Novara si conferma, Macerata si arrende in tre set

NOVARA - Con il ritorno in campo di Federica Squarcini (premiata anche MVP dell’incontro) e Tatiana Tolok, l'Igor Gorgonzola si rende protagonista contro la CBF Balducci Macerata di una convincente prestazione che le vale i tre punti nell'anticipo dell 11a giornata di andata . Il -0 (25-15 25-22 25-18) è l'eloquente fotografia di quanto le due squadre hanno fatto vedere al Pala Igor nell'occasione.

Novara in campo con Cambi in regia e Tolok in diagonale, Squarcini e Baijens centrali, Alsmeier e Herbots schiacciatrici e De Nardi libero; Macerata con Decortes opposta a Bonelli, Mazzon e Crawford al centro, Kockarevic e Kokkonen in banda e Caforio libero.

La Igor parte forte con Tolok (3-0, diagonale a segno), sull’8-4 Lionetti ferma il gioco mentre il turno in battuta di Cambi porta le azzurre al +8 sul 14-6, con il muro di Squarcini. Macerata reagisce (14-10), gli ace di Alsmeier (16-10) e Squarcini (18-11) ipotecano il parziale, con Mims che entra e fa 21-13; Alsmeier avvicina il traguardo in parallela (24-14), Baijens chiude in primo tempo, sul 25-15.

Ace di Tolok (5-3) e Novara allunga subito con Alsmeier dopo uno scambio serrato (7-4), mentre Bonelli a muro riporta sotto le sue (9-8) e Macerata impatta sull’11-11; Herbots e Mazzon duellano, Squarcini in primo tempo fa break (16-14), ace di Cambi (18-15) e Novara mantiene il vantaggio (21-18) con Tolok mentre Ornoch accorcia 21-20 e riapre la sfida. Baijens in primo tempo conquista il set point (24-21), Alsmeier chiude in diagonale, 25-22.

Alsmeier (5-3) e Ornoch (due di fila, 5-5) avviano il testa a testa, Herbots a muro fa il break (10-7) e Squarcini in battuta allunga 14-8 e Tolok in attacco fa 15-9, con Bernardi che poi sostituisce la diagonale principale; da 18-11, le ospiti ci provano (19-16) ma Herbots riprende il servizio chiudendo in attacco uno scambio entusiasmante (20-16) e poco dopo le azzurre scappano 24-18 con Mims, mentre in campo si vedono anche Costantini e Melli. Chiude un attacco sull’astina di Decortes, 25-18.

I protagonisti-

Federica Squarcini ( Igor Gorgonzola Novara)- « Sono felicissima di come sia andata, sia a livello personale perché mi era mancato tanto il campo, sia per la squadra, perché è un’altra bella vittoria che da continuità ai risultati ottenuti con Vallefoglia e con Milano. Soprattutto, siamo riuscite a tenere sempre alta l’attenzione, chiudendo in tre set che era quello che volevamo. Ora guardiamo avanti, ci aspetta un periodo con tante partite importanti e credo sia davvero positivo arrivarci con il gruppo al completo e tutte pronte a dare il proprio contributo ».

Nicole Piomboni (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Sapevamo che oggi sarebbe stata una partita difficile. Abbiamo lavorato bene durante la settimana e oggi ce l’abbiamo messa tutta. È vero, loro ci hanno messo in difficoltà soprattutto in ricezione e hanno battuto molto bene, però si sono viste buone cose, in particolare a muro e in difesa. Penso che siamo sulla buona strada: anche nei momenti di difficoltà ci siamo aiutate, siamo rimaste unite e questo è fondamentale ».

Il tabellino-

IGOR GORGONZOLA NOVARA - CBF BALDUCCI HR MACERATA 3-0 (25-15 25-22 25-18) –

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Cambi 1, Alsmeier 15, Squarcini 11, Tolok 11, Herbots 10, Baijens 10, De Nardi (L), Mims 2, Melli, Costantini, Ishikawa, Carraro, Leonardi (L), Bonifacio. All. Bernardi.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bonelli 4, Kokkonen 7, Crawford 3, Decortes 6, Kockarevic 1, Mazzon 6, Caforio (L), Ornoch 8, Piomboni 4, Clothier 1, Acciarri (L), Sismondi, Batte, Bresciani. All. Lionetti. ARBITRI: Caretti, Marconi.

Durata set: 24', 28', 29'; Tot: 81'.

MVP: Federica Squarcini (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 2806.