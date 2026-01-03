Milano fa la grande a Macerata

MACERATA– Numia Vero Volley Milano in versione corazzata nell'anticipo della 5a di ritorno passa in tre set 0-3 (22-25; 19-25; 18-25) al Fontescodella al cospetto di una Cbf Balducci Hr Macerata che stasera, pur dando il massimo, ha capito presto che era impossibile potercela fare. Lavarini ha sfuttato l'occasione per effettuare, nel corso della partita, numerosi cambi per testare il valore della rosa a sua disposizione e per dare fiato alle titolari in vista dei prossimi impegni agonistici. Spazio dunque alla diagonale Miner-Akimova che ha fatto per intero il proprio dovere.

Dopo un primo set in cui la Numia ha subìto la reazione avversaria nel finale, i due successivi hanno visto le meneghine imporre il loro gioco e prevalere sulle padrone di casa in poco meno di un’ora e mezza. Tre punti importanti quelli guadagnati sul campo di Macerata, che consentono a Vero Volley di salire a quota 40 punti, che valgono il terzo posto momentaneo in classifica in attesa delle restanti partite di questa giornata. MVP del match Rebecca Piva, efficace in ricezione – 80% di ricezione positiva per la numero 25 di Milano – e a segno con 12 punti, gli stessi con cui sono andate a referto anche le compagne Akimova e Lanier. Alle arancionere non sono bastate la finlandese Kokkonen, top scorer della sfida con 15 palloni messi a terra, e la centrale Mazzon, che con le loro prestazioni hanno tenuto botta al gioco meneghino solo fino a metà del secondo set. Ad attendere ora la Numia Vero Volley un grande appuntamento europeo: mercoledì 7 gennaio – ore 17.30 italiane – Egonu e compagne calcheranno il taraflex dell’Eczacibasi Spor Salonu per il terzo turno di CEV Champions League nel big match contro l’Eczacibasi Istanbul.

Nella prima del 2026, novità in casa Cbf Balducci che schiera Bonelli in cabina di regia e Ornoch sulla sua diagonale e le laterali Kokkonen-Piomboni; reparto centrali con Mazzon e Sismondi. Libero Caforio.

Conferme invece per coach Lavarini che scende in campo con la diagonale Bosio-Egonu, le schiacciatrici Piva e Lanier, mentre la coppia al centro è formata da Danesi e Kurtagic; a difendere la seconda linea il libero Fersino.

Nel primo set mantiene un margine di due lunghezze la Numia (6-8), che con gli attacchi di Piva e Lanier trova l’allungo sul 9-13 ed è time-out per la panchina di casa. Macerata riduce il divario, ma il turno al servizio di Egonu e il positivo ingresso di Akimova fanno registrare un parziale di 4-0; Milano torna così a + 4 (14-18) e completa il doppio cambio inserendo Miner. La formazione di coach Lavarini si avvia verso la fine del set, ma le arancionere provano a rimanere vive: annullano tre palle set, ma l’attacco di Egonu mette un punto al primo parziale (22-25).

Botta e risposta in avvio di secondo parziale con Milano che non riesce ad imporre il suo gioco e a contrastare la buona prova delle avversarie che sul 12-11 trovano il sorpasso. Pesca ancora dalla panchina la Numia, con il doppio cambio Miner-Akimova, ma Macerata prende fiducia e si porta a +2 (15-13) costringendo le ospiti ad interrompere il gioco. Con una positiva Akimova e grazie a qualche errore di troppo delle marchigiane, Milano rimette la testa avanti e inizia la corsa alla conquista del parziale. Prova a correre ai ripari la Cbf Balducci, con l’ingresso della diagonale Batte-Kockarevic, ma procede a senso unico il finale del set con i terminali d’attacco milanesi autori di un’efficace prestazione che consente alla Numia – con il pallone messo a terra da Piva – di chiudere 19-25.

Nel terzo set confermata la diagonale Miner-Akimova per le ospiti, che alla prima sospensione del set, chiamata da coach Lionetti, sono avanti 8-11. Ottimo l’ingresso in campo di Sartori che dai nove metri mette in difficoltà la seconda linea arancionera e permette alle sue di trovare il massimo vantaggio (10-17). Monologo Milano nella seconda parte della frazione, ma la Cbf Balducci, spinta dal suo pubblico, trova una timida reazione (parziale di 4-0 e 16-22). A chiudere la pratica è la copertura d’istinto di Cagnin (18-25) che vale lo 0-3 Milano.

I protagonisti-

Alessia Mazzon (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Nessun rammarico, perché abbiamo dato davvero tanto. Forse potevamo fare qualcosa in più in alcuni fondamentali, come copertura e difesa, ma credo che abbiamo offerto un grande spettacolo al nostro numerosissimo pubblico e questo ci rende molto orgogliose della prestazione. Giocare una partita di questo livello contro una delle squadre al vertice della classifica ci dà sicuramente fiducia e consapevolezza di chi siamo e di quello che possiamo diventare. Sono convinta che questa squadra abbia grandi margini di crescita e i mezzi per fare davvero molto bene ».

Rebecca Piva (Numia Vero Volley Milano). « È stata una partita importante per noi: abbiamo portato a casa i tre punti ed era il nostro obiettivo. Sapevamo che qui in casa loro non sarebbe stata una partita facile, contro una squadra che sta giocando bene. Siamo state brave, abbiamo approcciato bene la gara e ci siamo conquistate punti importanti per la classifica ».

Il tabellino-

CBF BALDUCCI HR MACERATA – NUMIA VERO VOLLEY MILANO 0-3 (22-25; 19-25; 18-25)

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Batte, Sismondi 3, Kokkonen 15, Kockarevic, Bonelli, Mazzon 13, Piomboni 6, Ornoch 6, Caforio (L). N.E.: Bresciani, Crawford, Decortes. All. Lionetti.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Miner 1, Bosio 4, Modesti, Sartori, Danesi 4, Kurtagic 9, Cagnin, Lanier 12, Egonu 5, Akimova 12, Piva 12, Fersino (L). N.E.: Gelin (L), Pietrini. All. Lavarini.

ARBITRI: Giardini, Cecconato

Durata set: 24′, 26′, 26′. Tot. 84′.

MVP: Rebecca Piva (Numia Milano)

Spettatori: 2000