Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 7 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Bergamo batte ed inguaia Monviso

Bergamo batte ed inguaia Monviso

La formazione orobica si impone 3-1 (25-19, 18-25, 25-20, 25-19) contro le piemontesi che vedono sempre più vicino lo spettro della retrocessione
3 min
TagsBergamoWash4Green

TREVIGLIO (BERGAMO)- Una Bergamo brillante e trascinata dal pubblico di Treviglio, nell'anticipo della 10a di ritorno, centra un prezioso successo per 3-1 (25-19 18-25 25-20 25-19) che inguaia ulteriormente la Wash4Green Monviso ferma a 17 punti in classifica quando mancano solo tre giornate al termine della Regular Season. 

Il sestetto iniziale è lo stesso che aveva strappato la vittoria a Perugia una settimana fa. E riparte da dove aveva lasciato: con Cese Montalvo a ottimizzare al massimo i colpi (6, 71%) e un primo set agguantato con autorevolezza.

Nel secondo parziale, però, la rotta si inverte: Monviso allunga in fretta, coach Cervellin gioca le carte Bolzonetti e Mosser prima, Carraro e Weske poi, ma Dodson e D’Odorico guidano alla parità.

Bergamo riparte nuovamente sotto, ma due ace consecutivi di Eze fanno scattare il ribaltone e mettono il match nella giusta direzione: trascinate dai punti di Cese Montalvo, MVP del match e best scorer con 19 punti, le rossoblù vanno a chiudere la sfida.

I protagonisti-

Ailama Cese Montalvo (Bergamo)- « Sono orgogliosa della nostra squadra: sapevamo quello che dovevamo fare e abbiamo lottato per prenderci questa vittoria. Non è stato facile, perché Monviso ha lottato, ma noi siamo riuscite a fare quello che avevamo preparato e ci siamo prese tre punti importanti. Ora dobbiamo dare continuità al gioco e ai risultati ».

Anna Davyskiba (Wash4Green Monviso Volley)- « Loro hanno battuto bene e noi non siamo riuscite a distribuire bene il gioco. Ogni tanto abbiamo giocato solo al centro e in posto quattro senza pipe e senza opposto. Dovevamo trovare soluzioni più efficaci e fare meno errori. Loro sicuramente sono molto forti, hanno fatto un buon lavoro ed è stato veramente difficile uscire ».

Il tabellino-

BERGAMO – WASH4GREEN MONVISO VOLLEY 3-1 (25-19 18-25 25-20 25-19)

BERGAMO: Mlejnkova 8, Manfredini 8, Eze 7, Cese Montalvo 19, Meli 6, Kipp 12, Armini (L), Weske 2, Bolzonetti 1, Ferrario, Micheletti (L), Strubbe, Carraro, Mosser. All.Cervellin

WASH4GREEN MONVISO VOLLEY: Akrari 12, Battistoni, Davyskiba 12, Dodson 15, Kindermann 3, D’Odorico 6, Moro (L), Siftar 7, Bridi 2, Scialanca (L), Harbin, Bussoli, Sylves. All. Nica.

Arbitri: Santoro, Papadopol.

Durata set: 25′, 23′, 29′, 30′; Totale: 107

MVP: Ailama Cese Montalvo (Bergamo)

Spettatori: 1325

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Volley A1 femminile

Da non perdere

Grandi sfide nella 10a di ritornoCarlo Parisi lascia la panchina di Bergamo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS