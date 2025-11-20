Calendario Perazza 2026: i campioni dello sport trevigiano insieme per beneficenza

TREVISO- Arriva quest’anno alla nona edizione Calendario Perazza , il progetto di solidarietà promosso dall’agenzia di comunicazione trevigiana Perazza. I volti del calendario sono, come di consueto quelli delle atlete e degli atleti di Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano, Benetton Rugby e Nutribullet Treviso Basket che hanno posato con entusiasmo per dare visibilità al progetto.

Il ricavato delle vendite sarà devoluto in parti uguali al reparto di Pediatria dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso e allo IOV – Istituto Oncologico Veneto: una collaborazione che continua da diverse edizioni.

Il calendario 2026 vede la partecipazione di Treviso Comic Book Festival: tre degli illustratori del Festival infatti, hanno arricchito gli scatti fotografici con un proprio intervento creativo originale. Una scelta che fa incontrare sport, immaginazione e linguaggi visivi diversi, mantenendo l’obiettivo benefico che caratterizza il calendario fin dalla sua nascita.

Per Benetton Rugby Osvaldo Casanova firma una serie di illustrazioni energiche e piene di movimento. Sagome dinamiche stilizzate di giocatori in azione creano scie dai colori accesi che avvolgono il corpo degli atleti, in un contrasto fortemente espressivo.

Nel progetto dedicato a Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano le giocatrici sono ritratte in eleganti outfit bianchi e neri. Le circonda una pioggia di elementi grafici coloratissimi, frutto della creatività dell’illustratrice Isabella Bersellini: fiori, stelle e linee accompagnano le silhouette delle atlete, esaltandone carisma e personalità.

Per il calendario di Nutribullet Treviso Basket Paolo Gallina immagina e disegna scenari urban stilizzati in bianco e nero. Una narrazione visiva che mette insieme street culture e identità sportiva, in cui scene di vita quotidiana e dettagli metropolitani si fondono con le pose rilassate e a volte ironiche degli atleti.

Il progetto, come di consueto, ha ricevuto il patrocinio del Comune di Treviso. A sostenerlo un gruppo solido e affiatato di partner: il Consorzio di Tutela della DOC Prosecco come main sponsor, Volksbank come partner finanziario, DebbyLine come partner logistico per la consegna dei calendari, Imoco Group, L’Artegrafica e Mega Production come partner tecnici.

A mettere a disposizione i capi che gli atleti hanno indossato per gli scatti sono stati WOC, official formal wear partner di Benetton Rugby, So Treviso, che ha curato gli outfit dei giocatori di Nutribullet Treviso Basket e Sorelle Ramonda, che ha vestito le pantere di Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano.

Negli anni, il progetto ha raccolto quasi 200mila euro, di cui 32.734 solo nel 2025. La vendita online dei calendari prenderà il via il 20 novembre sul sito calendarioperazza.it. Le copie potranno essere acquistate anche negli stadi, nei palazzetti dello sport durante le partite e negli store ufficiali delle squadre.

Le parole di Riccardo Perazza, titolare di Perazza srl

« A nove anni dalla prima uscita, il Calendario Perazza continua a crescere grazie alla forza delle collaborazioni. È proprio il legame con le realtà del territorio, testimoniato quest’anno dalla collaborazione con Treviso Comic Book Festival, a renderlo un progetto speciale. Ogni edizione è un gioco di squadra, dentro e fuori dal campo: e sono grato a tutti coloro che scelgono e continuano a scegliere di farne parte ».

Le parole di Giancarlo Guidolin, presidente del Consorzio di Tutela del Prosecco DOC

« Siamo lieti di partecipare anche quest’anno a questo progetto che unisce sport, creatività e solidarietà. La nostra Denominazione è da sempre vicina al territorio e alle iniziative che supportano chi affronta momenti complessi, e contribuire ai reparti pediatrici dell’Ospedale Ca’ Foncello e all’IOV ci permette di trasformare i valori dello sport e della cultura in un aiuto concreto per le famiglie. Ci auguriamo che questa edizione possa ispirare sempre più persone a fare squadra per alleviare il peso di chi vive situazioni delicate ».

Le parole di Vittorio Pucella, direttore dell’area Treviso e Pordenone di Volksbank.

« Per il quarto anno consecutivo, Volksbank sostiene questa lodevole iniziativa di solidarietà per il territorio di Treviso. Siamo lieti di riuscire a fare rete con un gruppo di altre aziende per fornire un aiuto concreto ai piccoli pazienti in cura all’Istituto Oncologico Veneto e presso il reparto di pediatria dell’Ospedale di Treviso. In questo modo forniamo il nostro contributo a sostegno dei bambini e delle loro famiglie che devono affrontare un percorso difficile, con la speranza di poterlo alleviare, almeno in parte ».

La parole di Piero Garbellotto, presidente di Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano

« Il calendario Perazza è ormai una tradizione che non può mancare, le nostre giocatrici appena arrivano a settembre chiedono il tema del calendario e il nostro pubblico freme in questo periodo in attesa dell’uscita. Siamo orgogliosi del successo del calendario perché uno dei nostri principi più grandi è essere a disposizione del territorio per iniziative meritevoli come questa, fare del bene è una delle nostre priorità ».

Le parole di Amerino Zatta, presidente di Benetton Rugby

« Il Calendario Perazza è un progetto che sosteniamo fin dalle sue origini e in cui crediamo con forza. Per la nostra squadra, i suoi atleti e i suoi responsabili ogni edizione è un'occasione di dimostrare che lo sport riesce ad arrivare oltre il campo, sviluppando legami e collaborazioni autentiche con il territorio per portare un supporto concreto. Siamo orgogliosi di far parte dell’iniziativa anche quest’anno, al fianco di tante realtà dello sport e non solo che condividono gli stessi valori ».

Le parole di Giovanni Favaro, direttore operativo di Nutribullet Treviso Basket

« Il Calendario Perazza è diventato negli anni un appuntamento che unisce sport, arte e solidarietà, tre valori che rappresentano perfettamente anche l’identità di Treviso Basket. Partecipare a un progetto così radicato nel territorio e capace di generare un impatto concreto è per noi motivo di grande orgoglio. Ogni scatto racconta non solo la squadra, ma una comunità intera che si muove insieme per fare del bene ».

Le parole di Nicola Ferrarese, uno dei tre direttori del Treviso Comic Book Festival

« Siamo felici di partecipare come TCBF a un’iniziativa dalle finalità benefiche, sempre attenti alle esigenze del territorio è stata una bella sfida insieme ai tre artisti selezionati mescolare illustrazione e fotografia, il risultato siamo certi piacerà a tutti e soprattutto confidiamo che il calendario abbia grande successo e, di conseguenza, si possano raccogliere più fondi possibili per lo IOV e la pediatria dell’Ospedale di Treviso ».

Le parole di Luca Pavin, titolare dell’azienda di logistica integrata DebbyLine

« Crediamo sinceramente nel valore della solidarietà e nella responsabilità che ogni impresa ha nei confronti della comunità in cui opera. Questo senso profondo del “fare squadra” rappresenta Debbyline e questo progetto. Vedere i risultati concreti che, anno dopo anno, questa collaborazione genera ci motiva a fare sempre di più e meglio ».