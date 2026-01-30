Cuneo-Busto nel sabato di A1

Domani, sabato 31 gennaio alle 20.30 in diretta Rai Sport e VBTV, saranno l’Honda Cuneo Granda Volley e l’Eurotek Laica Uyba a dare il via alle nona giornata di ritorno, a meno di un mese dalla fine della Regular Season. Una sfida da non sottovalutare: le bustocche sono attualmente ottave ma con soli due punti di margine sulla prima inseguitrice, le gatte sono undicesime ma solamente a +3 sulla quota salvezza.

Parlando di salvezza, impossibile non essere in trepidazione per lo scontro diretto in programma alle ore 16 di domenica 1 febbraio in diretta DAZN e VBTV. La Wash4Green Monviso Volley e l’Omag-MT San Giovanni In M.no, appaiate a quota 17 punti tra il dodicesimo e il tredicesimo posto, si affronteranno in uno scontro non decisivo ma assolutamente determinante. Sulle stesse piattaforme ma un’ora più tardi, altra partita da brividi: ad una settimana di distanza dall’entusiasmante tie-break dell’Inalpi Arena, la Reale Mutua Fenera Chieri e la Savino Del Bene Scandicci si ritroveranno per un match d’alta classifica pronto ad emozionare.

Sempre alle 17 in esclusiva VBTV tre gare in contemporanea. La Bartoccini-MC Restauri Perugia dovrà dare una svolta alla sua stagione per provare ad uscire dall’ultima posizione e la prima occasione sarà contro Bergamo, nona a -2 dalla zona Playoff. Al Pala BigMat, Il Bisonte Firenze accoglierà la Numia Vero Volley Milano, che proverà ad approfittare dello scontro tra Chieri e Scandicci per rinforzare il suo terzo posto. Infine, dopo una settimana d’oro, le campionesse della Coppa Italia della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano ritroveranno il pubblico amico del Palaverde e sfideranno la Cbf Balducci Hr Macerata.

Ultimo match del weekend quello tra la Megabox Ond. Savio Vallefoglia e l’Igor Gorgonzola Novara, alle ore 18 in diretta Rai Sport e VBTV. Le pesaresi, seste a +10 sulla settima, arriveranno alla gara senza nulla da perdere ma con la possibilità di sognare in caso di vittoria piena contro la squadra che le precede a +9. Le zanzare cercheranno invece di rendere praticamente incolmabile la distanza e mettere pressione alle cugine di Chieri.

TUTTE LE SFIDE-

Honda Cuneo Granda Volley - Eurotek Laica Uyba

Dopo la pausa per le finali di Coppa Italia, la Serie A1 torna ad essere protagonista del weekend della grande pallavolo. La Honda Cuneo Granda Volley ospiterà la Eurotek Laica UYBA per una sfida molto pesante per la classifica: si parte sabato 31 gennaio alle 20:30 al Palazzetto dello Sport di Cuneo, in diretta su Rai Sport e VBTV. Tra sconfitte di fila per le Gatte e undicesimo posto in classifica a 20 punti: servono punti pesanti in questo finale di stagione. Dall’altro lato della rete le Farfalle arriva da due sconfitte nelle ultime tre ed è ottava con 24 punti.

PRECEDENTI: 14 (4 successi Honda Cuneo Granda Volley, 10 successi Eurotek Laica Uyba)

EX: Noemi Signorile a Uyba Busto Arsizio nel 2016/2017



Bintu Diop (Honda Cuneo Granda Volley)- « Siamo consapevoli che sia una partita determinante in questo finale di stagione, come lo saranno tutte. Ci siamo preparate bene in questo periodo con la pausa per la Coppa Italia e abbiamo la voglia di trovare punti. La classifica è cortissima e da qui alla fine ogni sfida può essere determinante ».

Jennifer Boldini (Eurotek Laica Uyba)- « Veniamo da due settimane di lavoro in cui ci siamo concentrate molto su noi stesse, cercando anche di riposare un po'. Abbiamo lavorato bene, nonostante qualche acciacco e qualche problemino fisico non ci ha consentito di dare sempre il massimo. Sappiamo di affrontate un avversario pericoloso, soprattutto in casa, come dimostra il 3-0 rifilato a Scandicci. Cuneo ha bisogno di punti per allontanare la zona retrocessione, ma anche a noi servono punti e quindi ci sentiamo cariche per questo week-end ».

Wash4green Monviso Volley - Omag-Mt San Giovanni In Marignano

Appuntamento da non perdere quello di domenica al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte che vedrà la Wash4Green Monviso Volley sfidare la Omag-Mt San giovanni In Marignano. Uno scontro diretto per la salvezza con le padrone di casa forti del fattore campo e le ragazze di coach Bellano in mood decisamente positivo dopo le ultime due vittorie a punteggio pieno. Le due formazioni, a pari punti in classifica (17), si giocheranno quel dodicesimo posto che vuol dire momentanea salvezza. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 16.00.

PRECEDENTI: 5 (2 successi Wash4green Monviso Volley, 3 successi Omag-Mt San Giovanni In Marignano)

EX: Ilaria Battistoni a San Giovanni In Marignano nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020; Martina Bracchi a Pallavolo Pinerolo nel 2024/2025

Ulrike Bridi (Wash4green Monviso Volley)- « Domenica sappiamo che è una gara importantissima per la stagione, da giocare come una finale. D’altronde vista la classifica molto corta, ogni partita che verrà dobbiamo viverla con questo spirito per tutte le prossime gare. Senza mollare mai, fino alla fine ».

Massimo Bellano (Allenatore Omag-Mt San Giovanni In Marignano)- « Quello di domenica è a tutti gli effetti uno scontro fondamentale in chiave salvezza: quanto pesa mentalmente una gara in cui entrambe le squadre sanno che i punti valgono doppio? «L’importanza della partita è evidente: è una gara molto importante, anche se non decisiva, una delle ultime cinque da affrontare. Va quindi riconosciuto il suo peso, ma senza subirlo eccessivamente dal punto di vista mentale. Dobbiamo essere consapevoli che dopo questa partita ce ne saranno altre quattro e che tutto non finirà qui, né in caso di risultato positivo né in caso di risultato negativo. La gara va approcciata nel modo giusto. Il fatto che entrambe le squadre siano consapevoli dell’importanza della posta in palio ci mette sullo stesso piano dei nostri avversari: tutti sappiamo che vincere sarebbe molto importante. La tensione, però, si può gestire se ci si prepara nel modo migliore, lavorando bene durante la settimana e curando la partita sotto ogni aspetto. In questo modo diventa più semplice controllare la pressione. Va poi considerato che le atlete che scenderanno in campo sono abituate a vivere questo tipo di situazioni: fa parte del nostro mestiere »

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Savino Del Bene Scandicci

Dopo il fine settimana di sosta del campionato per lasciare spazio alle finali della Coppa Italia Frecciarossa, nel weekend a cavallo fra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio inizia l'ultima tranche della Serie A1 Tigotà: cinque partire che porteranno, il 21 febbraio, alla conclusione della regular season. La Reale Mutua Fenera Chieri '76 apre questo filotto di gare affrontando di nuovo a Torino la Savino Del Bene Scandicci, non più all'Inalpi Arena come sabato scorso nella semifinale di coppa ma al Pala Gianni Asti. L'incontro, valevole per la nona giornata di ritorno, si giocherà domenica 1 febbraio con fischio d'inizio alle ore 17. Distanziate di 7 punti – Scandicci seconda a 54, Chieri quarta a 47 – entrambe le squadre sono reduci da un successo esterno per 0-3 nei rispettivi impegni europei di mercoledì 28 gennaio, le toscane a Blaj in Champions League, le chieresi a Bielsko-Biala in Coppa CEV. I tre punti in palio domenica sono come sempre importantissimi, ma con l'avvicinarsi della conclusione della stagione regolare pesano sempre più per il raggiungimento degli obiettivi di classifica alla portata dei due club. I precedenti sono in tutto 16, con 2 successi di Chieri e 14 di Scandicci. Tre le ex in campo, da un lato Sara Alberti, dall'altra Camilla Weitzel e Avery Skinner.

PRECEDENTI: 16 (2 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 14 successi Savino Del Bene Scandicci

EX: Sara Alberti a Savino Del Bene Scandicci nel 2015/2016, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Avery Skinner a Fenera Chieri '76 nel 2023/2024, 2024/2025; Camilla Weitzel a Fenera Chieri '76 nel 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 - Allenatori: Mattia Cozzi a Fenera Chieri '76 nel 2024/2025



Elles Dambrink (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Scandicci è una squadra molto aggressiva in attacco, con giocatrici come Skinner e Antropova, per noi questo significa che sarà importante portare la palla staccata dalla rete per rallentare un po' il gioco. Servirà spirito combattivo per reagire, e a Torino nella semifinale di coppa abbiamo dimostrato che è possibile ».

Linda Nwakalor (Savino Del Bene Scandicci)- « È evidente che Chieri sia una squadra molto forte, contro cui è sempre difficile giocare. Per questo andremo a Torino con un livello di concentrazione molto alto. Pochi giorni fa, nelle semifinali di Coppa Italia, abbiamo visto quanto la partita sia stata lunga e combattuta, ma abbiamo anche capito che si può vincere: ce l’abbiamo fatta una volta e cercheremo di riuscirci di nuovo ».

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Bergamo

Cinque partite alla fine. Cinque battaglie da giocare fino all’ultimo pallone. La classifica non mente: la Bartoccini MC Restauri Perugia è ultima, staccata di cinque punti dalle dirette concorrenti, e la strada verso la salvezza è diventata ripida, forse la più difficile possibile. Sarebbe inutile nasconderlo: la retrocessione è un pericolo concreto, sempre più vicino con il passare delle settimane. La sfida di domenica 1 febbraio contro Bergamo (ore 17.00, PalaBarton Energy) apre un ciclo finale che chiede coraggio, orgoglio e cuore: oltre a questo match, le Black Angels affronteranno le trasferte di San Giovanni in Marignano e Conegliano, intervallate dalle sfide casalinghe contro Busto Arsizio e Chieri, che chiuderanno la regular season. Un calendario impegnativo, che non concede margini di errore, ma che offre ancora la possibilità di lottare.

PRECEDENTI: 7 (1 successo Bartoccini-Mc Restauri Perugia, 6 successi Bergamo)

EX: Giulia Gennari a Volley Bergamo 1991 nel 2022/2023, 2023/2024; Sofia Turlà a Volley Bergamo 1991 nel 2021/2022, 2022/2023; Martina Armini a Bartoccini Perugia nel 2022/2023 - Allenatori: Stefano Micoli a Volley Bergamo 1991 nel 2021/2022, 2022/2023



Nika Markovic (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Gli allenamenti sono andati bene. Ci siamo concentrate soprattutto su noi stesse, su ciò che potevamo migliorare ed eseguire meglio in partita. Questo fine settimana libero, secondo me, è stato davvero molto importante per noi. Spero di poter ripetere la bella prestazione della gara d'andata. La motivazione c’è, la concentrazione pure, quindi lo spero davvero, per riuscire finalmente a interrompere questa serie di sconfitte ».

Denise Meli (Bergamo)- « Stiamo lavorando tanto, qualitativamente nel modo giusto. Per un paio di settimane abbiamo spinto molto in palestra, ma abbiamo anche sfruttato il weekend libero per staccare e tornare in palestra pronte a prepararci al meglio per queste cinque partite fondamentali per noi per centrare l’obiettivo play-off. Ci siamo focalizzate ad affrontare una battaglia e una partita punto su punto, perché, comunque sia, loro sono una squadra molto combattiva, che lotta su tutti i palloni. Ci aspetta una guerra che dobbiamo affrontare a viso aperto. Dobbiamo fare meglio del match di andata, quando ci è rimasto un forte rammarico per come è finita: abbiamo le qualità per poterlo fare e ce la metteremo tutta per riuscire a chiudere questa partita nel modo migliore possibile. Sappiamo quali sono i loro punti forti, ma sappiamo anche quali sono i nostri e quindi basta solo metterli in campo e riuscire a essere lucide nei momenti giusti ».

Il Bisonte Firenze - Numia Vero Volley Milano

Dopo la pausa dedicata alla Final Four della Coppa Italia Frecciarossa, torna la Serie A1 Tigotà con la volata finale della regular season, e con Il Bisonte Firenze che domenica alle 17 ospita al Pala BigMat la Numia Vero Volley Milano per la ventiduesima giornata. Ne mancano cinque per chiudere il campionato, e le bisontine entrano nella fase più difficile del loro calendario, dovendo ancora affrontare tre delle migliori cinque della classifica, tutte in casa: fortunatamente ci arrivano con una posizione abbastanza solida, la settima, con sette punti di vantaggio sulla zona retrocessione, ma l’ultimo ko con San Giovanni in Marignano insegna che niente è scontato, e che ci sarà ancora da lottare per raggiungere matematicamente l’obiettivo salvezza. Quella con la corazzata Milano, attualmente terza, sarà una partita difficilissima, ma all’andata Il Bisonte ha provato a giocarsela con le sue armi, conquistando anche un bel set, ed è quello che dovrà cercare di fare anche domani, senza nulla da perdere.

PRECEDENTI: 23 (7 successi Il Bisonte Firenze, 16 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Emma Cagnin a Azzurra Volley Firenze nel 2024/2025



Federico Chiavegatti (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Torniamo a giocare dopo uno stop un po’ più lungo del solito, una pausa che ci ha permesso di staccare un attimo, e adesso entriamo in una fase di campionato che ci vedrà affrontare tre delle big five della classifica: cominciamo da Milano, e sarà sicuramente una partita molto impegnativa, perché la loro qualità è indiscutibile in ogni reparto, e in rosa hanno campionese che lottano per obiettivi molto importanti. Noi avremo la possibilità di giocare con la testa libera, senza grosse pressioni, e dovremo essere concentrati soprattutto su quello che dobbiamo fare nella nostra metà campo: vogliamo metterle in difficoltà come abbiamo fatto all’andata, quando abbiamo portato via un set in casa loro, cercando magari di spingerci oltre e costringendole a fare qualcosa di più del normale per vincere ».

Khalia Lanier (Numia Vero Volley Milano)- « Firenze è in un buon momento. È una squadra competitiva, forte in difesa e con tante soluzioni in attacco. Per noi sarà una partita molto importante in ottica classifica. Vogliamo vincere e trovare il ritmo giusto in vista della gara di mercoledì contro l'Eczacibasi ».

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Igor Gorgonzola Novara

Non c’è sosta per la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, che domenica 1 febbraio alle 18 al PalaMegabox di Pesaro si misura contro la Igor Gorgonzola Novara, una delle big del campionato italiano, al momento quinta in classifica, a -4 dal quarto posto della Reale Mutua Fenera Chieri e con nove punti di vantaggio sulle tigri, seste. In settimana, la Megabox ha espugnato il campo dell’Emalsa Gran Canaria nella gara di andata dei Quarti di finale di Challenge Cup, mentre la Igor Novara continua il suo cammino in Champions League grazie alla vittoria casalinga sulle polacche del PGE Budowlani Lodz, che consente alle piemontesi di guadagnare la qualificazione ai play-off.

PRECEDENTI: 9 (9 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Valentina Bartolucci a Igor Novara nel 2020/2021, 2023/2024, 2024/2025; Erblira Bici a Igor Novara nel 2018/2019; Sonia Candi a Igor Novara nel 2012/2013; Gaia Giovannini a Igor Novara nel 2022/2023; Giulia Carraro a Megabox Vallefoglia nel 2022/2023



Andrea Pistola (Allenatore Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)- « Affrontiamo una delle squadre più forti del campionato. Abbiamo da consolidare un obiettivo che è quello del sesto posto. Proveremo a fare la nostra partita come abbiamo fatto con Conegliano l’ultima volta. Sappiamo che incontriamo una squadra di valore molto alto, però giochiamo in casa e speriamo di fare un’altra bella partita e di tornare a giocare bene come abbiamo fatto con Conegliano ».

Federica Squarcini (Igor Gorgonzola Novara)- « Sicuramente Vallefoglia è una squadra che ha dimostrato di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversaria, sappiamo che vantano delle atlete dotate, tra le altre, di ottime doti difensive e portate a non far cadere mai la palla. Per questo servirà pazienza, unita alla giusta aggressività e all'attenzione che a questo livello si rivela sempre decisiva. Da parte nostra siamo pronte a vivere quella che sarà una battaglia serrata che mette in palio punti importanti per la classifica di entrambe le squadre ».

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Cbf Balducci Hr Macerata

Nella 9a di ritorno in campionato, previsto il tutto esaurito nella casa delle Pantere, per la festa per la Coppa Italia vinta a Torino. Sarà una giornata da pelle d’oca quella di domenica al Palaverde: la Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano ospita la Cbf Balducci Hr Macerata per la ventiduesima partita della Regular Season della Serie A1 Tigotà, al Palaverde non ci sarà un posto libero, nel quinto sold out stagionale. Le Pantere, prime in classifica a quota 57 punti con 20 vittorie, ospitano le neopromosse arancionere in piena lotta play-off al 10° posto con 21 punti, a -3 dalla top 8. A 5 gare dalla fine della Regular Season, la Prosecco DOC cerca i punti necessari per chiudere in testa e avere il fattore campo in tutte le gare della post-season. Squadra al completo per coach Santarelli.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

EX: - Allenatori: Valerio Lionetti a Imoco Volley Conegliano nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Abbiamo trascorso due giorni di riposo, da venerdì siamo tornati in palestra a lavorare assieme. Ci serviva staccare dalla pallavolo dopo un tour de force pazzesco, le ragazze si meritavano un po’ di svago dopo aver dimostrato alla grande il loro livello in campo, non solo per aver ottenuto due vittorie splendide. Alla fine eravamo tutti stanchi e frastornati dopo due trasferte lunghe, ma abbiamo la consapevolezza e la gioia dentro di noi di aver fatto qualcosa di bello. Questa è davvero la strada giusta, stiamo lavorando nel modo migliore con tutto lo staff. Ora ci aspetta la gara di domenica contro Macerata, squadra che, come tutte le altre del campionato durante il week-end di Coppa Italia, ha avuto tempo per rifiatare e per prepararsi a dovere. Stanno lottando per la salvezza, ma stanno giocando una grande Regular Season: sono molto contento per il mio amico Valerio che sta dimostrando tutto il suo valore nella stagione d’esordio in A1. Macerata è una squadra fresca, nuova, giovane, che ha voglia di far bene e che verrà al Palaverde a giocarsela senza timore. La Coppa Italia e il passaggio ai quarti di finale di Champions League sono solo i primi tasselli stagionali nei nostri progetti, ora cerchiamo ulteriore fiducia e continuità. Sarà una gara dal sapore particolare, faremo di tutto per ottenere il risultato: vogliamo rimanere in testa alla classifica e dare un’ulteriore gioia ai nostri tifosi. Sono dolcemente sorpreso di vedere che faremo registrare ancora il tutto esaurito, mi aspetto una bella giornata di pallavolo in campo, poi mostreremo con orgoglio la coppa di Torino ai nostri tifosi ».

Ilaria Batte (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Domenica affronteremo Conegliano in trasferta: sarà senza dubbio una partita molto impegnativa, ma daremo tutto perché siamo alla ricerca di punti importanti per il nostro obiettivo salvezza. Arriviamo da una buona settimana di lavoro, abbiamo lavorato bene in palestra e, nonostante lo stop di circa dieci giorni dall’ultima gara disputata in casa contro Chieri, crediamo di poter scendere in campo con l’atteggiamento giusto. Vogliamo fare la nostra partita, esprimere il massimo e giocarci le nostre possibilità fino in fondo ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 9ª GIORNATA DI RITORNO

Sabato 31 gennaio 2026, ore 20.30

Honda Cuneo Granda Volley - Eurotek Laica Uyba Arbitri: Lot Dominga, Serafin Denis

Domenica 1 febbraio 2026, ore 16.00

Wash4green Monviso Volley - Omag-Mt San Giovanni In Marignano Arbitri: Piana Rossella, Armandola Cesare

Domenica 1 febbraio 2026, ore 17.00

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Cerra Alessandro, Rossi Alessandro

Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Bergamo Arbitri: Salvati Serena, Canessa Maurizio

Il Bisonte Firenze - Numia Vero Volley Milano Arbitri: Goitre Mauro, Pernpruner Marco

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Lentini Gianmarco, Giardini Massimiliano

Domenica 1 febbraio 2026, ore 18.00

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Santoro Angelo, Cavalieri Alessandro Pietro

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 57, Savino Del Bene Scandicci 54, Numia Vero Volley Milano 49, Reale Mutua Fenera Chieri '76 47, Igor Gorgonzola Novara 43, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 34, Il Bisonte Firenze 24, Eurotek Laica Uyba 24, Bergamo 22, Cbf Balducci Hr Macerata 21, Honda Cuneo Granda Volley 20, Wash4green Monviso Volley 17, Omag-Mt San Giovanni In Marignano 17, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 12.