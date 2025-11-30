Bergamo sbanca Firenze, Milano fa suo il derby con Busto

ROMA- Dopo gli anticipi del sabato è proseguita con cinque partite l a dodicesima giornata di Serie A1 Tigotà . Su tutti i campi della pallavolo italiana in questo fine settimana è andata in scena l’iniziativa organizzata dalla FIPAV e le leghe di Serie A in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Nella prima partita di giornata, successo importante della Megabox Ond. Savio Vallefoglia, che si è imposta al tie-break in casa della nuova Wash4Green Monviso Volley di coach Giuseppe Nica. Partita combattuta ed equilibrata al PalaBus Company, che le biancoverdi hanno ripreso dopo aver vinto il primo set (22-25) ma essere andate sotto nelle due frazioni centrali (25-23 e 25-21). Grazie alle fiammate dell’MVP Bici (18 punti con 3 ace) e di Omoruyi (14) e all’efficacia di Butigan (13 con 5 muri), la squadra di coach Pistola ha pareggiato i giochi 23-25 al quarto set e poi ha rimontato le padrone di casa con un parziale fulminante nel tie-break dal 12-9 al 12-15. Per le pinelle, buona la gara di Davyskiba, 24 punti, e di D’Odorico, 17.

Triplo 0-3 esterno a Cervia, Firenze e Macerata. L’Omag-MT San Giovanni in Marignano non è stata in grado di frenare la Reale Mutua Fenera Chieri, in difficoltà solo nel primo set, poi terminato 23-25, ma sulle ali dell’entusiasmo nei successivi due, vinti a 15 e 17. Altro MVP per la regista Van Aalen, che ha mandato in doppia cifra la top scorer Nervini, 15 punti, Kunzler (11) e la centrale Cekulaev (10). Dieci i punti per la migliore delle romagnole, Piovesan.

Al Pala BigMat, brutta caduta per Il Bisonte Firenze mentre affermazione importantissima in ottica Coppa Italia per Bergamo, in conduzione nel corso di tutte e tre le frazioni senza mai staccare la spina della concentrazione. Doppio 20-25 e 22-25 finale per la squadra di coach Parisi, che ha fatto la differenza a muro con 14 blocks vincenti (contro i 4 delle padrone di casa) lasciando le toscane al 15% di efficienza offensiva. Ottime le centrali orobiche, Meli e Manfredini, entrambe a quota 10 punti con 6 muri per la prima (MVP) e tre per la seconda, davanti a loro 18 punti a firma Kipp e 17 da Cesé Montalvo. Serata non brillante per Knollema, con Villani e Tanase uniche in doppia cifra.

Stesso risultato al Fontescodella dove la Savino Del Bene Scandicci, guidata da un’altra regista MVP, Ognjenovic, ha piegato le difese delle padrone di casa della Cbf Balducci Hr Macerata. Dopo un primo set chiuso a 15, le arancionere hanno dato filo da torcere alla toscane, ma alla fine sono capitolate subendo la rimonta ospite dal 21-19 al 24-26 e poi hanno ceduto anche il terzo gioco 16-25. Quattro le giocatrici in doppia cifra, due per parte: Antropova (16) e Weitzel (10) per la squadra di coach Gaspari, Kokkonen e Decortes per quella di coach Lionetti.

Infine, tre punti per la Numia Vero Volley Milano nel derby lombardo contro l’Eurotek Laica Uyba. Una sfida che era cominciata bene per le ospiti, in grado di imporsi 22-25 nella prima frazione grazie alle accelerate di Obossa (24 punti finali) e alla solidità di Parra (13, ma anche il 75% in ricezione). Ma dal secondo set, le meneghine hanno infilato la sesta e non si sono più guardate indietro, volando sulle ali di una straordinaria capitan Egonu da 29 punti e meritatamente MVP. 25-21, 25-18 e 25-20 i risultati degli altri tre parziali che hanno consegnato il successo alle ragazze di coach Lavarini, ben rappresentate anche da Lanier (16) e Piva (13).

TUTTE LE SFIDE-

Wash4green Monviso Volley - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

Gara sofferta ed equilibrata che alla fine ha visto prevalere al tie break la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia sulla Wash4Green Monviso Volley nella dodicesima giornata di Regular Season. Ci sono volute più di due ore di gioco per chiudere un match combattuto in ogni suo punto, giocato sul filo di rasoio e mai scontato. La squadra di coach Pistola ci ha messo qualcosa in più mentre dall’altra parte del campo è mancata un po’ di lucidità nei momenti chiave dei set. Una settimana sicuramente non facile per Bussoli e compagne che hanno dovuto affrontare il cambio in panchina con l’esonero di Marchiaro e l’arrivo di Peppe Nica. Nessuna vittoria da festeggiare ma un punto importante in vista del girone di ritorno. Ancora tanti errori tra le gialloblù (16 al servizio contro gli 8 delle avversarie) e un attacco che manca nei momenti cruciali. Non bastano i 24 punti di una grande Davyskiba o una Moro in grande forma, Vallefoglia tira fuori dal cilindro Carletti ed Ungureanu (ex Monviso), determinanti nel quarto e quinto set. Bici è la mvp con 18 punti, una garanzia.

| Le padrone di casa partono bene con Sylves sugli scudi (5-3). Giovannini non passa poi è Bici ad attaccare in rete (8-5). Vallefoglia riprende subito palla e con il muro di Omruyi su Malual riporta il punteggio in parità (8-8). Due errori nella metà campo ospite consentono al Monviso di rimettere la testa avanti (12-10). Bici piazza un pallonetto ben studiato e l’attacco di Giovannini vale il +1 Megabox (17-18). Punto a punto nelle battute finali del set, la spuntano le ospiti 22-25 con un ace di Giovannini.

Vallefoglia subito avant nel secondo set (3-1). Ripresa palla, le gialloblù riportano il punteggio in equilibrio con D’Odorico al servizio (4-3). Si accende un testa a testa serrato fino al 13 pari poi è la squadra di coach Pistola a piazzare il break del +2 (13-15). Nica chiama time out e la palla ritorna nella metà campo piemontese. Akrari ferma l’attacco da seconda linea di Bici e Omoruyi manda out regalando il vantaggio alla Wash4Green (18-16). La Megabox rimane incollata alle avversarie ma Bussoli e compagne difendono le due lunghezze di vantaggio con le unghie e con i denti chiudendo di misura 25-23.

Nel terzo periodo, dopo un avvio equilibrato, le padrone di casa salgono a +4 con Malual al servizio e Dodson in prima linea (13-9). Pistola ferma il gioco sul 15-11 e al rientro in campo la Megabox accorcia le distanze 15-14. Mani out di Davyskiba e la palla ritorna nella metà campo di casa poi Ungureanu non trova il rettangolo di gioco ed è nuovamente +4 Monviso (19-15). Il primo tempo di Akrari vale il set point poi è Dodson a mettere a terra il pallone del 25-21.

Le marchigiane volano sul 5-9 nel quarto set con Bici dai nove metri, brava a mettere in difficoltà la ricezione di casa. Carletti gioca sulle mani del muro per il +5. La Wash4Green prova a rifarsi sotto, ace di Malual ed errore di Omoruyi in attacco riportano le padrone di casa a -2 (12-14) ma le ospiti non mollano, Candi per il 13-17 e Carletti a muro sigla il diciannovesimo punto. Ancora un finale combattuto con Vallefoglia che la spunta 23-25, decisivo l’errore di D’Odorico dai nove metri.

Come nel resto della gara anche il tie break si gioca punto a punto. Al cambio campo il Monviso è avanti 8-7. Un mini break porta le padrone di casa a +3 (12-9). Le ospiti si riportano subito sotto con Carletti ed è ancora parità (12-12). L’errore di Malual regala il vantaggio avversario poi ci pensa Carletti a siglare il match point. Invasione di D’Odorico ed è 12-15.

I protagonisti-

Anna Davyskiba (Wash4green Monviso Volley)-« Sono contenta della squadra, abbiamo fatto un passettino in avanti. Spero che continueremo a giocare così migliorando ogni partita e ogni allenamento. Dobbiamo sapere come gestire i punti finale del set, più lucidi e concentrati. È quello che è mancato nel quinto set e questo è quello che dobbiamo migliorare come squadra ».

Era Bici (Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)- « È stata una partita sofferta per entrambe le squadre, noi venivamo da due sconfitte non belle e da trasferte faticose e tanti viaggi. Abbiamo giocato di gruppo, a turno ognuna di noi ha dato il suo contributo ed aiutato le compagne. Ho avuto io il premio di MVP, ma questo premio stasera va alla squadra, non a me ».

Il tabellino-

WASH4GREEN MONVISO VOLLEY-MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA 2-3 (22-25, 25-23, 25-21, 23-25, 12-15)

WASH4GREEN MONVISO VOLLEY: Malual 13, D’Odorico 17, Sylves 4, Battistoni 3, Akrari 11, Davyskiba 24, Moro (L), Bridi 1, Dodson 12. Non entrate: Siftar, Bussoli, Scialanca, Harbin, Reknere (L). All. Nica.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Bici 18, Giovannini 9, Candi 4, Bartolucci 3, Butigan 13, Omoruyi 14, De Bortoli (L), Carletti 7, Ungureanu 8, Stoyanova 1, Lazaro, Feduzzi (L). Non entrate: Thokbuom, Mitkova. All. Pistola

ARBITRI: Nava, Papadopol.

Durata set: 25’, 29’, 30’, 27’, 17’. Tot 128’

MVP: Erblira Bici (Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)

Spettatori: 850.

Numia Vero Volley Milano - Eurotek Laica Uyba

Si chiude con una la nona vittoria di questa Serie A1 Tigotà il girone di andata della Numia Vero Volley Milano. Successo casalingo quello conquistato dalle ragazze di Lavarini che davanti al pubblico dell'Allianz Cloud ha vinto in rimonta sulla Eurotek Laica Uyba con il punteggio di 3-1 (22-25; 25-21; 25-18; 25-20), portando a casa tre punti preziosi che valgono il terzo posto con 29 punti, con Novara e Chieri che inseguono. Un match iniziato in salita per le rosablu: partite forti, hanno subìto la reazione delle bustocche, brave ad aggiudicarsi il primo set. Trascinate da una capitan Egonu in ottima forma - MVP di serata con 29 punti, di cui 5 muri e un ace - e dalle efficaci Piva e Lanier, entrambe in doppia cifra con 13 e 16 punti, le meneghine sono state brave a cambiare atteggiamento e ad imporre il loro gioco, guadagnando così i tre set successivi. Alle Farfalle non è bastata la buona prestazione di Obossa - a referto con 24 punti - e si giocheranno la qualificazione ai Quarti di Coppa Italia la prossima settimana contro San Giovanni in Marignano. Milano, invece, scoprirà il proprio destino in Coppa la prossima settimana, dopo le partite che chiuderanno questa prima parte di Regular Season. Presente alla gara di questa sera anche l'Assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi. Ora un po' di riposo in campionato per la Numia, che scenderà in campo per la prima di ritorno in casa di Bergamo. Il prossimo appuntamento per Egonu e compagne è invece con la CEV Champions League, con Vero Volley impegnata in Serbia nella sfida di mercoledì 3 dicembre - ore 19.00 - con l'OK Zeleznicar Lajkovac

I protagonisti-

Anna Danesi (Numia Vero Volley Milano)- « La partita di oggi è stata buona, ma non eccellente come mi aspettavo. Abbiamo portato a casa i tre punti e concludiamo questo girone di andata, magari non in una posizione ottima, ma siamo una squadra abbastanza giovane e, secondo me, con del lavoro in più possiamo fare meglio. Punteremo a farlo già dalla prima di ritorno e in questi giorni, prendendo anche il nostro ritmo in CEV Champions League. È stata una prima parte di campionato positiva per quello che ho visto in campo e tra noi ragazze, per cui sono contenta ».

Federica Pelloni (Eurotek Laica Uyba)- « E' stata una bella partita, abbiamo iniziato a palla, abbiamo espresso una bellissima pallavolo nel primo set contro una Milano che sappiamo benissimo che squadra è. Dal secondo set loro sono cresciute, noi siamo calati in alcuni tratti ma comunque abbiamo tenuto bene il campo tenendo sempre viva la gara. Soprattutto nel finale di quarto set abbiamo provato a portarla la tie-break, sarebbe stato stupendo, ma alla fine va bene così ».

Il tabellino-

NUMIA VERO VOLLEY MILANO – EUROTEK LAICA UYBA 3-1 (22-25 25-21 25-18 25-20) –

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Piva 13, Kurtagic 5, Bosio 1, Lanier 16, Danesi 8, Egonu 29, Fersino (L), Pietrini 2, Akimova, Modesti (L), Cagnin, Gelin, Sartori, Miner. All. Lavarini.

EUROTEK LAICA UYBA: Seki 2, Parra 13, Torcolacci 5, Obossa 24, Battista 6, Van Avermaet 9, Pelloni (L), Gennari 7, Eckl 5, Schmit, Di Gregorio (L), Diouf, Metwally, Parlangeli. All. Barbolini.

ARBITRI: Grossi, Brancati.

Durata set: 30′, 29′, 21′, 27′; Tot: 107′.

MVP: Paola Egonu (Numia Volley Milano)

Spettatori: 3762

Omag-Mt San Giovanni In Marignano - Reale Mutua Fenera Chieri '76

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 conquista a Cervia il suo nono successo stagionale sconfiggendo 0-3 l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano. Il risultato restituisce il quarto posto in classifica, a pari punti con Novara ma davanti per quoziente set.

Nonostante la stanchezza accumulata in una settimana durissima le ragazze di Negro mettono in campo la qualità di gioco e le energie necessarie per conquistare i tre punti. Il set più combattuto è il primo, vinto 23-25 in rimonta da 23-21 grazie alla maggior precisione e lucidità mostrate negli scambi conclusivi. Il secondo set non ha storia: si apre con un 1-9 su servizio di Nemeth e termina 15-25. Nel terzo set Chieri è sempre in controllo, incrementa progressivamente il suo vantaggio e chiude in scioltezza 17-25.

A fine gara Van Aalen ottiene l’ennesimo premio di MVP. In attacco le chieresi in doppia cifra sono tre: Nervini (15). Dervisaj (11) e Cekulaev (10). Eccellente il rendimento in attacco con un 53% complessivo di positività. Da segnalare anche i 7 ace, sebbene a fronte di 12 errori al servizio.

L’inizio è di marca romagnola: dopo l’errore in battuta di Gray le padrone di casa salgono a 0-4 su servizio di Kochurina. Dopo il time-out di Negro le biancoblù si sbloccano con Nervini (4-1) e tornano subito a contatto (5-4 di Kunzler). Chieri raggiunge la parità a 12 con un ace di Nervini e passa per la prima volta in vantaggio sul 14-15 (Nemeth). Sul 19-20 (Nervini) San Giovanni in Marignano piazza un break di 3 punti con Piovesan e la neo entrata Ortolani (22-20). Nemeth torna a muovere il punteggio di Chieri (22-21), risponde Nicolini ed è 23-21. Dopo la sassata di Dervisaj (23-22) l’errore in attacco di Kochurina vale il 23-23. Nemeth con un pallonetto conquista una palla set, sfruttata al meglio da Dervisaj che chiude 23-25.

Nel secondo set sull’1-1 il primo tempo di Gray manda sulla linea dei 9 metri Nemeth. Il suo turno di servizio (condito da 2 ace) frutta un parziale di 0-8 che porta il punteggio sull’1-9. Chieri raggiunge il +10 sul 2-12 con Cekulaev, ispiratissima in queste fasi. Nella seconda parte del set l’incontro si fa più equilibrato ma le biancoblù gestiscono senza affanni il colposo vantaggio toccando il distacco massimo di +2 sull’8-20 (Nervini), per poi chiudere 15-25 alla seconda palla set con Gray.

Nel terzo parziale Sul 5-5 Chieri ottiene il primo break significativo grazie a una doppia fischiata a Straube e un errore di Bracchi. Il vantaggio ospite cresce raggiungendo i 3 punti sul 9-12 (Nervini) e i 4 sul 12-16 (ace di Nemeth). Sul 13-17 l’attacco di Dervisaj e due errori di Bracchi e Piovesan pongono virtualmente fine alla contesa (13-20). Nel finale le chieresi non concedono nulla, finché il muro di Gray su Nardo fa scendere i titoli di coda sul 17-25.

Sono molto contenta. Arriviamo da una settimana molto dura dove non abbiamo avuto occasione di riposare. Possiamo sicuramente giocare meglio ma per le condizioni in cui siamo arrivate a questa partita sono molto soddisfatta per questa vittoria per 3-0.

I protagonisti-

Sara Caruso (Omag-Mt San Giovanni In Marignano)- « Allora, è stata una partita difficile. Loro, nonostante fossero piene di impegni, hanno mostrato la loro migliore formazione. Noi nel primo set abbiamo dato il tutto per tutto. Dobbiamo ripartire da quel set, da quelle percentuali, e tornare in palestra consapevoli di ciò che abbiamo nel nostro bagaglio tecnico, puntando sempre più in alto ».

Ilaria Spirito (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « È stata una partita iniziata con qualche difficoltà per noi. Nel primo set siamo state costrette a inseguire, ma secondo me siamo state molto brave a recuperare. Negli altri due set, invece, credo che abbiamo messo in campo tutto il nostro valore, soprattutto nella fase di battuta, muro e difesa. Questo ci ha permesso di giocare con un po’ più di tranquillità ».

Il tabellino-

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 0-3 (23-25 15-25 17-25) –

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Bracchi 5, Kochurina 5, Brancher 3, Piovesan 10, Caruso 4, Straube 1, Tellone (L), Nardo 2, Ortolani 2, Cecchetto (L), Nicolini, Panetoni, Parini. All. Bellano.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Gray 7, Nemeth 9, Nervini 15, Cekulaev 10, Van Aalen 2, Kunzler 11, Spirito (L), Dambrink 1, Bonafede (L), Ferrarini, Bah, Degradi, Alberti, Antunovic. All. Negro.

ARBITRI: Clemente, Canessa. D

Durata set: 26′, 23′, 22′; Tot: 71′.

MVP: Sarah Van Aalen (Reale Mutua Fenera Chieri ’76)

Spettatori: 960.

Il Bisonte Firenze – Bergamo

Vittoria in trasferta, sorpasso e scalata per Bergamo. E’ la domenica che porta tre sorrisi alle orobicheda Firenze: un successo perentorio e convincente, tre punti che valgono il sorpasso de Il Bisonte e un nuovo passo in avanti nella classifica di un girone di andata che è a un turno dalla fine.

A Firenze gli attacchi di Cese e Kipp sono inesorabili, così come quelli delle centrali Manfredini e Meli, quest’ultima votata MVP del match. Ma anche la ricezione, il muro (14) e la difesa fanno sorridere coach Parisi.

In avvio, Cese Montalvo torna protagonista nel sestetto titolare e apre le danze mettendo a terra 7 attacchi e 2 muri punto, ma la seguono anche Manfredini (4) e Kipp (4) in un set in cui tutto gira per il meglio e porta al primo vantaggio (20-25).

Il trend si conferma nel secondo parziale, con Kipp (5) e Meli (3 attacchi e 2 muri) in ascesa e Cese Montalvo (6) sempre nel cuore dell’azione: è doppio vantaggio (20-25).

Ora Bergamo deve pensare a chiudere i giochi ed Eze mette in moto Kipp (9 punti nel terzo parziale): si vola in fretta sul +9 (1-10). Bolzonetti entra per dare respiro a Cese Montalvo, lascia la sua impronta in fase di ricezione e la chiude con il punto del 22-25.

I protagonisti-

Federico Chiavegatti (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « É una partita in cui hanno funzionato poche cose: abbiamo avuto una settimana difficile, ma questa non è una giustificazione, ora abbiamo tantissimo lavoro da fare e quindi dovremo rientrare in palestra con la tesa bassa e rimetterci a lavorare, perché possiamo fare molto di più come abbiamo fatto vedere in alcuni momenti. Ci vuole fiducia, abbiamo avuto dei buoni momenti in cui abbiamo recuperato dei break ma purtroppo il gap che si era creato all’inizio dei set era troppo ampio: d’ora in poi dovremo cercare di mettere in campo con continuità quello che abbiamo fatto vedere solo a tratti ».

Denise Meli (Bergamo)- « Siamo felici perché si stanno vedendo i frutti del percorso che stiamo facendo e oggi abbiamo ottenuto una vittoria netta. Sono particolarmente contenta perché giocare e vincere a casa mia è speciale. Per noi ora ci sono ancora nuove prospettive e l’obiettivo è quello di crescere di giorno in giorno ».

Il tabellino-

IL BISONTE FIRENZE – BERGAMO 0-3 (20-25 20-25 22-25) –

IL BISONTE FIRENZE: Villani 10, Kacmaz 2, Morello 1, Knollema 6, Malesevic 2, Bukilic 3, Valoppi (L), Tanase 10, Zuccarelli 3, Acciarri 2, Colzi (L), Agrifoglio, Lapini, Bertolino. All. Chiavegatti.

BERGAMO: Mlejnkova 8, Manfredini 10, Eze 3, Cese Montalvo 17, Meli 10, Kipp 18, Armini (L), Bolzonetti 2, Mosser, Weske, Ferrario (L), Micheletti, Strubbe, Carraro. All. Parisi.

ARBITRI: Serafin, Verrascina.

Durata set: 28′, 31′, 28′; Tot: 87′.

MVP: Denise Meli (Bergamo)

Spettatori: 702

Cbf Balducci Hr Macerata - Savino Del Bene Scandicci

La Savino Del Bene Scandicci conquista una vittoria convincente per 3-0 sul campo della CBF Balducci HR Macerata, assicurandosi il secondo posto al termine del girone d’andata.

Nel primo set Scandicci ha preso subito il comando e ha chiuso agevolmente per 25-15, mostrando grande solidità in muro-difesa e nella fase di ricezione. Più combattuto e deciso solo ai vantaggi il secondo set, con le ragazze di Gaspari che si sono imposte 26-24 grazie al carattere e alla lucidità nei momenti chiave. Il terzo set è stato ancora nelle mani della Savino Del Bene Volley, che con ordine e concretezza ha chiuso 25-16, archiviando la partita senza lasciare spazio a rimpianti.

A livello individuale, per la Savino Del Bene Volley si sono distinte Antropova con 16 punti, Weitzel con 10 e Nwakalor e Bosetti, entrambe con 9. Per Macerata, invece, le migliori realizzatrici sono state Decortes con 11 punti e Kokkonen con 10, le uniche due a chiudere in doppia cifra nella formazione marchigiana.

La partita ha messo in evidenza la supremazia della Savino Del Bene Volley non solo nei singoli momenti, ma anche nelle statistiche globali: l’attacco squadra ha chiuso con il 48% contro il 30% di Macerata, la ricezione positiva è stata del 55% contro il 47% e i muri vincenti sono stati 9 contro 2.

La CBF Balducci HR Macarata si schiera in campo con Bonelli al palleggio, Decortes come opposta, Kockarevic e Kokkonen in banda, Clothier e Mazzon al centro, Caforio nel ruolo di libero.

Coach Gaspari risponde con il 6+1 composto da Ognjenovic al palleggio e Antropova da opposta. Skinner e Bosetti come schiacciartici titolari, Nwakalor e Weitzel da centrali. Il ruolo di libero è affidato a Castillo.

Macerata parte avanti (1-0) ma Scandicci ribalta subito (1-2) e scappa con il muro e gli errori delle padrone di casa fino al 3-8. Le toscane mantengono ritmo e precisione con Nwakalor, Weitzel e Skinner, allungando 7-14 e poi 8-16. Macerata prova a restare in partita, ma gli ace e le fast della Savino Del Bene Volley ampliano il gap fino all’11-21. Nel finale le ragazze di Gaspari gestiscono senza rischi e Bosetti chiude con il mani out del 15-25.

La Savino Del Bene Volley parte forte (0-5) con Antropova, Nwakalor e Weitzel, ma Macerata reagisce e rientra fino al 7-8. Le toscane tornano a scappare (9-13), però Macerata trova ritmo con Kokkonen e Clothier, raggiungendo il 13-13 e poi il primo vantaggio sul 19-18 grazie a due ace di Clothier. Nel finale Macerata sale 21-19, ma Antropova rimette Scandicci in corsa (24-24). Ai vantaggi, dopo un botta e risposta serrato, Bosetti chiude in pipe: 24-26 per la Savino Del Bene Volley.

Scandicci domina fin dall’inizio grazie a una serie impressionante di muri: Bosetti firma tre block consecutivi per il 2-6, poi Weitzel e Nwakalor continuano a chiudere la rete fino al 3-9. Franklin allunga con attacchi pesanti (4-12) mentre Macerata fatica a trovare continuità e concede diversi errori. Le marchigiane provano a reagire con Decortes e Kokkonen, ma la Savinon Del Bene Volley resta in totale controllo (7-16, 8-17). Clothier accende un piccolo sussulto con un muro (13-18), ma Franklin e Bosetti ristabiliscono il margine (14-19, 15-22). Nel finale Antropova sigla il muro del 16-24 e l’errore in pipe di Macerata chiude il set 16-25.

I protagonisti-

Asia Bonelli (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile: Scandicci è una grandissima squadra, con giocatrici di altissimo livello, e ne eravamo pienamente consapevoli. Siamo arrivate qui con la volontà di fare bene e di continuare a migliorare il nostro gioco. Nel primo set abbiamo un po’ sofferto, mentre negli altri credo che siamo riuscite a prendere maggiormente le misure. Nonostante il risultato finale, voglio soffermarmi soprattutto sul secondo set, perché lì abbiamo messo un’intensità importante, soprattutto in difesa, nella grinta e nella voglia di conquistare ogni punto. Secondo me dobbiamo ripartire proprio da quel secondo set. Contro squadre di questo livello hai magari una sola occasione per chiudere il punto, e se non lo fai loro non ti perdonano. Ma, al di là del punteggio, sono soddisfatta della prestazione e dello spirito che la squadra ha dimostrato ».

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Era importante vincere oggi, al di là dei risultati dagli altri campi. Abbiamo raggiunto il secondo posto di regular season, che a mio avviso era molto importante per noi. Abbiamo avuto un approccio alla gara molto deciso, molto determinato e un secondo set che ci poteva stare, in cui le ragazze sono state brave a rientrare. Sappiamo che in questo periodo, giocando tanto, dobbiamo mantenere la concentrazione alta e dobbiamo farlo sempre. Oggi siamo stati meno belli rispetto alle ultime uscite, però siamo stati pratici, anche nel terzo set con un attacco non proprio efficace: oggi all'interno della gara c'era anche l'obiettivo di provare alcune situazioni, quindi lo avevamo messo in conto, però è salito in cattedra il muro-difesa, quindi bene così, dobbiamo imparare a gestire bene le situazioni di vantaggio perché possono far calare la concertazione e non ce lo possiamo mai permettere in questo campionato ».

Il tabellino-

CBF BALDUCCI HR MACERATA – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 0-3 (15-25 24-26 16-25) –

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Clothier 6, Bonelli, Kokkonen 10, Mazzon 4, Decortes 11, Kockarevic 3, Caforio (L), Ornoch 2, Piomboni, Bresciani. Non entrate: Baldassarri (L), Sismondi, Crawford, Batte. All. Lionetti.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ognjenovic 3, Skinner 4, Nwakalor 9, Antropova 16, Bosetti 9, Weitzel 10, Castillo (L), Franklin 7, Mancini. Non entrate: Graziani, Ruddins, Bechis, Ribechi (L), Traballi. All. Gaspari.

ARBITRI: Luciani, Cruccolini.

Durata set: 22′, 28′, 24′; Tot: 74′.

MVP: Maja Ognjenovic (Savino Del Bene Scandicci)

Spettatori: 1150

I RISULTATI-

Numia Vero Volley Milano-Eurotek Laica Uyba 3-1 (22-25, 25-21, 25-18, 25-20)

Wash4green Monviso Volley-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 2-3 (22-25, 25-23, 25-21, 23-25, 12-15)

Omag-Mt San Giovanni In M.No-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 0-3 (23-25, 15-25, 17-25)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 0-3 (21-25, 21-25, 17-25) Giocata ieri

Il Bisonte Firenze-Bergamo 0-3 (20-25, 20-25, 22-25)

Cbf Balducci Hr Macerata-Savino Del Bene Scandicci 0-3 (15-25, 24-26, 16-25)

Honda Cuneo Granda Volley-Igor Gorgonzola Novara 0-3 (14-25, 23-25, 14-25) Giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 40 (14 – 0); Savino Del Bene Scandicci 34 (12 – 2); Numia Vero Volley Milano 29 (9 – 4); Reale Mutua Fenera Chieri ’76 26 (9 – 3); Igor Gorgonzola Novara 26 (9 – 3); Eurotek Laica Uyba 16 (5 – 8); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 15 (5 – 7); Bergamo 14 (4 – 8); Il Bisonte Firenze 13 (4 – 8); Honda Cuneo Granda Volley 12 (4 – 8); Wash4green Monviso Volley 11 (4 – 10); Cbf Balducci Hr Macerata 11 (3 – 9); Bartoccini-Mc Restauri Perugia 10 (4 – 8); Omag-Mt San Giovanni In M.No 7 (2 – 10).

IL PROSSIMO TURNO-

Mercoledì: 22 ottobre 2025, ore 20.00

Wash4green Monviso Volley - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano



Mercoledì: 22 ottobre 2025, ore 20.30

Savino Del Bene Scandicci - Numia Vero Volley Milano



Sabato 6 dicembre 2025, ore 21.00

Cbf Balducci Hr Macerata - Bergamo



Domenica 7 dicembre 2025, ore 16.00

Igor Gorgonzola Novara - Il Bisonte Firenze



Domenica 7 dicembre 2025, ore 17.00

Eurotek Laica Uyba - Omag-Mt San Giovanni In Marignano

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Bartoccini-Mc Restauri Perugia

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Honda Cuneo Granda Volley