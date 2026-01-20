Stasera in campo per l'8a di ritorno 

ROMA - L’ottava giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà si apre con un turno infrasettimanale interamente concentrato nella serata di oggi, martedì 20 gennaio, con tutte le sette gare in programma. In palio punti pesanti sia nella parte bassa della classifica, dove San Giovanni , Perugia e Monviso cercano continuità, sia nella corsa ai playoff che coinvolge Chieri, Macerata, Busto Arsizio e Milano.

Si parte alle 19:30 con una delicata sfida salvezza tra Omag-Mt San Giovanni in Marignano e Il Bisonte Firenze, entrambe reduci da un successo per 3-0 nell’ultimo turno di campionato. La formazione di coach Bellano ha abbandonato l’ultimo posto in classifica e ora dista appena un punto dalla zona salvezza, mentre le toscane occupano la settima posizione a quota 24. All’andata si impose la squadra di coach Chiavegatti per 3-1, ma il pronostico resta aperto. La gara sarà trasmessa in diretta su DAZN e VBTV.

Sulle stesse piattaforme, alle 20:00, spazio a Cbf Balducci Hr Macerata–Reale Mutua Fenera Chieri. La squadra di coach Negro cerca continuità dopo il successo contro Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, mentre le marchigiane sono chiamate a riscattare la sconfitta rimediata contro la Eurotek Laica Uyba per rientrare nella corsa playoff, distante appena due punti.

Cinque le sfide in programma alle 20:30. A caccia di punti importanti la Wash4Green Monviso Volley, impegnata sul campo della Eurotek Laica Uyba nella gara in diretta esclusiva VBTV. All’andata il confronto aveva premiato le piemontesi in quattro set. Monviso arriva da tre sconfitte consecutive, ma il pubblico del Pala Bus Company ha già potuto apprezzare l’impatto del nuovo opposto tedesco Kindermann. Per Busto Arsizio, invece, l’obiettivo è tornare a vincere all’E-Work Arena, dove il successo manca dal 7 dicembre.

Servirà un’impresa alla Bartoccini Mc Restauri Perugia, fanalino di coda con 12 punti, che ospiterà una Igor Gorgonzola Novara desiderosa di riscatto dopo il tie-break perso contro la Savino Del Bene Scandicci. Diretta su VBTV per una gara in cui le umbre di coach Micoli cercano segnali positivi, mentre la formazione di coach Bernardi non può permettersi di perdere ulteriore terreno da Chieri e Milano.

Proprio Numia Vero Volley Milano sarà chiamata a non commettere passi falsi all’Allianz Cloud contro la Honda Cuneo Granda Volley, nel match in diretta su VBTV. Le lombarde puntano alla quinta vittoria consecutiva in campionato, prestando particolare attenzione alla potenza al servizio della squadra di coach Salvagni, prima per ace realizzati (100).

In diretta su DAZN e VBTV la sfida tra Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia e le campionesse in carica della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, mentre a chiudere il programma, in diretta su Rai Sport e VBTV, sarà Bergamo–Savino Del Bene Scandicci. Le toscane, seconda forza del campionato, hanno concesso solo due set a Novara in questo primo mese di gare del 2026; Bergamo, invece, è ancora alla ricerca della prima vittoria dal periodo natalizio.

Igor Gorgonzola Novara - Bartoccini-Mc Restauri Perugia

La Igor Volley ritrova il calore del Pala Igor dopo quattro trasferte consecutive (due di campionato e altrettante di Champions League): la prima sfida casalinga del 2026 è in programma domani sera alle 20.30 (diretta Volleyball World TV) e vedrà le azzurre andare in cerca di rivincita contro Perugia. La formazione umbra all’andata inflisse un dispiacere alle azzurre, compiendo una rimonta decisiva nella parte finale del tie-break. Il pubblico novarese ritroverà da avversario Stefano Micoli, già vice di Marco Fenoglio a Novara nel 2016-2017, la stagione che si concluse con la conquista dello Scudetto da parte del club azzurro. In campo, invece, saranno due le ex, una per parte: Alessia Mazzaro (a Novara nel 2024-2025) tra le umbre e Giulia Melli (a Perugia nel 2021-2022) tra le padrone di casa.

PRECEDENTI: 13 (2 successi Bartoccini-Mc Restauri Perugia, 11 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Giulia Melli a Bartoccini Perugia nel 2021/2022; Alessia Mazzaro a Igor Novara nel 2024/2025 - Allenatori: Stefano Micoli a Igor Novara nel 2016/2017



Britt Herbots (Igor Gorgonzola Novara)- « Dopo quattro trasferte consecutive torniamo al Pala Igor ed è un fattore per noi importante, anche per cercare di sfruttare il supporto dei nostri tifosi per ritrovare la vittoria in campionato. Supporto che ci hanno fatto sentire anche in trasferta, seguendoci numerosi, ma che in casa sicuramente sarà ancora più significativo e importante. Per noi è una sfida importante, per la classifica e anche per darci lo slancio in vista della Final Four di Coppa Italia ».

Antonio Bartoccini (Presidente Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Mi aspetto un’immediata inversione di tendenza nell’atteggiamento da parte della squadra in queste ultime partite. Il campionato va onorato con dignità ed orgoglio fino alla fine nel rispetto della società e della tradizione sportiva di Perugia in ambito pallavolistico ».

Eurotek Laica Uyba - Wash4green Monviso Volley

Dopo la vittoriosa trasferta di sabato sera a Macerata, la Eurotek Laica UYBA non ha perso tempo e già domenica è tornata subito al lavoro per preparare il prossimo, delicatissimo impegno di campionato. Martedì sera alla e-work arena di Busto Arsizio arriverà infatti la Wash4green Monviso Volley per una sfida che mette in palio punti pesanti e che può incidere in modo significativo sugli equilibri della classifica. Le farfalle sono chiamate a una prova concreta e a consolidare la propria posizione contro un’avversaria diretta. Monviso, che fin qui ha vissuto una stagione forse più travagliata del previsto, si attesta attualmente a quota 15 punti, otto in meno rispetto alla UYBA, ed è reduce dalla sconfitta subita nell’ultimo turno contro Milano. Proprio per questo la formazione piemontese arriverà a Busto Arsizio con grande voglia di riscatto, rendendo il match ancora più insidioso. Rispetto alla gara di andata, vinta da Monviso per 3-1, sono cambiate diverse cose in casa ospite. In panchina c’è ora Giuseppe Nica, subentrato a Michele Marchiaro, e anche l’organico ha subito una modifica importante con l’addio dell’opposto Malual e l’arrivo della tedesca Lena Kindermann, che ha fatto il suo esordio sabato contro Milano realizzando 13 punti. Un innesto che può dare nuove soluzioni offensive alla squadra piemontese. La UYBA, dal canto suo, arriva a questo appuntamento con fiducia, anche grazie all'inserimento della centrale Booth che permette a Barbolini possibili nuove soluzioni.

PRECEDENTI: 9 (5 successi Wash4green Monviso Volley, 4 successi Eurotek Laica Uyba)

EX: Jennifer Boldini a Pallavolo Pinerolo nel 2019/2020, 2020/2021; Ilenia Moro a Uyba Busto Arsizio nel 2022/2023

Enrico Barbolini (Allenatore Eurotek Laica Uyba)- « A Macerata è stata una buona partita per noi, avevamo bisogno di mettere in campo il nostro gioco in una gara ufficiale e non soltanto in allenamento. Erano giorni che ci allenavamo con questa intensità e questo ritmo e abbiamo avuto conferma che quando giochiamo come sappiamo i risultati arrivano. Ora c'è Monviso, una squadra con delle individualità importanti e che ha sicuramente bisogno di fare buone partite e trovare punti da qui alla fine della stagione: ci aspettiamo dunque un avversario agguerrito, ma noi siamo in un periodo di prestazioni positive, sia in allenamento che nell'ultima gara, e quindi faremo del nostro meglio per ottenere il massimo anche dal match di martedì ».

Silvia Bussoli (Wash4green Monviso Volley) « Da adesso in poi ogni partita sarà una sorta di finale. Sappiamo benissimo che abbiamo poco tempo per sistemare le piccole defezioni e per cercare di fare punti. Conosciamo bene il valore di Busto Arsizio e speriamo di poter replicare la buona prestazione fatta nella gara di andata. Giocare nel loro palazzetto non è semplice però, dopo la gara contro Milano che ci ha dato buoni segnali, siamo tornate subito al lavoro e siamo cariche e positive per questa nuova sfida per noi importantissima ».

Cbf Balducci Hr Macerata - Reale Mutua Fenera Chieri '76

CBF Balducci HR di nuovo in campo al Fontescodella: martedì 20 (ore 20.00, orario di inizio anticipato per la diretta su DAZN) ecco la sfida del turno infrasettimanale dell’ottava giornata di ritorno Serie A1 Tigotà tra le arancionere e la Reale Mutura Fenera Chieri ’76, ancora un match casalingo a 72 ore di distanza dalla gara con l’UYBA. Le ragazze di coach Lionetti proveranno a risalire dopo la sconfitta di sabato scorso, in una partita davvero complicata contro una delle migliori formazioni del campionato: le piemontesi, infatti, sono al quarto posto in classifica con 44 punti (frutto di ben 15 vittorie su 20 partite) e sono attese dalla Final Four di Coppa Italia nel prossimo weekend. Per Bresciani e compagne servirà una grande prestazione per provare a conquistare punti preziosi sempre in ottica salvezza: le arancionere sono a quota 21, attualmente a +7 sul penultimo posto.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76)

EX: Asia Bonelli a Fenera Chieri '76 nel 2021/2022; Giulia Bresciani a Fenera Chieri '76 nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; Giorgia Caforio a Fenera Chieri '76 nel 2018/2019



Valerio Lionetti ( Allenatore Cbf Balducci Hr Macerata)- « Partite come quella di sabato scorso, secondo me, vanno affrontate con una mente più libera. Ora giocheremo contro formazioni di altissima qualità a partire dalla sfida con Chieri e proprio per questo dovremmo scendere in campo con un piglio diverso, con maggiore sfrontatezza e senza timori. È un aspetto su cui stiamo lavorando e che cercheremo di mettere in pratica già dalla prossima volta: martedì sera sarà un’occasione importante per dimostrarlo sul campo ».

Alice Degradi (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Veniamo da un periodo molto intenso dove stiamo giocando ogni tre giorni, ci aspetta un periodo altrettanto intenso, quindi sebbene sabato avremo le final four di Coppa Italia pensiamo giorno per giorno, a ogni partita. Martedì sappiamo che per noi è una partita molto importante perché continuare a giocare a questo livello, con questi risultati, ci permette di rimanere nella parte alta della classifica. Vogliamo provare a continuare a mantenere questo trend positivo ».

Omag-Mt San Giovanni In Marignano - Il Bisonte Firenze

Domani sera alle 19.30 la Omag Mt ospiterà al PalaCervia il Bisonte Firenze in un incontro piuttosto significativo per il prosieguo della stagione. Le due squadre arrivano entrambe da ottime prestazioni: la Omag Mt ha superato Cuneo con sicurezza e compattezza, mentre il Bisonte Firenze ha avuto la meglio su Perugia con una gara convincente. Ritmo, concentrazione e voglia di far bene saranno gli ingredienti principali di una partita che promette spettacolo. I tifosi sono pronti a sostenere la squadra, e la Omag Mt cercherà di confermare quanto di buono mostrato nell’ultimo match.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Il Bisonte Firenze)

EX: Sara Panetoni a Azzurra Volley Firenze nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Sofia Valoppi a San Giovanni In Marignano nel 2024/2025 - Allenatori: Massimo Bellano a Azzurra Volley Firenze nel 2021/2022, 2022/2023



Massimo Bellano (Allenatore Omag-Mt San Giovanni In Marignano)- « La partita che ci dobbiamo aspettare sarà simile a quella disputata all’andata: una gara punto a punto contro una squadra che, insieme a Macerata, ha dimostrato di essere tra le più combattive e più predisposte a giocare partite lunghe. Sarà quindi sicuramente una partita di questo tipo, da affrontare con molta pazienza, accettando di dover rigiocare la palla più volte prima di riuscire a metterla a terra, contro una squadra che, dal punto di vista dell’atteggiamento, ha sempre grande voglia di lottare ».

Federico Chiavegatti ( Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Veniamo da una grande vittoria a Perugia, che può sembrare sia stata facile, ma lo è diventata solo grazie al bellissimo approccio delle ragazze, aggressive e concentrate fin da subito. Domani però affrontiamo un altro avversario che sta cercando punti per uscire dalla zona retrocessione: la Omag è una squadra solida, che rispetto all’andata ha inserito un elemento importante come Zhuang e che viene da una bella vittoria contro Cuneo. Loro stanno lavorando benissimo a muro difesa e stanno ricevendo con grande efficienza, quindi sarà fondamentale mantenere un livello alto di battuta anche per tenere lontana da rete Kochurina, altro terminale importante del loro gioco. L’approccio sarà ancora decisivo, ci sarà da aspettarsi una battaglia perchè loro stanno sempre attaccate alle partite, come abbiamo visto anche all’andata: noi dovremo essere brave a rimanere nel match dal primo all’ultimo punto, per cercare di allungare la nostra striscia positiva ».

Bergamo - Savino Del Bene Scandicci

Treviglio si prepara a ricevere le Campionesse del Mondo di Scandicci. Martedì 20 gennaio alle 20:30, sarà Big Match alla “PalaFacchetti BCC Carate e Treviglio Arena”, che si prepara ad aprire le porte al pubblico delle grandi occasioni. E proprio i tifosi rossoblù saranno fondamentali per spingere Bergamo a fermare Antropova e compagne. Il match sarà trasmesso in diretta da RaiSport, il Live Score sarà on line su volleybergamo1991.it. Arbitri della sfida saranno Denis Serafin e Andrea Clemente.

PRECEDENTI: 13 (12 successi Savino Del Bene Scandicci, 1 successo Bergamo)

EX: Martina Armini a Savino Del Bene Scandicci nel 2023/2024 - Allenatori: Luca Rossini a Savino Del Bene Scandicci nel 2019/2020



Roberta Carraro (Bergamo)- « Quella con Scandicci è l’ultima partita del nostro tour de force. Noi affrontiamo però tutti a viso aperto per rubare punti, perché la classifica è molto corta. Poi avremo cinque partite per recuperare posizioni ».

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Ci aspetta una partita difficilissima a Bergamo, perché sul loro campo è dura, lo è stata per tutti, basti guardare i risultati nelle ultime partite. Per noi è una gara molto importante, perché siamo a sei giornate dalla fine e consolidare la nostra posizione sarebbe un qualcosa di fondamentale anche per una gestione della squadra, che sta spendendo tanta energia. Il primo obiettivo è il campionato, le mie giocatrici non devono pensare alla Final Four di Coppa Italia. Dopo il dispendio energetico avuto contro Novara sarà fondamentale lavorare bene sia fisicamente in palestra che con la parte terapica, dobbiamo andare a Bergamo e cercare di portare la partita a casa, dopodiché si penserà a Torino ».

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

Domani, martedì 20 gennaio, alle 20.30 al PalaMegabox arrivano a Pesaro le campionesse d’Italia e d’Europa della Prosecco Doc Conegliano: una delle partite più attese della stagione, che richiamerà al palasport, praticamente esaurito, un pubblico record. La Megabox ha interrotto la sua serie positiva di otto vittorie in campionato, ma anche con Chieri ha mostrato sprazzi di gioco interessanti e sfiorato la vittoria nel primo parziale, sfumata dopo cinque set-point non sfruttati a dovere. Conegliano ha battuto in tre set senza eccessivi problemi Bergamo, conservando la prima posizione e il distacco di tre lunghezze sulla Savino Del Bene Scandicci. Entrambe hanno assolto in settimana ai propri impegni in Europa: in Champions League la Prosecco Doc ha superato le tedesche del Dresdner e si è qualificata con due giornate di anticipo alla fase successiva; stesso discorso per la Megabox, vittoriosa sulle ungheresi del Fatum e attesa nei Quarti di finale di Challenge Cup dalle spagnole dell’Emalsa Gran Canaria.

PRECEDENTI: 10 (10 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)

EX: Bozana Butigan a Imoco Volley Conegliano nel 2020/2021, 2021/2022; Chiara De Bortoli a Imoco Volley Conegliano nel 2015/2016; Loveth Oghosasere Omoruyi a Imoco Volley Conegliano nel 2020/2021, 2021/2022



Andrea Pistola (Allenatore Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)- « Con Conegliano sarà una partita molto difficile, ovviamente. Quello che dobbiamo fare è farci trovare pronti, davanti al nostro pubblico, ad approfittare di qualunque occasione dovesse presentarsi e proseguire nel nostro percorso di crescita e di miglioramento del nostro livello di gioco ».

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Facendo le carte del campionato alla vigilia della stagione avevo messo Vallefoglia appena sotto le big, così sta andando la loro stagione. Hanno avuto un inizio tortuoso, dovuto a diversi cambiamenti rispetto alla stagione passata, ma adesso hanno trovato la quadra e stanno esprimendo davvero una bella pallavolo. Hanno messo in difficoltà tantissime avversarie in campionato, all’andata hanno disputato un’ottima partita al Palaverde strappando un set, ma è in casa dove si esprimono al meglio: per questo la prova di domani si preannuncia complicata, servirà la miglior Prosecco DOC per superare la Megabox. Hanno degli ottimi attaccanti e un sistema di muro e difesa collaudato, sono aggressive e dure a morire sportivamente parlando. Dal canto nostro, arriviamo alla gara di domani dopo un bellissimo test contro Bergamo, ma sappiamo che dobbiamo crescere e migliorare. Dobbiamo avere pazienza, limare i nostri difetti che in questa stagione non ci hanno permesso di essere sempre al top. Vincere contro Vallefoglia significherebbe anche partire con l’umore giusto verso Torino, sarebbe uno step di valore. Gli allenamenti ormai sono pochissimi, sfruttiamo i momenti che abbiamo a disposizione per migliorarci, stamattina abbiamo lavorato bene e siamo pronti alla trasferta di domani ».

Numia Vero Volley Milano - Honda Cuneo Granda Volley

Ottavo turno del girone ritorno per la Numia Vero Volley Milano, che si prepara a tornare sul taraflex dell'Allianz Cloud per il turno infrasettimanale contro la Honda Cuneo Granda Volley. Con il successo per 3-1 sul campo di Monviso - in evidenza la prova delle centrali Danesi (13 punti di cui 4 muri) e Sartori (10) e la regia di Bosio, unica ex del match - le ragazze di coach Lavarini hanno consolidato il terzo posto in graduatoria a quota 46 punti, guadagnando una lunghezza sulla seconda classificata Scandicci, che nell'ultima giornata di campionato ha lasciato per strada un punto nella sfida con Novara. Situazione diversa invece per Cuneo: reduci da due sconfitte consecutive, Signorile e compagne - trascinate da Diop, miglior realizzatrice tra le piemontesi con 318 palloni messi a terra - proveranno ad invertire il trend per tornare a macinare punti. Sedici i precedenti tra le due formazioni, con l'ultimo confronto disputato lo scorso novembre e terminato in quattro set a favore delle meneghine. La partita di domani vedrà sfidarsi due squadre che hanno nel muro e nel servizio le loro migliori armi: la Numia Vero Volley ha fatto registrare finora ben 179 monster block, mentre le piemontesi guidano la classifica degli ace realizzati con 100 servizi vincenti. Entrambe le compagini cercheranno dunque di sfruttare al meglio le loro carte per portare a casa l'intera posta in palio. Il fischio di inizio è fissato per le ore 20.30 di martedì 20 gennaio (diretta su VBTV).

PRECEDENTI: 16 (3 successi Honda Cuneo Granda Volley, 13 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Francesca Bosio a Honda Cuneo Granda Volley nel 2018/2019



Rebecca Piva (Numia Vero Volley Milano)- « Quella di domani sarà una partita importante, come tutte quelle che stiamo disputando in questo periodo. Siamo alla continua ricerca di punti, fondamentali per la nostra classifica: sappiamo che non è mai facile affrontare Cuneo, una squadra che durante il campionato è riuscita a mettere in difficoltà formazioni sulla carta più forti. Dovremo aggredirle da subito e cercare di imporre il nostro gioco per portare a casa il risultato ».

François Salvagni (Allenatore Honda Cuneo Granda Volley)- « Domani inizierà una striscia di sei partite, che abbiamo chiamato Final Six, importantissime per garantirci una salvezza sicura e per continuare a sognare i Play Off. Sarà un finale in cui dovremo trovare almeno due vittorie e cercare di fare punti con tutti, anche se avremo un calendario molto complesso. Siamo arrabbiate e deluse per le due sconfitte di fila. Per questo motivo non c'è partita migliore che questo palcoscenico ci offre per rifarci. Loro hanno tantissime campionesse come Egonu, ma anche Akimova che sta rientrando e Piva straordinaria fin qui. Queste partite servono per tornare a giocare una bella pallavolo e per tornare a lottare con forza. Abbiamo bisogno di tutti per vivere un emozionante finale di stagione ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELL’8a GIORNATA DI RITORNO-

Martedì: 20 gennaio 2026, ore 19.30

Omag-Mt San Giovanni In Marignano - Il Bisonte Firenze Arbitri: Cavalieri Alessandro Pietro, Carcione Vincenzo

Martedì: 20 gennaio 2026, ore 20.00

Cbf Balducci Hr Macerata - Reale Mutua Fenera Chieri '76 Arbitri: Salvati Serena, Santoro Angelo

Martedì: 20 gennaio 2026, ore 20.30

Eurotek Laica Uyba - Wash4green Monviso Volley Arbitri: Curto Giuseppe, Russo Roberto

Igor Gorgonzola Novara - Bartoccini-Mc Restauri Perugia Arbitri: Marconi Michele, Lentini Gianmarco

Numia Vero Volley Milano - Honda Cuneo Granda Volley Arbitri: Giglio Anthony, Zanussi Umberto

Bergamo - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Serafin Denis, Clemente Andrea

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano Arbitri: Brancati Rocco, Stellato Giuseppina

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 54, Savino Del Bene Scandicci 51, Numia Vero Volley Milano 46, Reale Mutua Fenera Chieri '76 44, Igor Gorgonzola Novara 40, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 34, Il Bisonte Firenze 24, Eurotek Laica Uyba 23, Bergamo 22, Cbf Balducci Hr Macerata 21, Honda Cuneo Granda Volley 20, Wash4green Monviso Volley 15, Omag-Mt San Giovanni In Marignano 14, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 12.