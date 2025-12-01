Corriere dello Sport.it
lunedì 1 dicembre 2025
Celeste Plak lascia Milano

All'opposta olandese, giunta alla Numia in settembre, non è stato rinnovato l'accordo per continuare a far parte del roster di Lavarini
MILANO- Solo dopo pochi mesi dal suo ingaggio, che risale allo scorso settembre, si separano le strade della Numia Milano e dell'opposta olandese Celeste Plak. La società ringrazia Celeste per la serietà e la disponibilità dimostrata e le augura il meglio per il prosieguo della sua carriera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

