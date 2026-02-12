Anna Danesi rinnova con Milano

MILANO – Continua la storia tra Anna Danesi e Vero Volley: la centrale bresciana indosserà i colori di Milano anche nella stagione 2026/2027. Prolungamento di contratto per la numero 11 meneghina, che ha firmato il rinnovo fino al termine della prossima annata sportiva.

L’avventura tra Anna Danesi e il club della presidente Marzari ha inizio nel 2019, quando la giocatrice arriva nell’allora Vero Volley Monza, squadra alla quale rimane legata per tre anni. Durante il triennio rosablu Danesi è protagonista della vittoria della CEV Cup nel 2020/21 e della prima storica finale Scudetto nel 2021/22, prima di trasferirsi a Novara l’anno successivo. Nel 2024/25 il ritorno a Milano, con cui ha preso parte al Mondiale per Club chiudendo la competizione al terzo posto, stesso piazzamento raggiunto in CEV Champions League.

La capitana della Nazionale italiana si appresta dunque a vivere la terza stagione consecutiva con la maglia della Numia, la sesta complessiva tra le fila di Vero Volley. Nell’annata sportiva in corso Danesi ha finora collezionato 223 punti – di questi 77 sono muri – tra Serie A1 Tigotà e CEV Champions League.

LA CARRIERA-

Centrale bresciana classe ’96 per 196cm di altezza, Anna Danesi è una delle pallavoliste italiane più celebri nel panorama italiano ed internazionale. Capitana della Nazionale femminile vincitrice dell’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, del titolo iridato nel 2025, di tre Volleyball Nations League e di un campionato europeo, Danesi è un’atleta con importanti caratteristiche tecniche nel fondamentale di muro, come dimostra il premio di miglior centrale conquistato al Mondiale thailandese. Muove i primi passi nel volley all’età di 5 anni nella sua città natale, prima di iniziare un percorso di crescita in alcuni del club più rinomati a livello giovanile (Orago, Villa Cortese e Volleyrò). Successivamente la convocazione con il Club Italia, squadra con la quale fa il suo esordio nella massima serie nella stagione 2015/16. L’anno seguente si trasferisce a Conegliano con cui inizia a collezionare successi sul suolo nazionale; la sua esperienza in A1 si arricchisce poi con il passaggio in club di prestigio come Novara e Milano, con i quali vince diversi trofei a livello italiano ed europeo. Il rinnovo con Milano è simbolo del forte legame di Danesi con Vero Volley, club di cui continuerà a vestire i colori fino al 2027.

Le parole di Anna Danesi

« Sono molto contenta di continuare con Milano. La prossima sarà la mia sesta stagione complessiva a Vero Volley. La città di Monza è diventata casa per me: il mio fidanzato è qui e la mia vita al di fuori della pallavolo la vivrò qui. Mi trovo molto bene in questa società ed è quindi stato facile per me decidere di prolungare il contratto per un altro anno. Ho fiducia nel progetto che si sta costruendo per la stagione che verrà: quest’anno siamo riuscite a conquistare il primo trofeo nazionale con il club e spero che la prossima stagione possa portare altrettante soddisfazioni ».

Le parole della presidente Alessandra Marzari

« Sono felice del rinnovo di una giocatrice straordinaria come Anna. Sono sicura che Anna Danesi sia un’atleta, oltre che una persona, che interpreta al meglio i valori del Consorzio. Contenta di continuare il rapporto con lei ».