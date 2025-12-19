Alle porte tre turni di campionato

La febbre del sabato sera comincerà a salire dalle 19.30: una Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, reduce dall’amaro secondo posto al Mondiale per Club, sarà ospite dell’Honda Cuneo Granda Volley in diretta DAZN e VBTV. Sulle stesse piattaforme anche la gara delle 20 tra la Numia Vero Volley Milano e la Reale Mutua Fenera Chieri. All’andata, fu 3-2 per le collinari, che anche grazie a quel successo hanno blindato il terzo posto al termine del girone d’andata.

Ma le emozioni non finiranno perché le cinque sfide delle 20.30 offriranno diversi scontri diretti all’alba del girone di ritorno. Occasione importante per riaccorciare sul treno playoff e staccare la zona retrocessione per la Wash4Green Monviso Volley, che ospiterà al PalaBus Company la Cbf Balducci Hr Macerata, avanti di tre punti. Situazione simile per l’Omag-MT San Giovanni in M.no, attualmente ultima a -4 dalla zona salvezza, che ospiterà Bergamo. In cerca di punti Il Bisonte Firenze, con zero set conquistati nelle ultime cinque partite, che accoglierà la Megabox Ond. Savio Vallefoglia sesta in classifica, mentre scontro importante per la Bartoccini Mc Restauri Perugia, penultima a pari punti con le pinelle, che affronterà le recentissime campionesse del mondo della Savino Del Bene Scandicci, di ritorno dal Brasile. Tutte e quattro le gare saranno in diretta su VBTV.

A chiudere il programma il derby del Ticino tra l’Eurotek Laica Uyba e l’Igor Gorgonzola Novara, in onda su Rai Sport e VBTV. All’andata fu successo in quattro set per le zanzare, al momento seconde in classifica (con una partita in più delle dirette concorrenti). Un incontro sempre molto sentito da entrambe le compagini, speciale per le tre ex che torneranno a calcare il taraflex dell’E-Work Arena, Leonardi, Herbots e Bonifacio, e per il derby nipponico tra la regista bustocca Seki e la schiacciatrice novarese Ishikawa.

Eurotek Laica Uyba - Igor Gorgonzola Novara

Sabato sera i riflettori si accendono sulla e-work arena di Busto Arsizio, pronta a fare da cornice a uno degli appuntamenti più attesi della stagione: alle 20.30 va in scena il derby del Ticino tra Eurotek Laica e Igor Gorgonzola Novara, una sfida che vale molto più dei tre punti in palio. Un match sentito, vibrante, capace di accendere la passione delle tifoserie e di regalare grande spettacolo dentro e fuori dal campo, con tanto pubblico atteso sulle tribune dell’impianto di viale Gabardi. Dopo il turno di riposo dello scorso week-end, le farfalle biancorosse sono pronte a tornare in campo con energia e determinazione, intenzionate a riprendere quel trend positivo che le ha portate a chiudere il girone di andata al sesto posto. L’obiettivo è continuare a crescere, pur sapendo che l’ostacolo davanti è di quelli durissimi. Strappare punti a Novara non sarà semplice. La formazione allenata da Lorenzo Bernardi, vittoriosa all’andata per 3-1, si sta confermando stabilmente ai vertici del campionato: quarta al termine dell’andata, oggi viaggia a quota 35 punti, 16 in più della UYBA, anche grazie al successo ottenuto domenica contro San Giovanni in Marignano. Numeri che raccontano la solidità di una squadra costruita per stare in alto. Ma il derby non è fatto solo di classifiche. Sono tanti, infatti, gli spunti di grande interesse che rendono la serata ancora più affascinante. Su tutti, la sfida tutta giapponese tra due stelle del volley mondiale come Seki e Ishikawa, promessa di qualità, ritmo e colpi spettacolari. Senza dimenticare il sapore speciale delle ex: Leonardi, Herbots e Bonifacio, che torneranno a calcare il taraflex bustocco da avversarie. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e in streaming su Volleyball World TV. I biglietti sono ancora disponibili in prevendita al link https://volleybusto.vivaticket.it/it/event/eurotek-laica-uyba-igor-gorgonzola-novara/288944 con le casse dell’arena aperte dalle ore 19. Tutto è pronto per una serata di grande volley. Mettetevi comodi: lo spettacolo sta per cominciare.

PRECEDENTI: 33 (25 successi Igor Gorgonzola Novara, 8 successi Eurotek Laica Uyba)

EX: Sara Bonifacio a Uyba Busto Arsizio nel 2018/2019, 2019/2020; Britt Herbots a Uyba Busto Arsizio nel 2018/2019, 2019/2020; Giulia Leonardi a Uyba Busto Arsizio nel 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021

Valeria Battista (Eurotek Laica Uyba)- « Dopo il week-end free siamo tornate in palestra cariche per preparare la gara con Novara, consapevoli della difficoltà della partita. Rispetto al match dell'andata ci saranno anche Tolok e Squarcini, per cui sarà sicuramente una partita molto diversa rispetto a quella del Pala Igor. Di certo giocare all'arena potrà essere per noi un vantaggio ».

Enrico Marchioni (Direttore Generale Igor Gorgonzola Novara)- « Da qui a fine anno, ci aspetta un ciclo di quattro partite che potranno senz'altro dare un'impronta alla seconda parte della nostra stagione. Il primo atto è la partita di Busto Arsizio, in cui siamo chiamati a misurarci con una squadra che gioca una buona pallavolo e che può davvero mettere in difficoltà chiunque, come dimostrato anche portando al tie-break Conegliano. Mi auguro che si possa approcciare la partita con la giusta convinzione e aggressività, perché è davvero importante iniziare al meglio questo ciclo di partite decisive ».

Wash4green Monviso Volley - Cbf Balducci Hr Macerata

Sabato sera la Wash4Green Monviso Volley ritorna sul campo casalingo per affrontare la Cbf Balducci Hr Macerata. Una gara importante per le ragazze di coach Nica che rimettono piede sul rettangolo di gioco dopo ben dieci giorni di stop. L’anticipo della sesta gara di ritorno con Novara non aveva portato punti in casa Monviso ma aveva mostrato una squadra determinata e capace di mettere in difficoltà anche una corazzata come Novara. L’obiettivo di sabato è chiaro e preciso: bisogna fare punti. Bussoli e compagne hanno lavorato su quello che ancora manca alla squadra ma la strada è quella giusta e al Pala Bus Company sono pronte e dimostrare carattere e voglia di vincere.

PRECEDENTI: 5 (1 successo Cbf Balducci Hr Macerata, 4 successi Wash4green Monviso Volley)

EX: Nessuno



Adhu Malual (Wash4green Monviso Volley)- « Quella con Macerata è una gara importantissima così come lo saranno poi le altre a seguire. Non c'è molto da dire, vogliamo vincere quindi daremo il tutto per tutto ».

Luca Martinelli (II allenatore Cbf Balducci Hr Macerata)- « Sabato affronteremo la seconda trasferta consecutiva in Piemonte. È un periodo intenso, ma lo è per tutti, e arriviamo a questa partita in buone condizioni sia fisiche che mentali. Ci aspetta una gara impegnativa, anche per il valore dell’avversario, che all’andata ci ha messo in grande difficoltà. In settimana ci siamo allenati con attenzione per affrontare la sfida in modo diverso e con le giuste soluzioni. Siamo fiduciosi: ci attende un ciclo di partite molto importante, sia per il livello delle squadre che per la classifica. Daremo sicuramente il massimo ».

Numia Vero Volley Milano - Reale Mutua Fenera Chieri '76

Torna all'Allianz Cloud la Numia Vero volley Milano, che nel secondo turno del girone di ritorno sarà protagonista di un big match già decisivo in ottica classifica: la formazione di coach Lavarini sarà di scena sul taraflex dell'impianto milanese per la sfida alla Reale Mutua Fenera Chieri '76. Appuntamento a sabato 20 dicembre alle ore 20.00 - diretta DAZN e VBTV - con il ventiquattresimo confronto tra le due squadre che segnerà un punto di svolta, offrendo indicazioni importanti in vista delle prossime gare di questa seconda parte di Serie A1 Tigotà. Il match di andata aveva visto Chieri imporsi su una Milano ancora in fase di rodaggio: fu 3-2 a favore delle piemontesi, con una super Nervini MVP con 20 punti. Egonu e compagne, nonostante una prestazione sottotono, sono reduci dalla vittoria al quinto set maturata sul campo di Bergamo. Sarà partita del riscatto dunque per le rosablu, che dovranno dimostrare il loro miglior gioco per prendersi l'intera posta in palio e sorpassare proprio la Reale Mutua, risalendo così la classifica. Unica ex della sfida la regista Bosio, che ha rappresentato Chieri per quattro stagioni, dal 2019 al 2023.

PRECEDENTI: 23 (5 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 18 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Francesca Bosio a Fenera Chieri '76 nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023



Anna Danesi (Numia Vero Volley Milano)- « Sarà una bella battaglia contro una squadra che nelle ultime stagioni ha sempre fatto bene, come dimostra il terzo posto raggiunto al termine della prima parte di campionato. La gara di andata è stata molto combattuta: spero in un risultato diverso, a nostro favore e a punteggio pieno, ma sappiamo di affrontare una squadra che lavora bene. Siamo reduci da un'intensa settimana di allenamento; dopo la partita di Bergamo vogliamo mettere in campo un livello di gioco migliore e offrire una prestazione positiva che ci dia fiducia in vista dei prossimi importanti impegni ».

Sofia Ferrarini (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Negli ultimi incontri il nostro obiettivo è stato quello di prendere più punti possibile per essere nella migliore posizione in classifica e avere l’accoppiamento più favorevole nei quarti di Coppa Italia. Siamo riuscite così a raggiungere un traguardo storico per la società chiudendo il girone d’andata al terzo posto. Ora è iniziato il girone di ritorno e come abbiamo già visto nell’incontro contro il Bisonte tutte le squadre sono cresciute e hanno trovato il loro equilibrio. Domani ci aspetta il primo grande match di questo girone di ritorno che ci vede ospiti all’Allianz Cloud di Milano. Questa partita riserverà un grande spettacolo. Troveremo una Milano più solida e affiatata di quella nella partita d'andata al PalaFenera. Il nostro primo terminale d’attacco sarà sicuramente la battuta, successivamente dovremmo fare un lavoro molto preciso per contenere i loro attacchi. Questa è il primo grande incontro di nove partite che ci aspettano in un mese, un calendario che ci impegna non solo nel campionato italiano ma anche nella Coppa Cev e nella Coppa Italia. Chiaramente l’obiettivo è portare a casa più punti possibile di quelli disponibili e superare i vari turni nelle coppe, cercando di concentrare al meglio tutte le energie, pensando ad un match volta per volta. Sono sicura che la cornice del palazzetto di Milano sarà la prima prova per testare il nostro livello raggiunto finora ».

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Savino Del Bene Scandicci

Sarà una serata che andrà ben oltre il campo quella di sabato 20 dicembre, quando alle 20.30, al Pala Barton Energy, la Bartoccini MC Restauri Perugia ospiterà le fresche campionesse del mondo della Savino Del Bene Scandicci. Prima ancora che la palla voli sopra la rete, protagonista sarà il sociale, da sempre parte integrante del DNA del club. Il palazzetto si vestirà infatti di festa grazie all’iniziativa organizzata da Handmade, main sponsor delle Black Angels: Babbo Natale sarà presente per regalare sorrisi ai più piccoli, distribuendo biscotti prodotti dall’azienda e rendendo l’atmosfera ancora più speciale per le famiglie sugli spalti. Spazio anche alla solidarietà con la presenza dell’Associazione Smith Magenis, che metterà in vendita panettoni: il ricavato sarà interamente devoluto alla ricerca sulla sindrome di Smith-Magenis. Non mancherà poi l’Associazione Uno in più, che proporrà il proprio calendario solidale con un contributo minimo di 5 euro, destinato a sostenere le attività dell’associazione stessa. Un prepartita che parla di inclusione, attenzione e comunità, valori che il club perugino continua a promuovere con convinzione. Sul piano sportivo, la Bartoccini MC Restauri Perugia arriva all’appuntamento rinfrancata dal punto conquistato a Vallefoglia nello scorso weekend, un risultato che ha dato fiducia e consapevolezza al gruppo. A rendere ancora più interessante la sfida sarà anche il debutto del nuovo volto in casa Black Angels, la schiacciatrice tedesca Ivana Vanjak, che ha scelto il numero 7 per la sua nuova avventura in maglia perugina. Dall’altra parte della rete ci sarà però un’avversaria che ha bisogno di poche presentazioni. La Savino Del Bene Scandicci arriva a Perugia con lo status di Campione del Mondo per club e con un roster stellare: da Ekaterina Antropova ad Avery Skinner, passando per la regia di Maja Ognjenović, la difesa guidata da Brenda Castillo e l’esperienza di Caterina Bosetti. Un concentrato di talento, fisicità ed esperienza ai massimi livelli internazionali. La serata avrà anche un sapore particolare per Perugia, che ritroverà due ex Black Angels: la centrale Linda Nwakalor e la schiacciatrice Gaia Traballi, protagoniste in passato con la maglia perugina e ora pronte a tornare al Pala Barton Energy da avversarie. Sarà dunque una sfida di altissimo livello, impreziosita da iniziative solidali e da un clima natalizio che renderà l’evento ancora più speciale. Perugia è pronta a vivere una notte di grande volley e di grande cuore.

PRECEDENTI: 10 (10 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Benedetta Bartolini a Savino Del Bene Scandicci nel 2021/2022; Alessia Mazzaro a Savino Del Bene Scandicci nel 2018/2019; Elena Perinelli a Savino Del Bene Scandicci nel 2014/2015; Linda Nwakalor a Bartoccini Perugia nel 2021/2022, 2022/2023; Gaia Traballi a Bartoccini Perugia nel 2023/2024, 2024/2025



Elena Perinelli (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Complimenti a loro per la vittoria al Mondiale per Club. Per noi però cambia relativamente poco: dobbiamo entrare in campo con l’idea che stiamo cercando di portare avanti dall’inizio del campionato, cioè, dare tutto quello che abbiamo in ogni partita, senza guardare troppo dall’altra parte della rete ma concentrandoci su di noi ».

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Adesso la testa deve essere subito rivolta al campionato, perché mentre eravamo impegnati nel Mondiale per Club le nostre inseguitrici e le squadre che, insieme a noi, si contendono le prime posizioni in classifica hanno continuato a macinare punti. Per questo è importante chiudere subito il capitolo Mondiale e concentrarci immediatamente su una partita difficile, contro una squadra che deve lottare per le zone basse della classifica. Sappiamo che giocare a Perugia non è mai semplice né scontato: negli anni, personalmente, ho sempre incontrato molte difficoltà. Sarà quindi fondamentale ritrovare subito la concentrazione sugli aspetti principali della gara, cercare di mantenere la fase break come abbiamo fatto nelle ultime partite e tornare a spingere con decisione al servizio, anche perché ora dobbiamo riadattarci al pallone Molten. L’obiettivo è chiaramente quello di mantenere il secondo posto in classifica e, per riuscirci, servirà tanta concentrazione, soprattutto nel fondamentale muro-difesa: Perugia infatti è una squadra composta da giocatrici fisiche, ma anche molto abili nel giocare contro il muro ».

Il Bisonte Firenze - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

Dopo due trasferte consecutive, Il Bisonte Firenze torna al Pala BigMat per sfidare la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia: il match, valido per la quindicesima giornata della Serie A1 Tigotà, è in programma domani sera alle 20.30, ed è anche il primo di un mini tour de force che vedrà le bisontine scendere in campo tre volte in sette giorni. Reduce da sei ko di fila, la squadra di coach Chiavegatti ha voglia di tornare a far punti, ripartendo da quanto di buono fatto vedere a Chieri, dove il 3-0 subito è stato un po’ bugiardo: servirà però un ulteriore passo in avanti per mettere in difficoltà Vallefoglia, che è la sesta forza del campionato e che viene da tre vittorie consecutive, quattro se si considera anche la Challenge Cup.

PRECEDENTI: 9 (6 successi Il Bisonte Firenze, 3 successi Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)

EX: Alessandra Colzi a Megabox Vallefoglia nel 2020/2021; Bozana Butigan a Azzurra Volley Firenze nel 2024/2025; Sonia Candi a Azzurra Volley Firenze nel 2018/2019

Federico Chiavegatti (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Dopo le ultime sconfitte vogliamo assolutamente tornare a fare risultato e a mettere fieno in cascina, anche se ovviamente non sarà facile contro Vallefoglia: il nostro obiettivo è ripetere la striscia positiva che all’andata era partita proprio con la vittoria contro la Megabox, e magari provare anche a fare un po’ meglio. Loro hanno cambiato qualcosa nell’assetto rispetto a quel precedente, sono una squadra forte costruita per far bene sia in campionato che in Europa, ma al tempo stesso sono attaccabili: noi dovremo essere brave a mettere in campo tutta la aggressività già mostrata anche recentemente soprattutto nelle partite contro le big, sia in battuta che in difesa che nelle scelte dei colpi d’attacco ».

Valentina Bartolucci (Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)- « Questa è una partita molto importante per noi, giochiamo fuori casa ma ricordiamo bene il 3-2 subito nella gara di andata e vogliamo sicuramente riscattarci. Ci presenteremo in campo agguerritissime per prenderci la nostra rivincita ».

Omag-Mt San Giovanni In Marignano – Bergamo

PRECEDENTI: 1 (1 successo Bergamo)

EX: Alessia Bolzonetti a San Giovanni In Marignano nel 2021/2022, 2022/2023

Sara Panetoni (Omag-Mt San Giovanni In Marignano)- « Contro Bergamo ci aspetta una partita difficile sotto tanti punti di vista, ma stiamo lavorando per fare bene e giocare la nostra miglior partita contro un avversaria che si dimostra partita dopo partita sempre più tosta. Dobbiamo giocare da squadra e farlo con intelligenza e coraggio. Bisogna rimanere lucidi e positivi nonostante la situazione classifica perche le possibilità per fare bene ci sono ».

Carlo Parisi (Allenatore Bergamo)- « Contro Milano la squadra ha avuto una grande reazione dopo il primo set e ci ha creduto anche quando nel terzo il risultato sembrava orientato. Sul 24-21 per Milano, è stata importante la serie di battute di Carraro che ha messo in difficoltà i due liberi schierati da Milano e ci ha consentito di ribaltare il punteggio. Mi auguro che si riesca a ottimizzare al massimo questa prestazione e la squadra acquisti fiducia per il proseguo del campionato. Dobbiamo migliorare nella gestione dei momenti di difficoltà e di alcune fasi della partita in cui sembriamo una squadra spaurita. Quello che conta ora è continuare a lottare e avere l’atteggiamento giusto. ».

Honda Cuneo Granda Volley - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

Dopo al vittoria in rimonta contro Macerata, la Honda Cuneo Granda Volley si prepara a vivere un vero e proprio tour de force: tre partite in sei giorni tutti da vivere per le Gatte. Si parte con la Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano sabato 20 dicembre alle 19:30 al Palazzetto dello Sport di Cuneo, diretta VBTV e Dazn. Le Gatte hanno fatto un passo oltre al momento no, coinciso con il mese di novembre, battendo Macerata in rimonta. Dall’altro lato della rete le Pantere sono reduci dalla sconfitta nella finale del Mondiale per Club contro Scandicci.

PRECEDENTI: 18 (18 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)

EX: Anna Bardaro a Imoco Volley Conegliano nel 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; Serena Scognamillo a Honda Cuneo Granda Volley nel 2023/2024



Bintu Diop (Honda Cuneo Granda Volley)- « Arriviamo da una bella vittoria, quindi sarebbe bello continuare su questo cammino. Siamo consapevoli della sfida che ci aspetta, ma giocheremo in casa davanti al nostro pubblico. In vista di queste partite ci si può trovare in palestra e dare il massimo, come facciamo sempre, non c'è una formula magica. Speriamo di metterle in difficoltà, dando il nostro 100% ».

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Sarà la prima partita dopo il Mondiale per Club, ci sono in palio tre punti importanti per la Regular Season. Vogliamo subito riscattarci dopo la finale di San Paolo, stiamo lavorando per tornare a giocare ai livelli che ci competono, domani è il primo passo in questo senso, l’obiettivo è tornare a casa con una bella vittoria. Le prossime partite serviranno a dimostrare che quello che è successo in Brasile coincideva con un piccolo passo falso, anche se ci è costato un trofeo importante che ha vinto un grande avversario come Scandicci. Quanto a Cuneo, sappiamo che troveremo un gruppo che sta facendo un buon campionato, annoverano delle ottime attaccanti che hanno messo in difficoltà chiunque, lo hanno dimostrato più volte in questa stagione. In più, giocheranno davanti al proprio pubblico contro una big, nutriranno il desiderio di fare punti per la loro classifica, sono in lotta per un posto ai play-off. Stiamo viaggiando molto per rimanere al passo con tutti gli appuntamenti delle varie competizioni: il nostro obiettivo è riconfermarci, tornare a dimostrare chi siamo e ritrovare consapevolezza. Ma ho visto l’atteggiamento giusto delle ragazze in allenamento alla ripresa, hanno voglia di riscatto e di fare bene. Sono molto fiducioso per la partita di domani, ma non possiamo permetterci rilassamenti ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2a GIORNATA DI RITORNO

Sabato 20 dicembre 2025, ore 19.30

Honda Cuneo Granda Volley - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano Arbitri: Marconi Michele, Rossi Alessandro

Sabato 20 dicembre 2025, ore 20.00

Numia Vero Volley Milano - Reale Mutua Fenera Chieri '76 Arbitri: Cavalieri Alessandro Pietro, Puecher Andrea

Sabato 20 dicembre 2025, ore 20.30

Eurotek Laica Uyba - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Saltalippi Luca, Papadopol Veronica Mioara

Wash4green Monviso Volley - Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Santoro Angelo, Armandola Cesare

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Giglio Anthony, Zanussi Umberto

Il Bisonte Firenze - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia Arbitri: Carcione Vincenzo, Brunelli Michele

Omag-Mt San Giovanni In Marignano – Bergamo Arbitri: Goitre Mauro, Brancati Rocco

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 40, Igor Gorgonzola Novara 35, Savino Del Bene Scandicci 34, Reale Mutua Fenera Chieri '76 32, Numia Vero Volley Milano 31, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 20, Eurotek Laica Uyba 19, Bergamo 16, Honda Cuneo Granda Volley 14, Cbf Balducci Hr Macerata 14, Il Bisonte Firenze 13, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 11, Wash4green Monviso Volley 11, Omag-Mt San Giovanni In Marignano 7.

