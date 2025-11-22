Corriere dello Sport.it
sabato 22 novembre 2025
A Giuseppe Manfredi il premio “Ambasciatori di Terre di Puglia”

A Giuseppe Manfredi il premio “Ambasciatori di Terre di Puglia”

Al presidente federale assegnato il prestigioso riconoscimento che ogni anno celebra personalità capaci di portare nel mondo il valore, la creatività e l’identità della Puglia.
2 min
TagsManfrediFipavTerre di Puglia

MILANO-In serata, all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, il presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi è stato insignito del prestigioso premio “Ambasciatori di Terre di Puglia”, riconoscimento che ogni anno celebra personalità capaci di portare nel mondo il valore, la creatività e l’identità della Puglia.

Giunto alla sua diciannovesima edizione e promosso dall’Associazione Regionale Pugliesi di Milano, il premio rappresenta un omaggio a quelle figure che, attraverso il proprio lavoro e impegno, contribuiscono a raccontare l’eccellenza della terra pugliese.

Nel corso della cerimonia, il presidente Manfredi è stato celebrato come esempio di una Puglia che cresce, innova e vince anche grazie alla forza del gioco di squadra. Il numero uno federale, dal 2021 alla guida alla Fipav, è stato premiato per il contributo significativo alla diffusione dei valori sportivi e al prestigio della pallavolo italiana nel mondo.

Accanto a lui, sono stati premiati anche la danzatrice e coreografa Roberta Di Laura, il magistrato Stefano Dambruoso e la Riserva naturale e Area Marina Protetta di Torre Guaceto. Una menzione speciale è stata assegnata all’imprenditore Leonardo Lanzilao.

