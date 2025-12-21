Carlo Parisi lascia la panchina di Bergamo

BERGAMO-Bergamo volta pagina in panchina. Dopo la sconfitta maturata sul campo della Omag-Mt San Giovanni In M.No, ultima in classifica, la società orobica e Carlo Parisi di comune accordo, hanno deciso di dividere le loro strade. Il tecnico calabrese ha guidato il club lombardo dall'aprile 2024 ad oggi ed ora è pronto ad affrontare nuove esperienze professionali mentre la società bergamasca si sta guardando intorno per capire a chi affidare la guida tecnica per il proseguo della stagione. Le decisioni del club saranno rese note nei prossimi giorni.