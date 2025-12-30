Volley Mercato: Giulia Gennari da Scandicci a Perugia

PERUGIA- La Bartoccini MC Restauri Perugia ha annunciato l’arrivo della palleggiatrice Giulia Gennari, nata a Roma il 23 giugno 1996 e alta 184 cm, che porta con sé una carriera di grande esperienza e successi. Con l’arrivo di Gennari, la Bartoccini MC Restauri Perugia aggiunge esperienza, qualità e leadership in regia, elementi fondamentali per affrontare con determinazione il prosieguo della stagione.

LA CARRIERA-

Giulia ha mosso i primi passi nel volley con l’Ostia Volley Club in Serie B2, per poi approdare al Club Italia dove ha giocato per due stagioni in Serie B1. Successivamente ha vissuto esperienze importanti a Marsala e Pesaro in Serie B1 e A2, consolidando il suo ruolo di palleggiatrice di grande talento.

Nella stagione 2016-2017 ha vestito la maglia del Volley Soverato in A2, prima di approdare all’Itas Città Fiera Martignacco, dove ha completato il percorso in Serie A2 prima di fare il grande salto in Serie A1.

L’ingresso in massima serie avviene con l’Imoco Volley Conegliano, squadra con cui ha giocato tre stagioni consecutive tra il 2019 e il 2022, conquistando titoli importanti sia in Italia che a livello internazionale. Approda poi al Volley Bergamo 1991, dove ha giocato due stagioni sempre in A1, prima di approdare nella scorsa stagione alla Savino Del Bene Scandicci, società con cui ha continuato ad accumulare esperienza ai massimi livelli.

Il palmarès di Giulia Gennari è ricchissimo: ha vinto due Scudetti, tre Coppe Italia di A1, tre Supercoppe italiane, una Champions League e due Mondiali per Club, confermando il suo profilo di atleta di grande qualità e di esperienza internazionale.

Le parole di Giulia Gennari

« Sono molto contenta di questa opportunità e non vedo l’ora di iniziare a lavorare in un ambiente stimolante e in una realtà sportiva di cui ho sempre nutrito stima. Personalmente la vedo come un’opportunità per tornare a giocare con continuità. Sono consapevole delle difficoltà che sta vivendo Perugia, ma sono convinta che i mezzi per poter centrare la salvezza ci sono e io cercherò di dare un’ulteriore mano. Perugia, insieme ci salveremo ».

Le parole del presidente Antonio Bartoccini

« La società ha ritenuto opportuno fare un ulteriore investimento per migliorare il roster e di conseguenza consentire a Giovi di avere una freccia in più al proprio arco ».

Il Saluto di Scandicci a Giulia Gennari

La Savino Del Bene Volley qualche ora prima dell’annuncio dell’accordo tra Gennari e Perugia aveva comunicato di aver raggiunto un accordo con la palleggiatrice Giulia Gennari per la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale. Arrivata alla Savino Del Bene Volley nella stagione 2024-2025, Giulia ha fatto parte del roster biancoblù per una stagione e mezzo, dando il proprio contributo dentro e fuori dal campo. Nel corso della sua esperienza in Toscana, la palleggiatrice romana ha affrontato con grande professionalità anche un periodo complesso, segnato dall’infortunio alla spalla destra occorso nel gennaio 2025 e dal successivo intervento chirurgico nel febbraio dello stesso anno, seguendo con serietà e determinazione l’intero percorso riabilitativo. Con la maglia della Savino Del Bene Volley, Giulia Gennari ha disputato 12 gare di regular season, realizzando 16 punti, 5 ace e 7 muri vincenti, a cui si aggiunge una presenza in CEV Champions League. La società desidera ringraziare Giulia per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati nel periodo trascorso a Scandicci. A lei vanno i ringraziamenti di tutto il club, dello staff e dei tifosi, insieme ai migliori auguri per il prosieguo della sua carriera sportiva e personale. La Savino Del Bene Volley saluta Giulia Gennari con stima e riconoscenza.