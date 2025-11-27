Corriere dello Sport.it
giovedì 27 novembre 2025
Monviso ha esonerato Michele Marchiaro

Monviso ha esonerato Michele Marchiaro

Il non brillante inizio di stagione ha portato la società a decidere di separarsi dall'allenatore che ha guidato il team per sette stagioni portandolo, nel campionato 2021/2022 alla promozione in A1. La squadra affidata a Giuseppe Nica
1 min
Tags Marchiaro monviso

PINEROLO (TORINO)-La Società Monviso Volley, dopo un’attenta e sofferta valutazione, ha deciso di interrompere il rapporto di collaborazione con il tecnico Michele Marchiaro.

Un percorso lungo e ricco di emozioni, quello con Marchiaro, caratterizzato da traguardi importanti che hanno segnato la storia del Club, tra cui spicca la straordinaria promozione in Serie A1.

Sette stagioni in cui impegno, professionalità e passione hanno contribuito in modo decisivo alla crescita della squadra e dell’intera organizzazione sportiva della Società.

La guida tecnica della Wash4green Monviso Volley, fino al termine della stagione, sarà affidata al coach Peppe Nica, attuale tecnico della B2 Monviso Volley, che a partire da domani sarà a disposizione della squadra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

