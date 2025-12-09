Novara e Monviso si sfidano nell'anticipo della 19a

Le due formazioni arriveranno al derby piemontese in due momenti diversi della loro stagione. La squadra di coach Lorenzo Bernardi è reduce da cinque vittorie consecutive e ha chiuso il girone d’andata al quarto posto. Le pinelle sono invece a secco di vittorie dal 12 novembre, sono a riposo dal 30 novembre avendo anticipato le gare contro Conegliano e Scandicci e recentemente hanno visto un cambio di guida tecnica con l’esonero di Michele Marchiaro e l’ingaggio di coach Giuseppe Nica. All’andata, dopo un primo set vinto da Monviso, Novara si impose 1-3.

PRECEDENTI: 7 (7 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Carlotta Cambi a Pallavolo Pinerolo nel 2023/2024, 2024/2025; Ilaria Battistoni a Igor Novara nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Sofia D'Odorico a Igor Novara nel 2016/2017, 2021/2022

Taylor Mims (Igor Gorgonzola Novara)- « E' un periodo molto duro, il calendario è davvero fitto ma stiamo mantenendo alta la concentrazione così come il morale. Viviamo un impegno alla volta, ci alleniamo e ci prepariamo per ciascun match con la consapevolezza di dover giocare ogni tre giorni. Questi momenti si affrontano con la fiducia in sé stesse e nel lavoro che si svolge ogni giorno in allenamento, ponendo la concentrazione sempre sul passo successivo da compiere, sulla prossima sfida da affrontare. Monviso verrà a Novara per fare punti ma noi vogliamo proseguire il nostro buon momento e per farlo dovremo mettere massima attenzione alla difesa e alla nostra capacità di spingere in battuta. Iniziare forte dal primo scambio all'ultimo è la chiave per vincere queste partite e non rischiare ».

Alberto Naddeo ( II allenatore Wash4green Monviso Volley)- « La partita di mercoledì è una di quelle che non ha bisogno di presentazioni. Il loro livello tecnico è indiscusso e come sempre in queste occasioni bisognerà tirare fuori qualcosa in più del nostro massimo. All'andata in casa nostra è stata una partita con momenti di alti e bassi che dovremo cercare di ridurre, portando in campo il lavoro di queste ultime due settimane durante le quali abbiamo potuto fare un buon numero di allenamenti. ».

Mercoledì: 10 dicembre 2025, ore 20.00

Igor Gorgonzola Novara - Wash4green Monviso Volley Arbitri: Simbari Armando, Stellato Giuseppina