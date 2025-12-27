Milano si regala un grande successo su Conegliano

MILANO- Successo strepitoso della Numia Vero Volley Milano che, spinta dal pubblico di un’Allianz Cloud sold out, si impone sulla Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano con il punteggio di 3-1 (22-25; 25-19; 31-29; 25-20). Una pallavolo straordinaria quella messa in campo da Egonu e compagne, che hanno ritrovato il loro ritmo e in poco più di due ore si sono regalate una vittoria dal peso importante: dopo la sconfitta di martedì, sorriso ritrovato per la Numia, che guadagna anche tre preziosi punti in ottica classifica (37 punti per le ragazze di Lavarini), portandosi ad una sola lunghezza dal quarto posto. Dopo una partenza a rallentatore, le rosablu hanno conquistato il secondo set grazie ad un allungo nel finale. Terzo parziale thriller: dopo aver portato il set ai vantaggi, alla sesta occasione è Egonu a chiudere e a portare tutto all’ultimo e decisivo set, vinto poi senza troppe difficoltà. Prestazione monstre di capitan Paola Egonu, che ha chiuso il match con 32 punti e il premio di MVP. In doppia cifra per Milano anche Lanier – 14 punti e 76% di ricezione positiva – e Kurtagic, a referto con 12 punti di cui 5 muri. Positivi anche gli ingressi dalla panchina, con il doppio cambio Miner-Akimova che nella terza frazione ha dato nuova linfa alla Numia. Alla Prosecco Doc non è bastata la solita Gabi ad evitare la prima sconfitta in Regular Season.

Confermato il sestetto visto in campo nell’ultimo turno di campionato per Milano: Bosio in cabina di regia e Egonu sulla sua diagonale, i posti quattro Piva e Lanier, al centro Danesi e Kurtagic, Fersino libero. Conegliano scende in campo con la diagonale Wolosz-Haak, le schiacciatrici Gabi e Zhu, mentre la coppia di centrali è composta da Lubian e Chirichella; libero De Gennaro.

È Conegliano ad avere in mano la situazione in avvio di primo set, con le Pantere che conducono 2-7, ed è sospensione per le padrone di casa. Mette margine l’Imoco che si porta a +6 (5-11), ma i due ace consecutivi di Kurtagic tengono viva la Numia, che con Egonu e Danesi rimane a contatto (13-16). Le venete trovano l’allungo: 15-20 e secondo time-out per coach Lavarini. Il punto dai nove metri di Bosio accorcia le distanze, e il super salvataggio di Fersino – finalizzato da Egonu – vale il 21-22. Il tentativo di rientro della Numia si ferma però sul più bello, con il set che va a Conegliano 22-25.

Nel secondo parziale entra in campo con uno spirito diverso Milano che vola sul 6-2, costringendo coach Santarelli a interrompere il gioco. Si rifà sotto l’Imoco che riporta il set in equilibrio: 8-8 ed è ora la panchina della Numia a chiamare time-out. Procede punto a punto il parziale, ma sono Egonu e compagne a trovare l’allungo che vale il +4 Milano al giro di boa (15-11). Conegliano trova la parità (16-16) e doppio cambio in casa Vero Volley: dentro Miner e Akimova su Bosio e Egonu. Il monster block di Kurtagic fa registrare il +3 (20-17) Numia nel momento decisivo della frazione. Milano mette la freccia e i due punti consecutivi di Danesi regalano alle sue sei palle set: a chiudere è Egonu (25-19) ed è 1-1.

Botta e risposta in avvio di terzo parziale, con il murone di Kurtagic che spezza gli equilibri e porta Milano sul 9-7. Dentro Sillah su Zhu per Conegliano che ritrova il comando (10-11). Torna in testa Vero Volley che si aggiudica il mega rally che vale il +2 (15-13), ma l’Imoco rimane in scia. Ripropone il cambio in diagonale coach Lavarini ma arriva la reazione delle Pantere che rimettono la testa avanti (17-19). Punto a punto nel finale, con l’attacco di Egonu che porta il set ai vantaggi: alla sesta occasione è Milano, con il suo capitano Egonu, a chiudere 31-29.

Nel quarto set confermate Sillah e Fahr tra le fila di Conegliano, che anche in questa prima parte di frazione si trova costretta ad inseguire le meneghine: 7-4 e Santarelli spende il primo time-out a sua disposizione. Il super scambio chiuso di intelligenza da Piva segna il +4 Milano (12-8); le venete corrono ai ripari reinserendo Zuh, ma è ancora la Numia ad avere il set in pugno. A senso unico la seconda metà di parziale, con Vero Volley che è un rullo compressore e con Egonu chiude agevolmente il set (25-20) e si prende i tre punti.

I protagonisti-

Eleonora Fersino (Numia Vero Volley Milano)- « Sono molto contenta per la partita di stasera, per le ragazze, per lo staff, per la società, perché abbiamo dimostrato quello che possiamo fare. Venivamo da un periodo non troppo positivo, con la sconfitta contro Vallefoglia, ma siamo tornati in palestra con la giusta mentalità, con tanta voglia di migliorare e di allenarsi. Nel primo set non siamo partite bene, però abbiamo avuto una reazione, tanto che è finito 25-22. Dopo siamo state brave a imporre il nostro gioco per tutta la partita, nonostante Conegliano abbia comunque fatto bene. Faccio i complimenti alle mie compagne, siamo molto contente ».

Il tabellino-

NUMIA VERO VOLLEY MILANO - PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO 3-1 (22-25 25-19 31-29 25-20) –

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Kurtagic 12, Bosio 1, Lanier 14, Danesi 6, Egonu 32, Piva 9, Fersino (L), Akimova 2, Pietrini, Modesti (L), Cagnin, Gelin, Sartori, Miner. All. Lavarini.

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Wolosz 3, Braga Guimaraes 18, Lubian 10, Haak 15, Zhu 11, Chirichella 6, De Gennaro (L), Sillah 6, Adigwe 2, Fahr 2, Daalderop 1, Munarini, Ewert, Scognamillo (L). All. Santarelli.

ARBITRI: Caretti, Goitre.

Durata set: 28', 30', 38', 27'; Tot: 123'.

MVP: Paola Egonu (Numia Milano)

Spettatori: 5296

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 46 (16 – 1); Savino Del Bene Scandicci 43 (15 – 2); Igor Gorgonzola Novara 39 (14 – 4); Reale Mutua Fenera Chieri ’76 38 (13 – 4); Numia Vero Volley Milano 37 (12 – 5); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 29 (10 – 7); Eurotek Laica Uyba 20 (6 – 11); Bergamo 20 (5 – 12); Cbf Balducci Hr Macerata 19 (6 – 11); Honda Cuneo Granda Volley 17 (6 – 11); Il Bisonte Firenze 15 (5 – 12); Wash4green Monviso Volley 15 (5 – 13); Bartoccini-Mc Restauri Perugia 12 (4 – 13); Omag-Mt San Giovanni In M.No 10 (3 – 14)