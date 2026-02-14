Milano passa di forza sul campo di Busto

Una Milano precisa e ordinata quella scesa in campo questa sera alla E-work Arena di Busto Arsizio: la prestazione magistrale della capitana Paola Egonu, al suo attivo ben 23 punti e il 66% in attacco, e dell’MVP del match Rebecca Piva (11 punti) hanno regalato alla Vero Volley la seconda vittoria consecutiva in Serie A1 Tigotà. Una sfida iniziata con il freno a mano tirato per Milano che è salita in cattedra dopo aver subìto in avvio il gioco delle avversarie, riuscendo a far girare l’inerzia della partita a suo favore. In evidenza per la Numia la fase di muro difesa con Eleonora Fersino onnipresente in seconda linea; ottima anche la prova dai nove metri con due ace e un servizio che ha messo in difficoltà la ricezione delle bustocche.

Il prossimo appuntamento per la Numia Vero Volley sarà con l’Europa: martedì 17 febbraio alle ore 18.00 italiane le ragazze di Lavarini saranno impegnate sul campo del Melina Merkouri di Atene per la gara di andata dei Playoff di CEV Champions League. Sarà sfida all’Olympiacos Piraeus, già avversaria di Milano nella fase a gironi.

Per il derby lombardo Busto scende in campo con la diagonale Seki-Obossa, le schiacciatrici Parra e Battista, mentre la coppia al centro è composta da Torcolacci e Eckl. Libero Pelloni. Coach Lavarini schiera Bosio in regia e Egonu sulla sua diagonale, Pietrini e Piva come attaccanti di posto quattro e le centrali Danesi e Kurtagic. Libero Fersino.

A rompere l’equilibrio iniziale è la Uyba, che con Obossa vola sull’8-4 ed è sospensione di gioco per la panchina di Lavarini. Insegue Milano, che con Piva ed Egonu riduce lo svantaggio (9-8); continua con un botta e risposta il set, ma sul 13-15 la Numia – con Egonu e il muro di Kurtagic – trova il sorpasso. Dominio Vero Volley nella seconda metà di parziale: con un gioco ordinato e con qualche errore di troppo delle Farfalle, le meneghine toccano quota 15-22. A chiudere è Milano che si aggiudica il primo set 17-25.

È ancora Busto Arsizio a partire forte in avvio di secondo parziale (4-2), ma Milano ricuce subito il divario e va al comando (4-5). La Numia chiude il mega rally che vale l’8-10, ma la Uyba risponde presente e si riporta a contatto. Procede punto a punto il match ma, come nel set precedente, Vero Volley allunga sul 13-15. Mantiene le due lunghezze di vantaggio Milano: 15-17 e Barbolini interrompe il gioco. Al rientro in campo Egonu e compagne continuano a macinare punti (16-20) ma arriva la reazione bustocca. La formazione di Lavarini non si lascia però intimorire e con l’errore al servizio delle padrone di casa chiude 20-25.

Partenza aggressiva nel terzo set per la Numia che trova subito lo strappo sul 3-6, costringendo la panchina avversaria a spendere il primo time-out. Con Obossa dai nove metri Busto prova a rimanere in partita, ma Milano – con il monster block di Danesi – scappa sull’8-14 ed è seconda sospensione per Barbolini. Pesca dalla panchina la formazione ospite – Metwally dentro su Parra e doppio cambio in diagonale – ma le Farfalle non riescono a contrastare una Vero Volley incontenibile, che vola sul 10-20. Tanti i match point a disposizione di Egonu e compagne: è Pietrini a mettere a terra la palla che vale il 14-25 e lo 0-3 per Milano.

I protagonisti-

Josephine Obossa (Eurotek Laica Uyba)- « Penso che la gara sia stata combattuta per i primi due set, poi ci siamo un po' lasciate andare. Milano ha giocato molto bene, ha sbagliato molto poco, mentre noi abbiamo regalato qualcosa di troppo. In ogni caso sto vedendo dei miglioramenti rispetto alle ultime partite, spero che andando avanti in questa direzione arriveremo nelle migliori condizioni per giocare l'ultima gara con S. Giovanni in Marignano ».

Benedetta Sartori (Numia Vero Volley Milano) « L’obiettivo di oggi era vincere da tre punti e l’abbiamo raggiunto: meglio di così non poteva andare. Sono molto contenta della nostra prestazione: abbiamo fatto vedere delle ottime cose che ci serviranno in vista delle prossime partite, sia di campionato che di Champions League. Giocare in questo palazzetto non è mai semplice però abbiamo fatto un ottimo lavoro. Domani partiremo per la Grecia dove proveremo a ripetere questo risultato ».

Il tabellino-

EUROTEK LAICA UYBA - NUMIA VERO VOLLEY MILANO 0-3 (17-25 20-25 14-25) -

EUROTEK LAICA UYBA: Seki, Parra 7, Torcolacci 6, Obossa 9, Battista 7, Eckl 4, Pelloni (L), Metwally 2, Booth, Diouf, Boldini (L), Parlangeli, Gennari, Schmit. All. Barbolini.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Kurtagic 4, Bosio 1, Pietrini 9, Danesi 7, Egonu 23, Piva 11, Fersino (L), Sartori 1, Akimova, Gelin, Cagnin, Miner, Modesti (L). All. Lavarini. ARBITRI: Caretti, Armandola.

Durata set: 22', 26', 21'; Tot: 69'.

MVP: Rebecca Piva (Numia Milano)

Spettatori: 3002