorenzo Bernardi va a caccia di riscatto dopo le due sconfitte consecutive al tie-break maturate contro Scandicci (in casa) e Perugia (in trasferta) nelle ultime due uscite. Ancora prive di Tolok, le azzurre sfideranno Vallefoglia delle tante ex (Bartolucci, Bici, Candi e Giovannini) e reduce da un'ottima prestazione in casa di Conegliano; una la ex tra le fila azzurre: Giulia Carraro, a Vallefoglia nel 2022-2023. Il match inizierà alle 20.30 di mercoledì 12 novembre e sarà trasmesso in diretta da DAZN oltre che da Volleyball World TV.

PRECEDENTI: 8 (8 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Giulia Carraro a Megabox Vallefoglia nel 2022/2023; Valentina Bartolucci a Igor Novara nel 2020/2021, 2023/2024, 2024/2025; Erblira Bici a Igor Novara nel 2018/2019; Sonia Candi a Igor Novara nel 2012/2013; Gaia Giovannini a Igor Novara nel 2022/2023

Enrico Marchioni ( Direttore Generale Igor Gorgonzola Novara)- « Tornare subito in campo dopo la delusione di una sconfitta come quella di Perugia sarà un'occasione per mettersi subito alle spalle quella partita e riprendere un cammino che nonostante le difficoltà era stato molto positivo fino alla partita con Conegliano. Avere tanti impegni ravvicinati ci limita la possibilità di lavorare in palestra ma questo è un problema con cui devono fare i conti un po' tutte le formazioni. Confido che oltre alla reazione della squadra, che sono certo non mancherà, anche la presenza dei nostri tifosi e di un ambiente caldo e positivo come quello del Pala Igor possa darci qualcosa in più in questo momento, contro un avversario di alto livello e pronto senz'altro a dare battaglia ».

Alessio Simone (Direttore Sportivo Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)- « E' la seconda trasferta di fila molto complicata in tre giorni per noi. Novara è una squadra forte, anche se ha qualche problema fisico che la sta limitando un po'. Per quello che ci riguarda, dobbiamo tenerci bene negli occhi e in testa tutto quello che di buono abbiamo fatto a Conegliano sino al 16-7 del terzo set. Questo ci deve dare la carica giusta per le prossime partite a cominciare da questa con Novara. Loro hanno giocatrici di altissimo livello, per noi è la classica partita senza troppi problemi dal punto di vista psicologico, da giocare libere e tranquille ».

Cbf Balducci Hr Macerata - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

Grande sfida in arrivo al palasport Fontescodella di Macerata mercoledì 12 novembre (ore 20.30): ecco l’atteso match tra la CBF Balducci HR e le campionesse d’Italia, d’Europa e del Mondo della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, nona giornata di andata di Regular Season Serie A1 Tigotà. Nel turno infrasettimanale Bresciani e compagne affronteranno la formazione veneta, assoluta dominatrice delle ultime stagioni che può vantare nel roster atlete ai massimi livelli mondiali. Una sfida dunque complicatissima e affascinante, a cui le ragazze di coach Lionetti (grande ex di turno dopo le sette stagioni vissute nello staff Imoco) arrivano dopo la prestazione di Chieri che, nonostante la sconfitta contro la forte formazione piemontese, ha mostrato segnali positivi in campo arancionero. Conegliano ha finora conquistato 9 vittorie in altrettante gare giocate (le venete hanno disputato una partita in più), perdendo un solo punto sui 27 a disposizione. Le maceratesi sono attualmente invece all’ottavo posto a quota 11 punti.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)

EX: - Allenatori: Valerio Lionetti a Imoco Volley Conegliano nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

Valerio Lionetti (Allenatore Cbf Balducci Hr Macerata)- « Mercoledì sera affrontiamo Conegliano, cioè la squadra più forte del campionato e probabilmente del mondo, una sfida che va approcciata con coraggio, rischiando in tutti i fondamentali. Sarà una partita che ci insegnerà qualcosa se le affrontiamo con lo spirito giusto, anche per il futuro del nostro campionato. Dal punto di vista personale come ex di turno, sarà bello poter rivedere dall'altra parte del campo tanti amici con cui ho avuto il piacere e l'onore di lavorare per tanti anni nella mia precedente esperienza all'Imoco ».

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Continuiamo a giocare ogni tre giorni, è un periodo intensissimo della stagione, domani ci aspetta la trasferta contro il mio amico Valerio, che mi fa piacere ritrovare nell’altra metà campo da capo-allenatore di una squadra di A1. È un campionato molto competitivo, che non permette di far ruotare le giocatrici in continuazione, ma che esige prestazioni di livello e risultati. A Macerata giocheremo con la formazione migliore, è un avversario che sta facendo un ottimo campionato: sono contento per loro, so bene che non sarà facile. Troveremo una squadra che è neopromossa solo sulla carta, non si possono fare tanti esperimenti in questa fase, serve il risultato. Dobbiamo mischiare le carte tenendo conto della condizione fisica e di far crescere tutte, dovremo essere in forma quando sarà il momento di giocarsi i trofei ».



PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 9ª GIORNATA DI ANDATA-

Mercoledì: 12 novembre 2025, ore 20.00

Savino Del Bene Scandicci - Reale Mutua Fenera Chieri '76 Arbitri: Brancati Rocco, Carcione Vincenzo

Numia Vero Volley Milano - Il Bisonte Firenze Arbitri: Cavalieri Alessandro Pietro, Zavater Marco

Mercoledì: 12 novembre 2025, ore 20.30

Eurotek Laica Uyba - Honda Cuneo Granda Volley Arbitri: Cerra Alessandro, Rossi Alessandro

Omag-Mt San Giovanni In Marignano - Wash4green Monviso Volley Arbitri: Luciani Ubaldo, Simbari Armando

Bergamo - Bartoccini-Mc Restauri Perugia Arbitri: Giardini Massimiliano, Brunelli Michele

Igor Gorgonzola Novara - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia Arbitri: Giglio Anthony, Piana Rossella

Cbf Balducci Hr Macerata - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano Arbitri: Verrascina Antonella, Saltalippi Luca

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 23, Savino Del Bene Scandicci 19, Numia Vero Volley Milano 19, Reale Mutua Fenera Chieri '76 17, Igor Gorgonzola Novara 16, Il Bisonte Firenze 13, Honda Cuneo Granda Volley 11, Cbf Balducci Hr Macerata 11, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 9, Wash4green Monviso Volley 8, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 8, Eurotek Laica Uyba 6, Bergamo 5, Omag-Mt San Giovanni In Marignano 3.