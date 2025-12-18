Volley Mercato: Perugia chiude il roster con Ivana Vanjak

PERUGIA - La Bartoccini MC Restauri Perugia completa il reparto schiacciatrici con l’ingaggio di Ivana Vanjak, atleta tedesca di origini croate, classe 1995 e alta 193 cm. Con il suo arrivo, il club perugino aggiunge un tassello importante alle rotazioni di posto quattro, dove Vanjak darà il proprio contributo insieme a Perinelli, Gardini e Fiesoli, aumentando profondità ed esperienza in una fase cruciale della stagione. La nuova Black Angel ha raggiunto il gruppo nella giornata di mercoledì 17 dicembre, sostenendo il primo allenamento con la squadra e iniziando così ufficialmente la sua avventura in maglia perugina.

LA CARRIERA-

Schiacciatrice potente e fisicamente strutturata, Ivana Vanjak vanta una carriera internazionale costruita tra Germania (TG Bad Soden, VC Wiesbaden, USC Münster e Allianz MTV Stuttgart), Stati Uniti (Stanford University), Francia (ASPTT Mulhouse Volley-Ball), Turchia (Kuzeyboru), Indonesia (Jakarta Pertamina Enduro) e, per ultima, Grecia (Olympiakos). Nel corso degli anni ha maturato esperienza sia nei tornei nazionali sia nelle competizioni continentali, disputando anche la Champions League, palcoscenico che le ha permesso di confrontarsi con l’élite del volley europeo. Un percorso che oggi la porta per la prima volta in Serie A1, pronta a mettersi alla prova nel campionato considerato il più competitivo al mondo.

Le parole di di Ivana Vanjak

« Per me è un’opportunità grande, è la prima volta che gioco in Italia. Il campionato italiano è il più forte del mondo e per me è molto interessante poter affrontare le squadre italiane che, fino ad ora, ho incontrato solo in Champions League. Voglio aiutare la squadra dando il mio massimo, poi vediamo. Arrivo in un punto molto interessante della stagione. In questo campionato tutti possono vincere contro tutti e la differenza tra il nono posto e noi è solo di quattro punti. Vedo molte chance di risalire per noi ».

LE BLACK ANGELS IN VISITA ALL'OSPEDALE DANIELE CHIANELLI

Nel pomeriggio di mercoledì 17 dicembre, la Bartoccini MC Restauri Perugia ha vissuto anche un momento speciale fuori dal campo. Le ragazze hanno fatto visita al Comitato Daniele Chianelli e ai bambini del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Perugia. Un incontro carico di emozione, fatto di sorrisi, abbracci e gesti sinceri, che ha coinvolto non solo i piccoli pazienti, ma anche le loro famiglie e tutto il personale del reparto. Un’occasione preziosa per condividere vicinanza e affetto nel periodo più speciale dell’anno. A tutti i bambini, ai loro cari e a chi li accompagna ogni giorno con professionalità e umanità, va il più grande augurio da parte della Bartoccini MC Restauri Perugia.