Chiusa l'andata, decisi i quarti di Coppa Italia. 

ROMA -Le quattro partite del pomeriggio hanno ufficialmente chiuso la prima parte della Serie A1 Tigotà . Con la fine della tredicesima giornata di Regular Season, sono stati stabiliti i Quarti di Finale della Coppa Italia Frecciarossa, a cui parteciperanno le prime otto squadre in classifica. La capolista Conegliano sfiderà Bergamo, mentre Scandicci troverà Vallefoglia. Colpo storico di Chieri, che affronterà la competizione da terza come nel 2020-21, ma stavolta con il suo personale record di punti (29), affrontando Busto Arsizio, mentre sarà un big match da brividi quello che vedrà Novara ospitare Milano per un posto all’Inalpi Arena di Torino. Le quattro partite si disputeranno, in gara secca in casa della migliore classificata, tra il 29 e il 30 dicembre.

Un tabellone derivato dai risultati del pomeriggio. Dopo un primo set sicuramente combattuto, terminato 25-22, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ha regolato con i successivi 25-14 e 25-15 la Bartoccini Mc Restauri Perugia, assicurandosi una fantastica terza piazza al termine del girone d’andata. Protagoniste della serata le due laterali Kunzler e Németh, 17 punti a testa, e la centrale Cekulaev, 11 punti (3 punti) e nominata migliore in campo.

Stesso punteggio finale al Pala Igor dove l’Igor Gorgonzola Novara ha sopraffatto Il Bisonte Firenze 25-21, 25-17 e 25-16, superando Milano in classifica e conquistando un’importante quarta posizione che le garantirà il fattore campo nei quarti di coppa. Le toscane hanno provato a tenere il ritmo delle padrone di casa e a ribaltare l’inerzia dell’incontro ma senza mai riuscirci: imperiosa la fase offensiva della squadra di coach Bernardi, con Tolok (21 punti e 70%), Ishikawa (14) ed Herbots (10) ben innescate dall’MVP Cambi.

Tre punti importanti per l’Eurotek Laica Uyba che grazie al 3-1 contro l’Omag-MT San Giovanni in Marignano ha blindato il sesto posto in classifica. Partita che è iniziata in salita per le bustocche, sorprese dall’inizio fulminante delle romagnole brave a imporsi 16-25 nella prima frazione anche per merito dell’esordio straripante della cinese Zhuang, subito protagonista con 20 punti a fine partita. Ma lo svantaggio non ha mandato in confusione la squadra di coach Barbolini che, anche per merito dell’MVP Gennari (9 punti), subentrata a Battista, ha accelerato lasciando indietro le avversarie e conquistando i tre punti con i parziali 25-15, 25-16 e 25-18. Per Busto Arsizio importanti anche le prove di Obossa, 22 punti, e della solita Parra, 17.

Infine, altra vittoria di peso per la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, che sempre con il risultato di 3-1 ha respinto l’offensiva dell’Honda Cuneo Granda Volley. Tre punti che non hanno solo garantito alla biancoverdi la settima piazza, ma che di fatto hanno permesso anche a Bergamo di conservare l’ottava proprio a scapito delle piemontesi. Partita vera e combattuta in quel di Pesaro, con tre set di altissimo livello decisi sul filo del rasoio. Prima sono state le ragazze di coach Pistola a mantenersi lucide nei tiratissimi finali di primo e secondo set, chiusi ai vantaggi 26-24 e 27-25, poi bella la reazione della squadra di coach Salvagni nel 23-25 che ha riaperto l’incontro. Un’iniziativa subito spenta però dalle padrone di casa con un quarto set d’autorità, gestito dall’inizio alla fine fino al 25-18 finale. Decisiva ancora una volta da subentrata Ungureanu, 14 punti (57%) ed MVP, 19 punti per Bici mentre non sono bastati alle piemontesi ben 12 muri punto (contro i 5 avversari) e cinque giocatrici in doppia cifra: Diop, Pucelj (entrambe 15 punti), Marring, Keene (12 l’una) e Koulisiani (10).

TUTTE LE SFIDE-

Igor Gorgonzola Novara - Il Bisonte Firenze

Vittoria da tre per la Igor Gorgonzola Novara di Lorenzo Bernardi, che chiude con 10 successi il girone d’andata e si piazza al quarto posto: nei quarti di finale di Coppa Italia le azzurre si misureranno quindi con il Vero Volley, con Novara che avrà a proprio vantaggio il fattore campo. Nel contesto di una prestazione di alto livello, MVP per la regista Carlotta Cambi e titolo di top scorer (21 in tre set) per Tatiana Tolok, cui è andato il “premio zanzara”.

Igor in campo con Tolok opposta a Cambi, Bonifacio e Costantini al centro, Herbots e Ishikawa in banda e De Nardi libero; Firenze con Morello in regia e Knollema in diagonale, Acciarri e Malesevic centrali, Villani e Tanase schiacciatrici e Valoppi libero.

Si parte testa a testa, con Tolok che propizia il primo break in parallela (7-5) e Firenze che rientra da -3 (8-5) fino alla parità con il muro di Villani (10-10); di nuovo Tolok per il 14-12, ace di Ishikawa che manda +4 Novara (16-12) ma le risponde Tanase (18-16) con Bernardi che ferma il gioco. Costantini a muro scappa via (22-19) e Novara non si ferma più fino al 25-21 messo a segno da Cambi.

Novara riparte 5-1 con il muro di Bonifacio e Firenze ferma subito il gioco, con Tanase che concretizza un gran salvataggio chiudendo lo scambio dell’8-6 a proprio favore. Ishikawa in diagonale allunga di nuovo (12-8), poi in battuta fa letteralmente il vuoto, firmando nache l’ace del 17-9 che ipoteca il parziale mentre Bernardi concede spazio a Melli (2 punti per lei nel set) in banda. L’inerzia non cambia, fino al 25-17, dato da un attacco out di Knollema.

Novara riparte subito 3-0 con Herbots in parallela, sul turno in battuta di Ishikawa. Tolok fa 5-2 in maniout e dopo il timeout di Firenze è il nuovo turno in battuta di Ishikawa a “spaccare” il set, con le azzurre che vanno prima 12-6 (ace) e poi scappano fino al 15-6 mentre Bernardi inserisce Carraro e Mims in sestetto. Costantini firma il muro del 20-11 e poco dopo, a rete, chiude i conti sul 25-16.

I protagonisti-

Lorenzo Bernardi (allenatore Igor Gorgonzola Novara)- « Forse nel primo set e mezzo non abbiamo espresso il massimo in difesa, fondamentale che per noi è un po’ il “termometro” della prestazione generale. Ciò detto, abbiamo gestito bene poi la sfida, vincendo in tre set e chiudendo nel modo migliore possibile il nostro girone d’andata. Il bilancio fin qui, al netto anche delle difficoltà affrontate, non può che essere positivo ma ora dobbiamo guardare avanti, dato che ci aspettano diverse partite importanti ».

Francesca Villani (Il Bisonte Firenze)- « Sicuramente non sono queste per noi le partite da vincere, e questo ko non mette in discussione il percorso che abbiamo fatto fin qui: dovevamo tenere di più in cambio palla, ma piano piano il valore di Novara è uscito e noi abbiamo opposto resistenza fino a quando ci è stato possibile. Adesso dobbiamo archiviare subito la sconfitta e concentrarci sul girone di ritorno, perché per noi sarà una lotta in ogni partita ».

Il tabellino-

IGOR GORGONZOLA NOVARA - IL BISONTE FIRENZE 3-0 (25-21 25-17 25-16) –

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Herbots 10, Bonifacio 5, Tolok 21, Ishikawa 14, Costantini 6, Cambi 2, De Nardi (L), Mims 2, Melli 2, Carraro, Squarcini, Alsmeier, Baijens, Leonardi (L). All. Bernardi.

IL BISONTE FIRENZE: Tanase 7, Malesevic 4, Knollema 13, Villani 7, Acciarri 9, Morello, Valoppi (L), Bertolino 1, Kacmaz, Bukilic, Agrifoglio, Colzi, Lapini (L), Zuccarelli. All. Chiavegatti.

ARBITRI: Armandola, Santoro.

Durata set: 27', 23', 24'; Tot: 74'.

MVP: Carlotta Cambi (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 2590

Eurotek Laica Uyba - Omag-Mt San Giovanni In Marignano

Grande prova di carattere e qualità per la Eurotek Laica UYBA, che davanti al proprio pubblico della e-work arena supera per 3-1 l’Omag-Mt San Giovanni in M.No e conquista tre punti pesantissimi che blindano uno splendido sesto posto al termine del girone di andata. Un traguardo davvero importante per le farfalle, che grazie a questo piazzamento si guadagnano l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, dove affronteranno Chieri, terza forza della graduatoria, nella gara secca in programma il 29 (o 30) dicembre in terra piemontese.

La serata, però, non era iniziata nel migliore dei modi per la formazione biancorossa, che in avvio ha subito l’energia e la determinazione della squadra romagnola, oggi trascinata anche dall’esordio dal primo minuto del neo acquisto, la schiacciatrice cinese Zhuang, protagonista di un’ottima prestazione chiusa con 20 punti a tabellino. Dal secondo set è arrivata la svolta decisiva: coach Enrico Barbolini sceglie di schierare stabilmente Alessia Gennari in posto 4 e la mossa si rivela subito azzeccata. Gennari porta equilibrio in seconda linea, dà sicurezza alla ricezione e offre il suo contributo anche in attacco, tanto da essere premiata a fine gara come MVP del match.

Da quel momento in poi la UYBA cambia completamente marcia e prende in mano la partita con autorevolezza. I set successivi sono dominati dalle farfalle, sospinte dalle folate offensive di Obossa, che chiude con 20 punti risultando la top scorer dell’incontro, e di Parra, autrice di 17 punti. La squadra ha mostrato il suo miglior gioco soprattutto a partire dal servizio, fondamentale che ha fatto la differenza: sono ben 9 gli ace diretti messi a segno, 5 dei quali firmati proprio da Obossa, capaci di spezzare il ritmo avversario e scavare più volte il solco decisivo.

Una vittoria che vale moltissimo, non solo per la classifica ma anche per il morale, perché certifica la crescita del gruppo e regala alla Eurotek Laica UYBA un girone di andata da incorniciare.

Nel primo set San Giovanni parte forte con Piovesan e Caruso che firma il muro del 4-7; Obossa e il muro di Van Avermaet rimettono tutto in pari (7-7), ma le ospiti continuano a spingere e volano sul 9-12 (muro Kochurina). Il servizio di Bracchi propizia il 10-15 (dentro Gennari per Battista), poi Barbolini prova anche la carta Metwally (per Parra), ma le ospiti sono lanciate e chiudono rapidamente 16-25 (7 punti per Zhuang). Nel secondo set (confermata Gennari per Battista) la reazione della UYBA è veemente (10-6 con Obossa e Van Avermaet sugli scudi), ma San Giovanni non molla e torna a -1 grazie a Piovesan e all’ace di Zhuang (13-12); Parra accelera con attacco + ace fino al 17-13 ed ora la UYBA riesce ad esprimere il suo miglior gioco con Obossa (8 nel set) che mette a terra la doppietta del 20-14. Gennari è on fire e la UYBA vola veloce al 25-15. Terzo set: Parra attacca e serve bene (4-2), Van Avermaet mura e Torcolacci firma l’ace del 7-3; anche Obossa realizza punto dai nove metri (11-4), mentre Bellano inserisce Ortolani per Bracchi in posto 2. Non è finita: la UYBA cala un po’ il ritmo e San Giovanni, con Zhuang ancora ottima, torna a -1 (14-13). Obossa non ci sta (16-13), Parra sta in battuta un secolo con profitto (21-13) e la UYBA vola senza problemi sul 2-1 (25-16). Nel quarto set Bellano rimette in campo Bracchi, ma la partenza sorride ancora alla UYBA: Obossa forza dai 9 metri (5-3). Si gioca comunque punto a punto (7-6 cresce ancora Van Avermaet), poi Parra e il muro di Obossa danno nuova linfa alle biancorosse (11-8); tre errori di fila in attacco della UYBA rimettono tutto in gioco (13-13), poi ancora Obossa con attacco ed ace rimette tutto a posto (16-13), Parra spinge ancora (19-16, 20-17), due muri di Obossa fanno 22-18 e la gara va verso i titoli di coda: finisce in festa 25-18.

I protagonisti-

Alessia Gennari (Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio) « Inizio da dimenticare contro un San Giovanni in Marignano che è partito molto aggressivo e ci ha stupito. Non era una partita facile da rimettere in carreggiata, ma siamo state brave: la tensione era alta perché sapevamo dell’importanza di questi tre punti, ma siamo riuscite dal secondo set ad esprimere il nostro gioco. Complimenti anche a San Giovanni perché credo che con l’innesto della nuova giocatrice cinese sia davvero un’altra squadra ».

Il tabellino-

EUROTEK LAICA UYBA - OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 3-1 (16-25 25-15 25-16 25-18) –

EUROTEK LAICA UYBA: Van Avermaet 10, Seki 1, Parra 17, Torcolacci 6, Obossa 22, Battista 1, Pelloni (L), Gennari 9, Parlangeli, Schmit, Pagani (L), Diouf, Eckl, Metwally. All. Barbolini.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Zhuang 20, Caruso 4, Bracchi 8, Piovesan 13, Kochurina 10, Straube 1, Tellone (L), Brancher 1, Parini, Ortolani, Cecchetto (L), Nardo, Panetoni, Nicolini. All. Bellano.

ARBITRI: Piana, Cavalieri.

Durata set: 24', 26', 23', 25'; Tot: 98'.

MVP: Alessia Gennari (Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio)

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Bartoccini-Mc Restauri Perugia

Terzo posto in classifica davanti a Novara per quoziente set e Milano per numero di vittorie, e nuovi record di vittorie (10) e punti (29) al termine del girone d’andata migliorando i precedenti primati del 2022/2023. Chiamata a non sbagliare la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 risponde presente, supera 3-0 Perugia e arriva come meglio non poteva al giro di boa del campionato.

Il set più incerto è il primo. Le umbre contengono molto bene gli attacchi chieresi e il punteggio resta in bilico fino al 21-21, qui Spirito e compagne ottengono il break decisivo e chiudono 25-22. Molto meno combattuti i due successivi set che Chieri ha sempre in mano e si aggiudica 25-14 e 25-15.

Il premio di MVP va a Cekulaev che con 11 punti è la terza miglior realizzatrice di serata, preceduta di Dervisaj-Kunzler e Nemeth (17).

Parte meglio Perugia che sfoggiando un efficace muro-difesa si trova a condurre 3-6 (Markovic) e 5-8 (Gardini). Al rientro dal primo time-out di Negro Chieri ottiene la parità a 9 su ace di Dervisaj. Le padrone di casa passano per la prima volta in vantaggio quando Cekulaev sigla il 13-12 vincendo una palla contesa a rete. Il successivo 14-12 di Dervisaj spinge Giovi a fermare il gioco. Alla ripresa Dervisaj mura Markovic e il coach ospite cambia diagonale inserendo Turlà e Williams. Fiesoli sblocca le umbre (15-13). Lo score torna in parità dopo muro di Mazzaro su Dervisaj (16-16). Chieri piazza un parziale di 3-0 con servizio lungo di Bartolini, un attacco di Nemeth e un muro di Dervisaj (19-16), immediata la risposta di Perugia che fa 19-19 con Williams e due errori chieresi. Sul 22-21 le padrone di casa guadagnano due pesantissimi punti break con Cekulaev che valgono il 24-21. La prima palla set se ne va per un’invasione. Al secondo tentativo Nervini chiude 25-22.

Grande equilibrio nel secondo parziale fino al 7-6 quando Nemeth e Gray con due muri su Gardini e Nervini in pipe ottengono un primo strappo a 10-6. Al rientro dal time-out di Giovi, Gray e Dervisaj in attacco e Van Aalen con un ace allungano il filotto biancoblù (13-6). Intanto entrano per mezza rotazione Turlà e Williams. E’ proprio quest’ultima a realizzare il 13-7. Nel prosieguo il set resta saldamente in mano alle ragazze di Negro che raggiungono il +11 sul 19-8 (Cekulev), per imporsi 25-14 alla prima palla set con Dervisaj.

Nel terzo set sul 4-4 le ragazze di Negro compiono un primo allungo grazie agli attacchi di Nemeth, Dervisaj e Nervini (7-4). Perugia resca in scia fino al 12-9 ma senza riuscire a recuperare. Dopo alcuni errori ospiti sul 15-10 inizia il turno di servizio di Nervini che fa virtualmente scendere i titoli di coda su set e partita, portando il punteggio a 19-10 (muro di Dervisaj). In controllo, Chieri conquista nove palle match e chiude 25-15 su ace di Dervisaj.

I protagonisti-

Nicola Negro (Allenatore Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Avevamo bisogno di 3 punti per chiudere in bellezza un ottimo girone d’andata e ce l’abbiamo fatta. Non è stato facile. All’inizio Perugia ha attaccato molto bene. Nonostante i 10 punti a muro abbiamo sofferto abbastanza in questo fondamentale. Dal secondo set siamo riusciti a controllare meglio la partita ».

Alessia Fiesoli (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Sapevamo che sarebbe stato difficile fare risultato qui ma volevamo mettere in campo la nostra pallavolo. Ci siamo riuscite nel primo set e portiamo a casa questo di positivo: siamo state punto a punto, abbiamo espresso a tratti il nostro gioco, cosa che però non basta contro una squadra come Chieri che infatti ci ha messo in difficoltà nel secondo e terzo set e non siamo più riuscite a esprimerci ».

Il tabellino-

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76 - BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA 3-0 (25-22 25-14 25-15) -

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76: Kunzler 17, Gray 6, Nemeth 17, Nervini 9, Cekulaev 11, Van Aalen 1, Spirito (L), Alberti, Antunovic, Bonafede (L), Dambrink, Ferrarini, Bah, Degradi. All. Negro.

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA: Ricci, Gardini 6, Mazzaro 5, Markovic 8, Fiesoli 9, Bartolini 3, Sirressi (L), Williams 5, Lemmens, Perinelli (L), Turla', Recchia, Kump. All. Giovi.

ARBITRI: Cerra, Lentini.

Durata set: 28', 23', 19'; Tot: 70'.

MVP: Anastasia Cekulaev (Reale Mutua Fenera Chieri ’76)

Spettatori: 1133,.

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Honda Cuneo Granda Volley

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia strappa una vittoria non facile ai danni di una coriacea Honda Cuneo, che ha giocato tre set alla pari, spuntandola nel terzo rimontando dal 20-22 e cedendo solo nel quarto parziale. La squadra di Salvagni è stata penalizzata dai troppi errori (30 alla fine, di cui ben 19 in battuta), mentre le tigri di coach Pistola hanno mantenuto la freddezza sufficiente per aggiudicarsi i primi due set in volata e poi il quarto dominato sin dall’inizio. Alla distanza, ha fatto la differenza la panchina lunga delle tigri (Ungureanu, Bartolucci e Thokbuom hanno dato un buon contributo rilevando Omoruyi, Lázaro e Butigan), anche se lo stesso Salvagni ha trovato oro dalla subentrata Koulisiani (10 punti con l’83% in attacco, 3 muri e 2 ace, uno dei quali decisivo per la vittoria nel terzo set). Nella Megabox sempre determinante Bici (19 punti), ottima Ungureanu (14 punti con il 66% in attacco). La vittoria qualifica le biancoverdi ai quarti di finale di Coppa Italia, nei quali affronteranno in trasferta la Savino Del Bene Scandicci.

Nel primo set la Honda parte benissimo, raggiunge il 10-7 con Pritchard, ma due punti in fila di Omoruyi siglano l’11-11. La Megabox sorpassa con Butigan 18-17, ma Diop e un errore di Bici al servizio offrono a Cuneo il set point: Ungureanu e due punti di Omoruyi (il primo a muro su Diop) ribaltano il set in extremis e dànno il successo alla Megabox (26-24).

Nel secondo set la Megabox riparte sulle ali dell’entusiamo, strappa subito il +4 (9-5, con qualche errore di troppo delle ospiti). Pucelj inizia a scaldarsi, firma con un ace la parità a quota 10. Due muri di Keene e Diop completano un break di 8-2 che porta Cuneo a +2. Sale in cattedra Giovannini, che riporta avanti la Megabox sul 16-15, ma la Honda non molla. Pritchard trova il 22-20, pareggia Ungureanu e la stessa Pritchard manda out. Ungureanu si prende la squadra sulle spalle, guadagna i due primi set point cui replica sempre Pucelj. Chiude Butigan con un attacco e un ace.

Nel terzo set la Honda comincia fortissimo: un break di 6-0 manda le piemontesi sul 7-2. Pistola inserisce Bartolucci, Pucelj allunga a +6 ma la Megabo torna lentamente sotto. Due attacchi out di Diop e un ace di Giovannini siglano il pari, Bici sorpassa (19-18) e un errore di Pucelj porta la Megabox sul 22-20. Sul ciglio del burrone, l’indomabile squadra di Salvagni reagisce: due muri in fila di Koulisiani e Pritchard e un ace della centrale ceca strappano alle tigri il set (25-23).

Nel quarto set pare rimesso tutto in gioco, ma Cuneo, improvvisamente, ha finito la benzina. Un vero e proprio show di Bici (l’ace del 7-4 e tre punti in fila per il 13-5) aprono e chiudono set e partita. Le ospiti tentano di riavvicinarsi, ma non riescono a rosicchiare che un paio di mini break, venendo subito ricacciate indietro. Si chiude con l’ennesimo errore al servizio delle piemontesi, stavolta di Pritchard (25-18).

I protagonisti-

Adelina Ungureanu (Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)- « Sono contenta per la vittoria, tre punti fanno sempre comodo! Abbiamo lavorato bene in tutti i fondamentali ed abbiamo espresso un bel gioco. Sono anche contenta di avere contribuito alla vittoria ».

Nova Marring (Honda Cuneo Granda Volley)- « La squadra c’è e si è visto, ma commettiamo troppi errori. Oggi hanno fatto la differenza, anche se è vero che abbiamo fatto meglio rispetto alle ultime uscite. Possiamo solo continuare a lavorare passo dopo passo per ritrovare la nostra miglio versione ».

Il tabellino-

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA - HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY 3-1 (26-24 27-25 23-25 25-18) –

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Giovannini 8, Butigan 6, Laza'ro Castellanos 2, Omoruyi 10, Candi 9, Bici 19, De Bortoli (L), Ungureanu 14, Thokbuom 3, Mitkova, Feduzzi (L), Stoyanova, Bartolucci, Carletti. All. Pistola.

HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY: Keene 12, Signorile 2, Pucelj 15, Cecconello 3, Diop 15, Pritchard 12, Bardaro (L), Koulisiani 10, Magnani, Marring, Ferreri (L), Rivero, Allaoui, Atamah. All. Salvagni. ARBITRI: Vagni, Saltalippi.

Durata set: 27', 32', 27', 24'; Tot: 110'.

MVP: Adelina Ungureanu (Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia )

NOTE - Spettatori: 768

I RISULTATI-

Eurotek Laica Uyba - Omag-Mt San Giovanni In Marignano 3-1 (16-25, 25-15, 25-16, 25-18);

Wash4green Monviso Volley - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 0-3 (10-25, 21-25, 19-25) Giocata il 22/10;

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Bartoccini-Mc Restauri Perugia 3-0 (25-22, 25-14, 25-15);

Igor Gorgonzola Novara - Il Bisonte Firenze 3-0 (25-21, 25-17, 25-16);

Savino Del Bene Scandicci - Numia Vero Volley Milano 3-0 (25-23, 25-22, 25-23) Giocata il 22/10;

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Honda Cuneo Granda Volley 3-1 (26-24, 27-25, 23-25, 25-18);

Cbf Balducci Hr Macerata - Bergamo 3-2 (25-21, 21-25, 25-23, 21-25, 16-14) Giocata ieri.

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 40 (14 – 0); Savino Del Bene Scandicci 34 (12 – 2); Reale Mutua Fenera Chieri ’76 29 (10 – 3); Igor Gorgonzola Novara 29 (10 – 3); Numia Vero Volley Milano 29 (9 – 4); Eurotek Laica Uyba 19 (6 – 8); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 18 (6 – 7); Bergamo 15 (4 – 9); Il Bisonte Firenze 13 (4 – 9); Cbf Balducci Hr Macerata 13 (4 – 9); Honda Cuneo Granda Volley 12 (4 – 9); Wash4green Monviso Volley 11 (4 – 10); Bartoccini-Mc Restauri Perugia 10 (4 – 9); Omag-Mt San Giovanni In M.No 7 (2 – 11).

IL PROSSIMO TURNO-14/12/2025 Ore 17.00-

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano – Eurotek Laica Uyba Si gioca il 19/11-2025 20:00)

Savino Del Bene Scandicci – Wash4green Monviso Volley Si gioca il 19/11/2025 Ore 20.30

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Il Bisonte Firenze Si gioca il 13/12/2025 Ore 20.30

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Bartoccini-Mc Restauri Perugia

Bergamo – Numia Vero Volley Milano Ore 20.30

Igor Gorgonzola Novara – Omag-Mt San Giovanni In M.No

Honda Cuneo Granda Volley – Cbf Balducci Hr Macerata

GLI ACCOPPIAMENTI DEI QUARTI DI COPPA ITALIA-

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano- Bergamo

Savino Del Bene Scandicci- Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Reale Mutua Fenera Chieri ’76--Eurotek Laica Uyba Busto rsizio

Igor Gorgonzola Novara- Numia Vero Volley Milano