mercoledì 26 novembre 2025
Volley Mercato: la Omag si assicura la cinese Zhuang Yushan   

La schiacciatrice ventiduenne, alta 184 cm, è considerata uno dei profili più interessanti del volley asiatico. Dopo aver guidato la nazionale Under-21 cinese al titolo mondiale del 2023, ha iniziato a trovare spazio anche nella selezione senior
2 min
TagsZhuang YushanOmag

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RIMINI)-La Omag-MT Consolini San Giovanni in Marignano ritorna sul mercato con un innesto di grande prospettiva, assicurandosi la schiacciatrice cinese Zhuang Yushan.

Ventiduenne, alta 184 cm, è considerata uno dei profili più interessanti del volley asiatico grazie alla combinazione di potenza, agilità e solidità tecnica che ne caratterizza il gioco. Il suo percorso internazionale testimonia una crescita costante: dopo aver guidato la nazionale Under-21 cinese al titolo mondiale del 2023, Zhuang ha iniziato a trovare spazio anche nella selezione senior, partecipando a competizioni di alto livello e confermando maturità sportiva.

Parallelamente, con il Fujian ha fornito un contributo significativo nella fase decisiva dei XV Giochi Nazionali cinesi, distinguendosi per leadership e continuità di rendimento. Il suo arrivo a San Giovanni in Marignano è frutto di una visione condivisa all’interno della partnership internazionale, che punta a rafforzare il reparto offensivo. Per la Omag-MT significa investire su un profilo giovane ma già avvezzo a palcoscenici competitivi, ideale per sostenere l’impatto con la massima categoria.

La sua presenza offrirà soluzioni nuove nel sistema d’attacco e maggior profondità nelle rotazioni. I nostri supporter potranno così assistere all’esordio italiano di una delle giocatrici più promettenti del panorama asiatico, chiamata a dare energia e qualità alla nuova avventura biancazzurra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

