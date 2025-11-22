Il turn over non ferma Conegliano, Firenze si arrende

Serata di applausi per Isabelle Haak, giocatrice del mese di ottobre della Lega Volley Femminile, premiata con il riconoscimento dal presidente Piero Garbellotto. Ed è l’occasione per celebrare il superamento dei 3000 punti in maglia gialloblù per l’opposta svedese, già top scorer di sempre del club.

Prima del fischio iniziale, le Pantere si uniscono alla missione di Cuoredarena con Lilt-Giocare in corsia: comprando “Mauricio” il riccio mascotte dell’iniziativa, si contribuisce a sostenere le attività dei volontari. Negli intervalli dei set, invece, con il cowboy di Old Wild West c’è la crew di ballo Blu Royals a intrattenere il pubblico del Palaverde.

Coach Daniele Santarelli rivoluziona ancora il sestetto e schiera la diagonale composta da Ewert e Adigwe, Gabi e Daalderop sono le schiacciatrici, Fahr e Lubian sono le centrali, De Gennaro è il libero. Per Il Bisonte, coach Chiavegatti sceglie Morello e Bukilic nella diagonale, Villani e Knollema sono i posti 4, al centro giocano Acciarri e Malesevic, Valoppi è il libero.

Quando Lubian infila la prima fast del suo match, quella dell’8-4, Ewert ha già mandato a segno tutte le attaccanti, Adigwe dà una spallata con l’ace del 14-9 che costringe la panchina avversaria al primo time-out. De Gennaro trasforma in oro una palla vagante e Gabi la mette giù (18-13), poi la verdeoro capitalizza il “megarally” del parziale (20-14, 13 punti per la brasiliana nella serata). Le Pantere giocano in scioltezza e portano a casa l’1-0 con l’attacco di Ewert (25-16). Sono solo 2 gli errori dell’attacco gialloblù nel primo set, con una percentuale a punto del 45% e 3 giocatrici a quota 4.

Adigwe fa strabuzzare gli occhi due volte e regala il primo vantaggio del set alla Prosecco DOC (6-5, 6 per la giovane opposta nel parziale), poi Fahr inaugura la sua partita a muro (8-7). Daalderop e Gabi suonano la carica da posto 4 (15-13), Adigwe spinge l’acceleratore su assistenza precisa di Ewert (20-18): Wolosz e Haak danno il cambio alla diagonale, Gabi ha ancora fuoco da sputare e regala il set point, concretizzato da Fahr con un tocco morbidissimo (25-22, 8 punti e 1 muro per la campionessa olimpica).

È l’attacco di Lubian quello del primo break nel terzo set (5-3), Gabi spezza l’equilibrio quando serve (12-11). Daalderop buca le mani del muro per il +3 (14-11), Ewert sorprende di seconda (19-17), Adigwe cavalca la diagonale (21-17). Quindici punti e titolo di MVP per la giovane opposta. Ewert si toglie pure lo sfizio dell’ace (la statunitense condisce la sua prova con 6 punti), è Daalderop a mettere a terra il matchpoint (25-20).

I protagonisti-

Jenna Ewert (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Sono contento della mia prima gara da titolare in casa, non vedevo l'ora di iniziare una partita dal primo scambio al Palaverde. L'energia qui è pazzesca e abbiamo sentito il supporto del pubblico per portare a casa questa vittoria. Mi piace molto attaccare e sono contenta dei punti che ho segnato per la squadra, ora metto nel mirino la Champions League: non l'ho mai giocata, non vedo l'ora ».

Rachele Morello (Il Bisonte Firenze)- « Abbiamo combattuto per quanto possibile, ovviamente quando sei al PalaVerde contro l’Imoco provi a giocartela a viso aperto e tirando a tutto braccio: ci sono stati momenti del match molto positivi, ma sono anche emerse situazioni su cui dobbiamo lavorare, e lo faremo in palestra. Siamo molto felici del percorso fatto finora, perché siamo state molto consistenti, a parte forse il match con Busto: noi continuiamo a pensare alla nostra crescita, il campionato è bello perché ogni partita è una battaglia, e sono felice che la mia squadra stia tenendo bene ».

Il tabellino-

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO - IL BISONTE FIRENZE 3-0 (25-16 25-22 25-20) -

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Ewert 6, Braga Guimaraes 13, Fahr 8, Adigwe 15, Daalderop 9, Lubian 7, De Gennaro (L), Sillah, Haak, Chirichella, Scognamillo (L), Wolosz, Munarini. All. Santarelli.

IL BISONTE FIRENZE: Villani 4, Acciarri, Morello 2, Knollema 20, Malesevic 8, Bukilic 7, Valoppi (L), Zuccarelli 2, Kacmaz 1, Agrifoglio, Colzi (L), Lapini, Bertolino, Tanase. All. Chiavegatti.

ARBITRI: Nava, Goitre.

Durata set: 23', 27', 26'; Tot: 76'.

MVP: Merit Adiwge (Prosecco DOC A.Carraro Imoco Conegliano)

Spettatori: 4980