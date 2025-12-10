Novara fa suo il derby con il Monviso

NOVARA- L'anticipo della 19a giornata di Regular Season ha fatto registrare il successo per 3-1 (25-20, 20-25, 25-21, 25-23) dell'Igor Gorgonzola Novara nel derby con la Wash4Green Monviso. Decisivo per il successo delle azzurre la coppia Tolok-Alsmeier (38 punti in due e titolo di MVP per la schiacciatrice tedesca).

Igor in campo con Tolok opposta a Cambi, Bonifacio e Costantini centrali, Alsmeier e Ishikawa schiacciatrici e De Nardi libero; Monviso con Battistoni in regia e Malual in diagonale, Dodson e Akrari al centro, D’Odorico e Davyskiba in banda e Moro libero.

Costantini due volte a muro lancia le azzurre (6-3), Monviso rientra 8-7 ma Ishikawa scappa nuovamente sul 13-9, con Nica che ferma il gioco. Le ospiti accorciano di nuovo 14-12, Davsyskiba rimane in scia sul 18-15 ma Herbots entra e firma il 23-19, replicando poi sul 24-20; a chiudere è Tolok, sul 25-20.

Dodson reagisce e Pinerolo parte 1-3 con Davyskiba che scappa 6-9 e ancora 6-10 mentre Bernardi ferma il gioco; Novara rientra 9-11, ancora Davyskiba e poi Dodson con l’ace del 13-18 mentre Novara sbaglia il 15-21 con Tolok e Bernardi cambia la diagonale principale. Novara ci prova con Mims (20-23) ma è tardi e Monviso chiude 20-25 con Davyskiba, a segno in diagonale.

C’è Herbots tra le azzurre ed è lei a propiziare il 4-2, il turno in battuta di D’Odorico ribalta tutto (5-8) mentre si rivede in campo anche Squarcini; Alsmeier impatta 8-8, Cambi mura e sorpassa (10-9) e poi trova l’ace del 14-11 che lancia le azzurre, brave a sfruttare il momento con Tolok che sigla il +6 (18-12). Due ace di D’Odorico riaprono tutto (19-16), Sylves entra e mura Tolok (20-19) ma Squarcini in fast trova il break decisivo (23-20) e Alsmeier completa l’opera (25-21).

Squarcini e Sylves ripartono titolari e la francese firma l’1-5 con Bernardi che ferma subito il gioco; ricuce Tolok (5-5) e inizia un testa a testa che vede la Igor mantenere l’inerzia fino all’11-10 (muro di Alsmeier) e Pinerolo sfruttare due pasticci azzurri per sorpassare e fare poi 12-14 con Davyskiba. Muro di Squarcini per il pareggio (15-15), Herbots scappa via 20-17 complice una difesa di De Nardi e le azzurre tengono il vantaggio fino al 24-21; Monviso non si arrende e accorcia 24-23, poi Siftar manda out il 25-23 che vale il 3-1.

I protagonisti-

Lorenzo Bernardi (Allenatore Igor Gorgonzola Novara)- « Credo che oggi ci sia da essere contenti del risultato, che vale tre punti con cui iniziare il girone di ritorno, ma per quanto riguarda la prestazione ritengo ci siano stati dei passi indietro rispetto a quanto fatto nelle ultime uscite. Dobbiamo lavorare con serenità e umiltà su quegli aspetti che oggi non hanno funzionato e che è importante sistemare in vista delle prossime sfide ».

Anna Dodson (Wash4green Monviso Volley)- « Sono molto contenta per la squadra e per il lavoro fatto durante la settimana ma ci sono ancora tante cose su cui sicuramente dobbiamo lavorare e questa partita ci ha dato ottimi spunti ».

Il tabellino-

IGOR GORGONZOLA NOVARA - WASH4GREEN MONVISO VOLLEY 3-1 (25-20 20-25 25-21 25-23) -

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Cambi 2, Alsmeier 18, Bonifacio 5, Tolok 20, Ishikawa 2, Costantini 4, De Nardi (L), Herbots 10, Squarcini 4, Mims 1, Melli, Leonardi (L), Baijens, Carraro. All. Bernardi.

WASH4GREEN MONVISO VOLLEY: Davyskiba 16, Akrari 10, Malual 10, D'odorico 9, Dodson 14, Battistoni 1, Moro (L), Sylves 4, Siftar 1, Bussoli, Reknere (L), Scialanca, Harbin, Bridi. All. Nica. ARBITRI: Simbari, Stellato.

Durata set: 25', 27', 24', 29'; Tot: 105'.

MVP: Lina Alsmeier (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 2311.