Nel Boxing Day Scandicci e Cuneo si prendono i derby

Chiude il 2025 nel migliore dei modi la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, con un mese di dicembre da imbattuta. Dopo l’exploit contro Milano, le tigri di coach Pistola si impongono anche nella trasferta in casa dell’Omag-MT San Giovanni in Marignano senza concedere set. Dopo due frazioni senza troppi patemi, marchiati a fuoco da Bici e Omoruyi, in forma smagliante e ancora protagoniste con, rispettivamente, 22 e 20 punti a testa, le ospiti sono costrette ai vantaggi dalle romagnole, ma alla fine riescono a spuntarla 26-28. Per Bellano, la consolazione di quattro giocatrici in doppia cifra: Zhuang (12), Kochurina (11), Brancher (11) e Ortolani (10).

Non dà continuità al successo dell’infrasettimanale la Wash4Green Monviso Volley, che cade in quattro set nel derby in casa della Honda Cuneo Granda Volley. Dopo il 24-26 con cui si apre la partita, le pinelle perdono terreno, soffocate dagli attacchi di Diop e Pucelj, 19 punti a testa a referto a fine partita. Dopo aver controllato i due set centrali, vinti a 19 e 15, le gatte di coach Salvagni chiudono poi i conti in rimonta dal 18-21 al 25-23. Oltre alle due laterali, bene anche Keene (16) per le padrone di casa, mentre a coach Nica non bastano Davyskiba (16) e la buona prestazione delle centrali Dodson e Sylves, 22 punti e 8 muri in due.

Quinto successo stagionale al tie-break per l’Igor Gorgonzola Novara, che fa festa davanti al proprio pubblico superando una coriacea Bergamo. Partita di sorpassi e controsorpassi al Pala Igor: avanti le igorine nel primo set (25-23), rimonta orobica nei successivi due (23-25 e 18-25), pareggio questa volta a firma Novara (25-18) e definitivo successo al 15-12 del gioco corto, di fatto gli unici punti di differenza tra le due formazioni. Per coach Bernardi brillano Tolok, 25 punti, l’MVP Alsmeier (19) e Squarcini (14, 80% in attacco), mentre Eze manda in doppia cifra tutte le compagne bergamasche: Kipp (16), Mlejnkova (14), Meli (12), Manfredini (11) e Bolzonetti (11).

Cinque set anche al PalaBarton, dove la Bartoccini Mc Restauri Perugia vede sfumare un successo importante per la classifica a causa della Cbf Balducci Hr Macerata. Anche in questo match, le due squadre si scambiano nella conduzione del gioco, con le umbre che mettono la testa avanti (25-22) prima di subire l’uno-due arancionero (27-29 e 22-25) e ritrovare il pareggio sul 25-18 del quarto set. La roulette del tie-break premia la squadra di coach Lionetti, questa volta concentrata fino alla fine e lucida nel 13-15 che vale i due punti in classifica. Nonostante una Decortes non brillante come al solito, 15 punti ma con il 4% di efficienza, le marchigiane beneficiano di una super Mazzon da 17 punti (6 muri), accompagnata da Kokkonen, top scorer con 22 punti, e Piomboni, MVP dell’incontro grazie ad un ottimo ingresso dalla panchina, fruttato 15 punti. Amaro in bocca per coach Giovi, che però può essere soddisfatto per le sue tre laterali in doppia cifra, Gardini (20), Perinelli (17) e Markovic (16) e la buona prova di Mazzaro (13 punti con 8 muri).

Match vivace e divertente all’E-Work Arena, che lascia presagire un quarto di Coppa Italia Frecciarossa molto emozionante tra l’Eurotek Laica Uyba e la Reale Mutua Fenera Chieri, che si riaffronteranno martedì 30 dicembre per ottenere il pass per le Finali di Torino. A trionfare sono le collinari in quatto set, dopo una partenza valsa l’iniziale 0-2, di cui uno spettacolare 31-33 al secondo set dopo il 20-25 del primo, il pareggio delle padrone di casa per 25-19 e infine il punto esclamativo posto dalla squadra di coach Negro sul 22-25 della quarta frazione. Devastante l’apporto delle laterali di Chieri: 22 punti ed MVP per Nervini, 21 per Németh e 17 per Kunzler. Per coach Barbolini buone risposte dalle solite Obossa (18) e Parra (19).

Poco più di un’ora di gioco infine nel derby del Pala BigMat tra Il Bisonte Firenze e la Savino Del Bene Scandicci, in una cornice di pubblico record per una partita delle bisontine con quasi 3000 spettatori. Le campionesse del mondo guidate da coach Gaspari conquistano il bottino pieno senza lasciare set alle padrone di casa, che tengono viva la partita nel primo parziale, arrendendosi a 21, cedendo poi a 13 e a 17 nei successivi due giochi. L’MVP Ognjenovic orchestra alla perfezione le sue punte di diamante, Antropova, 16 punti e premiata ad inizio partita come MVP of the Month di novembre, e Skinner, top scorer con 19, nonostante le difese di Valoppi e i muri di Acciarri, tra le migliori per coach Chiavegatti con 11 punti (2 muri vincenti).

Domani, sabato 27 dicembre, l’ultimo incontro natalizio della Serie A1 Tigotà vedrà il big match tra la Numia Vero Volley Milano e la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, in diretta Rai Sport e VBTV dalle 18.

Il Bisonte Firenze-Savino Del Bene Scandicci

La Savino Del Bene Scandicci continua la sua marcia vincente e si aggiudica con autorità il derby fiorentino contro Il Bisonte Firenze, imponendosi per 3-0 al termine dell’ormai classico match di Santo Stefano.

Per la squadra del Patron Nocentini si tratta del quindicesimo derby consecutivo vinto tra Serie A1 e Coppa Italia, nonché del venticinquesimo successo complessivo nei derby disputati in gare di Lega Volley Femminile.

Un risultato che consolida un momento estremamente positivo delle scandiccesi: considerando tutte le competizioni (Serie A1, Champions League e Mondiale per Club FIVB), questa è la ventiduesima vittoria stagionale e la tredicesima consecutiva, un successo che consente alla formazione di Gaspari di salire a quota 43 punti, mantenendo il secondo posto in classifica in solitaria.

Nel primo set, dopo un avvio equilibrato, la Savino Del Bene Volley ha accelerato con Antropova e Bosetti, ha costruito il primo break e ha chiuso il parziale sul 21-25.

Nel secondo set, dopo l’11-11, la formazione di Gaspari ha cambiato marcia con un break firmato da Antropova, Skinner e dal muro, chiudendo nettamente 13-25.

Nel terzo set, dopo una fase iniziale equilibrata, dal 13-13 la Savino Del Bene Volley ha trovato l’allungo decisivo e ha controllato il finale, chiudendo sul 17-25.

Dal punto di vista statistico, la Savino Del Bene Volley ha fatto la differenza soprattutto in attacco e a muro. Le scandiccesi hanno chiuso con il 52% in attacco, contro il 31% delle avversarie, e con 6 muri vincenti contro i 3 di Firenze.

Buona anche la prestazione al servizio (con 3 ace) e in seconda linea, dove la ricezione positiva si è attestata sul 59%. A livello individuale, Skinner è risultata la miglior realizzatrice con 19 punti, seguita da Antropova con 16. Importante poi il contributo della MVP Ognjenovic, protagonista nella gestione del gioco.

La Savino Del Bene Volley tornerà in campo lunedì 30 dicembre, quando ospiterà al Pala BigMat la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia A1. La sfida avrà inizio alle ore 19.00.

Il Bisonte Firenze si schiera in campo con Agrifoglio al palleggio, Zuccarelli come opposta, Tanase e Knollema in banda, Acciarri e Malesevic al centro, Valoppi nel ruolo di libero.

Coach Gaspari risponde con il 6+1 composto da Ognjenovic al palleggio e Antropova da opposta. Skinner e Bosetti come schiacciartici titolari, Graziani e Weitzel da centrali. Il ruolo di libero è affidato a Castillo.

Avvio equilibrato, poi la Savino Del Bene Volley accelera con Antropova e Bosetti, trovando il primo allungo sul 5-9 e costringendo Il Bisonte al time out. Firenze reagisce con Knollema, rientrando fino al 15-16, ma nel momento chiave le ragazze di Gaspari alzano il ritmo: decisivi i punti di Ruddins, l’ace di Antropova e l’efficacia di Weitzel al centro, che porta il vantaggio massimo sul 18-23. Il Bisonte prova a resistere, ma la chiusura di set arriva su una grande alzata di Ognjenovic per Weitzel. Il primo set termina 21-25 per la Savino Del Bene Volley.

Inizio di secondo parziale con Il Bisonte aggressivo al servizio e avanti 4-2, ma la Savino Del Bene Volley trova continuità con Skinner e Bosetti, portandosi sul 5-8 e costringendo Firenze al time out. Le bisontine rientrano fino all’11-11, ma da lì il set cambia volto: Antropova firma un break devastante con tre punti consecutivi (11-14), seguita da Skinner e da un muro efficace che porta al massimo vantaggio sul 11-19. Nel finale Savino Del Bene domina in ogni fondamentale, con ace, muri e difese spettacolari, allungando fino al margine massimo del 13-25.

Terzo set in partenza più equilibrato con continui cambi palla e Il Bisonte spesso avanti di un paio di lunghezze. La Savino Del Bene Volley resta agganciata grazie a Skinner e ad alcune difese spettacolari di Ognjenovic e Castillo, trovando il pareggio sul 10-10 con il punto di Antropova. Da lì arriva la svolta: il muro di Nwakalor e la successiva accelerazione di Skinner aprono un break decisivo dal 13-13 al 13-18, che spezza il set. Nel finale le scandiccesi controllano, allungano fino al massimo vantaggio e chiudono con Ruddins in parallela. Il terzo set termina 25-17 per Savino Del Bene Volley.

I protagonisti-

Federico Chiavegatti (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Loro hanno giocato con tantissima qualità, e soprattutto al servizio ci hanno messo sotto pressione: noi magari abbiamo avuto un paio di piccoli passaggi a vuoto, ma in una partita come questa, contro un avversario come questo, non possono certo mettere in dubbio il percorso intrapreso finora. Adesso dobbiamo girare pagina e ripartire da ciò che abbiamo fatto di buono oggi, e anche dalla prestazione precedente contro Macerata. Sicuramente abbiamo avuto tanti bei momenti a livello di intensità difensiva: le ragazze sono state brave ad andare su tutti i palloni anche se qualche giocatrice non era a posto, come Valoppi, che pur non stando bene ha giocato una grande partita ».

Ekaterina Antropova (Savino Del Bene Scandicci)- « Guardando il risultato, il punto di svolta è stato l’approccio alla gara. Ci stiamo abituando a vincere bene e, inevitabilmente, quando non si vince con gli avversari a 10, la percezione può risultare distorta. Io continuo invece a predicare calma, perché in questo momento la squadra, a mio avviso, sta facendo qualcosa di persino più incredibile del Mondiale in sé. Siamo rientrati e abbiamo affrontato tre partite consecutive, cambiando praticamente sempre formazione, riuscendo comunque a conquistare vittorie importanti e con poca sofferenza. È chiaro che non siamo brillanti come un mese fa, ma è del tutto fisiologico. Oggi non riuscivamo a esprimere pienamente quello che sappiamo fare, soprattutto a muro. Nel timeout sull’11-11 del secondo set ho voluto ricordare alla squadra i nostri punti di forza: da lì abbiamo ritrovato fiducia e la partita ha preso il binario giusto. Non si può essere perfetti. Dobbiamo essere bravi a essere concreti anche nella non perfezione, perché la stanchezza è tanta. Questi però, sono punti che vanno portati a casa, soprattutto in un momento in cui molte squadre stanno faticando e noi dobbiamo approfittarne. Il trend del campionato, prima o poi, presenta una curva negativa: dobbiamo imparare a ridurla il più possibile, ad anticiparla e prevenirla. Non sappiamo cosa potrà accadere nelle prossime partite, ma anche oggi sono contento della prestazione. Possiamo giocare meglio? Sì. Ma in questo momento, sinceramente, non credo ».

Il tabellino-

IL BISONTE FIRENZE - SAVINO DEL BENE SCANDICCI 0-3 (21-25 13-25 17-25) –

IL BISONTE FIRENZE: Tanase 6, Acciarri 11, Agrifoglio, Knollema 12, Malesevic 1, Zuccarelli 5, Valoppi (L), Bertolino 1, Lapini (L), Colzi, Kacmaz, Bukilic, Morello, Villani. All. Chiavegatti.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ognjenovic, Skinner 19, Graziani 4, Antropova 16, Bosetti 7, Weitzel 5, Castillo (L), Ruddins 4, Nwakalor 3, Mancini, Bechis, Ribechi (L), Traballi, Franklin. All. Gaspari.

ARBITRI: Pozzato, Canessa.

Durata set: 22', 23', 20'; Tot: 65'.

MVP: Maja Ognjenovic (Savino del Bene Scandicci)

Spettatori: 2876,

Omag-Mt San Giovanni In Marignano - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia firma la sua sesta vittoria consecutiva, passando sul campo di una Omag-MT volenterosa e capace di impegnare a fondo le tigri soprattutto nel terzo set, finito ai vantaggi. Nei primi due set, dopo un inizio equilibrato, è sempre venuta fuori la maggior qualità delle biancoverdi. Nell’ultimo parziale le ragazze di coach Pistola hanno dovuto fronteggiare due set-point, per poi chiudere al secondo match-point con la solita Era Bici, che aveva siglato anche primo e secondo set nonostante un infortunio al naso nell’allenamento della mattina. Per le tigri il successo consolida il sesto posto alle spalle delle big e conferma l’ottimo momento di forma: accanto alla MVP Omoruyi (20 punti), decisiva Era Bici (22 punti). Tra le padrone di casa un po’ discontinua la cinese Zhuang (12 punti con il 14% di efficienza), più efficaci Brancher (11 punti dalla panchina con 9/15 in attacco) e Kochurina (11 punti con il 61% in attacco).

Nel primo set la Megabox provava più volte a staccarsi, ma mai più di un minibreak. Unico vantaggio di San Giovanni sul 7-6 (errore di Bici), Zhuang è in netta difficoltà (0 punti a fine parziale), ma è Ortolani a suonare la carica per le zie. Il muro di Caruso sigla l’ultima parità a 17, da lì in poi la Megabox vola: un ace di Candi e un attacco di Bici chiudono il parziale 25-19.

Nel secondo set San Giovanni trova il suo primo mini break (6-4), ma le tigri reagiscono subito: sorpassa Giovannini. Bici e due errori di Ortolani e Zhuang lanciano la Megabox a + 4 (13-9). Sale in cattedra la cinese con tre punti in fila, ma sul 12-13 Omoruyi piazza un nuovo break per il 20-15. Un muro di Butigan su Bracchi e un’infrazione della Omag-MT mandano la Megabox sul 24-17, due punti di Brancher ricuciono parte del distacco, ma Bici chiude sul 25-20.

Nel terzo set si combatte dall’inizio alla fine. Parte meglio San Giovanni (6-3 su ace di Kochurina), ma la Megabox torna subito sotto. Bici sigla pareggio e sorpasso (10-9), il successivo attacco out di Ortolani pare far scappare già le tigri, che raggiungono il +3 (14-11) con un ace di Candi. Stavolta, però, la Omag-MT resta in corsa fino alla fine, impattando a 16 con Zhuang e guadagnando il +2 con due punti in fila di Brancher (20-18). Bici pareggia subito, si finisce allo sprint: la Megabox annulla due set-point e chiude con Bici al suo secondo match-point (28-26).

I protagonisti-

Massimo Bellano (Allenatore Omag-Mt San Giovanni In Marignano)- « Da una parte siamo stati bravi a contenerle, soprattutto in attacco, e a staccare la palla da rete grazie a un buon servizio, che non ha permesso a Vallefoglia di sviluppare al meglio il cambio palla. Dall’altra, però, in attacco siamo stati troppo leggeri e non siamo riusciti a concretizzare le occasioni che ci siamo creati. In alcuni momenti siamo stati anche troppo fallosi su palloni che richiedevano soltanto un po’ più di pazienza. Alla fine è stato proprio l’attacco a penalizzarci e a determinare il risultato di questa sera».

Loveth Omoruyi (Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)- « Sono molto felice della vittoria, abbiamo fatto una prestazione ottima di squadra anche nell’ultimo set molto difficile. Loro hanno difeso tantissimo. Vogliamo arrivare più in alto possibile, dobbiamo temerci stretto questo sesto posto, anche perché bastano un paio di partite per rimettere in discussione tutto ».

Il tabellino-

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO - MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA 0-3 (19-25 20-25 26-28) -

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 6, Caruso 4, Ortolani 10, Zhuang 12, Kochurina 11, Straube, Tellone (L), Brancher 11, Bracchi 1, Panetoni (L), Parini, Nicolini. All. Bellano.

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Omoruyi 20, Candi 5, Bici 22, Giovannini 10, Butigan 3, Bartolucci, De Bortoli (L), Ungureanu 1, Mitkova (L), Thokbuom, Laza'ro Castellanos, Carletti, Stoyanova, Feduzzi. All. Pistola.

ARBITRI: Grossi, Cerra.

Durata set: 24', 28', 34'; Tot: 86'.

MVP: Loveth Omoruyi (Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)

Spettatori: 1106.

Honda Cuneo Granda Volley - Wash4green Monviso Volley

La Honda Cuneo Granda Volley sfodera una prestazione straordinaria e vince il derby contro la Wash4Green Monviso Volley in rimonta! Il 3-1 inflitto nel Boxing Day regala tre punti pesanti in classifica alle Gatte, che scavalcano proprio Monviso.

Primo set che vede le Gatte partire meglio: 8-6. Nel cuore del parziale Cuneo allunga sul +3, prima che Monviso inizi l’operazione rimonta. Infatti le ospiti sono brave a recuperare lo svantaggio, chiudendo il set ai vantaggi (24-26).

Il secondo parziale però ha ancora Cuneo sugli scudi: 8-3 in avvio. Quindi le Gatte gestiscono bene il risultato, mantenendo quattro lunghezze di vantaggio (16-12). Si prosegue con le biancorosse che non si guardano più indietro, pareggiando i conti: 25-19.

ùNel terzo set Cuneo parte ancora meglio: 8-5. Nel centro del parziale le Gatte allungano ancora (16-12), senza mai voltarsi indietro (21-13). Così il finale diventa una formalità e Cuneo sale 2-1, prendendosi il set 25-15.

ùIl quarto set è un’esplosione di emozioni: parte meglio Monviso, avanti 6-8. Le ospiti continuano a macinare punti, salendo 12-16. Tuttavia nel finale la musica cambia: le Gatte spingono sul gas dai 9 metri, accorciando le distanza (18-20). Monviso ci crede, ma Cuneo lotta e trova nel servizio un’arma enorme: sorpasso e vittoria 3-1 (25-23)!

I protagonisti-

Jessica Rivero (Honda Cuneo Granda Volley)- « È una vittoria che vale tanto per noi. Abbiamo avuto qualche problema e avevamo poche rotazioni, ma oggi abbiamo giocato da vera squadra. Abbiamo lottato dal primo all’ultimo pallone, trovando un’ottima prestazione, come non riuscivamo da qualche partita. Ora è importante continuare così ».

Adhu Malual (Wash4green Monviso Volley)- « Dovremo continuare con la stessa energia che abbiamo portato qua. Oggi è mancato l’aspetto tecnico, Cuneo ha giocato benissimo soprattutto in battuta. Ci stiamo allenando tanto, stiamo spingendo. Volevamo fare dei punti oggi ma questo non ci butterà giù. Avremo altre partite e altre possibilità per fare punti ».

Il tabellino-

HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY-WASH4GREEN MONVISO VOLLEY 3-1 (24-26, 25-19, 25-15, 25-23)

HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY: Keene 16, Rivero 10, Cecconello 5, Pucelj 19, Signorile 2, Diop 19, Bardaro (L), Magnani. Non entrate: Koulisiani, Atamah, Marring, Allaoui. All. Salvagni.

WASH4GREEN MONVISO VOLLEY: Dodson 12, Malual 12, D’Odorico 10, Sylves 10, Battistoni 1, Davyskiba 16, Moro (L), Akrari, Siftar, Bridi, Bussoli. Non entrate: Harbin, Bonansea, Scialanca. All. Nica.

ARBITRI: Papadopol, Giardini.

Durata set: 31’, 28’, 26’, 31’ Tot:116’

Spettatori: 2043,

MVP: Jessica Rivero (Honda Cuneo Granda Volley)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Cbf Balducci Hr Macerata

Fondamentale vittoria della CBF Balducci HR che espugna al tie break (il quinto consecutivo giocato in questo fine 2025) il campo della Bartoccini-MC Restauri Perugia, conquistando due punti davvero preziosi in chiave salvezza e salendo a quota 19 in classifica dopo la quarta di ritorno della Serie A1 Tigotà. Match tirato, con tantissimi capovolgimenti di fronte, e vinto con grande tenacia dalle arancionere, guidate dalla MVP Piomboni (entrata a gara in corso, dopo due giorni di stop per influenza) capace di mettere a terra 15 punti e ben 3 ace, cambiando l’andamento sia del secondo che del quinto set. La top scorer del match è Kokkonen (22), sono 6 i muri vincenti di Mazzon (13 di squadra), sono 7 gli ace arancioneri. A Perugia non sono sufficienti i ben 22 muri a segno e i 20 punti di Gardini.

Nel primo set la CBF Balducci HR parte meglio e costruisce il +4 a muro (10-14 e 13-17) ma Perugia proprio con il muro (5 a segno) ribalta la situazione sul 18-17 e ancora sul 21-18 complici anche gli errori in attacco arancioneri (saranno 6 a fine set): le umbre (Perinelli 4 punti con il 57%) tengono il break e chiudono 25-22. La Bartoccini-MC Restauri sulle ali dell’entusiasmo si lancia sul 13-7 (altri 6 muri), poi entra Piomboni al servizio e arriva un maxi parziale arancionero di 0-7 (13-14) che rimette in carreggiata le ragazze di coach Lionetti: da lì in poi è un continuo capovolgimento di fronte, le arancionere arrivano prime al set point (23-24) e chiudono alla quinta occasioni proprio con Piomboni (7 punti con il 62%). Le maceratesi nel terzo provano a scappare (4-9), Perugia rientra dopo i cambi di Giovi (11-11), di nuovo le arancionere salgono sul 18-23 e rintuzzano il tentativo di rimonta umbro fino al 22-25 con Mazzon protagonista (7 punti con l’83%, 2 muri). La Bartoccini-MC Restauri non ci sta e nel quarto prende in mano il parziale sin dai primi punti, con ancora il muro sugli scudi (5) e le maceratesi in difficoltà in fase offensiva: 25-18. Nel quinto set è guerra di nervi: Perugia parte sul 4-0, la CBF Balducci HR non molla e piazza un altro parziale importante con la solita Piomboni (6-8) tenendo poi il break di vantaggio fino in fondo con Kokkonen sugli scudi (13-15).

Coach Giovi schiera Turlà-Markovic, Lemmens-Mazzaro, Gardini-Perinelli, Sirressi libero. Coach Lionetti mette in campo Bonelli-Decortes, Mazzon-Crawford, Kokkonen-Kockarevic, Caforio libero.

Il primo break è di Perugia sull’errore Decortes (4-2), Kokkonen riaggancia in pipe (5-5), Kockarevic a segno (6-6), Mazzon passa, 7-7. Kokkonen diagonale (8-8), Decortes palla sulla riga (9-9), Crawford primo tempo (9-10), Decortes ancora a segno (10-11), muro Kockarevic, 10-12. Crawford ferma Gardini (10-13), ace Kokkonen, 10-14, out Kockarevic (12-14), non riesce la difesa Perugia, 12-15. Mazzon primo tempo (13-16), muro Kockarevic (13-17), risponde Mazzaro (15-17), Markovic contrattacco, 16-17. Altro muro Perugia (17-17), Decortes out (18-17), poi colpo vincente (18-18), Kokkonen sbaglia (20-18), entra Bartolini e mura subito, 21-18. Bonelli inventa il 21-19, Kokkonen passa (22-20), ace Bonelli (22-21), muro Crawford (23-22), fuori asta l’attacco Kockarevic, 25-22.

C’è Ornoch in campo per Kockarevic, Lemmens vince il contrasto a filo rete in apertura di secondo set (4-2), Decortes errore (5-2), Ornoch contrattacco, 5-4. Lemmens non passa (5-5), sull’asta il colpo di Ornoch (7-5), Decortes lungolinea (7-6), Ornoch vincente, 8-7. Markovic lungolinea (10-7), muro Mazzaro (11-7), entra Piomboni per Ornoch, Decortes non passa, 12-7. Gardini contrattacco (13-7), Mazzon a segno (13-8), ace Piomboni (13-9), Kokkonen diagonale, 13-10. Muro Mazzon (13-11), Decortes contrattacco (13-12), ace Piomboni (13-13), entra Fiesoli per Gardini, punto di Caforio su indecisione Perugia, 13-14. Perinelli contrattacco (15-14), tocca l’asta l’attacco Kokkonen (16-14), muro Mazzaro (17-14), Bonelli a filo rete, 17-15. Muro Crawford (17-16), out Perinelli (17-17), Piomboni pipe (17-18), ace Mazzaro, 19-18. Kokkonen vincente (19-19), poi inventa il 19-20, errore arancionero (21-20), Decortes a segno, 21-21. Piomboni mani out 22-22, Fiesoli sbaglia (22-23), rientra Gardini, ancora Piomboni (23-24), errore al servizio Decortes, 24-24. Piomboni a segno (24-25), errore al servizio (25-25), Kokkonen palla in campo (25-26), ancora errore in battuta arancionero, 26-26. Di nuovo Kokkonen (26-27), Perinelli annulla (27-27), entra Kump al servizio, Decortes pallonetto (27-28), chiude Piomboni, 27-29.

Piomboni contrattacco nel terzo set (1-3), ancora lei 2-4, Kokkonen vincente (2-5), Mazzon primo tempo, 2-6. Muro Mazzon (2-7), entrano Ricci in regia e Vanjak opposta con Bartolini al centro, Gardini contrattacco, 4-7. Mazzon a segno (4-8), Gardini sbaglia (4-9), poi vincente a filo rete (6-9), Decortes lungolinea, 6-10. Kokkonen out (9-11), muro Mazzaro (10-11), Decortes errore, 11-11. Crawford sblocca in primo tempo (11-12), Piomboni contrattacco (11-13), Gardini risponde (13-13), entra Ornoch per Decortes, out Perinelli, 13-15. Muro Bonelli (13-16), ace Ornoch (13-17), rientrano Turkà e Markovic, Mazzon trova il 14-18. Kokkonen spinge giù il 15-19, suo anche il 16-20, out Kokkonen (18-20), rientra Decortes, Kokkonen a segno, 18-21. Gardini out (18-22), ace Kokkonen (18-23), muro Markovic (20-23), Piomboni out (21-23), Perinelli mani out (22-23), entra Kockarevic, Decortes passa (22-24), muro Mazzon, 22-25.

Perugia parte bene nel quarto con Markovic (4-1), Decortes mani out (4-2), Mazzon prima errore (6-2) poi muro vincente, 6-3. Kokkonen a segno (8-5), ancora lei in lungolinea (9-6), rientra Kockarevic per Piomboni, la serba a segno, 10-7. Decortes diagonale (10-8), Kockarevic passa (10-9), Perinelli mani out (12-9), poi a filo rete, 13-9. Muro Bartolini (14-9), Decortes vincente (14-10), entra Ornoch al suo posto al servizio, muro Mazzon (14-11), Kockarevic doppio errore (16-11), Mazzon fast, 16-12. Muro Perinelli (17-12), Gardini out (17-13), Kokkonen a segno (18-14), ace Gardini, 21-15. Ornoch a segno (21-16), invasione Perugia (21-17), muro Bartolini (23-17), Kockarevic mani out (23-18), chiude l’errore di Mazzon, 25-18.

Nel tie break di nuovo in campo Piomboni e Decortes, Perinelli trova il 2-0, ancora Perinelli (3-0), Decortes errore (4-0), sbaglia anche Perinelli, 4-1. Mazzon contrattacco (4-2), poi mura (4-3), Piomboni trova il 6-5, toccato l’attacco Kokkonen, 6-6. Out Gardini (6-7), pallonetto Decortes (6-8), entrano Ricci e Vanjak, Kokkonen mani out (7-9), Bonelli inventa l’8-10. Rientrano Turlà e Markovic, muro Mazzaro (10-10), Piomboni a segno (10-11), ancora lei (11-12), ace Piomboni (11-13), Perinelli out (11-14), Perinelli contrattacco (13-14), chiude Kokkonen 13-15.

I protagonisti-

Beatrice Gardini (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Dispiace per la sconfitta e per come è maturata. Siamo partite bene e poi non abbiamo avuto la forza di tenere la partita. Peccato. Un punto muove la classifica, ma con la politica dei piccoli passi si fa fatica. Possiamo comunque risollevarci attraverso il lavoro. Sapevamo che sarebbe stato un campionato duro ».

Nicole Piomboni (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Sicuramente speravamo di non dover affrontare un altro tie-break, anche perché ne avevamo già giocati diversi e un po’ di stanchezza si faceva sentire. Alla fine però ci siamo guardate negli occhi e ci siamo dette di dare tutto fino all’ultimo punto. Sono stati giorni difficili, anche a livello personale, ma la cosa più importante è che ci siamo unite come squadra, abbiamo giocato tutte insieme e questo ci ha permesso di meritarci questa vittoria ».

Il tabellino-

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA - CBF BALDUCCI HR MACERATA 2-3 (25-22 27-29 22-25 25-18 13-15) –

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA: Gardini 20, Mazzaro 13, Markovic 16, Perinelli 17, Lemmens 3, Turla' 1, Recchia (L), Bartolini 8, Ricci 1, Williams, Vanjak, Fiesoli, Sirressi, Kump. All. Giovi.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Kockarevic 6, Mazzon 17, Bonelli 6, Kokkonen 22, Crawford 7, Decortes 15, Caforio (L), Piomboni 15, Ornoch 4, Bresciani, Sismondi, Batte. All. Lionetti.

ARBITRI: Cesare, Clemente. 1217,

Durata set: 28', 33', 30', 24', 17'; Tot: 132'.

MVP:Nicole Piomboni (Cbf Balducci Hr Macerata)

NOTE - Spettatori: 1200

Igor Gorgonzola Novara – Bergamo

La Igor Gorgonzola Novara di Lorenzo Bernardi torna subito al successo al termine di oltre due ore di battaglia con Bergamo: le azzurre si aggiudicano il match in rimonta al tie-break, trascinate da Britt Herbots (decisiva a più riprese e premiata con merito MVP dell’incontro).

Igor costretta a fare a meno di Mims (affaticamento al polpaccio: i tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni) e Baijens e in campo con Tolok opposta a Cambi, Bonifacio e Squarcini al centro, Herbots e Alsmeier in banda e De Nardi libero; Bergamo con Eze in regia e Kipp in diagonale, Manfredini e Meli centrali, Mlejnkova e Bolzonetti schiacciatrici e Armini libero.

Bergamo fa subito break con l’ex Bolzonetti (3-6, diagonale) che firma anche l’ace del 5-10 mentre Novara si affida al muro di Squarcini (7-10) e alla verve di Herbots che va a segno in attacco (9-11) e in battuta (13-14), propiziando il sorpasso azzurro sul 15-14. L’ace di Tolok ribalta tutto (19-16) ma da 21-18 Bergamo recupera 22-22 mantenendo per due scambi il testa a testa, grazie anche al cambio di diagonale principale (23-23). Alsmeier non sbaglia (24-23), Bolzonetti sì e il set si chiude 25-23.

Ancora Bergamo in avvio di secondo set (2-5, errore di Tolok), Herbots concretizza una gran difesa di Squarcini (4-5) ma il servizio di Manfredini vale la nuova fuga ospite sul 5-10 (ace) mentre Bernardi lancia in sestetto Ishikawa. La giapponese firma il -3 (diagonale vincente, 9-12) e due attacchi di Herbots valgono la parità a quota 15 con Bergamo che si riprende poi un break di vantaggio fino al 19-21, quando la neoentrata Melli firma il 21-21 e sfiora il sorpasso; Weske a sua volta entra e fa break (21-23) e poco dopo firma il 23-25 che vale l’1-1

Si riparte testa a testa, con Kipp (6-8, maniout) che duella con Squarcini (ace, 8-8) prima della “spallata” di Bolzonetti che chiude uno scambio combattuto in diagonale, firmando il 10-13 e costringendo Bernardi al timeout. La Igor torna -1 (12-13) ma Bergamo scappa via nuovamente 13-18 e poi 14-20 con il maniout di Mlejnkova mentre tra le azzurre ci sono in campo Alsmeier e Carraro; di fatto è il break che ipoteca il parziale, con Manfredini che conquista il set point in primo tempo (18-24) e Weske, appena entrata, che chiude i conti sul 18-25 in maniout.

Spalle al muro, Novara reagisce e parte forte con Bergamo che ferma il gioco sul 6-4 mentre le azzurre si affidano a Ishikawa che alterna attacchi in parallela (7-5) e in diagonale (8-6) mentre è la solita Herbots a chiudere a muro uno scambio combattuto sull’11-8. Bergamo rientra (11-10) ma Novara ritrova subito il ritmo e scappa 17-11 con Tolok che concretizza una gran difesa di Herbots e Squarcini che alza la voce a muro, mentre Bergamo rivoluziona il sestetto. Ancora Squarcini, con l’aiuto del nastro, per il 22-16, preludio al 25-18 firmato con l’ace da Herbots che manda le squadre al tie-break.

Herbots fa il break in parallela (3-1) ma Meli ricuce a muro (3-3) e innesca un punto a punto rotto dalla “doppietta” di Squarcini che va a segno in primo tempo (7-6) e in battuta (8-6); Manfredini “impatta” (8-8), le squadre arrivano appaiate sull’11-11, Tolok due volte per il 13-11 e poi ancora, dopo il timeout ospite, conquista il match point in diagonale (14-11). Chiude Squarcini, in maniout, sul 15-12.

I protagonisti-

Federica Squarcini (Igor Gorgonzola Novara)- « In questo momento la vittoria è la notizia migliore che potesse esserci, perché per noi è fondamentale arrivare alla partita di Coppa Italia con un risultato positivo che ci permette di metterci alle spalle il k.o. di Chieri. Siamo consce di non vivere un momento brillante e sicuramente questi impegni ravvicinati non ci permettono di lavorare come vorremmo ma questo è un problema con cui devono misurarsi tutte le squadre, dunque non può valere come alibi. Bergamo ha giocato un'ottima partita, noi alla fine abbiamo trovato la chiave per portarla a casa ».

Michaela Mlejnkova (Bergamo)- « Non è stato facile, ma abbiamo saputo fare bene e tenere testa a Novara per lunghi tratti. Come avevamo fatto con Milano, siamo riuscite a strappare punti a un’altra delle grandi del campionato, questa volta in casa sua. E questa deve essere per noi una nuova spinta per continuare a fare bene e per darci sempre più consapevolezza delle nostre capacità ».

Il tabellino-

IGOR GORGONZOLA NOVARA - BERGAMO 3-2 (25-23 23-25 18-25 25-18 15-12) –

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Tolok 25, Alsmeier 3, Squarcini 14, Cambi 1, Herbots 19, Bonifacio 5, De Nardi (L), Ishikawa 9, Melli 1, Mims, Costantini, Baijens, Leonardi (L), Carraro. All. Bernardi.

BERGAMO: Bolzonetti 11, Meli 12, Kipp 16, Mlejnkova 14, Manfredini 11, Eze 3, Armini (L), Weske 5, Mosser 3, Cese Montalvo, Ferrario (L), Micheletti, Carraro, Strubbe. All. Parisi.

ARBITRI: Puecher, Cavalieri.

Durata set: 28', 27', 25', 26', 19'; Tot: 125'.

MVP: Britt Herbots (Igor Gorgonzola Novara)

NOTE - Spettatori: 3050

Eurotek Laica Uyba - Reale Mutua Fenera Chieri '76

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 conquista gli ultimi tre punti del 2025 in palio nella Serie A1 Tigotà imponendosi 1-3 a Busto Arsizio contro l’Eurotek Laica Uyba. Si tratta della vittoria numero 13 in 17 giornate di campionato.

Le ragazze di Negro ottengono il successo in 2 ore di gioco, in una partita combattutissima in cui devono stringere i denti per avere la meglio di un’arcigna Uyba. Vinto 20-25 un primo set sempre condotto, nella seconda frazione le chieresi la spuntano 31-33 dopo 38 minuti chiudendo alla quarta palla set dopo averne annullate cinque alle padrone di casa. Busto non molla e riapre la partita aggiudicandosi 25-19 il terzo parziale. Le biancoblù chiudono i conti nel quarto set che dopo un avvio sofferto (7-2) le vede piazzare il break vincente sul 16-16 per esultare 22-25.

Meritatissimo premio di MVP per Nervini che a un gran lavoro in seconda linea aggiunge 22 punti che fanno di lei la top scorer di serata. In doppia cifra anche Nemeth (21) e Dervisaj-Kunzler (17). A Busto non bastano i 19 punti di Parra e i 18 di Obossa.

Chieri e Busto si ritroveranno al PalaFenera martedì 30 dicembre (ore 20,30) per il quarto di finale di Coppa Italia che mette in palio un posto nella final four di Torino.

Chieri ottiene i primi punti con Nemeth e Nervini (0-2) e, complici diversi errori bustocchi, sale rapidamente a 3-10 (ace di Nervini). Le padrone di casa recupero a 9-12 con Parra e Seki. Time-out di Negro e al rientro in campo Nervini firma in pipe il 9-13. Nelle fasi centrali le biancoblù tornano ad allungare con Nervini e Nemeth, toccando di nuovo il +7 (12-19) dopo un muro di Van Aalen su Battista e un errore di Parra. Barbolini chiama il suo secondo time-out, poi inserisce Gennari per Battista. Busto si riporta sotto con Seki (18-21). Ancora Nervini in pipe sblocca Chieri che poi guadagna 5 palle set dopo un errore di Eckl (19-24). L’ottavo punto personale di Nervini (63% in attacco) concludo la frazione 20-25.

Avvio equilibrato del secondo parziale fino al 5-5 quando Busto con Van Avermaet e Battista sale a 9-6. Negro inserisce Alberti al posto di Gray. Con un muro della neoentrata, Dervisaj e Nervini le chieresi risalgono a 11-10, quindi pareggiano sul 13-13 con Cekulaev. Il 14-13 di Battista manda sulla linea di servizio Obossa che piazza due ace obbligando Negro a fermare il gioco (16-13). Alla ripresa Dervisaj realizza il 16-14 e il 17-16. L’ace di Alberti riporta il punteggio in parità sul 19-19. Dopo otto scambi decisi dal cambio palla, sul 23-23 il punto break di Dervisaj dà alle biancoblù una palla set. La annulla Parra portando il set ai vantaggi (24-24). Seguono azioni combattutissime con grandi difese su entrambi i lati della rete che vedono Busto guadagnare cinque palle set e Chieri altre due, finché al quarto tentativo le biancoblù chiudono 31-33 su errore in attacco di Parra.

Alberti viene confermata nel sestetto di Chieri nel terzo set. Dopo un avvio di nuovo equilibrato. sul 6-5 Degradi dà il cambio a Nervini. Sul 9-8 i punti di Parra e Eckl e un errore di Nemeth valgono il 12-8 per Busto. Negro chiama time-out. Al rientro Dervisaj interrompe il filotto avversario (12-9). Nella seconda parte del set c’è un po’ di tira e molla ma le ragazze di Barbolini mantengono sempre almeno 3 punti di vantaggio e senza particolari problemi conquistano la frazione alla prima palla set con un colpo di Parra all’incrocio delle linee (25-19).

Avvio contratto nel quarto periodo per Chieri che si trova a inseguire 3-1 (muro di Obossa) e 7-2 (muro di Van Avermaet). Con i muri di Cekulaev e Van Aalen (7-5) le biancoblù iniziano a trovare il ritmo, raggiungendo la parità a 10 con Nemeth. Busto ottiene di nuovo un paio di lunghezze di vantaggio, Spirito e compagne restano a contatto, raggiungono di nuovo la parità a 16-16 (Dervisaj) e su battuta di Van Aalen piazzano un break 16-19 con i punti di Nemeth e Dervisaj. Battista sblocca Busto che poi ottiene il 18-19 su errore di Nemeth. Dervisaj realizza il 18-20 da posto 4, poi il suo servizio si ferma sul nastro (19-20). Seguono il 19-21 di Nervini, il 20-21 di Eckl, la battuta in rete di Parra (20-22), il contrattacco vincente di Nervini (20-23) e il mani-out ancora di Nervini (20-24). La prima palla match se ne va su servizio lungo di Nemeth, poi Van Avermaet mura Nervini ed è 22-24. Time-out di Negro e al terzo tentativo Nemeth chiude 22-25.

I protagonisti-

Silke Van Avermaet (Eurotek Laica Uyba)- « Un vero peccato non aver vinto il secondo set, anche se poi devo dire che ci siamo riprese molto bene nel terzo e questo è molto positivo. Dobbiamo pensare a migliorare punto dopo punto, partita dopo partita. In ogni caso credo che abbiamo fatto un grande passo in avanti rispetto al match di Bergamo ».

Stella Nervini (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Era fondamentale per noi conquistare tre punti che contavano tanto per la classifica ma ancora di più in vista della prossima partita di coppa proprio contro Busto. Era importante iniziare questa doppia sfida in maniera aggressiva e tornare a casa con tante sicurezze. Penso sia stata una partita complicata fatta di alti e bassi, un secondo set vinto per il rotto della cuffia, un quarto dove siamo partite molto in svantaggio... Penso si sia vista la forza di noi tutte. Sicuramente non una delle nostre migliori prestazioni ma alla fine quel che conta è fare meglio degli altri, quindi oggi va bene così ».

Il tabellino-

EUROTEK LAICA UYBA - REALE MUTUA FENERA CHIERI '76 1-3 (20-25 31-33 25-19 22-25) -

EUROTEK LAICA UYBA: Seki 3, Parra 19, Eckl 8, Obossa 18, Battista 13, Van Avermaet 9, Pelloni (L), Borsani (L), Diouf, Torcolacci, Metwally, Parlangeli, Gennari, Schmit. All. Barbolini.

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76: Kunzler 17, Gray, Nemeth 21, Nervini 22, Cekulaev 11, Van Aalen 5, Spirito (L), Alberti 4, Degradi 1, Dambrink, Ferrarini, Bah, Antunovic, Bonafede (L). All. Negro.

ARBITRI: Brancati, Verrascina.

Durata set: 23', 38', 25', 25'; Tot: 111'.

MVP: Stella Nervini (Reale Mutua Fenera Chieri '76)

Spettatori: 1725

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 46, Savino Del Bene Scandicci 43, Igor Gorgonzola Novara 39, Reale Mutua Fenera Chieri '76 38, Numia Vero Volley Milano 34, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 29, Eurotek Laica Uyba 20, Bergamo 20, Cbf Balducci Hr Macerata 19, Honda Cuneo Granda Volley 17, Il Bisonte Firenze 15, Wash4green Monviso Volley 15, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 12, Omag-Mt San Giovanni In Marignano 10.

Sabato 3 gennaio 2026, ore 18.00

Cbf Balducci Hr Macerata - Numia Vero Volley Milano



Sabato 3 gennaio 2026, ore 20.30

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Honda Cuneo Granda Volley



Domenica 4 gennaio 2026, ore 16.00

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Eurotek Laica Uyba



Domenica 4 gennaio 2026, ore 17.00

Wash4green Monviso Volley - Il Bisonte Firenze

Bergamo - Reale Mutua Fenera Chieri '76

Savino Del Bene Scandicci - Omag-Mt San Giovanni In Marignano



Domenica 4 gennaio 2026, ore 18.00

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Igor Gorgonzola Novara