sabato 22 novembre 2025
Novara si conferma, Macerata si arrende in tre set

Novara si conferma, Macerata si arrende in tre set

La squadra di Bernardi, che nell'anticipo dell'11a giornata ha finalmente recuperato Squarcini e Tolok, si è imposta 3-0 (25-15 25-22 25-18) contro le marchigiane che non hanno mai saputo mettere in difficoltà le igorine
4 min
NOVARA- Con il ritorno in campo di Federica Squarcini (premiata anche MVP dell’incontro) e Tatiana Tolok, l'Igor Gorgonzola si rende protagonista contro la CBF Balducci Macerata di una convincente prestazione che le vale i tre punti nell'anticipo dell 11a giornata di andata. Il -0 (25-15 25-22 25-18) è l'eloquente fotografia di quanto le due squadre hanno fatto vedere al Pala Igor nell'occasione. 

Novara in campo con Cambi in regia e Tolok in diagonale, Squarcini e Baijens centrali, Alsmeier e Herbots schiacciatrici e De Nardi libero; Macerata con Decortes opposta a Bonelli, Mazzon e Crawford al centro, Kockarevic e Kokkonen in banda e Caforio libero.

La Igor parte forte con Tolok (3-0, diagonale a segno), sull’8-4 Lionetti ferma il gioco mentre il turno in battuta di Cambi porta le azzurre al +8 sul 14-6, con il muro di Squarcini. Macerata reagisce (14-10), gli ace di Alsmeier (16-10) e Squarcini (18-11) ipotecano il parziale, con Mims che entra e fa 21-13; Alsmeier avvicina il traguardo in parallela (24-14), Baijens chiude in primo tempo, sul 25-15.

Ace di Tolok (5-3) e Novara allunga subito con Alsmeier dopo uno scambio serrato (7-4), mentre Bonelli a muro riporta sotto le sue (9-8) e Macerata impatta sull’11-11; Herbots e Mazzon duellano, Squarcini in primo tempo fa break (16-14), ace di Cambi (18-15) e Novara mantiene il vantaggio (21-18) con Tolok mentre Ornoch accorcia 21-20 e riapre la sfida. Baijens in primo tempo conquista il set point (24-21), Alsmeier chiude in diagonale, 25-22.

Alsmeier (5-3) e Ornoch (due di fila, 5-5) avviano il testa a testa, Herbots a muro fa il break (10-7) e Squarcini in battuta allunga 14-8 e Tolok in attacco fa 15-9, con Bernardi che poi sostituisce la diagonale principale; da 18-11, le ospiti ci provano (19-16) ma Herbots riprende il servizio chiudendo in attacco uno scambio entusiasmante (20-16) e poco dopo le azzurre scappano 24-18 con Mims, mentre in campo si vedono anche Costantini e Melli. Chiude un attacco sull’astina di Decortes, 25-18.

 I protagonisti-

Federica Squarcini ( Igor Gorgonzola Novara)- « Sono felicissima di come sia andata, sia a livello personale perché mi era mancato tanto il campo, sia per la squadra, perché è un’altra bella vittoria che da continuità ai risultati ottenuti con Vallefoglia e con Milano. Soprattutto, siamo riuscite a tenere sempre alta l’attenzione, chiudendo in tre set che era quello che volevamo. Ora guardiamo avanti, ci aspetta un periodo con tante partite importanti e credo sia davvero positivo arrivarci con il gruppo al completo e tutte pronte a dare il proprio contributo ».

Nicole Piomboni (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Sapevamo che oggi sarebbe stata una partita difficile. Abbiamo lavorato bene durante la settimana e oggi ce l’abbiamo messa tutta. È vero, loro ci hanno messo in difficoltà soprattutto in ricezione e hanno battuto molto bene, però si sono viste buone cose, in particolare a muro e in difesa. Penso che siamo sulla buona strada: anche nei momenti di difficoltà ci siamo aiutate, siamo rimaste unite e questo è fondamentale ».

Il tabellino-

IGOR GORGONZOLA NOVARA - CBF BALDUCCI HR MACERATA 3-0 (25-15 25-22 25-18) –

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Cambi 1, Alsmeier 15, Squarcini 11, Tolok 11, Herbots 10, Baijens 10, De Nardi (L), Mims 2, Melli, Costantini, Ishikawa, Carraro, Leonardi (L), Bonifacio. All. Bernardi.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bonelli 4, Kokkonen 7, Crawford 3, Decortes 6, Kockarevic 1, Mazzon 6, Caforio (L), Ornoch 8, Piomboni 4, Clothier 1, Acciarri (L), Sismondi, Batte, Bresciani. All. Lionetti. ARBITRI: Caretti, Marconi.

Durata set: 24', 28', 29'; Tot: 81'.

MVP: Federica Squarcini (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 2806.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

