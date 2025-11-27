Monviso ha esonerato Michele Marchiaro

PINEROLO (TORINO)- La Società Monviso Volley, dopo un’attenta e sofferta valutazione, ha deciso di interrompere il rapporto di collaborazione con il tecnico Michele Marchiaro .

Un percorso lungo e ricco di emozioni, quello con Marchiaro, caratterizzato da traguardi importanti che hanno segnato la storia del Club, tra cui spicca la straordinaria promozione in Serie A1.

Sette stagioni in cui impegno, professionalità e passione hanno contribuito in modo decisivo alla crescita della squadra e dell’intera organizzazione sportiva della Società.

La guida tecnica della Wash4green Monviso Volley, fino al termine della stagione, sarà affidata al coach Peppe Nica, attuale tecnico della B2 Monviso Volley, che a partire da domani sarà a disposizione della squadra.