Conegliano batte Novara, vincono Scandicci Chieri, Vallefoglia e Firenze  

La domenica si apre con il settimo successo consecutivo in campionato della Megabox Ond. Savio Vallefoglia, che supera anche l’Eurotek Laica Uyba e lo fa con un convincente 3-0 davanti al pubblico di casa. Partita molto equilibrata quella del PalaMegabox, come dimostrano i tre set terminati tutti con il minimo scarto possibile: 29-27 nel testa a testa del primo set, vantaggi anche nel 26-24 del secondo e infine 25-23 nel terzo. Concentrata e lucida la formazione di coach Pistola, condotta al successo dal solito contributo delle laterali: 15 punti per Bici e Ungureanu, 13 per Omoruyi. Per le bustocche, 14 punti da Obossa e 12 a testa per Battista e Parra.

Altra vittoria per 3-0 ma più agile per la Savino Del Bene Scandicci, che tolto il 25-23 del terzo parziale, non permette all’Omag-Mt San Giovanni in Marignano di superare quota venti (primo set chiuso a 17, secondo a 18). Tre punti conquistati grazie alla preziosa regia dell’MVP Ognjenovic, al secondo premio consecutivo dopo quello di Santo Stefano. Doppia cifra per Antropova (16), Skinner (13) e Nwakalor (13, 5 muri) tra le ragazze di coach Gaspari, mentre è sempre Zhuang (12) la migliore in campo tra le romagnole.

Nello scontro diretto nelle retrovie della classifica, successo pesante de Il Bisonte Firenze, che espugna in quattro set il Pala Bus Company della Wash4Green Monviso Volley. Una gara marchiata a fuoco da Knollema, semplicemente inarrestabile: 29 punti per la schiacciatrice olandese a disposizione di coach Chiavegatti, con il 55% di efficienza in attacco. All’iniziale vantaggio delle bisontine (21-25), le pinelle hanno risposto con il pareggio nel secondo set (25-20) ma sono poi capitolate cedendo malamente in terzo (14-15) e arrendendosi solo ai vantaggi (24-26) nel quarto. Per coach Nica 22 punti di Davyskiba.

Tie-break mozzafiato nello scontro in zona Playoff tra Bergamo e la Reale Mutua Fenera Chieri. Dopo aver subito due volte l’iniziativa delle padrone di casa, avanti nel primo e nel terzo set prima dei pareggi collinari, le ragazze di coach Negro prendono l’iniziativa nel decisivo set corto e se lo portano a casa con il punteggio di 10-15. Anche in questo caso, premiata una regista a fine partita, Van Aalen, pulita e ordinata al palleggio. A tabellino, 19 punti a testa per Kipp e Kunzler, Mlejnkova si ferma a 16 e Németh a 13.

Infine, prova di forza della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, che torna al successo in campionato dopo il k.o. contro Milano e lo fa alla grande, superando 3-1 l‘Igor Gorgonzola Novara, che sarà avversaria anche in Semifinale di Coppa Italia. Tre punti tutt’altro che scontati per le pantere di coach Santarelli, arrivati in rimonta dopo l’iniziale 0-1 delle novaresi (23-25). Tornate in campo, le trevigiane dominano il secondo set (25-13) e controllano il terzo (25-18) prima di vivere un intenso testa a testa nella quarta frazione, terminato 29-27 anche per merito di una Gabi devastante da 10 punti nel parziale e 25 totali. Il premio di MVP va però a Wolosz, che torna centrale mandando in doppia cifra anche le altre quattro compagne: Haak (24), Sillah (12), Fahr (11, 4 muri) e Chirichella (10, 3 muri). Muro determinante per l’esito della sfida, nonostante una Tolok eccezionale da 31 punti per coach Bernardi. Nel prepartita, omaggio floreale per Monica De Gennaro, miglior giocatrice del 2025.

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Eurotek Laica Uyba

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia vince in tre set sulla Eurotek Busto Arsizio: una vittoria meritata, giunta al termine di un incontro equilibrato, dove le avversarie hanno sempre saputo reagire agli strappi delle ragazze di Andrea Pistola per poi cedere nei finali punto a punto. Nel primo set, recuperato dal 18-22, le farfalle hanno avuto anche un set-point sul 27-26, poi annullato da Bici. Con la vittoria di oggi le biancoverdi consolidano il sesto posto e arrivano nella migliore condizione di spirito alla trasferta di Challenge Cup del prossimo giovedì in Ungheria. Per Busto Arsizio, che ha schierato per l’ultima volta Silke Van Avermaet, la sconfitta è più che onorevole e conferma il buon momento di forma della squadra, gagliarda a Chieri nei Quarti di finale di Coppa Italia. Quattro in doppia cifra per la Megabox (Ungureanu e Bici a 15, Omoruyi a 13 e la Mvp Butigan a 10), mentre tra le farfalle spiccano Obossa con 14 punti e le due bande Battista e Parra con 12 punti.

Ungureanu, preferita a Giovannini, parte forte dai 9 metri nel primo set con 2 ace consecutivi (5-2); Battista tiene vicina la UYBA (7-5), ma i muri di Ungureanu e Butigan portano all’11-6. Obossa risponde con la stessa moneta (12-8), ma Bici e Candi riallungano (15-9 dentro Schmit e Diouf fino al 19-14); Parra con una doppietta cerca il recupero (17-13), poi mura il 19-15, Obossa con due punti in fila trova il 21-18. Van Avermaet e Battista ci sono e la UYBA è a -2 (22-20 dentro Gennari per Battista), Vallefoglia vola sul 24-21 ma Torcolacci pareggia (24-24). Alice annulla ancora (25-25), Parra risponde a Bici (26-26), serve bene e propizia il 26-27 di Obossa (6 punti nel set). Omoruyi ribalta a muro (28-27), Obossa spara largo il 29-27.

Nel secondo set Barbolini riparte con il 6+1 iniziale e l’avvio è equilibrato (3-4); sui servizi di Obossa la UYBA prova la fuga (4-7), Parra firma la doppietta che porta al 5-9, Battista fa 5-10 e 6-11. Gli ace di Candi e Bici riportano Vallefoglia a -2 (10-12), l’errore di Obossa vale il 13-14. Omoruyi pareggia a muro (15-15 dentro Lazaro al palleggio per la Megabox), Ungureanu supera (17-16, dentro Schmit e Diouf). Proprio Diouf, con Battista, ribalta (17-18), Bici regala il 18-19 e il 18-20 (rientrano Seki e Obossa); Butigan risponde a Parra (21-21), Omoruyi alza il livello (23-23), Candi trova set-ball (24-23), Bici chiude 26-24.

Nel terzo set: Pistola conferma Lazaro in regia, l’avvio è ancora equilibrato (3-3), ma Candi inchioda il 5-3 che prova a lanciare le padrone di casa. Omoruyi si esalta a muro (8-4), Obossa regala il 10-5, Parra a muro e Obossa in attacco provano a riaccendere la luce (10-8). Torcolacci (doppietta) fa 11-10, ma Ungureanu riaccelera presto (due punti in fila per il 14-10). Butigan e Omoruyi allungano ancora (17-12, dentro Schmit e Diouf), Van Avermaet prova il recupero (17-14), ma ora Vallefoglia è ben indirizzata verso i tre punti (dentro Gennari per Battista). Nel finale però Parra serve bene, Gennari passa da posto 4 e i giochi si riaprono (23-22). Non basta, perché Bici e Omoruyi la chiudono 25-23.

I protagonisti-

Bozana Butigan (Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)- « Sono molto contenta di giocare assieme alle mie compagne, in campo mi trovo benissimo con loro, c’è tanta fiducia reciproca tra noi e questo rende tutto più facile. Stasera la cosa fondamentale è avere vinto e aver portato a casa tre punti ».

Valentina Diouf (Eurotek Laica Uyba)- « C'è molto rammarico, credo che dobbiamo tornare in palestra, metterci lì e ritrovare il nostro miglior gioco. Sappiamo di essere una squadra dal grande atteggiamento, una squadra che non molla mai, ma oggi non siamo riuscite a replicare la partita dell'andata ».

Il tabellino-

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA – EUROTEK LAICA UYBA 3-0 (29-27 26-24 25-23) –

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Candi 6, Bici 15, Ungureanu 15, Butigan 10, Bartolucci, Omoruyi 13, De Bortoli (L), Laza’ro Castellanos 1, Thokbuom, Mitkova (L), Giovannini, Carletti, Stoyanova, Feduzzi. All. Pistola.

EUROTEK LAICA UYBA: Seki 2, Parra 12, Torcolacci 6, Obossa 14, Battista 12, Van Avermaet 6, Pelloni (L), Gennari 3, Diouf 1, Eckl, Metwally, Parlangeli (L), Schmit. All. Barbolini.

ARBITRI: Clemente, Lot.

Durata set: 36′, 30′, 31′; Tot: 97′.

MVP: Bozana Butigan (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

Spettatori: 1012.

Wash4green Monviso Volley - Il Bisonte Firenze

Quando si dice tre punti di importanza capitale, si intende esattamente quello che è successo al Pala Bus Company: contro una rivale diretta per la salvezza, la Wash4Green Monviso Volley, Il Bisonte Firenze ha ottenuto un successo pieno al termine di una partita tiratissima, in cui ha saputo reagire dopo un secondo set perso piuttosto nettamente e ha poi trovato nel finale del quarto quel coraggio e quel cinismo che altre volte erano mancati, annullando anche un set point prima di chiudere il match. La trascinatrice assoluta è stata Jolien Knollema, MVP dall’alto dei suoi 29 punti col 55% di efficienza in attacco, ma oggi è stato fondamentale il contributo di tutte le ragazze, da chi è partita titolare a chi è entrata dalla panchina: il primo dei quattro scontri salvezza di fila va all’archivio nel modo migliore, con una classifica che dice + 6 sul penultimo posto, ma adesso bisogna continuare su questa strada perché il lavoro da fare è ancora lungo.

Coach Chiavegatti, con Villani ancora non al meglio, schiera Agrifoglio in palleggio, Bukilić opposto, Tanase e Knollema in banda, Acciarri e Malešević al centro e Valoppi nel ruolo di libero, mentre Nica risponde con Battistoni in regia, Harbin opposto, D’Odorico e Davyskiba in posto quattro, Sylves e Dodson al centro e Moro libero.

Il Bisonte parte concentrato e con un buon lavoro a muro-difesa piazza il primo allungo (4-7) con la diagonale stretta di Bukilic e il muro di Acciarri, poi Sylves accorcia, ma Firenze riparte, ritrovando il + 3 con l’ace di Acciarri (8-11) e poi il + 5 con il bell’attacco di Knollema (9-14), e costringendo Nica al time out: la chiacchierata produce la reazione immediata del Monviso che si riporta sul 13-14, e allora è Chiavegatti a fermare il gioco, anche se subito dopo un’invasione di Knollema vale il 14-14. Malesevic col primo tempo interrompe l’emorragia (14-15), poi Tanase trova il nuovo break col muro del 15-17, e dopo i due attacchi di fila di Knollema (19-21) Nica spende il secondo time out: al rientro Acciarri trova l’ace del 19-22, poi sul 20-22 entra Bussoli per Sylves in battuta, ma Firenze tiene bene in cambio palla e alla fine è Tanase a chiudere 21-25.

Nel secondo c’è Malual al posto di Harbin e il primo break è di nuovo di Firenze (4-6 con Malesevic), ma in un amen Monviso ribalta con Davyskiba (8-7), e dopo i due attacchi successivi di D’Odorico e Malual (10-7) Chiavegatti decide di parlarci su: sul 12-9 entra Zuccarelli per Bukilic ma Malual allunga ancora (14-9), poi sul muro di Dodson (16-10) entra Morello in regia per Agrifoglio, ma il gap si allarga fino al 19-12 con Malual. Sembra finita, invece punto dopo punto le bisontine hanno la forza di riportarsi sul 22-20 anche grazie a qualche errore delle pinelle, ma nel momento decisivo Davyskiba chiude uno scambio lunghissimo (23-20), e poi Dodson e la stessa Davyskiba firmano il 25-20.

Nel terzo rimane in campo Morello, e l’inizio del parziale è super (1-6 sul turno in servizio della stessa Morello), con Nica che deve fermare subito il gioco: Acciarri allunga col primo tempo del 3-9 e poi col muro del 4-11, sull’errore di Davyskiba (6-14) Nica spende anche il secondo time out, ma Il Bisonte gestisce perfettamente l’ottimo gap a favore e Knollema chiude 14-25.

Nel quarto Firenze non riesce a tenere l’inerzia, con due errori di Bukilic e Knollema che favoriscono il 6-3 per Monviso e il conseguente time out di Chiavegatti, poi Knollema si mette in proprio con attacco e ace e Malesevic impatta col muro del 6-6: Sylves riallunga col primo tempo dell’11-9, Acciarri pareggia subito con la fast dell’11-11, poi è Malesevic a trovare il break col muro su Dodson (13-15), e sulla successiva invasione di Dodson (13-16) Nica decide di fermare il gioco. Monviso non molla e torna subito in parità con Malual e Davyskiba (16-16), Dodson addirittura sorpassa col muro del 17-16, poi Tanase attacca out (19-17) ma le bisontine hanno di nuovo la forza di rimontare e Bukilic trova il 19-19, con Malual che sbaglia la pipe (19-20) e Nica che spende il secondo time out: la chiacchierata porta ancora i suoi frutti (21-20 con D’Odorico), poi si gioca punto a punto fino al 23-23, quando Acciarri sbaglia la battuta e Malual la imita sul set point dopo il time out di Chiavegatti (24-24), poi è Knollema a prendere la squadra in mano, sfruttando il lavoro a muro-difesa delle compagne per chiudere con i due attacchi decisivi (24-26).

I protagonisti-

Silvia Bussoli (Wash4green Monviso Volley)- « Oggi per noi era una partita importantissima. C’è tanto rammarico. È mancata forse un po’ di lucidità soprattutto nel quarto set e quel brio in più che ci avrebbe permesso di andare al tie break ».

Federico Chiavegatti (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « C’è poco da dire, le ragazze sono state veramente grandissime. Sono state brave a rientrare in partita nel finale del set che ci era un po’ scappato via e poi a ripartire forte in quello successivo, ma sono state brave anche ad avere tanto coraggio nei colpi non solo quando eravamo nettamente in vantaggio, ma anche alla fine del quarto set, quando i palloni scottavano. Abbiamo fatto un gran lavoro a muro-difesa e anche in battuta, abbiamo messo grande pressione al Monviso e quindi devo fare i complimenti a tutti: a chi ha giocato tutta la partita, a chi un solo punto, a chi era fuori e ha dato una mano e anche allo staff ».

Il tabellino-

WASH4GREEN MONVISO VOLLEY – IL BISONTE FIRENZE 1-3 (21-25 25-20 14-25 24-26) –

WASH4GREEN MONVISO VOLLEY: D’odorico 14, Sylves 8, Harbin 1, Davyskiba 22, Dodson 9, Battistoni, Moro (L), Malual 14, Bussoli, Akrari (L), Siftar, Rapello, Scialanca, Bridi. All. Nica.

IL BISONTE FIRENZE: Tanase 11, Acciarri 12, Agrifoglio, Knollema 29, Malesevic 6, Bukilic 10, Valoppi (L), Morello 2, Colzi, Lapini (L), Zuccarelli, Kacmaz, Bertolino, Villani. All. Chiavegatti.

ARBITRI: Serafin, Zavater.

Durata set: 27′, 29′, 21′, 32′; Tot: 109′.

MVP: Jolien Knollema (Il Bisonte Firenze)

Spettatori: 980

Bergamo - Reale Mutua Fenera Chieri '76

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 debutta nel 2026 strappando un sudato successo al quinto set a Bergamo. Si tratta della seconda affermazione di fila al tie-break dopo quella ottenuta il 30 dicembre in Coppa Italia su Busto.

Contro una Bergamo che si conferma in ottima forma e gioca una partita aggressiva mettendo tanta pressione a Chieri, Spirito e compagne impiegano due ore e un quarto per esultare in rimonta 2-3 dopo aver annullato nel quarto un match-point alle padrone di casa. Una vittoria sudata e dispendiosa, fisicamente e mentalmente, che porta più volte coach Negro a rivedere il sestetto con diverse sostituzioni.

Perso 25-20 un primo set segnato da troppi errori, Chieri porta il match sull’1-1 aggiudicandosi la seconda frazione 22-25, ma poi si lascia 25-19 il terzo parziale. Nel quarto set le chieresi annullano un match point a Bergamo prima di imporsi 24-26. Senza storia o quasi il tie-break che Chieri fa suo 10-15.

Al termine della partita Sarah Van Aalen ottiene l’ennesimo premio stagionale di MVP. La miglior realizzatrice è Dervisaj che mette a segno 19 punti, tanti quanti Kipp dall’altra parte della rete. In doppia cifra fra le biancoblù anche Nemeth (13) e Nervini (11).

Aprono il match due errori chieresi in attacco e un tap-in di Mosser (3-0). Il servizio lungo di Manfredini dà il primo punto a Chieri (3-1). Negli scambi successivi l’inerzia resta favorevole a Bergamo e sul 7-3 Negro chiama il primo time-out. L’interruzione del gioco non spezza il ritmo delle orobiche che, avvantaggiate da altri errori biancoblù, compiono un ulteriore allungo da 12-8 a 15-9. Negro sostituisce Nemeth con Dambrink e sul 19-11 Nervini con Degradi. Un errore in attacco di Kipp (19-12) apre un filotto favorevole a Chieri che in un batter d’occhio risale a 19-16 con Dambrink e Dervisaj. Dopo il cambio di diagonale con gli ingressi di Carraro e Weske e l’inserimento di Bolzonetti per Mosser le padrone di casa si sbloccano con un attacco di Weske (20-16), che poi sigla pure il 21-16 con un muro su Degradi. Nel finale le chieresi non riescono più a riavvicinarsi e alla prima palla set Kipp chiude 25-20.

Nel secondo set Negro conferma Dambrink opposto a Van Aalen e rimanda in campo Nervini. Rispetto al primo set l’avvio è molto più equilibrato e sull’8-8 l’errore in attacco di Meli dà a Chieri il primo vantaggio nel match. Sul 13-12 due attacchi di Nervini, un ace di Dervisaj aiutato dal nastro, un muro di Gray su Kipp e la diagonale di Dambrink fruttano un break biancoblù a 13-17. Cervellin effettua tre cambi inserendo Carrara, Weske e Bolzonetti. Bergamo ricuce a 18-20 (Bolzonetti) e 21-22 (Mlejnkova). Dopo il secondo time-out di Negro l’errore in battuta di Meli fa respirare Chieri (21-23). Dervisaj con un gran muro su Kipp realizza il 21-24. Mlejnkova annulla la prima palla set, quindi ancora Dervisaj firma in diagonale il 22-25.

Nel terzo parziale sul 5-4 Chieri piazza tre punti con Nervini e Dambrink che la porta a 5-7. Due azioni dopo Alberti rileva Gray. Bergamo impatta a 10 con un primo tempo di Meli che poi realizza anche l’11-10 con un muro di Nervini. Seguono un attacco vincente di Kipp, un’incomprensione sotto rete fra Van Aalen e Cekulaev e un errore di Nervini, ed è 14-10. Negro inserisce Degradi al posto di Nervini. Nella seconda parte della frazione il distacco resta pressoché invariato e alla prima palla set l’attacco di Meli chiude 25-19.

Nel quarto set Negro torna al sestetto iniziale, con Nemeth e Gray in campo. Sull’1-1 un proficuo turno di battuta di Eze, che realizza anche due ace, frutta un break a 6-1. Il coach chierese prima chiama time-out, poi inserisce Degradi al posto di Dervisaj. Con cinque punti consecutivi Nemeth riporta Chieri a contatto (7-5). Dopo l’8-5 di Kipp un problema tecnico al tavolo del segnapunti causa una sospensione della partita di diversi minuti. Alla ripresa la rimonta chierese si concretizza sul 14-14 con un muro di Van Aalen su Mlejnkova, e col primo vantaggio sul 15-16 firmato Nemeth. Le biancoblù salgono a +2 con Nemeth (17-19). Sul 18-10 Dervisaj rientra al posto di Degradi. Bergamo pareggia a 20 con Weske e si riporta avanti 23-22 con Kipp. Cekulaev firma in fast il 23-23. Mlejnkova guadagna una palla match per Bergamo (24-23), vanificata dalla stessa Mlejnkova che contrattacca lungo. Nei due scambi successivi due muri di Gray, su Mlejnkova e Kipp, portano l’incontro al quinto set.

Chieri parte forte nel tie break salendo in fretta a 0-4 (ace di Dervisaj). Kipp sblocca Bergamo che poi rimette tutto in discussione pareggiando a 4 con Bolzonetti. Al cambio campo le biancoblù conducono 6-8 (Nervini). Sul 7-9 Chieri raddoppia il distacco grazie a un errore di Manfredini e alla diagonale vincente di Dervisaj (7-11). Nel finale le ragazze di Negro controllano bene e s’impongono 10-15 alla seconda palla match su servizio lungo di Manfredini.

I protagonisti-

Roberta Carraro (Bergamo)- « Siamo partiti forte, spinti dal nostro pubblico e siamo andati vicino a un grande risultato. Purtroppo nel finale Chieri è riuscito a prenderci e a ribaltare la sfida. Stiamo però crescendo di partita in partita, siamo sempre più ordinati e credo che il punto conquistato contro una squadra di alta classifica sia comunque un bel segnale ».

Sarah Van Aalen (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Bergamo ha giocato molto bene e ci ha messo tanta pressione per tutta la gara. Sono orgogliosa per come siamo riuscite a rientrare in partita dopo aver annullato un match point a Bergamo. Abbiamo iniziato molto bene il tie-break e sono davvero felice che anche una giornata così difficile si sia conclusa per noi con una vittoria ».

Il tabellino-

BERGAMO – REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 2-3 (25-20 22-25 25-19 24-26 10-15) –

BERGAMO: Manfredini 7, Eze 3, Mosser 4, Meli 8, Kipp 19, Mlejnkova 16, Armini (L), Bolzonetti 12, Weske 7, Strubbe, Cese Montalvo, Ferrario (L), Micheletti, Carraro. All. Cervellin.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Nemeth 13, Nervini 11, Cekulaev 8, Van Aalen 4, Kunzler 19, Gray 6, Spirito (L), Dambrink 9, Degradi 6, Alberti 2, Bonafede (L), Ferrarini, Bah, Antunovic. All. Negro.

ARBITRI: Piana, Papadopol.

Durata set: 21′, 24′, 24′, 35′, 14′; Tot: 118′.

MVP: Sarah Van Aalen (Reale Mutua Fenera Chieri ’76)

NOTE – Spettatori: 3183

Savino Del Bene Scandicci - Omag-Mt San Giovanni In Marignano

La prima sfida del nuovo anno sorride alla Savino Del Bene Volley che si impone in tre set contro la Omag-Mt San Giovanni in Marignano davanti al pubblico amico del Pala BigMat.

Un match condotto sin dai primi punti da parte di Ognjenovic e compagne, capaci di mettere in mostra il proprio gioco in tutti e tre i parziali disputati. Se nel primo set le ragazze di coach Gaspari hanno preso il largo senza esitazioni (25-17), nella seconda frazione le ospiti sono partite forti con Zhuang (5 punti nel set) salvo farsi recuperare e in seguito superare dalle padrone di casa, molto ordinate nella fase di muro-difesa (25-18).

Il terzo parziale è quello più combattuto, in cui la Omag-Mt San Giovanni In Marignano battaglia intensamente per tutto il set portandosi anche in vantaggio grazie a Nardo (19-20), ma sul finale sono Nwakalor e Franklin a fare la differenza e chiudere il match (25-23).

MVP dell’incontro è la palleggiatrice serba Maja Ognjenovic, che ha diretto come di consueto al meglio l’attacco toscano, in cui hanno brillato Antropova (16), Nwakalor e Skinner (13). Per le ospiti chiudono in doppia cifra Zhuang (12), Bracchi e Kochurina (10).

A livello statistico la Savino Del Bene Volley ha murato con più efficacia (10-5), mentre il computo dei punti al servizio è in equilibrio (4-4). Inoltre, nonostante le toscane abbiano attaccato al meglio (48%-40%), la Omag-Mt San Giovanni In Marignano ha registrato percentuali migliori in ricezione (52%-63%).

La Savino Del Bene Volley schiera il 6+1 composto da Ognjenovic al palleggio e Antropova come opposta, la coppia Franklin e Skinner come schiacciatrici con al centro il duo azzurro Graziani-Nwakalor. Il libero è Brenda Castillo.

La squadra di coach Bellano risponde con Straube in regia e Ortolani nel ruolo di opposta, in posto 4 la coppia Nardo e la cinese Zhuang mentre al centro Kochurina e Caruso. Il libero è Panetoni.

Giocano a braccetto le due formazioni ad inizio match (6-6). Il muro di Nwakalor segna il primo +3 biancoblù, in allungo poi con Skinner (12-7). Prosegue la marcia della Savino Del Bene Volley con Antropova protagonista (19-12). L’errore di Zhuang regala il set point alle padrone di casa, capaci di sigillare il parziale con Skinner (25-17).

Avvio più deciso per le romagnole nella seconda frazione (0-3) ma il divario è immediatamente riassorbito (5-5). La pipe di Skinner propizia l’allungo delle sue (8-5), sempre a +3 dopo l’ace di Antropova (12-9). Dopo una fase centrale di set punto a punto, riprendono il largo le padrone di casa (19-14). Sul finale è Franklin a portare le toscane a set point che chiudono in proprio favore sull’infrazione a rete delle ospiti (25-18).

Ancora in controllo Ognjenovic e compagne nella terza frazione e primo time-out per coach Bellano (8-4). Provano a rientrare le romagnole, capaci di impattare a quota 10 con Bracchi. L’errore al servizio di Edinara propizia il break toscano (14-12), ma la Omag-Mt San Giovanni In Marignano rimane in scia e pareggia con Nardo (19-19). Due conclusioni di Nwakalor riportano avanti le padrone di casa e indirizzano di fatto la fase finale di match: la diagonale di Franklin chiude la contesa (25-23).

I protagonisti-

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Ci aspettavamo una gara complicata: innanzitutto perché San Giovanni, con gli innesti del mercato di riparazione, ha sicuramente accresciuto il proprio bagaglio tecnico; poi perché ripartire dopo la sosta, dopo una partita di Coppa Italia e un ciclo di gare molto intenso, non è mai semplice né scontato. Per questo il risultato ottenuto oggi è importante. Le ragazze sono state molto brave e aggressive nei primi due set. Nel complesso oggi non siamo state bellissime per tutta la partita, non tanto nelle nostre dinamiche di gioco quanto per qualche incertezza nella quale siamo incappate. Va bene così, perché ci sono spunti di lavoro. Adesso la testa va subito alla partita con il Vakifbank, dove servirà la miglior Savino Del Bene Volley per giocare contro quella che è una grande squadra ».

Il tabellino-

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 3-0 (25-17 25-18 25-23) –

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ognjenovic 2, Skinner 13, Nwakalor 13, Antropova 16, Franklin 7, Graziani 4, Castillo (L), Ribechi (L), Weitzel, Ruddins, Mancini, Bechis, Bosetti, Traballi. All. Gaspari.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Ortolani, Zhuang 12, Kochurina 10, Straube, Bracchi 10, Caruso 3, Tellone (L), Brancher 4, Nardo 3, Nicolini 1, Parini, Piovesan, Panetoni (L), Wilson. All. Bellano.

ARBITRI: Scotti, Salvati.

Durata set: 20′, 24′, 27′; Tot: 71′.

MVP: Maja Ognjenovic (Savino Del Bene Scandicci)

Spettatori: 1763.

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Igor Gorgonzola Novara

Domenica di grande spettacolo al Palaverde, la Prosecco DOC A.Carraro Imoco Conegliano ospita l’Igor Gorgonzola Novara per la 5a giornata di ritorno della Regular Season della Serie A1 Tigotà. Tutto esaurito al Palaverde per il big match, il terzo sold out stagionale vede di fronte due delle grandi del campionato italiano. Volley di primo livello ed emozioni negli intervalli tra set: nel palazzetto risuonano le note del sassofonista friulano Charlie Sax, mentre nei time-out c’è sempre l’energia del cowboy di Old Wild West con il suo spara-magliette. Nella prima partita casalinga del nuovo anno non saranno solo le Pantere a scendere in campo ma anche “la bontà”. Domenica 4 gennaio si terrà il primo Social Day Cuoredarena del 2026 (il secondo della stagione): “La Bontà scende in campo” con gli amici dell’Aipd Marca Trevigiana e i loro biscotti Golosi. Madrine di giornata Isabelle Haak, Merit Adigwe, Cristina Chirichella, Sarah Fahr e Jenna Ewert.

Coach Daniele Santarelli sceglie Wolosz in regia e Haak opposta, Gabi e Sillah sono le schiacciatrici, Fahr e Chirichella le centrali, De Gennaro è il libero. Applausi a scena aperta anche per “Moki”, premiata nel pre-gara con un simbolico mazzo di fiori dal presidente Piero Garbellotto come miglior giocatrice del mondo 2025, riconoscimento di VolleyballWorld. In panchina c’è il libero classe 2008 Alessia Forte, Marina Lubian è assente per un problema alla caviglia. Nell’altra metà campo, coach Lorenzo Bernardi schiera Cambi, Tolok, Herbots, Ishikawa, Bonifacio, Squarcini, De Nardi è libero.

In avvio è Novara a portarsi avanti, le Pantere si mettono in moto e trovano ritmo con l’energia dei colpi di Gabi (8-10). Chirichella viene ingaggiata spesso e volentieri con la fast da Wolosz (13-17, 8 punti in combinata per le due centrali nel primo set), sono i tre muri di fila di Gabi e Fahr e rimettere definitivamente in carreggiata le Pantere (18-19). Daalderop garantisce presenza ed energia in difesa, Sillah fissa il pari a quota 20: Scognamillo entra al servizio, Zhu per rinforzare la prima linea, dopo set point annullato dalla Prosecco DOC è Novara a portarsi avanti (23-25).

Vantaggio e break point Pantere firmato da Chirichella a inizio secondo set (3-1, doppia cifra con 3 muri per la partenopea, 10 centri con il 66%), con un 5-0 di parziale De Gennaro e compagne scattano sull’8-2. Haak aumenta il ritmo con il passare degli scambi (12-4), Sillah ha fuoco sia dall’attacco che a muro (15-7): è un monologo gialloblù che porta all’1-1 (25-13), la Prosecco DOC viaggia al 60% di ricezione di squadra con 4 muri e una Haak da 6 punti con il 50% offensivo (set point per la svedese, 24 punti alla fine per l’opposta).

Ace da capogiro di Haak (6-5), ma il terzo set è decisamente più equilibrato del secondo: anche Chirichella trova disordinata la ricezione piemontese (9-7), poi mette le mani per il muro del 13-12. Gabi erode le mani del muro per il 16-13, poi pulisce la riga e costringe la panchina avversaria all’interruzione (19-14, 8 gettoni nel set con il 58%). Fahr regala 7 palle per il 2-1 (11 punti per la centrali, di cui 4 muri), è un errore a servizio di Novara a valere il 25-18.

De Gennaro sforna un pancake per il punto siglato da Haak che vale il 4-6, Chirichella stampa la parità subito dopo. Wolosz difende con il volto e schiaffa il servizio vincente del 12-10, Daalderop viene chiamata in causa quando Novara torna leggermente avanti (16-17), Gabi picchia forte il 18-18. Chirichella spezza l’inerzia dell’Igor con il muro (21-23), Haak pareggia due volte i conti (24-24), poi Gabi si carica la squadra sulle spalle e porta la squadra alla vittoria piazzando l’ace decisivo (29-27, 10 punti nel parziale, 25 alla fine con 3 muri).

I protagonisti-

Gabi (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Dedico questa vittoria ad Asia Wolosz, è un esempio per noi. Questa settimana ha avuto problemi fisici, non si è allenata spesso, ha stretto i denti per esserci oggi e ci ha trascinato alla vittoria in un bellissimo Palaverde, pieno di tifosi per noi. E oggi ci ha guidato giocando una grande partita, ha lottato e ci ha messo tutte in ritmo. ».

Sara Bonifacio (Igor Gorgonzola Novara)- « Dispiace perché nel quarto set abbiamo avuto le occasioni per portare la sfida al quinto e poi giocarcela nel tie-break ma sicuramente la prestazione positiva è un buon viatico per le prossime uscite. Ci aspetta un periodo con tante sfide importanti, sono certa che avremo modo di rifarci anche perché nelle ultime due uscite abbiamo alzato l’asticella, sebbene vadano ancora eliminati degli alti e bassi che talvolta ci capitano ».

Il tabellino-

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO – IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-1 (23-25 25-13 25-18 29-27) –

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Wolosz 1, Braga Guimaraes 25, Fahr 11, Haak 24, Sillah 12, Chirichella 10, De Gennaro (L), Munarini, Forte (L), Ewert, Daalderop, Scognamillo, Adigwe, Zhu. All. Santarelli.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Ishikawa 6, Squarcini 4, Cambi 1, Herbots 12, Bonifacio 7, Tolok 31, De Nardi (L), Carraro, Melli, Mims, Costantini, Alsmeier, Baijens, Leonardi (L). All. Bernardi.

ARBITRI: Verrascina, Cesare

Durata set: 28′, 23′, 24′, 37′; Tot: 112′.

MVP: Asia Wolosz (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 5344

I RISULTATI-

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Eurotek Laica Uyba 3-0 (29-27, 26-24, 25-23);

Wash4green Monviso Volley - Il Bisonte Firenze 1-3 (21-25, 25-20, 14-25, 24-26);

Bergamo - Reale Mutua Fenera Chieri '76 2-3 (25-20, 22-25, 25-19, 24-26, 10-15);

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Honda Cuneo Granda Volley 0-3 (22-25, 28-30, 26-28) Giocata ieri;

Cbf Balducci Hr Macerata - Numia Vero Volley Milano 0-3 (22-25, 19-25, 18-25) Giocata ieri;

Savino Del Bene Scandicci - Omag-Mt San Giovanni In Marignano 3-0 (25-17, 25-18, 25-23);

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Igor Gorgonzola Novara 3-1 (23-25, 25-13, 25-18, 29-27).

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 49, Savino Del Bene Scandicci 46, Reale Mutua Fenera Chieri '76 40, Numia Vero Volley Milano 40, Igor Gorgonzola Novara 39, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 32, Bergamo 21, Honda Cuneo Granda Volley 20, Eurotek Laica Uyba 20, Cbf Balducci Hr Macerata 19, Il Bisonte Firenze 18, Wash4green Monviso Volley 15, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 12, Omag-Mt San Giovanni In Marignano 10.

IL PROSSIMO TURNO-

Mercoledì: 10 dicembre 2025, ore 20.00

Igor Gorgonzola Novara - Wash4green Monviso Volley 3-1 (25-20 20-25 25-21 25-23) giocata il 10 dicembre 2025



Sabato 10 gennaio 2026, ore 20.30

Omag-Mt San Giovanni In Marignano - Cbf Balducci Hr Macerata



Domenica 11 gennaio 2026, ore 16.00

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano



Domenica 11 gennaio 2026, ore 17.00

Eurotek Laica Uyba - Savino Del Bene Scandicci

Numia Vero Volley Milano - Bartoccini-Mc Restauri Perugia

Il Bisonte Firenze - Honda Cuneo Granda Volley

Bergamo - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia