Macerata batte in volata Bergamo

MACERATA- Preziosa vittoria di cuore e carattere per la CBF Balducci HR Macerata che, nell'anticipo dell'ultima di andata , supera al tie break Bergamo e chiude il girone di andata della Serie A1 Tigotà dopo tredici giornate a quota 13 punti. Due volte avanti e due volte rimontate dalle lombarde, le arancionere tirano fuori gli artigli nel quinto set conquistandolo ai vantaggi, con la MVP Decortes sugli scudi (23 punti), contro i 21 dell’ex Bolzonetti, protagoniste tra le bergamasche. Da segnalare la prestazione delle centrali maceratesi Mazzon (13, 71% in attacco) e Clothier (12, 3 muri). 7 gli ace di Bergamo, 5 quelli della CBF Balducci HR.

Il primo set si tinge di arancionero con i 7 punti di Decortes, il 100% in attacco di Kokkonen (4) e i 5 muri vincenti di squadra: il break arriva sul 16-13 e poi ancora sul 22-17 per il 25-21 finale, le maceratesi sopra al 50%, Bergamo si ferma al 41%. Nel secondo le lombarde salgono in attacco con Kipp (7 al 57%, 2 muri) e più solidità in ricezione, prendono il break del +2 e lo tengono fino in fondo con Bolzonetti protagonista nel finale con i due attacchi del 21-25, per la CBF Balducci HR altri 8 punti per Decortes. Terzo set con le arancionere che provano a spingere ancora con Decortes (12-9), ma riecco Bolzonetti (13-14, 7 punti nel parziale): le ragazze di coach Lionetti non mollano e si va punto a punto fino in fondo, con il break CBF Balducci HR proprio al momento giusto, sul set ball dopo un lungo scambio (25-23). Bergamo non ci sta e scatta sull’8-14 nel quarto set, le maceratesi tentano la rimonta (12-14) ma le ragazze di coach Parisi tengono duro (21-25) spinte ancora da Bolzonetti (9 punti nel set) e Mlejnkova (5 con il 66%). Nel tie break la CBF Balducci HR parte meglio (5-3), Bergamo rientra e sorpassa (6-8), le arancionere restano attaccate agganciando sul 12-12 e trovano lo slancio vincente ai vantaggi 16-14 al secondo match ball.

Avvio punto a punto nel primo set (2-2 ace Decortes, 5-5 Kokkonen), Piomboni a segno (7-7), Decortes ferma Cese (8-7), muro anche di Clothier (9-7), risponde Meli (9-9), la sfida a muro prosegue con Clothier che ferma ancora Kipp, 10-10. Cese non passa (11-10), toccato l’attacco Piomboni (12-11), pipe Decortes (14-13), muro Mazzon (15-13), Kokkonen contrattacca il 16-13. Ancora Kokkonen (17-14), l’errore arancionero riavvicina Bergano (17-16), Decortes mani out (18-16), invasione Manfredini, 19-16. Muro Piomboni (20-16), Decortes gran lungolinea (21-17), poi mette l’ace (22-17), entra Bolzonetti per Cese, ace Eze (22-19), poi sbaglia (23-19). Kokkonen contrattacco (24-19), ace Bolzonetti (24-21), chiude Clothier 25-21.

Equilibrio anche all’inizio del secondo set (3-3), arriva l’ace di Kipp (4-6), Piomboni a segno (5-6), Bergamo tiene il +2 (7-9). Decortes pallonetto vincente (8-9), Piomboni a segno (9-10), Kipp contrattacco (9-12), Decortes ancora, 10-12. Clothier fast (11-13), Mlejnkova out (12-13), Cese a segno (12-15), muro Clothier, 13-15. Mazzon ferma Cese (14-16), poi primo tempo (15-17), rientra Bolzonetti per Cese, Decortes pallonetto (16-18), poi in diagonale, 17-18. C’è Bresciani in seconda linea, Kipp ferma Piomboni (17-20), entra Kockarevic, Decortes pipe (19-21), ace Kockarevic (20-21), Decortes palla sulla riga, 21-22. Bolzonetti contrattacco (21-24), chiude lei 21-25.

Nel terzo Decortes continua a passare (5-3), Piomboni a filo rete (7-4), Clothier passa (8-5), ace Bolzonetti (8-7), Kipp non passa, 9-7. Kokkonen diagonale (10-8), ancora lei (11-9), Decortes contrattacco (12-9), Bolzonetti mura due volte (12-12). Mazzon primo tempo (13-12), toccato l’attacco Bolzonetti (13-14), ace Decortes (15-14), Bonelli ferma Bolzonetti (17-15), Clothier fast, 18-16. Decortes out (18-18), Mazzon a segno (20-19). Toccato l’attacco Mlejnkova (20-21), ancora Mazzon (21-21), Piomboni contrattacco (22-21), Decortes a segno (23-22), toccato l’attacco Piomboni (24-23), entra Kockarevic al servizio, chiude Decortes 25-23.

Punto a punto l’avvio di quarto (4-4), Decortes out (4-6), Manfredini contrattacco (4-7), muro Manfredini (5-9). Bolzonetti out (6-9), Piomboni sbaglia (6-11), al suo posto entra Kockarevic, Bolzonetti a segno (6-12), Kipp errore, 8-12. Bolzonetti pallonetto (8-14), entra Ornoch per Kokkonen, la polacca a segno (9-14), muro Bonelli (10-14), muro Ornoch, 11-14. Mazzon a filo rete (12-14), Decortes palla all’incrocio righe (13-15), Ornoch ferma Kipp (14-16), Mlejnkova contrattacco, 14-18. Muro Kockarevic (15-18), Bolzonetti contrattacco (15-20), Clothier primo tempo (16-20), invasione Bolzonetti, 17-20. Clothier passa (19-22), Mazzon fast (20-23), Meli sbaglia (21-23), out Decortes, 21-25.

Clothier a segno nel tie break (2-1), muro Mazzon (3-1), out Decortes (3-3), Mazzon vincente (4-3), Kokkonen contrattacco, 5-3. Ace Kipp (5-5), Kokkonen a segno (6-5), entra Kockarevic per Piomboni, Bolzonetti contrattacco, 6-7. Ace Mlejnkova (6-8), Manfredini sbaglia (7-8), Decortes passa (8-9), Eze errore al servizio, 9-10. Out Mlejnkova (10-11), rientra Piomboni, Mazzon in fast (11-12), ancora lei (12-12), Kokkonen non trova le mani del muro (12-13), errore al servizio Kipp (13-13), muro Decortes (14-13), Mlejnkova annulla (14-14). Decortes passa (15-14), Bolzonetti errore, 16-14.

I protagonisti-

Clara Decortes (Cbf Balducci Hr Macerata)- « È stata una vera battaglia: due squadre che non hanno mai mollato su ogni pallone. Ogni set è stato combattuto punto su punto e il tie-break, in particolare, è stato un set giocato con l’anima, perché è ciò che abbiamo messo in campo. Abbiamo dato tutto ».

Alessia Bolzonetti (Bergamo)- « Ci è mancata un po’ di continuità in battuta, abbiamo fatto tanti errori e forse anche qualche difesa in più avremmo dovuto farla. Nel finale poi l’ha spuntata chi ha sbagliato meno. Ce l’abbiamo messa tutta, ma dovremo aspettare i risultati delle altre per sapere se ci saremo qualificate per la Coppa Italia ».

Il tabellino-

CBF BALDUCCI HR MACERATA - BERGAMO 3-2 (25-21 21-25 25-23 21-25 16-14) –

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Mazzon 13, Decortes 23, Piomboni 9, Clothier 12, Bonelli 3, Kokkonen 9, Caforio (L), Ornoch 2, Kockarevic 2, Crawford (L), Batte, Bresciani, Sismondi. All. Lionetti. BERGAMO: Mlejnkova 16, Manfredini 7, Eze 3, Cese Montalvo 5, Meli 9, Kipp 17, Armini (L), Bolzonetti 21, Weske, Ferrario (L), Micheletti, Strubbe, Carraro, Mosser. All. Parisi.

ARBITRI: Canessa, Papadopol.

Durata set: 23', 26', 26', 27', 22'; Tot: 124'.

MVP: Clara Decortes (Cbf Balducci Hr Macerata)

Spettatori: 760