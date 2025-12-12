L'A1 Femminile entra nel girone di ritorno

ROMA -Superato il giro di boa e ufficializzati gli accoppiamenti dei Quarti di Coppa Italia, la Serie A1 Tigotà si appresta ad entrare ufficialmente nel girone di ritorno con la quattordicesima giornata di Regular Season. Come la scorsa settimana, saranno cinque le partite del weekend, visto l’anticipo delle sfide di Conegliano (3-2 contro Busto Arsizio) e Scandicci (3-1 contro Monviso) anticipate al mese di novembre vista la partecipazione di venete e toscane al Mondiale per Club.

Il weekend si aprirà sabato 13 dicembre alle ore 20.30 in diretta Rai Sport e VBTV con la sfida tra la Reale Mutua Fenera Chieri, terza in classifica al termine del girone d’andata ma superata da Novara dopo l’anticipo della diciannovesima giornata, e Il Bisonte Firenze, che all’andata terminò 3-1 in favore delle collinari.

Domenica alle 17, trittico di incontri in esclusiva VBTV. Grande attesa per due scontri che nella prima giornata d’ottobre regalarono cinque set ad alta intensità: Megabox Ond. Savio Vallefoglia contro Bartoccini Mc Restauri Perugia e Honda Cuneo Granda Volley contro Cbf Balducci Hr Macerata. Il 6 ottobre furono pesaresi e cuneesi a conquistare i due punti. Spazio anche al match tra l’Igor Gorgonzola Novara e la Omag-MT San Giovanni in M.no, che avrà particolare presa in Asia vista la presenza da un lato della nipponica Ishikawa e dall’altro della nuova arrivata dalla Cina Zhuang.

Infine, posticipo eccezionale di scena alla ChrousLife Arena, dove le padrone di casa di Bergamo ospiteranno alle 20.30 in diretta DAZN e VBTV le cugine della Numia Vero Volley Milano. Una sfida che potrebbe avere un sapore particolare per Paola Egonu che, totalizzando almeno 5 punti, supererebbe Francesca Piccinini tra le top scorer del campionato di Serie A (Regular Season e Playoff compresi) proprio nella città che l’ha consacrata.

TUTTE LE SFIDE-

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Il Bisonte Firenze

L’anticipo televisivo davanti alle telecamere di Rai Sport apre il girone di ritorno della Reale Mutua Fenera Chieri ‘76. L’appuntamento al PalaFenera è per domani, sabato 13 dicembre, con fischio d’inizio alle ore 20,30, contro il Bisonte Firenze. Dopo l’esaltante conclusione del girone d’andata, chiuso al terzo posto dietro Conegliano e Scandicci, le ragazze di coach Negro ripartono dunque dalle avversarie contro cui era iniziato l’avventura in campionato lo scorso 6 ottobre. Allora le biancoblù vinsero 1-3 in modo abbastanza netto, ma questa sarà di sicuro un’altra partita. I precedenti fra i due club sono in tutto sedici, con nove successi toscani e sette chieresi. Cinque le ex: da un lato Sara Alberti, Alice Degradi e Stella Nervini, dall’altro Rachele Morello e Francesca Villani.

PRECEDENTI: 16 (9 successi Il Bisonte Firenze, 7 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76)

EX: Sara Alberti a Azzurra Volley Firenze nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; Alice Degradi a Azzurra Volley Firenze nel 2018/2019, 2019/2020; Stella Nervini a Azzurra Volley Firenze nel 2024/2025; Rachele Morello a Fenera Chieri '76 nel 2022/2023, 2023/2024; Francesca Villani a Fenera Chieri '76 nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023



Sara Alberti (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Sicuramente nel girone d’andata andata abbiamo raggiunto un'ottima posizione in classifica, adesso dobbiamo cercare di mantenerla, perciò ogni partita sarà fondamentale a cominciare da questa con il Bisonte dove cercheremo di ripartire col piede giusto. Il Bisonte è una squadra che può far bene e può metterci in difficoltà. Noi dobbiamo mantenere il ritmo che abbiamo trovato nelle ultime partite e quindi cercare di aggredirle da subito con la battuta. Credo potrebbe essere un buon fondamentale su cui affidarci, perché abbiamo anche visto che nelle ultime partite la battuta è uno dei fondamentali che ci sta venendo meglio. Anche per questo credo sia importante aggredirle da subito, per cercare di non farle esprimere il loro gioco ».

Federico Chiavegatti (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Ci aspetta una partita difficile, perché andiamo a giocare in uno dei palazzetti più caldi della serie A1, contro una squadra che sta facendo benissimo e che ha chiuso terza nel girone d’andata. Chieri ha tanta qualità, è la squadra che ha il gioco più veloce del campionato, quindi sarà molto importante essere incisivi con la battuta per cercare di disturbare più possibile la loro costruzione di gioco. Noi siamo pronti a giocarcela a viso aperto, senza pressioni: abbiamo bisogno di produrre un buon livello di gioco per provare a portare a casa punti, o quantomeno per confermare le nostre qualità e ritrovare le nostre certezze. Dovremo mettere a punto i nostri automatismi, e uscire dal campo sapendo di aver dato tutto e di non aver lasciato un pallone senza provarci ».

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Bartoccini-Mc Restauri Perugia

Settimana di lavoro tranquilla per la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, che domenica 14 dicembre alle 17 al PalaMegabox di Pesaro riceverà la visita della Bartoccini-Mc Restauri Perugia, penultima in classifica in un campionato comunque equilibratissimo nella sua seconda fascia, reduce da quattro sconfitte consecutive e vogliosa di riscatto. La formazione ospite guidata da Andrea Giovi può contare su due ex-Megabox come la schiacciatrice Beatrice Gardini (ottava tra le migliori attaccanti, ad un solo punto da Era Bici) e il libero Imma Sirressi, ormai una colonna della formazione umbra. Per le tigri punti importanti in palio per proseguire la serie positiva, in vista di un altro periodo fitto di impegni: la trasferta di Firenze di sabato 20, il big-match casalingo con la Numia Milano martedì 23 alla Vitrifrigo Arena, il derby in trasferta con San Giovanni in Marignano del 26 e i quarti di finale di Coppa Italia di martedì 30 alle 20.30, in programma a Firenze contro la Savino Del Bene Scandicci.

PRECEDENTI: 7 (1 successo Bartoccini-Mc Restauri Perugia, 6 successi Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)

EX: Adelina Ungureanu a Bartoccini Perugia nel 2024/2025; Beatrice Gardini a Megabox Vallefoglia nel 2023/2024; Imma Sirressi a Megabox Vallefoglia nel 2022/2023



Adelina Ungureanu (Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)- « Siamo molto cariche, vogliamo continuare questa striscia positiva che abbiamo avviato nelle ultime partite. Vogliamo esprimerci al massimo, fare più punti e arrivare più in alto possibile perché credo che questa squadra abbia delle belle qualità e delle buone giocatrici ».

Andrea Giovi (Allenatore Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Loro hanno un roster molto organizzato e non dimentichiamo che competono anche per una coppa europea. Sappiamo quali qualità abbiano. Andremo da loro per mettere in campo la migliore pallavolo possibile con ciò che avremo a disposizione. Se basterà per portare a casa dei punti, bene. Se dovesse andare male, non facciamo drammi e pensiamo subito alla gara successiva ».

Bergamo - Numia Vero Volley Milano

Si avvicina il Ritorno: Bergamo torna a Bergamo per una sfida d’eccezione e per dare inizio al Girone di Ritorno. Attore protagonista del match, insieme a Bergamo, sarà Milano, domenica 14 dicembre alle 20:30 alla ChorusLife Arena. Con la Numia Vero Volley Milano arriveranno in città le campionesse del mondo della Nazionale italiana, da Paola Egonu ad Anna Danesi, e tante ex rossoblù, da Khalia Lanier a Emma Cagnin ed Eleonora Fersino. Ma gli occhi dei tifosi bergamaschi saranno puntati sul nuovo inizio di Bergamo che, dopo la gioia della qualificazione ai Quarti di Coppa Italia, deve riprendere a correre per dimenticare il passo falso di Macerata: “E’ stata una partita lunga e difficile – ammette la regista Chidera Eze – Siamo state brave a controbattere, ma potevamo fare meglio in fase di copertura e battuta. Bisogna però dare merito a Macerata, che ha sfruttato i momenti decisivi. La sconfitta è un peccato anche perché non dà lustro all’obiettivo raggiunto: in questi mesi intensi, abbiamo avuto pazienza e siamo riuscite a risalire piano piano in classifica fino ad arrivare a guadagnarci la qualificazione alla Coppa Italia e di questo dobbiamo essere felici”. “Ci eravamo dati degli obiettivi, in avvio di stagione, e possiamo dire di aver raggiunto il primo” riconosce il Direttore Sportivo Matteo Bertini. “Ci sono stati alti e bassi, belle prestazioni in trasferta come con Monviso e Firenze, e altre situazioni in cui abbiamo avuto la possibilità di chiudere a punteggio pieno ma non ci siamo riusciti. Ora ci attendono tante sfide con il fattore campo a nostro favore e un calendario più semplice da gestire, ma sarà fondamentale limitare i momenti di blackout”. La squadra scenderà in campo indossando la maglia da gara nella versione special edition realizzata per il Christmas Month che andrà all’asta proprio a partire da domenica 14 dicembre: su astevolleybergamo1991.it sarà possibile rilanciare l’offerta per aggiudicarsi le 12 maglie che saranno utilizzate per l’intero mese di dicembre. L’asta si concluderà il 4 gennaio e la raccolta fondi sarà devoluta a “The Bridge for Hope”.

PRECEDENTI: 10 (9 successi Numia Vero Volley Milano, 1 successo Bergamo)

EX: Emma Cagnin a Volley Bergamo 1991 nel 2021/2022, 2022/2023; Khalia Lanier a Volley Bergamo 1991 nel 2021/2022, 2022/2023 - Allenatori: Carlo Parisi a Vero Volley nel 2019/2020

Chidera Eze (Bergamo)- « La forza di questa squadra sta nell’avere pazienza e nel confidare nel lavoro che stiamo facendo in palestra. E poi il pubblico di Bergamo è una fortuna: li senti addosso e ti danno una spinta in più. Ripongo grande fiducia nel calore della ChorusLife Arena e nel pubblico oltre che in noi ».

Khalia Lanier (Numia Vero Volley Milano)- « Sono molto felice di tornare a Bergamo e di giocare contro un club che ha un valore speciale per me. Non vedo l'ora di scendere in campo alla Choruslife Arena: è un palazzetto dove ho già giocato lo scorso anno ed è stato pazzesco. Sono entusiasta di iniziare questa seconda parte di campionato, con l'obiettivo di raggiungere i nostri traguardi ».

Igor Gorgonzola Novara - Omag-Mt San Giovanni In Marignano

Ancora una sfida casalinga per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che torna in campo al Pala Igor per la sfida alla Omag-Mt San Giovanni in Marignano alle 17 di domenica (Diretta su Volleyball World). Il match valido per la prima di ritorno di regular season, sarà la seconda uscita dopo il giro di boa per capitan Bonifacio e compagne, che hanno inaugurato la seconda tornata di gare con il successo da tre punti su Monviso. Tre le ex della sfida, tutte da parte romagnola e tutte cresciute nel vivaio novarese: la schiacciatrice Alice Nardo, entrata in estate anche nel giro della nazionale, la centrale Sveva Parini e il libero Agata Tellone.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Igor Gorgonzola Novara)

EX: Sveva Parini a Igor Novara nel 2017/2018



Giulia Carraro (Igor Gorgonzola Novara)- « Sappiamo perfettamente che in questa fase ogni singola partita è importante, l'andamento del girone d'andata ha dimostrato quanto sia impossibile rallentare se si vuole mantenere una posizione di prestigio in classifica e di conseguenza siamo a caccia di punti, così come le nostre avversarie. Al netto della classifica, San Giovanni ha dimostrato di essere insidiosa e di poter mettere in difficoltà anche avversari più quotati: lo abbiamo visto nello scontro diretto dell'andata ma non solo e dunque da parte nostra servirà affrontare la partita con la massima attenzione. Dovremo aggredire subito il match, fare la nostra pallavolo ed evitare dei passaggi a vuoto o cali nel corso dell'incontro anche perché le nostre avversarie scenderanno senz'altro in campo con il coltello tra i denti ».

Cecilia Nicolini (Omag-Mt San Giovanni In Marignano)-« Per domenica mi aspetto una partita molto complessa. Quello che auguro alla mia squadra è di scendere in campo con coraggio e con la voglia di godersi la gara sotto ogni punto di vista, cercando anche di tornare a divertirci un po’. Sono proprio queste le partite in cui non abbiamo nulla da perdere, quindi dobbiamo provare ad affrontare un avversario sicuramente ostico con un po’ di spavalderia ».

Honda Cuneo Granda Volley - Cbf Balducci Hr Macerata

Tutto pronto per il via del girone di ritorno di Serie A1 Tigotà, dopo che la prima metà di campionato ha già emesso i proprio verdetti. La Honda Cuneo Granda Volley tornerà al Palazzetto dello Sport di Cuneo per affrontare la CBF Balducci HR Macerata: si parte alle 17 di domenica 14 dicembre, in diretta su VBTV. Le Gatte hanno terminato undicesime il girone d’andata, caratterizzato da un’ottima partenza e da un calo successivo. Macerata precede di un punto proprio le biancorosse, ma la classifica resta cortissima.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Honda Cuneo Granda Volley)

EX: Safa Allaoui a Helvia Recina Volley Macerata nel 2024/2025; Giorgia Caforio a Honda Cuneo Granda Volley nel 2017/2018

Jessica Rivero (Honda Cuneo Granda Volley)- « Sarà sicuramente una partita diversa rispetto ad inizio campionato. Loro sono cresciute tantissimo e sono una squadra che mi piace davvero tanto. Giocano bene e sono molto unite. Siamo consapevoli dell'importanza della sfida e abbiamo lavorato di conseguenza in settimana. Dovremo lottare fin dall'inizio e soprattutto dovremo essere concentrate su noi stesse, poi vedremo come andrà ».

Valerio Lionetti (Allenatore Cbf Balducci Hr Macerata)- « La trasferta di Cuneo che ci aspetta domenica si prospetta molto impegnativa e difficile, contro una formazione che ultimamente sta giocando molto bene. Soprattutto in casa ha fatto vedere di saper esprimere un grande gioco, specialmente partendo dal servizio, dove hanno fatto una grossa crescita anche durante l'arco della stagione, grazie a cui hanno fatto punti importanti quest'anno. Quindi dovremo affrontare una partita tosta e ci aspettiamo una battaglia ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 1ª GIORNATA DI RITORNO-

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Eurotek Laica Uyba 3-2 (25-23 28-30 25-14 25-27 15-10) (Giocata il 19 novembre)



Savino Del Bene Scandicci - Wash4green Monviso Volley 3-1 (25-10 25-18 20-25 25-22) (Giocata il 19 novembre)



Sabato 13 dicembre 2025, ore 20.30

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Il Bisonte Firenze Arbitri: Giardini Massimiliano, Simbari Armando



Domenica 14 dicembre 2025, ore 17.00

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Bartoccini-Mc Restauri Perugia Arbitri: Serafin Denis, Salvati Serena

Igor Gorgonzola Novara - Omag-Mt San Giovanni In Marignano Arbitri: Jacobacci Sergio, Lot Dominga

Honda Cuneo Granda Volley - Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Verrascina Antonella, Piana Rossella

Domenica 14 dicembre 2025, ore 20.30

Bergamo - Numia Vero Volley Milano Arbitri: Rossi Alessandro, Pozzato Andrea

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 40, Savino Del Bene Scandicci 34, Igor Gorgonzola Novara 32, Reale Mutua Fenera Chieri '76 29, Numia Vero Volley Milano 29, Eurotek Laica Uyba 19, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 18, Bergamo 15, Il Bisonte Firenze 13, Cbf Balducci Hr Macerata 13, Honda Cuneo Granda Volley 12, Wash4green Monviso Volley 11, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 10, Omag-Mt San Giovanni In Marignano 7.

