12667 spettatori è record. Novara supera Milano al 5°

MILANO- Nel match che sarà ricordato come quello del record assoluto di spettatori sugli spalti per una partita di volley femminile (12667 sugli spalti dell'Unipol Forum) l'Igor Gorgonzola Novara si aggiudica il match co-organizzato con il Vero Volley Milano ( anticipo della 10a giornata ) al termine di due ore e venti di battaglia serrata. Decisivo, dopo due set di dominio azzurro e altrettanti di reazione milanese, l’impatto sul tie-break di Britt Herbots (4 punti nel parziale, di cui tre pesantissimi). Premio di MVP per Mayu Ishikawa, che condivide il titolo di top-scorer di squadra (13 punti) con Indy Baijens e Britt Herbots.

Milano al gran completo, con Bosio in regia ed Egonu in diagonale, Sartori e Danesi centrali, Piva e Lanier schiacciatrici e Fersino libero; Novara ancora senza Tolok, con Mims opposta a Cambi, Bonifacio e Baijens al centro, Alsmeier e Ishikawa in banda e De Nardi libero.

Novara parte forte (2-5), Sartori ace e accorcia 5-6 con Piva che poco dopo firma il sorpasso sul 9-8 per poi mettere a segno il 12-10 in maniout. Cambi mura Lanier (13-13), il punto a punto prosegue serrato fino al 20-18 di Egonu (pallonetto vincente) e al successivo timeout di Bernardi; al rientro in campo, Novara non sbaglia nulla: muro di Cambi (20-22), Lanier spara out (20-24) e Baijens chiude il parziale a muro su Pietrini (20-25).

Novara riparte con la fast di Baijens (2-5) e il maniout di Alsmeier (3-7) mentre Egonu accorcia in diagonale (5-7) e poi ricuce con l’attacco del 10-10; il sorpasso è di Lanier (14-13), Ishikawa ne fa due in fila e mette la freccia (18-19), andando poi a segno con una vera e propria magia (18-20). Azzurre sul +3 (19-22), Milano ricuce (22-22) e sorpassa sul set point (24-23); Novara ne annulla due, Herbots entra e firma la doppietta (attacco e muro) che vale il 25-27 e lo 0-2.

Milano con Kurtagic in sestetto, si riparte punto a punto con Milano che cresce in battuta e Novara che si aggrappa alla difesa (8-9, maniout di Alsmeier) per allungare 9-11 con Ishikawa. Milano sorpassa a muro (13-12), Lanier spara out il 14-15 ma si rifà con la diagonale del 18-15 mentre i servizi di Kurtagic e Bosio creano il solco decisivo fino al 25-17 per le lombarde, mentre tra le fila novaresi si segnalano i primi punti in stagione di Giulia Melli.

Tre muri di Danesi in avvio (5-1), tre ace di Egonu e Milano ipoteca il parziale 11-3 mentre Novara prova a reagire e Bernardi rivoluziona il sestetto; Herbots (maniout) e Bonifacio (muro) per il 12-9 che sembra riaprire la contesa, il nuovo turno in battuta di Egonu è pero decisivo, propiziando il 20-13 che rende vana la reazione azzurra. Il set termina senza scossoni, 25-17.

Novara con Leonardi e Herbots in sestetto, Bonifacio fa 2-3 in attacco ma al cambio campo passa avanti Milano con il primo tempo di Danesi (8-7); sorpasso di Alsmeier (8-9), Herbots ne fa due pesantissimi (9-12) alternando diagonale e parallela mentre Lavarini ferma invano il gioco. Chiude tutto Baijens, che prima inchioda due attacchi (10-14) e poi, al secondo tentativo, chiude con il pallonetto dell’11-15.

I protagonisti-

Francesca Bosio (Numia Vero Volley Milano)- « Abbiamo lasciato per strada due punti. Nel secondo set abbiamo avuto la palla per vincere, ed è chiaro che quando giochi contro queste squadre non puoi permetterti così tante leggerezze com'è accaduto stasera. Di positivo c'è sicuramente la reazione del terzo e quarto set, in cui abbiamo giocato una pallavolo di altissimo livello. Dobbiamo ripartire da lì, abbiamo degli spunti su cui lavorare. In questo momento c'è rammarico, vanno fatti i complimenti a Novara. È stato davvero emozionante giocare davanti a tutte queste persone e credo che per loro sia stato un grande spettacolo. Un grazie enorme da parte di tutte noi perché è stata veramente una serata da ricordare ».

Carlotta Cambi (Igor Gorgonzola Novara)- « Sono orgogliosa della mia squadra, abbiamo conquistato una vittoria importantissima, contro un avversario fortissimo e in un contesto spettacolare in cui è stato davvero bellissimo giocare. Siamo partite benissimo, loro erano in difficoltà ma a un certo punto son cresciute tanto in battuta e in attacco e hanno cambiato l'inerzia della partita. Nel tie-break abbiamo messo in campo tutto il cuore che avevamo: volevamo fortemente uscire dal campo con una vittoria e ce l'abbiamo fatta ».

Il tabellino-

NUMIA VERO VOLLEY MILANO - IGOR GORGONZOLA NOVARA 2-3 (20-25; 25-27; 25-17; 25-17; 11-15)

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Miner, Bosio 6, Pietrini, Sartori 3, Danesi 8, Kurtagic 8, Cagnin, Lanier 15, Egonu 31, Akimova, Piva 13, Fersino (L). N. E.: Gelin, Modesti (L). All. Lavarini.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Cambi 4, Herbots 13, Squarcini, De Nardi (L), Leonardi (L), Alsmeier 12, Ishikawa 13, Mims 6, Bonifacio 12, Carraro, Baijens 13, Melli. N.E.: Tolok, Costantini. All. Bernardi.

ARBITRI: Goitre, Rossi

Durata set: 29', 31', 26', 23', 19'. Tot: 140′.

MVP: Mayu Ishikawa (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 12667