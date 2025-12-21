Corriere dello Sport.it
Carlo Parisi lascia la panchina di Bergamo

Carlo Parisi lascia la panchina di Bergamo

La società orobica ed il tecnico calabrese, all'indomani della sconfitta in casa della Omag, hanno deciso di separarsi. Il club comunicherà nei prossimi giorni la nuova guida della prima squadra
1 min
TagsParisiBergamo

BERGAMO-Bergamo volta pagina in panchina. Dopo la sconfitta maturata sul campo della Omag-Mt San Giovanni In M.No, ultima in classifica, la società orobica e Carlo Parisi di comune accordo, hanno deciso di dividere le loro strade. Il tecnico calabrese ha guidato il club lombardo dall'aprile 2024 ad oggi ed ora è pronto ad affrontare nuove esperienze professionali mentre la società bergamasca si sta guardando intorno per capire a chi affidare la guida tecnica per il proseguo della stagione. Le decisioni del club saranno rese note nei prossimi giorni.

 

