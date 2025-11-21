Novara-Macerata e Conegliano-Firenze aprono l'11a giornata

ROMA -Undicesima giornata di Regular Season alle porte per la Serie A1 Tigotà. Tre turni al termine del girone d’andata, che chiuderà la corsa ai Quarti di Coppa Italia, in programma tra il 29 e il 30 dicembre. A qualificarsi saranno le prime otto, con i consueti accoppiamenti e gara secca in casa della migliore classificata. Se Conegliano , Scandicci e Milano sono già certe di un posto, e a Chieri e Novara bastano due punti, gli altri tre slot saranno oggetto di una vera e propria battaglia sportiva visto che, di fatto, anche l’ultima in classifica, San Giovanni, potrebbe sperare in caso di 9 punti nelle ultime tre e diverse combinazioni.

La giornata si aprirà sabato 22 novembre alle ore 19 con Igor Gorgonzola Novara contro Cbf Balducci Hr Macerata, diventata la terza partita in diretta DAZN e VBTV del weekend dopo le scelte dei broadcaster. Alle 20.30, in diretta RaiPlay e VBTV, la capolista Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano ospiterà invece Il Bisonte Firenze. Nel prepartita, prevista la premiazione di Isabelle Haak come MVP of the Month del mese di ottobre.

Alle 16 di domenica 23 novembre, altre tre premiazioni nel prepartita di Omag-Mt San Giovanni in Marignano contro Numia Vero Volley Milano, sold out al Palazzetto di Cervia: Serena Ortolani, Anna Piovesan, e Massimo Bellano riceveranno i premi della scorsa stagione come MVP, miglior Under21 e miglior coach di Serie A2. Il match sarà in onda su DAZN e VBTV.

Alle ore 17 tre match in esclusiva VBTV. Scontro diretto con vista sulla coppa tra l’Eurotek Laica Uyba e la Bartoccini Mc Restauri Perugia, derby piemontese tra la Reale Mutua Fenera Chieri e la Wash4Green Monviso Volley e seconda sfida consecutiva al Pala BigMat della Savino Del Bene Scandicci, che ospiterà la Megabox Ond. Savio Vallefoglia.

A chiudere il programma in diretta DAZN e VBTV sempre alle 17, Bergamo e Honda Cuneo Granda Volley si affronteranno alla ricerca di punti importanti per provare a risalire la china della graduatoria. Da un lato le orobiche, tornate al successo lo scorso weekend dopo un lungo digiuno, dall’altro le gatte, reduci da quattro k.o. consecutivi dopo l’ottimo inizio.

TUTTE LE SFIDE-

Eurotek Laica Uyba - Bartoccini-Mc Restauri Perugia

Dopo due lunghe e impegnative trasferte a Firenze e Conegliano, l’Eurotek Laica UYBA torna finalmente davanti al proprio pubblico: domenica alle 17 Van Avermaet e compagne ospiteranno infatti alla e-work Arena la Bartoccini-Mc Restauri Perugia, in un match che si preannuncia importante ai fini della classifica. Le farfalle arrivano all’appuntamento forti dei recenti successi e dalla strepitosa gara di Conegliano che le hanno rilanciate fino a quota 13 punti, permettendo loro di superare anche Perugia, protagonista di un ottimo avvio di stagione e capace recentemente di battere Novara al tie-break. Le umbre, però, nell’ultimo turno sono cadute un po’ a sorpresa in casa contro San Giovanni in Marignano, rimanendo a quota 10 e arriveranno dunque a Busto Arsizio con grande voglia di riscatto. La formazione di coach Giovi dovrebbe presentarsi con il suo collaudato 6+1 composto da Ricci in diagonale con Williams, Bartolini e Lemmens al centro, Gardini e Perinelli in banda, con la sempreverde e capitano Imma Sirressi nel ruolo di libero. C'è attesa invece nella metà campo biancorossa, dove coach Barbolini, che mercoledì ha dato spazio a Battista ed Eckl dal primo minuto, lasciando riposare Gennari e Van Avermaet, ha ora l'imbarazzo della scelta al centro e in banda, viste le ottime prestazioni di tutte. I precedenti parlano nettamente a favore della UYBA: sono infatti dieci gli scontri diretti, con nove vittorie bustocche e una sola perugina, e con Perugia che non ha mai espugnato la e-work Arena. L’unica ex di turno sarà Valentina Diouf. Fischio d’inizio alle ore 17, diretta streaming su Volleyball World TV; biglietti disponibili in prevendita su https://volleybusto.vivaticket.it/ e casse dell’arena aperte dalle 15.30.

PRECEDENTI: 10 (1 successo Bartoccini-Mc Restauri Perugia, 9 successi Eurotek Laica Uyba)

EX: Valentina Diouf a Bartoccini Perugia nel 2021/2022



Josephine Obossa (Eurotek Laica Uyba)- « il punto conquistato a Conegliano è stato importantissimo per noi, ci dà ulteriore consapevolezza nei nostri mezzi dopo il periodo un po' buio di inizio stagione e ci sprona ad affrontare con grande energia i prossimi impegni. Quella con Perugia sarà un'altra gara difficile, che mi aspetto di alto livello da entrambe le parti. Perugia è una squadra con qualità tecniche e con giocatrici di esperienza. Dovremo arrivare concentrate e pensare ad esprimere il nostro gioco come nelle ultime partite, perchè se giochiamo così possiamo davvero dare fastidio alle altre squadre ».

Andrea Giovi (Allenatore Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Affronteremo un avversario solido, sostenuto da una società strutturata. Sarà una partita complicata, soprattutto perché loro arrivano da una grande prestazione contro Conegliano. La classifica oggi rispecchia valori più definiti e non siamo così distanti. Andremo a Busto Arsizio per fare la nostra prestazione e giocare una bella pallavolo ».

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Wash4green Monviso Volley

Di derby in derby, dopo la vittoriosa trasferta a Cuneo la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 torna al PalaFenera per la sfida con l’altra squadra torinese della Serie A1 Tigotà: la Wash4green Monviso Volley. La partita, valida per l’undicesima giornata, si gioca domenica 23 novembre alle ore 17. Questo derby numero 23 fra Chieri e Pinerolo, che si sono affrontate la prima volta in B2 il 5 dicembre 2009, per un bilancio complessivo di 12 successi chieresi e 10 pinerolesi (una vittoria per parte nella scorsa stagione: 3-0 nell’andata al PalaFenera, 3-1 al ritorno), arriva in un momento molto importante per entrambe le squadre. Alle ragazze di Negro basterebbero due set per essere matematicamente qualificate alla Coppa Italia a prescindere dai risultati degli altri campi, ma in realtà hanno bisogno di una vittoria piena per tenere viva la sfida a distanza con Novara per il quarto posto in classifica. Anche la squadra di Marchiaro però necessita di punti per migliorare la classifica in una stagione dove ha fin qui raccolto meno di quanto avrebbe meritato. Le ex sono tre, da un lato Anna Gray e Anett Nemeth, dall’altro Yasmina Akrari.

PRECEDENTI: 6 (4 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 2 successi Wash4green Monviso Volley)

EX: Anna Gray a Pallavolo Pinerolo nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Anett Németh a Pallavolo Pinerolo nel 2023/2024; Yasmina Akrari a Fenera Chieri '76 nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020

Stella Nervini (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Sicuramente non sarà una partita semplice. La loro è una squadra molto buona che però non ha iniziato al meglio la stagione, un po’ per gli infortuni che hanno avuto, un po’ perché può succedere, però hanno individualità davvero importanti e non è una squadra da sottovalutare. Proprio per via della loro ultima partita, dove in casa non hanno spesso al meglio il loro gioco, secondo me arriveranno agguerrite più che mai. Dovremmo essere brave a entrare fin da subito in partita e imporre il nostro gioco, perché sappiamo cosa c’è in palio, sono tre punti importantissimi, perciò dovremo approcciare al meglio la gara ».

Ilenia Moro (Wash4green Monviso Volley)- « Veniamo da due partite dove non abbiamo portato a casa il risultato. Con Bergamo non è stata neanche una partita bella da vedere invece con Firenze, tranne il primo set, potevamo portare a casa almeno un punto. La voglia è quella di riscatto, ci servono punti in classifica e abbiamo voglia di dimostrare quello che valiamo e quello che siamo. Al di là che è un derby questo è sicuramente molto sentito soprattutto in casa loro. Dobbiamo giocare a viso aperto, molto sfacciate mettendoci qualcosa in più che forse è mancato nelle altre partite. Se entriamo in campo senza paura, cosa che nelle ultime gare ha un po' marcato l'andamento dei risultati, possiamo ottenere qualcosa. È importante fare una bella prestazione per noi e poi i punti vengono da sè, giocando bene e preparandoci nel migliore dei modi ».

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Il Bisonte Firenze

La Prosecco DOC A.Carraro Imoco Conegliano prosegue il suo percorso incessante in campionato: domani sera alle 20.30 si gioca l’11a giornata della Regular Season della Serie A1 Tigotà contro Il Bisonte Firenze. Sarà la terza gara in 6 giorni nella "casa" delle Pantere, che dopo essersi intascate il titolo di “campionesse d’inverno” occupano il 1° posto in classifica imbattute con 34 punti; la squadra di coach Federico Chiavegatti, invece, è sesta in graduatoria con 13 punti, frutto di 4 vittorie e 6 sconfitte. Le gialloblù hanno incrociato le toscane in 31 occasioni nella loro storia, conquistando per 27 volte la posta in palio. Tra le ex della sfida lato Conegliano figurano la schiacciatrice Nika Daalderop, sbarcata in Italia proprio al Bisonte da teenager nel 2018, e la centrale Sarah Fahr, che ha giocato a Firenze nel suo primo anno di A1.

PRECEDENTI: 31 (4 successi Il Bisonte Firenze, 27 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)

EX: Nika Daalderop a Azzurra Volley Firenze nel 2018/2019, 2019/2020; Sarah Fahr a Azzurra Volley Firenze nel 2019/2020ù

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Domani giochiamo la terza gara settimanale, fortunatamente tutte in casa. L'avversaria è Firenze che rispetto allo scorso anno ha un roster completamente ristrutturato: hanno avuto un inizio complicato, poi però è stata protagonista di risultati importanti. È una squadra che ogni settimana cerca risultati per arrivare alla salvezza matematica il prima possibile, non sarà possibile abbassare la guardia perché è una squadra con tante giovani e tanta energia, capace di essere insidiosa per tutti. Per noi che abbiamo giocato tanto ultimamente, a ritmi forsennati, la partita di domani è ancora più ostica, come ci ha dimostrato mercoledì la sfida con Busto non bisogna mai abbassare la guardia. Dobbiamo proseguire il nostro cammino che ci porterà al Mondiale per Club lavorando sodo e non sottovalutando alcun avversario. Cercheremo di fare la nostra partita, attaccando i loro punti deboli e giocando con ordine e aggressività, confidiamo anche nel Palaverde e nella sua spinta. A proposito, devo ringraziare ancora una volta il nostro pubblico perché nonostante in questa settimana ci siano tante partite ravvicinate ci conferma con la sua calorosa presenza il suo affetto e il supporto che per noi è fondamentale ».

Federico Chiavegatti (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Ci aspetta una partita difficile, forse la più difficile della stagione, contro una squadra che nonostante un paio di punti lasciati per strada, rimane una delle più forti del mondo, se non la più forte: hanno tantissime soluzioni a disposizione, chiunque scenda in campo è una giocatrice di primissimo livello che permette a Conegliano di portare sempre a casa il risultato. Noi non avremo nessuna pressione, quindi dovremo essere più aggressive possibile già a partire dal servizio, fondamentale più che mai importante per cercare di farle giocare lontano da rete: sarà importante lottare su tutti i palloni, anche prendendoci qualche rischio in più del solito, per provare magari a strappare un piccolo punticino in una partita dal coefficiente di difficoltà enorme ».

Omag-Mt San Giovanni In Marignano - Numia Vero Volley Milano

Un evento che ha registrato il tutto esaurito già da oltre venti giorni. L’interesse e l’entusiasmo che si respirano attorno a questo incontro confermano la portata di un appuntamento speciale, Domenica 23 novembre, alle ore 16.00, il palazzetto di Cervia accoglierà l’attesissima sfida tra Omag-MT e Vero Volley Milano.Un match atteso non solo dai tifosi marignanesi ma anche da tante società sportive del territorio che saranno presenti con i loro settori giovanili. Per tante ragazze e ragazzi sarà un’occasione unica per vedere da vicino alcune campionesse del mondo e vivere un pomeriggio di volley ad altissimo livello Milano, formazione tra le più competitive del campionato, arriva a Cervia dopo una serie di gare combattute che ne hanno messo in luce carattere e profondità di rosa. Il gruppo guidato da coach Lavarini rimane uno dei più completi della Serie A1 e rappresenta per l’Omag-MT un banco di prova di grande valore. La squadra allenata da Coach Bellano si affaccia a questo importante appuntamento con determinazione e fiducia, forte del lavoro svolto nelle ultime settimane e del calore di un ambiente che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno. Attenzione, convinzione e continuità saranno fondamentali per affrontare un avversario abituato ai ritmi alti. Le Zie sono pronte a dare tutto, in un un palazzetto che si preannuncia carico e coinvolgente.

EX: Serena Ortolani a Vero Volley nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020

Sarah Straube (Omag-Mt San Giovanni In Marignano)- « Domenica potremo giocare con la mente libera e semplicemente goderci l’opportunità di affrontare una squadra di così alto livello. Non abbiamo nulla da perdere – questo ci dà la libertà di essere coraggiose e sicure in ogni fondamentale. L’attesa è enorme: giocare in campo davanti a un tutto esaurito sarà un’esperienza davvero speciale, alla quale non vediamo già l’ora! ».

Emma Cagnin (Numia Vero Volley Milano)- « Quella di domenica sarà una partita da non sottovalutare, soprattutto perché San Giovanni proverà a metterci in difficoltà; questa sfida, così come la prossima, assegnerà punti fondamentali per la nostra classifica, anche in vista della Coppa Italia. Cercheremo di portare a casa l'intera posta in palio e di farlo con il miglior punteggio possibile, che ci permetterebbe di guadagnare un buon piazzamento per i futuri accoppiamenti di Coppa. Veniamo da un'intera settimana di allenamento durante la quale abbiamo lavorato molto sull'aspetto tecnico; speriamo che il fatto di non aver disputato alcun turno infrasettimanale ci permetta di arrivare al match di domenica nelle migliori condizioni possibili. Dovremo essere brave a scendere in campo mettendo in mostra da subito il nostro gioco ».

Savino Del Bene Scandicci - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

Nel fine settimana la Savino Del Bene Volley torna al PalaBigMat per l'ultima gara casalinga del girone d'andata. Domenica 23 novembre alle ore 17.00, nell’undicesima giornata di Serie A1, la squadra proseguirà un novembre intenso, scendendo in campo per la sesta volta in meno di un mese. Reduci dalla vittoria per 3-1 nell’anticipo contro la Wash4green Monviso Volley, le ragazze di coach Gaspari si preparano ad affrontare la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, settima forza del campionato. La sfida cade a pochi giorni dal 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, e sarà l’occasione per rinnovare l’impegno solidale del club a sostegno di Artemisia. In un palazzetto che dedicherà attenzione e simboli alla lotta contro la violenza di genere, proseguirà l’iniziativa dei muri punto solidali e saranno presenti speciali installazioni e attività di sensibilizzazione.

PRECEDENTI: 10 (2 successi Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, 8 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Giulia Mancini a Megabox Vallefoglia nel 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Camilla Weitzel a Megabox Vallefoglia nel 2024/2025

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Vallefoglia è una squadra veramente pericolosa, avrà lavorato tutta la settimana pensando alla gara con noi, ha due bocche da fuoco molto importanti e tanto equilibrio. Stanno crescendo, rispetto ad un inizio di campionato con alti e bassi, stanno trovando maggiore continuità. Quindi ci aspetta una partita molto complicata. Noi dobbiamo raggiungere il secondo posto e per farlo bisogna vincere le prossime due partite. Pensando sempre ad una gara alla volta, perché in mezzo c'è la Champions League, quindi è una partita difficile. Speriamo che il pubblico ci segua come sempre e che ci spinga perché abbiamo bisogno di loro e sentiamo il loro supporto. È una partita molto delicata, mi aspetto tanta sofferenza perché sono stato anche assistente di Andrea pistola e so quanto difendono le sue squadre. Noi dobbiamo portare a casa la partita, quindi ci vorrà tanta tanto sacrificio e un gran lavoro in squadra ».

Federica Carletti (Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)- « Dopo il derby di domenica con la Cbf Balducci abbiamo compreso che, quando siamo riuscite a sbloccare situazioni difficili, possiamo continuare a spingere sull’acceleratore senza temere nessuno. Stiamo studiando le avversarie e sappiamo che possono avere anche punti deboli che possiamo utilizzare a nostro vantaggio, come è emerso anche dall’ultimo incontro che hanno disputato contro il Monviso Volley ».

Bergamo - Honda Cuneo Granda Volley

Domenica 23 novembre alle 17 alla “PalaFacchetti BCC Carate e Treviglio Arena”. L’avversaria di turno sarà quella Honda Cuneo Granda Volley che precede Bergamo di due sole lunghezze e che verrà a dare battaglia. Consapevole del processo di crescita che le rossoblù stanno mettendo in atto. Si dovrà dunque lottare per dare continuità al risultato di una settimana fa e per regalare una domenica di festa al PalaFacchetti di Treviglio.

PRECEDENTI: 8 (4 successi Honda Cuneo Granda Volley, 4 successi Bergamo)

EX: Federica Ferrario a Honda Cuneo Granda Volley nel 2023/2024

Ailama Cese Montalvo (Bergamo)- « Quella di domenica scorsa è stata una vittoria che ci meritavamo per tutto il lavoro che facciamo ogni giorno in palestra ed è stato un risultato che serviva a tutti noi. Prima della partita, Carlo Parisi ci aveva chiesto di giocare senza pensieri e di lottare su ogni palla. Questo è quello che dobbiamo fare ogni volta, dobbiamo seguire questa strada e continuare a giocare così ».

François Salvagni (Allenatore Honda Cuneo Granda Volley)- « La settimana scorsa è stata fondamentale per lavorare al meglio. Abbiamo questo gruppo giovane e con poca esperienza nel campionato italiano ed era importante poter lavorare su pregi e difetti, dedicando tempo ai piccoli dettagli tralasciati nelle ultime settimane. Arriviamo alla partita con grande voglia di fare bene, ma anche con tanta preparazione. È stata una settimana positiva e le ragazze sono state eccezionali per la disponibilità. Siamo andate in crescendo da lunedì a venerdì e ora vedo un gruppo che ha tanta voglia di vincere dopo un periodo complesso ».

Igor Gorgonzola Novara - Cbf Balducci Hr Macerata

La Igor Volley torna in campo tra le mura amiche del Pala Igor Gorgonzola per l'undicesima giornata di campionato. Per la seconda volta nella propria storia, a Novara sarà di scena Macerata, matricola alla seconda stagione in massima serie dopo il 2022-2023. Appuntamento alle 19 di sabato 22 novembre (diretta DAZN e Volleyball World TV), con due sole ex coinvolte, entrambe da parte marchigiana: Asia Bonelli (un anno nel vivaio azzurro) e Giulia Bresciani (a Novara nel 2022-2023). Il match rappresenta l'inizio di un vero e proprio tour de force per la Igor Volley, che si prepara a scendere in campo 5 volte in 16 giorni tra campionato (tre partite) e Champions League (due) fino al giro di boa del prossimo 7 dicembre, quando si definirà la griglia della Coppa Italia.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Giulia Bresciani a Igor Novara nel 2022/2023

Giulia De Nardi (Igor Gorgonzola Novara)- « La partita di Milano, l'atmosfera speciale e il risultato prestigioso, sicuramente ci hanno proiettate a questa settimana con l'umore migliore possibile. Abbiamo il morale alto ma anche la consapevolezza che ci aspetta una partita tutto fuorché agevole, contro un avversario che ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche le squadre più quotate. Stiamo vivendo un campionato estremamente livellato e in cui ogni disattenzione si paga cara. Per noi sarà importante mettere in campo la nostra pallavolo e inseguire una vittoria con il miglior risultato possibile. Non dobbiamo viverla come una pressione negativa o un'ossessione ma è chiaro che in queste ultime tre giornate si definisce la griglia di Coppa Italia e sicuramente cercheremo di arrivare al giro di boa con la posizione migliore possibile. La chiave della partita? Ne vedo due: continuità di gioco e aggressività ».

Asia Bonelli (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Sabato ci aspetta una trasferta importante: giochiamo a Novara e sappiamo che sarà una partita tosta. Cercheremo di arrivare alla partita nelle migliori condizioni possibili: abbiamo lavorato molto in palestra e questa settimana lunga ci ha permesso di sistemare alcuni aspetti che non hanno funzionato nello scorso match. Le nostre avversarie arrivano a questo impegno dopo una grande vittoria in trasferta contro Milano, quindi sappiamo che saranno molto agguerrite per continuare il loro percorso verso la vetta della classifica. Noi andremo lì con l’obiettivo di esprimere al meglio la nostra pallavolo e di dare tutto per provare a portarci a casa qualche punto ».



PROGRAMMA E ARBITRI DELL’ 11ª GIORNATA DI ANDATA

Sabato 22 novembre 2025, ore 19.00

Igor Gorgonzola Novara - Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Caretti Stefano, Marconi Michele

Sabato 22 novembre 2025, ore 20.30

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Il Bisonte Firenze Arbitri: Nava Stefano, Goitre Mauro

Domenica 23 novembre 2025, ore 16.00

Omag-Mt San Giovanni In Marignano - Numia Vero Volley Milano Arbitri: Saltalippi Luca, Ciaccio Giovanni

Domenica 23 novembre 2025, ore 17.00

Eurotek Laica Uyba - Bartoccini-Mc Restauri Perugia Arbitri: Cesare Stefano, Russo Roberto

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Wash4green Monviso Volley Arbitri: Gaetano Antonio, Zanussi Umberto

Savino Del Bene Scandicci - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia Arbitri: Rossi Alessandro, Serafin Denis

Bergamo - Honda Cuneo Granda Volley Arbitri: Armandola Cesare, Pozzato Andrea



LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 29, Numia Vero Volley Milano 23, Savino Del Bene Scandicci 22, Reale Mutua Fenera Chieri '76 20, Igor Gorgonzola Novara 20, Il Bisonte Firenze 13, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 13, Eurotek Laica Uyba 12, Honda Cuneo Granda Volley 11, Cbf Balducci Hr Macerata 11, Wash4green Monviso Volley 10, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 10, Bergamo 9, Omag-Mt San Giovanni In Marignano 7.