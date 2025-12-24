Nella 4a di ritorno riflettori sul posticipo Milano-Conegliano

Alle ore 16 del giorno di Santo Stefano, in diretta DAZN e VBTV, sfida di confine tra l’Omag-MT San Giovanni in Marignano, ancora ultima a quota 10 punti, e la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, reduce dal bellissimo successo contro Milano, imbattuta da più di un mese e stabile al sesto posto della classifica.

Un’ora più tardi, in esclusiva VBTV, derby piemontese tra la Honda Cuneo Granda Volley e la rinata Wash4Green Monviso Volley e scontro importante in chiave salvezza e corsa ai Playoff tra la Bartoccini Mc Restauri Perugia e la Cbf Balducci Hr Macerata. Su DAZN e VBTV, sempre alle 17, una delle classiche del volley italiano tra l’Igor Gorgonzola Novara, caduta nel derby contro Chieri, e Bergamo, protagonista invece di un esaltante 3-0 nello scontro lombardo con Busto Arsizio.

Proprio le due avversarie di novaresi e orobiche si affronteranno nella preview del Quarto di Coppa Italia Frecciarossa, in una sorta di sfida andata-ritorno tra le ore 18 del 26 dicembre e le 20.30 del 30 dicembre. L’Eurotek Laica Uyba ospiterà infatti la Reale Mutua Fenera Chieri nel turno di campionato, prima di trasferirsi al PalaFenera per la gara secca di coppa. Le emozioni del 26 dicembre si chiuderanno poi alle 18.30 con la stracittadina, terminata al tie-break all’andata, tra Il Bisonte Firenze e la Savino Del Bene Scandicci, in diretta Rai Sport e VBTV.

Ma dopo la grande abbuffata, non poteva mancare il dolce per concludere lo straordinario pasto festivo. Alle ore 18 di sabato 27 dicembre, in diretta Rai Sport e VBTV in un Allianz Cloud sold-out da diversi giorni, la Numia Vero Volley Milano accoglierà la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano per il big match più atteso della giornata. Da un lato le meneghine, uscite con le ossa rotte da Pesaro ma già con un trofeo in bacheca come la Supercoppa, vinta proprio contro le acerrime rivali trevigiane. Dall’altro, le pantere imbattute in campionato e a +6 sulla seconda ma con due finali perse in stagione. Due formazioni in cerca di certezze e di conferme diverse, per una battaglia sportiva che si prospetta pirotecnica.

Eurotek Laica Uyba - Reale Mutua Fenera Chieri '76

Sarà un Santo Stefano all’insegna della grande pallavolo quello che attende i tifosi biancorossi alla e-work Arena. Nel Boxing Day di venerdì, con fischio d’inizio fissato alle ore 18, la Eurotek Laica UYBA ospiterà sul taraflex di viale Gabardi un’avversaria di primissimo piano: la Reale Mutua Fenera Chieri 76. La formazione piemontese è stata una delle grandi protagoniste del girone di andata, chiuso con uno splendido terzo posto in classifica. Attualmente il gruppo allenato da coach Negro – tecnico anche della nazionale del Messico di Melanie Parra – occupa ora la 4a posizione con 35 punti ed è reduce dalla super vittoria di martedì con Novara. Chieri non ha intenzione di fermare la propria corsa e arriverà a Busto Arsizio con l’obiettivo di fare bottino pieno, per restare agganciata alle zone altissime della graduatoria. Il match dell’e-work arena rappresenta inoltre un gustoso antipasto del confronto che andrà in scena martedì 30 dicembre al Pala Fenera: le due squadre si ritroveranno nuovamente una di fronte all’altra nella gara secca dei quarti di finale di Coppa Italia Serie A1. In palio l’accesso alle Finali del 24-25 gennaio a Torino. Dal canto suo, la UYBA vuole tornare subito a muovere la classifica dopo la sconfitta di Bergamo. Le motivazioni non mancano e le farfalle hanno già dimostrato più volte di sapersi esaltare proprio contro le big del campionato. All’andata, in Piemonte, il match si chiuse sul 3-0 per Chieri, ma con parziali combattuti e un equilibrio che lascia presagire una nuova sfida intensa. Grande attenzione anche alle numerosi ex in campo: Degradi, Kunzler e Spirito, oltre alle soluzioni offensive guidate dall’opposto Nemeth, miglior realizzatrice della formazione piemontese.

EX: Alice Degradi a Uyba Busto Arsizio nel 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2022/2023; Laura Kunzler a Uyba Busto Arsizio nel 2024/2025; Ilaria Spirito a Uyba Busto Arsizio nel 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014, 2016/2017, 2017/2018



Enrico Barbolini (Allenatore Eurotek Laica Uyba)-« Torniamo subito in palestra cercando di non focalizzare il nostro pensiero sull'ultima partita a Bergamo, ma su quanto abbiamo fatto di buono fin qui. Quella con Chieri sarà una super partita, giochiamo in casa e abbiamo voglia di cancellare la prestazione di martedì: vogliamo tornare a giocare a livelli che sono più piacevoli, sia da giocare per noi, sia da vedere per i nostri tifosi che ci sosterranno sicuramente numerosi ».

Ilaria Spirito (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Sicuramente la partita con Busto sarà fondamentale. Siamo consapevoli che in casa loro giocano molto molto bene. Sarà importante giocare le due partite in programma con Busto come due partite distinte. Ovvio che non è facile quando giochi così ravvicinato: sia che vinci sia che perdi, le squadre si studiano e prendono delle contromisure. Noi dovremo esprimere in nostro gioco, come contro Novara, partita che credo ci abbia visto esprimere una pallavolo di altissimo livello. Quindi dobbiamo pensare al nostro campo e cercare di mantenere questo livello, perché credo che esprimendo questo livello di gioco possiamo veramente fare grandi cose ».

Honda Cuneo Granda Volley - Wash4green Monviso Volley

EX: Anna Dodson a Honda Cuneo Granda Volley nel 2024/2025; Rebecca Scialanca a Honda Cuneo Granda Volley nel 2024/2025; Amandha Sylves a Honda Cuneo Granda Volley nel 2023/2024 - Allenatori: Domenico Petruzzelli a Honda Cuneo Granda Volley nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

Giuseppe Nica (Allenatore Wash4green Monviso Volley)- « Tra due giorni abbiamo Cuneo, un’altra gara determinante. Il tempo per preparare la partita è pochissimo ma d'altronde lo è anche per loro. Noi siamo né penalizzati, ne avvantaggiati. La partita con Perugia l’abbiamo preparata bene, le ragazze sono state brave. Adesso c’è da pensare a Cuneo, non abbiamo alibi e la prepareremo sicuramente bene ».

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Cbf Balducci Hr Macerata

C’è un momento, nello sport, in cui non servono proclami né drammi, ma una cosa sola: esserci. La Bartoccini MC Restauri Perugia arriva alla prossima sfida con tanta voglia di riscatto e con la consapevolezza che adesso ogni pallone pesa un po’ di più. Dopo sette sconfitte consecutive e la battuta d’arresto nello scontro diretto del 23 dicembre sul campo di Monviso, il calendario non concede sconti: domenica alle ore 17.00 al Pala Barton Energy arriva la CBF Balducci HR Macerata, una squadra che all’andata si impose nettamente in casa propria. Stavolta però si gioca a Perugia. E questo non è mai un dettaglio. Le Black Angels sanno di essere con le spalle al muro, ma sanno anche che questo palazzetto, quando si accende, può spostare l’inerzia di una partita. Niente tragedie, dunque: solo la voglia di lottare, di restare attaccate al match, di ritrovare quella fiducia che spesso passa da un muro, una difesa, un urlo dagli spalti. Coach Andrea Giovi dovrebbe affidarsi alla regia di Maria Irene Ricci, con Nika Markovic opposta. In banda spazio a Elena Perinelli e Beatrice Gardini, mentre al centro agiranno Benedetta Bartolini e Alessia Mazzaro. In seconda linea, come sempre, ci sarà Imma Sirressi, pronta a guidare la difesa. Macerata, nona in classifica con 17 punti, risponderà con Asia Bonelli in cabina di regia e Clara Decortes nel ruolo di opposto. In posto quattro Suvi Kokkonen e Nicole Piomboni, al centro la fisicità di Caroline Crawford e Alessia Mazzon, con Giorgia Caforio a presidiare la seconda linea. In panchina Valerio Lionetti, tecnico abituato a preparare partite solide e concrete. Sarà una gara dura, tosta, probabilmente lunga. Proprio per questo c’è bisogno di tutti. Del pubblico che spinge, applaude, rumoreggia, sostiene anche nei momenti complicati. Perché questa squadra, ora più che mai, ha bisogno di sentire che Perugia è lì, compatta, presente. Domenica pomeriggio non è solo una partita: è un appuntamento con il carattere, con l’orgoglio e con quella passione che rende il Pala Barton Energy un posto speciale. Venite a dare una mano. In campo ci vanno le ragazze, ma la spinta può arrivare solo dagli spalti.

EX: Alessia Fiesoli a Helvia Recina Volley Macerata nel 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; Maria Irene Ricci a Helvia Recina Volley Macerata nel 2021/2022, 2022/2023

Imma Sirressi (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Con Monviso non mi aspettavo questo risultato, mi dispiace molto. Non è facile perché lavoriamo sempre molto, ma dobbiamo reagire perché ancora c’è tempo e abbiamo molti scontri diretti in casa, a partire da questo con Macerata. Dobbiamo reagire subito ».

Valerio Lionetti (Allenatore Cbf Balducci Hr Macerata)- « Dobbiamo concentrarci sul prossimo match e recuperare le energie per quanto possibile, perché purtroppo il calendario non ci consente né di lavorare come vorremmo né di riposarci a dovere. È un calendario molto intenso, ma vale per tutti e non vuole essere un alibi. Dobbiamo semplicemente sfruttare al meglio le energie che abbiamo e andare a Perugia cercando di fare sicuramente meglio dal punto di vista tecnico, perché con Firenze non abbiamo espresso la nostra miglior prestazione. Ci porteremo dietro questa arrabbiatura per trasformarla in una spinta positiva nella prossima partita ».

Il Bisonte Firenze - Savino Del Bene Scandicci

Grazie al bel successo di martedì sera contro Macerata, Il Bisonte Firenze ha ritrovato sotto l’albero di Natale un bel po’ di quella fiducia e di quella serenità che erano scemate con l’accumularsi delle sette sconfitte consecutive. Ma soprattutto ha ricostruito una classifica più solida, che gli permetterà di approcciarsi con la carica giusta al tradizionale appuntamento del derby di Santo Stefano: venerdì alle 18.30 al Pala BigMat arrivano le campionesse del mondo della Savino Del Bene Scandicci, per la diciassettesima giornata della Serie A1 Tigotà, e la squadra di coach Chiavegatti potrà provare a divertirsi come fatto all’andata, quando mise paura a quella di coach Gaspari perdendo solo al tie break. Sotto il profilo tecnico il gap è importante a favore della Savino Del Bene, seconda in graduatoria alle spalle di Conegliano, reduce da dodici vittorie consecutive in tutte le competizioni e battuta solo due volte in questa stagione, ma proprio per questo Il Bisonte potrà giocare senza pressioni, cercando di replicare con ancora più continuità il buon livello di gioco espresso a lungo nel match contro Macerata.

EX: Alessandra Colzi a Savino Del Bene Scandicci nel 2013/2014; Francesca Villani a Savino Del Bene Scandicci nel 2023/2024, 2024/2025; Marta Bechis a Azzurra Volley Firenze nel 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2024/2025; Emma Graziani a Azzurra Volley Firenze nel 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Giulia Mancini a Azzurra Volley Firenze nel 2024/2025; Manuela Ribechi a Azzurra Volley Firenze nel 2023/2024, 2024/2025

Numia Vero Volley Milano - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

Big match natalizio per la Numia Vero Volley Milano. Sabato 27 dicembre alle ore 18.00, sfida dall'elevato tasso tecnico per Egonu e compagne: all'Allianz Cloud - sold out per l'occasione - arrivano le Campionesse d'Italia della Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano per il posticipo della quarta giornata di ritorno. Terzo confronto stagionale tra le due formazioni, con una vittoria per parte; l'ultimo faccia a faccia risale al 5 novembre 2025, quando ad imporsi nel turno di andata di Serie A1 Tigotà furono le Pantere con il punteggio di 3-1. Contro Conegliano, Milano avrà l'occasione reagire: dopo la prestazione non brillante che è valsa la sconfitta contro Vallefoglia, la Numia Vero Volley scenderà in campo per ritrovare il proprio livello di gioco. La formazione di Santarelli, invece, arriva al big match con i tre punti guadagnati dalla vittoria netta sul fanalino di coda San Giovanni in Marignano. Una sfida importante dunque per le rosablu, con un successo che farebbe morale e regalerebbe punti preziosi per risalire la classifica e rimanere in scia alle prime posizioni. La partita, in diretta su Rai Sport e su VBTV, vedrà scendere in campo ben sei ex (cinque tra le fila della Numia e una sola per l'Imoco), stesso numero delle Campionesse del Mondo - Danesi, Sartori, Egonu, Fersino per Milano e le gialloblu Fahr e De Gennaro - che si preparano ad accendere l'atmosfera dell'Allianz Cloud portando sul taraflex una pallavolo di altissimo livello.

EX: Emma Cagnin a Imoco Volley Conegliano nel 2019/2020; Anna Danesi a Imoco Volley Conegliano nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; Paola Egonu a Imoco Volley Conegliano nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Eleonora Fersino a Imoco Volley Conegliano nel 2018/2019, 2019/2020; Khalia Lanier a Imoco Volley Conegliano nel 2023/2024, 2024/2025; Nika Daalderop a Vero Volley nel 2023/2024, 2024/2025

Stefano Lavarini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « Nelle prime tre giornate del girone di ritorno abbiamo mostrato alti e bassi che ci sono costati punti importanti nella corsa per recuperare terreno sulle squadre che ci precedono. Conegliano è un avversario di valore assoluto e rappresenta ancor più uno stimolo per reagire con carattere alla sconfitta di Vallefoglia ».

Omag-Mt San Giovanni In Marignano - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

EX: Serena Ortolani a Megabox Vallefoglia nel 2022/2023; Sara Panetoni a Megabox Vallefoglia nel 2023/2024

Andrea Pistola (Allenatore Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)- « Dovremo stare molto attenti alla partita contro San Giovanni, una squadra che si è rinforzata con l'arrivo della nuova schiacciatrice e che ha bisogno di punti. Dopo la super partita contro MIlano, faremo di tutto per non far calare l'attenzione e l'intensità. E' un campionato difficile, è sempre determinante l'atteggiamento mentale con cui si affrontano le partite. La squadra è in crescita, vogliamo continuare la nostra serie positiva ».

Igor Gorgonzola Novara – Bergamo

EX: Alessia Bolzonetti a Igor Novara nel 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021



Chidera Eze (Bergamo)- « Per il premio MVP della gara con Busto devo dare merito alle mie compagne, per essere state così brave a ottimizzare ogni attacco. Sono molto contenta del risultato, di come abbiamo approcciato la gara e di come abbiamo reagito dopo l’ultimo ko. Sono davvero tanto contenta. Questo non è comunque un traguardo, ma la tappa di un percorso che è ancora lungo e che subito ci mette di fronte a una prova ancora più impegnativa. A Novara dovremo approcciare allo stesso modo e non abbassare mai l’attenzione ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4ª GIORNATA DI RITORNO

Venerdì: 26 dicembre 2025, ore 16.00

Omag-Mt San Giovanni In Marignano - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia Arbitri: Grossi Dario, Cerra Alessandro

Venerdì: 26 dicembre 2025, ore 17.00

Honda Cuneo Granda Volley - Wash4green Monviso Volley Arbitri: Papadopol Veronica Mioara, Giardini Massimiliano

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Cesare Stefano, Clemente Andrea

Igor Gorgonzola Novara – Bergamo Arbitri: Puecher Andrea, Cavalieri Alessandro Pietro

Venerdì: 26 dicembre 2025, ore 18.00

Eurotek Laica Uyba - Reale Mutua Fenera Chieri '76 Arbitri: Brancati Rocco, Verrascina Antonella

Venerdì: 26 dicembre 2025, ore 18.30

Il Bisonte Firenze - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Pozzato Andrea, Canessa Maurizio

Sabato 27 dicembre 2025, ore 18.00

Numia Vero Volley Milano - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano Arbitri: Caretti Stefano, Goitre Mauro

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 46, Savino Del Bene Scandicci 40, Igor Gorgonzola Novara 37, Reale Mutua Fenera Chieri '76 35, Numia Vero Volley Milano 34, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 26, Eurotek Laica Uyba 20, Bergamo 19, Cbf Balducci Hr Macerata 17, Il Bisonte Firenze 15, Wash4green Monviso Volley 15, Honda Cuneo Granda Volley 14, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 11, Omag-Mt San Giovanni In Marignano 10.